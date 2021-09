Veedor Henry Anaya se rectifica ante falsas denuncias contra Indra

La Veeduría Ciudadana “Bien Común” fue denunciada penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por injuria y calumnia.

Tras la denuncia el veedor Henry Antonio Anaya Arango aseguró mediante un comunicado a la opinión pública que las declaraciones realizadas ante diferentes medios de comunicación no tenían fundamento.

“(…) … como presidente de la Veeduría Ciudadana “Bien Común”, en ningún momento corroboré, verifiqué o confirmé las afirmaciones obtenidas y realizadas ante el Consejo Superior de la Judicatura, ante los medios de comunicación y de la opinión pública. Que no me consta personalmente ninguna de estas afirmaciones. Que no he corroborado ni me costa, que la Multinacional Indra tuviera inhabilidades para contratar en Colombia o España, ni que la Multinacional Indra hiciera parte de un cartel de contratación o que existiera una sanción en firme en su contra. Tampoco me consta que existiera algún tipo de favorecimiento a la Multinacional Indra en los procesos contractuales en que ha intervenido, o que estuviera implicada en actos de corrupción.” [Resaltado fuera del texto].