Apple dice que es seguro limpiar sus dispositivos con toallitas desinfectantes

Apple actualizó su página web para decirle a los usuarios que es seguro limpiar sus productos con toallitas desinfectantes, en medio del brote del coronavirus.

La compañía cuenta con un apartado en su página web en el que muestra cómo los usuarios pueden limpiar sus Mac, iPad, iPhone, iPod, así como las pantallas y los dispositivos periféricos.

La compañía también incluyó un mensaje en el que afirma que es seguro el uso de desinfectante en sus dispositivos, aunque advierte que los usuarios deben limpiar "suavemente las superficies duras" como "la pantalla, el teclado y otras superficies".

"No use lejía. Evite que entre humedad en cualquier abertura y no sumerja el producto de Apple en ningún agente de limpieza. No lo use en superficies de tela o cuero", ha añadido la compañía.

En cuanto a la pantalla de los iMac, Apple recomendó a sus usuarios que no utilicen productos que contengan acetona y pide que no se rocíe el líquido directamente a la pantalla, ya que "podría gotear y causar daños".