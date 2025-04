Viajar como medicina para el alma: una pausa para respirar, sentir y asombrarse

El verano 2025 es la oportunidad perfecta para invitar a los viajeros a hacer una pausa y redescubrir el asombro, una emoción clave para el bienestar mental y emocional. Foto: Getty Images

Vivimos con el acelerador a fondo. Que no hay tiempo, que los días no alcanzan, que todo va demasiado rápido. Pero… ¿y si paramos? ¿Y si nos regalamos unos días —o al menos unas horas— para simplemente pensar en nosotros?

El ritmo del día a día, las redes sociales, el trabajo, las obligaciones y el deseo constante de cumplir con todo y con todos, suelen dejarnos en último lugar. Nos olvidamos de agradecer, de disfrutar, de sentir. Nos acostumbramos a sobrevivir, cuando la vida está hecha para ser vivida.

La escritora sudafricana Nadine Gordimer decía que hemos perdido la capacidad de asombro por estar saturados de noticias trágicas. Y no es un tema menor: estudios como los del psicólogo Dacher Keltner, autor de Awe: The Transformative Power of Everyday Wonder, muestran que el asombro es un bálsamo para la salud mental. Nos saca de la autocrítica, nos reconecta con el misterio de la vida y, fisiológicamente, ayuda a disminuir el ritmo cardíaco y profundizar la respiración.

No por nada Albert Einstein afirmaba que quien no se maravilla está “más muerto que vivo”. En un mundo hiperconectado, lleno de pantallas y distracciones, detenerse para asombrarse no es una pérdida de tiempo, es una necesidad. Y qué mejor manera de hacerlo que viajando.

No es casualidad que, según el psicólogo Óscar Díaz, viajar estimula la plasticidad cerebral: la capacidad del cerebro para transformarse según nuestras experiencias. Viajar fortalece funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje, la creatividad y, especialmente, la resolución de problemas. Nos hace más empáticos, más curiosos, más humanos.

Además, permite explorar dimensiones sensoriales que suelen pasar desapercibidas: la temperatura del aire en otro clima, el sonido de un bosque desconocido, el sabor de un ingrediente local, el color del cielo al atardecer en una ciudad nueva. Todo eso forma parte del despertar.

Y en ese contexto, viajar se convierte en mucho más que una actividad recreativa. Es una oportunidad real de reconexión. Una pausa necesaria para recargar el cuerpo, limpiar la mente y encender el alma.

Una invitación a vivir de nuevo

Entendiendo esa necesidad profunda de parar, mirar hacia adentro y reconectarse con lo esencial, Aviatur lanza una invitación clara y oportuna: hagamos una pausa. Respiremos. Y despertemos las ganas de vivir nuevas historias.

Con su concepto de marca “Su mundo, nuestro destino”, Aviatur se presenta no solo como una agencia de viajes, sino como un aliado que acompaña al viajero en todo el proceso: desde el deseo inicial de salir de la rutina, hasta la emoción de regresar transformado.

Esta filosofía se traduce en una oferta diversa y flexible, que se adapta a cada tipo de viajero, sus tiempos, presupuestos e intereses. Aviatur no vende paquetes genéricos: diseña experiencias a medida, pensadas para despertar los sentidos y cuidar del planeta. Porque sí, el compromiso con el turismo sostenible también es una prioridad.

Para el verano de 2025, la empresa refuerza su portafolio con opciones nacionales e internacionales para todos los gustos: aventuras en la naturaleza, recorridos culturales, viajes en pareja o familia, escapadas solitarias para reconectar con uno mismo. Y todo con el respaldo de una compañía que nació en 1957 y que hoy integra más de 30 empresas y 4.000 colaboradores bajo el Grupo Empresarial Aviatur.

Además de los servicios tradicionales —tiquetes, hoteles, cruceros, alquiler de automóviles, seguros de viaje— Aviatur se ha consolidado como líder en segmentos como el turismo religioso, estudiantil, de eventos y corporativo. Sus canales digitales y su red de oficinas en todo el país hacen que viajar esté, literalmente, al alcance de todos.

Volver a lo esencial

En definitiva, viajar se convierte un acto de autocuidado. Una forma de recordar que estamos vivos, que podemos sentir, que hay mucho por descubrir. Una oportunidad para parar… y volver a empezar con una mirada más fresca, más agradecida, más plena.

Así que la pregunta final no es solo retórica, es una invitación urgente: ¿Hace cuánto no se sorprende? ¿Hace cuánto no se escucha? ¿Hace cuánto no viaja? Quizás este sea el momento perfecto para hacerlo.

