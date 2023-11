Universidad de La Salle apuesta por la detección temprana de la miopía

La Clínica de Optometría de la Universidad de La Salle cuenta con servicios diagnósticos de baja visión. / Cortesía U. La Salle Foto: cORTESÍA

La baja visión es un problema de salud pública que afecta a miles de personas en Latinoamérica. Según la doctora Ingrid Tavera, docente del programa de Optometría de la Universidad de La Salle, “las principales patologías que causan baja visión en la región incluyen los defectos refractivos no corregidos, cataratas, degeneración macular relacionada con la edad, glaucoma, retinopatía diabética y toxoplasmosis ocular”.

Con el fin de prevenir estas afectaciones, la docente lasallista recomienda realizar un control anual de la salud visual y ocular, seguir las recomendaciones médicas, utilizar gafas para proteger los ojos de la luz solar y finalmente mantener un estilo de vida saludable con una dieta balanceada.

También es importante destacar que en el marco de la estrategia mundial “2030 a la vista”, implementada por The International Agency for The Prevention of Blindness (IAPB), la Universidad de La Salle, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud y su Clínica de Optometría, se ha convertido en un referente en la región al implementar programas de detección temprana de alteraciones de la salud visual y ocular en instituciones de primera infancia, escuelas y para adultos mayores, garantizando servicios oftalmológicos asequibles y de calidad.

“La Clínica de Optometría de La Universidad de La Salle cuenta con una infraestructura física y tecnológica para ofrecer procesos diagnósticos innovadores, como la unidad de control de miopía, un servicio único en Bogotá basado en el diagnóstico temprano que permite realizar el manejo y control de la progresión de la miopía, así como la unidad de superficie ocular que brinda una evaluación integral del estado de la lágrima, la córnea y demás superficies que permiten mantener el ojo sano, y por ende, una buena visión”, destacó Tavera respecto a los avances tecnológicos con los que cuenta la Clínica de Optometría en la actualidad.

Asimismo, la Clínica cuenta con el servicio diagnóstico de baja visión, el cual se realiza con el apoyo de los equipos de exámenes especiales tales como: la tomografía óptica computarizada (OCT), campimetría, pentacam, paquimetría corneal, fotografía a color del polo posterior, entre otros. Todo esto con el objetivo de generar un plan de rehabilitación visual integral para cada uno de los pacientes.

