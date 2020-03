Así debería limpiar su celular para protegerse del coronavirus

- Redacción salud

Aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que no se han registrado la transmisión a través de superficies, no descartan que allí quede el virus y se pueda presentar el contagio. Una investigación encontró que los coronavirus pueden persistir en las superficies y permanecer infecciosos a temperatura ambiente hasta nueve días.

Desde que se conoció que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es altamente transmisible, cada persona infectada puede contagiar en promedio a dos o tres personas, algunos gobiernos han tomado medidas drásticas, que van desde el aislamiento, como pasó en Wuhan (China) o en Italia; hasta la declaración de estado de emergencia por parte del Gobierno. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus)

Para evitar que los casos sigan incrementando de manera alarmante, los científicos han hecho un solo llamado: conseguir que el virus avance con lentitud entre la población. Pero, ¿cómo se puede conseguir? Lo principal, hacen énfasis los expertos, es retrasar el pico del brote, reducir la carga en hospitales y disminuir los casos e impactos en la salud.

Para ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lavar cada tres horas las manos con agua y jabón; reforzar el lavado con antibacteriales que estén a base de alcohol; al estornudar o toser, cubrirse con la parte interna del codo; evitar el contacto cercano con personas enfermas; si presenta síntomas de resfriado quedarse en casa y usar tapabocas; limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente; y no tocarse en lo posible la cara o nariz. (Puede leer: ¿Qué es el coronavirus?)

Pero de nada sirve mantener una correcta higiene en las manos y evitar tocar la cara si los objetos de uso cotidiano no son desinfectados. El celular, por ejemplo, es uno de los principales focos de virus y bacterias al ser una especie de superficie táctil. Aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que, hasta el momento, no ha quedado registrada la transmisión del nuevo coronavirus Covid-19 a través de superficies, no descartan que allí quede el virus y se pueda presentar el contagio. Una investigación de científicos alemanes encontró que pueden persistir en las superficies y permanecer infecciosos a temperatura ambiente hasta nueve días. Luego de recopilar los datos sobre los coronavirus SARS y MERS, descubrieron que, en promedio, sobreviven entre cuatro y cinco días.

¿Cómo limpiar de manera adecuada el celular?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomienda utilizar guantes desechables para limpiar y, al terminar, lavarse bien las manos. Para limpiarlo es necesario usar un pañito de textura suave y humedecerlo en una esquina con un poquito de alcohol. Luego, pasar la tela por la pantalla con movimientos de arriba a abajo y luego, con la parte seca, retirar la humedad. (Le puede interesar: ¿Qué está pasando con el coronavirus a nivel mundial? Aquí le contamos)

No es necesario “bañar” el teléfono en agua, soluciones desinfectantes o antibacteriales, porque si se llegan a humedecer zonas como la entrada del cargados o los auriculares, se podría dañar el dispositivo.

Apple recomienda los pañitos desinfectantes de Clorox, que tienen un 70% alcohol isopropílico, y los CDC dice que con los desinfectantes del hogar son suficientes. Además, piden evitar el uso de limpiadores en aerosol o productos de alta resistencia.

Y no olvide el protector del celular. Con un algodón humedecido en alcohol se puede limpiar. Lo ideal es dejarlo secar antes de volver a ponérselo al dispositivo. Recuerde hacer este tipo de limpieza con los computadores y tabletas, donde también se esconden los gérmenes. (Podría leer: ¿Cómo vencer la pandemia de coronavirus? Aplanando esta curva entre todos)

