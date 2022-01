Vulnerabilidad al cambio climático del sector empresarial en Colombia

El clima se reconoció como un asunto de objeto científico-político, lo que derivó en agendas de trabajo. Foto: Cortesía CAEM

Con el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), el clima se reconoció como un asunto de objeto científico-político, lo que derivó en agendas de trabajo, de las cuales Colombia a través de su Contribución Nacionalmente Determinada (2020) aumentó su ambición en reducción de emisiones a 2030 y definió metas necesarias en materia de adaptación al cambio climático. Si bien la brecha ciencia-política se ha ido cerrando, el rango de temperatura proyectado por los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés) se han venido ampliando, lo que denota la alta incertidumbre inherente al cambio climático y sus afectaciones. La evolución conceptual del tema que ha pasado de ser un asunto exclusivamente relacionado con la contaminación atmosférica a uno más amplio, relacionado con la sostenibilidad ambiental, social y económica, pone de manifiesto el importante rol del sector empresarial en la integración de estos tres ejes y, por ende, en la toma de acción.

La Corporación Ambiental Empresarial (Caem), reconociendo que los ejes para hacer frente al cambio climático como asunto prioritario de la agenda mundial son la mitigación, la adaptación y la restauración climática (restaurar las concentraciones de CO2 atmosférico a los niveles preindustriales a un costo aceptable y así re-estabilizar el sistema de la Tierra), desde su accionar ha complementado su know how en materia de mitigación vía soluciones basadas en tecnología y soluciones basadas en naturaleza, con adaptación al cambio climático, tanto interna como externa, del tejido empresarial y su cadena de valor, ante el riesgo climático. En palabras del director ejecutivo de la Caem, Henry Garay, “la mitigación como estrategia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es insuficiente para restablecer el ciclo del carbono, dado el carácter acumulativo, es inminente que la sociedad en general innove y construya escenarios de mercado adecuados para la promoción de la restauración climática, que favorezca una adaptación no traumática en lo económico y lo social ante los cambios inminentes”.

Reconociendo que el clima, más que una variable ecológica, es ahora una variable interdependiente de la acción humana, en palabras de su coordinadora de cambio climático, Nicol Garzón, “además de realizar un acompañamiento cercano al tejido empresarial en materia de estimación y gestión de emisiones de GEI de la mano con la productividad y competitividad, considera prioritario el fortalecimiento de capacidades al sector empresarial en materia de adaptación interna y externa, más aún cuando se tiene en cuenta que Colombia más que un país con relevancia en las emisiones mundiales (0,64 %) es un país reconocido por diferentes estudios nacionales e internacionales como altamente vulnerable al cambio climático en función de la sensibilidad, la exposición frente a la inminente amenaza del cambio del clima y la capacidad adaptativa actual. Datos que se confirman con los escenarios de cambio climático de los años 2011-2100 preparados por el Ideam”. Es importante mencionar que por tener bajas emisiones se desestime la relevancia de actuar, pues Colombia, al igual que otras naciones, tiene la obligatoriedad de desarrollar su presupuesto de carbono nacional, teniendo en cuenta que a escala mundial el presupuesto de carbono disponible en la atmósfera es de 420 GTonCO2 para 1,5° C y 250-1.500 GTonCO2 para 2° C (IPCC, 2018).

Teniendo en cuenta lo anterior, y con base en los 38 años de trabajo y más de 10 años de experticia en acción ante el cambio climático, la Caem se encuentra operando de la mano con Colombia Productiva y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el proyecto “Productividad para la adaptación, empresas que se adaptan y mitigan el cambio climático” como una apuesta de los ejes de la cartera ministerial para trabajar de manera colectiva en la adaptación al cambio climático, asegurando así la continuidad sostenible de la competitividad y productividad.

Es tal la relevancia que tiene el cambio climático en las operaciones y entornos del sector empresarial, que, como menciona el presidente de Colombia Productiva, Camilo Fernández de Soto, “con base en los reportes recientes del DNP, el costo de no implementar medidas de adaptación al cambio climático puede causar la pérdida en promedio de 0,5 puntos del PIB, que pueden llegar a representar $3,8 billones por año. Es más, nuestro tejido empresarial tiene unos costos que obedecen de alguna manera a todo el impacto climático y pueden representar hasta un 40 %”.

Desde la línea de cambio climático de la Caem, bajo una óptica amplia de las cadenas de valor, construcción de hojas de ruta de acción en adaptación y en la construcción de portafolio de medidas y mapas de riesgo climático empresarial, como las evidencias derivadas de modelaciones y datos ponen de manifiesto la relación que hay entre eventos extremos del clima, calentamiento global e impacto directo en las cadenas de suministro, de transporte, entre otros, neurálgicas para el empresariado.

El cambio en frecuencia e intensidad de eventos extremos impacta subsectores de la industria, como las manufactureras, afectando desde la logística en todos sus procesos hasta el abastecimiento de materia prima, energía y acceso a recurso hídrico. De igual forma, sectores en un país como Colombia y sus potenciales naturales y culturales (destinos biodiversos), como el sector turismo en su categoría ocio, es altamente vulnerable al cambio, como se menciona en el artículo de Orjuela C., Cambio climático y competitividad turística en las regiones de Colombia, y sus variaciones repercuten en todo el sistema afectando directa o indirectamente los motivadores del turismo. Frente a esto, el viceministro de Desarrollo Empresarial, Jorge Enrique González, menciona que en el año 2021 se adoptó el “Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sector Comercio, Industria y Turismo”, que tiene por objetivo promover la competitividad y el mejoramiento de la productividad del sector basado en el desarrollo bajo en carbono y la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático.

En virtud de lo anterior, la acción climática propuesta por la Caem reconoce la importancia de actuar preventivamente ante los cambios en frecuencia e intensidad del clima que pueden tener afectaciones en el abastecimiento de materias primas, en el acceso suficiente al recurso hídrico, en el suministro de energía eléctrica, en la infraestructura vial, en el aumento de los costos de logística, en la eventual pérdida de biodiversidad, entre otros, que se traducen en mayores ganancias para el empresariado, sus cadenas de valor y, en general, para la sociedad en su conjunto. Es por esto que extiende la invitación al sector empresarial del turismo, de la agroindustria y de la industria manufacturera a beneficiarse de las asistencias técnicas del proyecto “Productividad para la adaptación” y a la demás oferta que ofrece la Caem en materia tanto de mitigación como de adaptación y restauración climática.