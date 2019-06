Colombia, con los pies sobre la tierra en la Copa América

Luis Guillermo Montenegro- Enviado especial Sao Paulo

Otra vez São Paulo. La megaciudad de Brasil, la de los 13 millones de habitantes, en la que es imposible andar de afán porque transitarla es un martirio. Los trancones en esta ciudad pueden alcanzar hasta treinta kilómetros de largo, es decir que cruzarla de sur a norte puede tardar hasta cuatro horas. El metro es el mejor medio de transporte, aunque hasta ahí, debajo de las calles, todo es congestionado y lleno de gente. La selección colombiana volverá a disputar un partido de esta Copa América en la metrópoli de todos los brasileños, el lugar de las oportunidades. Los de Queiroz ya jugaron aquí, en el estadio Morumbí (vencieron 1-0 a Catar) y ahora enfrentarán (6.00 p.m., por el Gol Caracol) en los cuartos de final a Chile, en el estadio Arena Corinthians, escenario que fue sede de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Cinco días han pasado del triunfo 1-0 ante Paraguay, cuando se terminó la fase de grupos con nueve puntos, como el mejor equipo de la Copa. Colombia ha marcado cuatro goles y no le han anotado ninguno, es el que se ha visto más sólido y el que muchos dan como favorito para luchar por el título. Los resultados motivan a los hinchas, que llegarán en masa al estadio esta noche, pero los jugadores no se comen ese cuento, son conscientes de que se han hecho bien las cosas, pero es ahora cuando comienza la verdadera Copa América, y la primera norma para seguir por este camino es pensar partido a partido y tener los pies en la tierra. “Desde ahora no se puede tropezar, el que pierde queda eliminado y por eso la concentración será el factor más importante. Ese rendimiento del 100 % no nos servirá de nada porque ahora el que falla se va. Lo primordial es seguir con esa misma actitud que hemos mostrado hasta ahora y no cambiar nada ni negociar la entrega en la cancha”, le dijo a este diario James Rodríguez, el 10 del equipo, el llamado a liderar en la cancha a un grupo que sueña en grande, pero prefiere no decirlo en voz alta.

“No somos favoritos, eso se lo dejamos a otras selecciones. Colombia es un equipo que tiene con qué lograr cosas importantes, pero no nos podemos meter esa presión. Pensamos en grande, queremos seguir hasta el final, pero vamos partido a partido, el siguiente juego siempre es una final para nosotros, independientemente de por qué juguemos y contra quién”, resaltó James, una de las grandes figuras del equipo tricolor en esta Copa América.

Juan Guillermo Cuadrado, otro de los experimentados, también dialogó con El Espectador sobre el juego de los cuartos de final ante los chilenos y coincidió con el 10, mostrándose ilusionado con el futuro, pero mesurado. “Cumplimos un objetivo, pero faltan más cosas por lograr. En esta fase cualquier rival es duro, pero pensamos en nosotros, en las armas que tenemos y sabemos que, si seguimos por este camino que vamos, se puede llegar al destino que todos soñamos; pero no es momento de hacer balances, es más bien la oportunidad de seguir trabajando como lo hemos hecho en esta Copa”.

El volante de la Juventus de Italia resaltó el trabajo del técnico Carlos Queiroz y se mostró ilusionado con el futuro para el equipo tricolor con el portugués como cabeza. “El profe desde que llegó nos mostró esas ganas de darle una nueva identidad al equipo y creo que lo está haciendo muy bien. A medida que van pasando los días nos vamos acoplando mejor al sistema que él quiere [4-3-3]”, agregó, enfatizando, eso sí, que “yo juego en donde me toque, yo lo que quiero es aportarle a la selección. Sé que puedo dar mucho más y lo que viene también es una oportunidad de demostrarlo”.

Seguir igual

A pesar de que el técnico Carlos Queiroz ha declarado que los 23 jugadores que convocó para esta Copa América pueden ser titulares, y lo demostró luego del triunfo 1-0 ante Paraguay, cuando hizo diez cambios en la nómina y el resultado fue positivo, se espera que para el juego de hoy regrese la base del equipo que comenzó con triunfo en este torneo ante Argentina, en el estadio Arena Fonte Nova, de Salvador de Bahía. El módulo táctico de 4-3-3 seguirá, se buscará salir a tener la posesión de la pelota, hacer presión alta cuando Chile tenga el balón y buscar el arco rival con transiciones rápidas de defensa a ataque. La más probable formación sería con David Ospina en el arco; Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y William Tesillo en la defensa; Juan Guillermo Cuadrado, Wílmar Barrios y Matheus Uribe como volantes, y James Rodríguez, Radamel Falcao García y Roger Martínez en el ataque. Duván Zapata, quien ha hecho dos goles en esta competición, iría al banco de suplentes para ingresar en la segunda parte, tal como lo hizo ante los argentinos, cuando entró para sellar el triunfo.