Vivir, estudiar y trabajar en el exterior legalmente con una visa de estudiante

Con las visas para estudiantes es posible acceder a visas permanentes y opciones de estudio gratuito para familiares del aplicante. Foto: Cortesía Open Way Education

Algunos países se destacan como potencia de estudios e incluso gran parte de su producto interno bruto son generados a través de instituciones de idiomas, institutos técnicos y universidades, brindando ventajas al país como mano de obra calificada, y a los estudiantes, opciones de hacerse residentes permanente o ciudadanos.

La migración, históricamente ha permitido que los países y personas puedan desarrollarse en torno a la diferencia cultural que esto acarrea, y, siendo conscientes de los innumerables beneficios que conlleva esto, los gobiernos han mejorado sus políticas migratorias para que las personas puedan buscar y acceder a más opciones para estudiar, trabajar o residir en un país diferente.

Ahora bien, es importante tener claro cuáles son los objetivos del viaje, para que así, las personas puedan seleccionar de manera adecuada y oportuna el tipo de trámite o visado que requiere. Es por esto por lo que agencias de estudios en el exterior, como Open Way Education, asesoran, acompañan y facilitan el proceso de migración, con el objetivo de que más personas puedan disfrutar de una experiencia académica internacional.

Para conocer los tipos de visado, sus beneficios y requisitos mínimos para estudiar en otro país, El Espectador habló con Jorge Bejarano, Ceo de Open Way Education, quien destaca que algunos de los beneficios de estudiar en el extranjero es que permite tener una inmersión con una cultura e idioma diferente, “además, muchos de los países tienen beneficios migratorios, cuando la persona está haciendo diplomados, maestrías o carreras profesionales, hay opciones de viajar en pareja, con la familia, trabajar o hasta conseguir la residencia”.

¿Cuáles son los países y programas académicos más cotizados por los colombianos?

De los más apetecidos están Australia, Canadá, Estados Unidos, Malta, Nueva Zelanda, España, Francia y Alemania. Los beneficios que dan Canadá, Australia, Malta, Nueva Zelanda, Irlanda y Dubái, es que son destinos donde puedes trabajar y estudiar legalmente, y son países que están necesitando profesionales.

Los cursos más apetecidos son los de idiomas, el primero es inglés y luego francés, e incluso ahora con el tema de KPOP nos han pedido cursos de Coreano. Y a estos le siguen todas las carreras que tienen que ver con negocios, cocina y algo que se está moviendo mucho ahora es el tema de ciberseguridad. Todo lo que es negocios, idiomas, ciberseguridad y cocina son muy solicitados.

¿Qué tipo de visas de estudio existen y qué beneficios otorgan?

Hay visas de turista, visas de estudio para parejas, para familias, visas de estudio personales; de acuerdo con el perfil y necesidades de la persona se selecciona el tipo de visa. Los países que más opciones ofrecen para familias son Malta y Canadá. En el caso de Malta y España, las acciones de negación para visa de familia son del 0.1 %, es muy mínima. Esos dos son destinos muy buenos para familias, y si una persona quiere estudiar solo tres meses, lo puede hacer con una visa de turista, a partir del cuarto mes se debe aplicar a una visa de estudiante.

En el caso de parejas sin hijos, la gran mayoría escogen Australia, sobre todo porque allá se puede estudiar y trabajar legalmente, el dependiente puede trabajar sin la necesidad de estudiar. Es decir, si una pareja va a estudiar inglés o una especialización, tanto el estudiante como el dependiente pueden trabajar 20 horas semanales; mientras que, si el aplicante principal va a hacer una maestría, el dependiente puede trabajar tiempo completo.

Para familias con hijos qué quieran ir a Canadá pasa lo mismo, pero tienen un componente especial y es qué el estudio de los hijos es gratuito. Para el caso de Malta, es igual, sin embargo, la ventaja es que los colombianos podemos ingresar a Malta con pasaporte y estando dentro del país se puede tramitar la visa de estudio, además qué pueden llegar un mes y medio antes de iniciar sus estudios. Por lo que, si tu quisieras hacer tus estudios en Malta, podrías irte mañana mismo, entras con tu pasaporte y nosotros nos encargamos de todo el proceso de trámites de visa.

Además, como el gobierno maltés está necesitando profesionales, permite que las personas que terminan sus maestrías o pregrados y estén trabajando dentro del país, pueden aplicar para un beneficio que les devuelve hasta el 70 % del valor del curso.

¿Qué tan probable es acceder a una visa de residencia?

No es difícil ni imposible, éste es el mejor camino que se puede hacer, muchas personas no saben y recurren a la ilegalidad. Hay carreras que permiten llegar a la residencia. Por ejemplo, en Australia, cuando estás haciendo una especialización, que dura más de dos años, y estas en un área regional, o en Canadá en áreas provinciales, puedes aplicar para una visa de post estudios. Ese tipo de visas las ofrece el gobierno australiano, americano, maltés, canadiense, para que trabajes en lo qué terminaste y cumplas con los requisitos para aplicar a la visa de residente, y también esa visa de post estudios, permite trabajar legalmente, sin la necesidad de estar estudiando.

El desconocimiento de este tipo de visas y estrategias hace que la gente migre de manera ilegal, ignorando que hay muchos tipos de opciones para poder quedarse y trabajar de manera legal.

¿Qué estrategias y aliados tienen para mejorar la experiencia académica de los estudiantes?

Lo primero es que nosotros no somos intermediarios, somos representantes directos de las escuelas y universidades, lo qué nos permite tener acceso a becas y precios especiales. También contamos con la representación directa de universidades prestigiosas, como la Universidad de Newcastle en Australia, Windsor en Canadá, institutos de Idiomas y vocacionales.

Tenemos desde los institutos de inglés más prestigiosos, hasta las universidades de alto nivel. Además, contamos con muy buenos aliados en la parte de pagos y aliados financieros, que ayudan a nuestros estudiantes con la financiación de sus estudios.

Y algo muy importante es que nosotros no pedimos dinero a los estudiantes, sino que todos los pagos de visado, de cursos, de seguros médicos, etc., los manejamos por medio de plataformas de pago, no somos captadores de dinero. Y contamos con acompañamiento permanente, que ha permitido que la persona inicie su proceso con un asesor y lo termine en el momento qué el estudiante lo quiera. Nosotros casi siempre acompañamos personas que salen de Colombia como estudiantes, hasta que se hacen residentes en el país donde están, nuestro acompañamiento nos ha permitido crecer en un 15.8 % en referidos.

¿Por qué elegir una agencia de estudios en el exterior para cumplir el sueño de estudiar en el exterior?

Una agencia te ayuda a gestionar todo tu proceso qué va desde matricularte a una institución, a organizar los documentos para que puedas aplicar a la visa, programarte exámenes médicos, entrevistas, entre otros. Nosotros tenemos más de 150.000 USD en becas parciales, que nos dan las universidades, y muchas veces se pierden porque las personas desconocen ese tema. Además, tenemos el conocimiento para hacer el proceso bien, tenemos más del 99 % de visas aprobadas.

En nuestro caso particular, puedes iniciar tu proceso con cero pesos y pagar en el momento qué quieras antes de aplicar a tu visa, nuestros equipo de consultores están en constante capacitación sobre las últimas normas migratorias, además que ya tuvieron la oportunidad de vivir y estudiar en otro país, por lo que conocen de primera mano sobre el tema y su asesoría parte de sus experiencias vividas.