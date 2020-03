¿Bajarles el sueldo a los jugadores de Santa Fe? Presidente hizo encuesta

Este martes, la cuenta de twitter de Santa Fe sorprendió a muchos con la encuesta que realizó: “Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial y la situación económica que atraviesa actualmente el club, nuestro presidente le propondrá al plantel profesional una reducción de sus salarios de acuerdo a sus ingresos. ¿Está de acuerdo con esta medida?”

Eduardo Méndez, máximo dirigente del cuadro cardenal, reiteró anteriormente que hay recursos para pagar los salarios de marzo y abril, pero que si el campeonato local no se reanuda las arcas del club empezarán a sufrir por lo que sería necesario una medida conjunta que ayude a la institución. Y entre las propuestas está esa, la de hablar con los jugadores para llegar a un acuerdo y reducir costos.

La encuesta no sólo indignó a algunos aficionados, que dejaron sus comentarios, sino a algunos futbolistas de la plantilla, que creen que esa situación es algo que debe manejarse internamente y no hacer una exposición pública como la que se hizo.

“Yo simplemente me limité a preguntarle a la afición qué es lo que debo hacer. Si prefiere un equipo que cumpla los pagos y sea responsable en la parte institucional, o un equipo que por la necesidad de buscar un título pueda entrar en serios problemas económicos”, le dijo Méndez al portal Fútbolred.

Recordemos que la nómina de Santa Fe está en cuarentena desde el 16 de marzo pasado debido al COVID-19 y que no todos los futbolistas se quedaron en Bogotá, pues algunos se fueron a sus ciudades de origen para estar con sus familias.

Ya días atrás, Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, le había dicho a El Espectador que el club tenía dineros suficientes para pagar su nómina por un mes y que no sabía cómo iba a enfrentar la crisis que se venía. En contraperte, Carlos Mario Zuluaga, presidente de Equidad, le reiteró a este medio que por ahora no hay afanes y que el conjunto asegurador, que no depende de taquillas, tiene sus ingresos calculados para todo 2020. Eso sí, dejó la puerta abierta a que algún patrocinador pueda echarse para atrás así haya contratos firmados por toda la temporada.

