Queiroz de su lista para la Copa América: "No me importa si está en Millonarios o en el Milan"

Redacción deportes

Este jueves, Carlos Queiroz convocó una rueda de prensa en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá y explicó su convocatoria de 40 jugadores preseleccionados para la Copa América de Brasil. De este listado saldrán los 23 futbolistas que irán al torneo que comienza el 14 de junio y en el que Colombia debutará ante Argentina el sábado 15 de junio (5:00 p.m.).

La lista. No es una lista cerrada, a la Copa América pueden ir jugadores que no estén en la lista. Una convocatoria nunca es una exclusión de personas, es un ejercicio de inclusión. Pero el entrenador tiene que seguir su intuición y su corazón. Si me hubieran dejado llamar 60 futbolistas, lo hubiera hecho.

Las ausencias de Arboleda, Morelos y Bernardo Espinosa. Alfredo Morelos solo ha jugado un partido tras los amistosos con Colombia y su rendimiento quedó un poco abajo de las expectativas que tenía, pero tiene mucho talento. Mauricio Arboleda no ha tenido minutos en su equipo. Tiene mucho futuro. Espinosa ha sido muy bien estudiado, es muy buen central. Pero cuando cerramos la lista en este momento, los jugadores que escogí, son los que pienso que sirven más.

Contacto con los jugadores. Todos los días estamos en contacto con los jugadores. David Ospina está trabajando en Medellín y estará con nosotros. Esperamos que su papá se pueda recuperar.

Calendario ajustado del fútbol colombiano. Lo ideal es que los jugadores estén con nosotros después del 22 y 23 de mayo. Pero el objetivo es que estén todos desde el 1 junio.

Criterio para elegir. No me importa si está en Millonarios o en el Milan, lo que veo es lo que me puede aportar en la selección, es lo que me importa. Yairo Moreno no está jugando mucho, pero lo observe demasiado. Juan David Pérez de Millonarios está jugando bien.

James Rodríguez y Yerry Mina. Yerry Mina llega hoy y comienza a trabajar. James Rodríguez está con un pequeño problema, lo estamos acompañando. Estamos muy confiados en que estará en plenitud de condiciones para la Copa América.

El regreso de Edwin Cardona. Su calidad, su visión, es un jugador distinto que está en su club siendo protagonista. Tiene experiencia suficiente para competir en la Copa América.