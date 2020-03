"Avatar", "Matrix 4", "Jurassic World 3": rodajes en pausa por coronavirus

La crisis mundial provocada por la pandemia del coronavirus sigue siendo devastadora para la industria cinematográfica. Superproducciones como las secuelas de Avatar, la tercera entrega de Animales fantásticos, la adaptación del videojuego Uncharted o la nueva película de Matrix se unen a la larga lista de producciones paralizadas por el COVID-19. (Le puede interesar: La hora de ver cine en internet)

Walt Disney Pictures ha paralizado las grabaciones de las dos secuelas de Avatar. "Hemos decidido retrasarlo. [...] Creo que todos necesitamos hacer lo que esté en nuestras manos, tenemos que frenar la curva [del coronavirus]", declaró el productor Jon Landau a The New Zealand Herald. Aunque el rodaje en los Stone Street Studios de Wellington se paralice, el trabajo de efectos especiales y postprodución realizado por la compañía Weta Digital continuará con las medidas adecuadas. (Lea también: "Black Widow", otro estreno de cine aplazado por el coronavirus)

Por el COVID-19 Warner Bros también se ha visto obligada a anunciar que los rodajes de Matrix 4, con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, y Animales fantásticos 3, con Jude Law, Johnny Depp y Eddie Redmayne, se posponen hasta nuevo aviso. (Además: Por coronavirus, EE.UU. y Canadá registran la venta de boletas más baja en dos décadas)

Estos dos filmes tenían previsto rodarse en Berlín y Londres, respectivamente. De momento, ambos largometrajes mantienen sus fechas de estreno, programadas para mayo y noviembre de 2021. La compañía ya anunció anteriormente la paralización del rodaje de The Batman que tenía lugar en Londres durante un plazo inicial de dos semanas.

Universal y Sony también están sufriendo las consecuencias de la pandemia mundial. Ambos estudios han anunciado que se detienen las producciones de Jurassic World: Dominion y Uncharted. La tercera entrega de la nueva era de la saga jurásica también anunció la paralización del rodaje que desde hace prácticamente un mes tenía lugar en Londres a las órdenes de Colin Trevorow.

En el caso de la cinta basada en la popular saga de videojuegos, Variety apunta a que la preproducción se ha paralizado solamente seis meses. No obstante, en caso de alargue, podría provocar un conflicto de agenda para su protagonista, Tom Holland, que debe comenzar a rodar la tercera entrega de Spider-Man, para el mismo estudio, en verano de este año. (También: Universal estrenará cintas simultáneamente en cines y hogares)

SE ESTIMAN 20.000 MILLONES DE PÉRDIDAS POR EL COVID-19

Según estimaciones, entre aplazamientos de estrenos y rodajes, Hollywood podría perder hasta 20.000 millones de dólares por la crisis relacionada con el coronavirus. No obstante, de momento, los rodajes han sido pospuestos, y no cancelados, lo que implica que las filmaciones se retomarán cuando la situación mejore.

Entre las producciones que habían anunciado anteriormente la paralización de sus rodajes están The Batman, Elvis, The Forgiven, The Little Mermaid, Misión Imposible 7, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Nightmare Alley o King Richard, entre otros.

