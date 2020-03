Últimas noticias

En vivo: Brasil registra su primera muerte por coronavirus y Colombia confirma 65 casos

- Redacción salud

Aquí puede ver los países, en tiempo real, donde se ha propagado el Coronavirus. Esta es la situación del coronavirus en Colombia en tiempo real

Hasta el momento se han registrado cerca de 178.500 contagiados por el coronavirus y más de 7.000 muertos en el mundo.

Países de América Latina donde hay casos de coronavirus: COLOMBIA, Brasil, Ecuador, México, República Dominicana, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Honduras, Cuba, Jamaica, Bolivia, Uruguay, Guatemala, Venezuela y Perú.

- 17 de marzo 8:46 a.m.

Nuevos casos de coronavirus en Colombia: van 65 confirmados

En la mañana de este martes 17 de marzo el Ministerio de Salud confirmó ocho casos más de Coronavirus en el país. Con estos, ya asciende a 65 el número de personas confirmadas con el nuevo virus.

- 17 de marzo 8:15 a.m.

Brasil registra su primera muerte por el coronavirus

Brasil registró la primera muerte por coronavirus, confirmada en el estado brasileño de Sao Paulo, el más poblado y más afectado por la enfermedad, informaron fuentes oficiales. El Gobierno del estado de Sao Paulo confirmó en un comunicado oficial el primer fallecimiento de un paciente infectado por el COVID-19 e informó que brindará más detalles en una conferencia de prensa prevista para más tarde.

Según el último balance del Ministerio de Salud, Brasil tiene poco más de 200 diagnósticos positivos para el coronavirus y otros 2.000 casos sospechosos que están bajo investigación.

- 17 de marzo 8:09 a.m.

Registraduría suspende atención al público de manera presencial por coronavirus

Como respuesta al mandato presidencial de contener la propagación del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), varias entidades del Estado han tomado medidas para reducir el contacto humano lo más que se pueda. Entre ellas, la Registraduría Nacional que este martes anunció que suspende la atención al público de manera presencial hasta el próximo 3 de abril. Es decir, los registradores especiales, municipales y auxiliares se encontrarán en sus sedes pero a puerta cerrada.

En específico, en las oficinas de la Registraduría, sede central, se trabajará con un número reducido de funcionarios “si así lo amerita”, expresó la entidad en un comunicado. Pero ello depende de cada directivo según las tareas que necesiten ser adelantadas. Y quienes no sean seleccionados para el trabajo a puerta cerrada, ejercerán sus funciones desde sus residencias.

- 17 de marzo 8:01 a.m.

Decretan toque de queda en Cundinamarca por COVID - 19

Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, decretó toque de queda en los 116 municipios del departamento. La medida se tomó después de que realizará un Consejo de Gobierno Virtual, ya que como lo manifestó el pasado martes 16 de marzo, de ahora en adelante todos los funcionarios de la Gobernación trabajarán desde la casa.

Según lo ordenado por el mandatario, la medida regirá entre las 9:00 p.m. a las 5:00 a.m., por lo que serán ocho horas en las que ningún ciudadano puede salir de sus casas. La medida se tomó después de la llegada del coronavirus al departamento y empezará a partir de este martes 17 de marzo. Durante dos semanas se mantendrá la medida para evaluar cómo funcionará durante el tiempo estipulado.

“Estamos tomando estas medidas por la irresponsabilidad de la gente, que no han entendido que no estamos en un periodo de vacaciones”, aseguró el gobernador, quien agregó que han evidenciado que los niños que en este momento tienen suspendidas las clases están saliendo de sus casas, por lo que no se están acatando las medidas como deber ser.

- 17 de marzo 7:04 a.m.

Realizan en EEUU primera prueba con humanos de vacuna contra coronavirus

El primer ensayo clínico en humanos para probar una posible vacuna contra el nuevo coronavirus arrancó el lunes en Seattle, dijeron el lunes autoridades de salud de Estados Unidos, haciendo crecer las esperanzas en la lucha mundial contra la enfermedad.

Sin embargo, puede pasar de un año a 18 meses antes de que esté disponible, una vez que haya pasado más fases de prueba para demostrar que funciona y es segura. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) confirmaron el inicio en un comunicado: "El primer participante recibió la vacuna experimental hoy", se indicó.

"El ensayo clínico abierto incluirá la participación de 45 adultos voluntarios saludables de entre 18 y 55 años durante aproximadamente seis semanas", detalló la nota.

- 17 de marzo 6:29 a.m.

Británicos cambian de táctica contra el coronavirus

El ejecutivo de Boris Johnson corrigió su estrategia contra la pandemia de coronavirus, criticada como poco enérgica, a raíz de un estudio según el cual las medidas previstas solo hubiesen permitido reducir las muertes a la mitad, afirmó el martes la prensa.

Según este estudio del Imperial College de Londres, publicado tras la rueda de prensa de Johnson el lunes por la noche, la moderada respuesta adoptada hasta entonces por el gobierno británico habría reducido el número de fallecidos de 500.000 -en ausencia total de medidas- a 260.000.

El primer ministro conservador llamó el lunes a la población a evitar todo "contacto no esencial" y los "viajes innecesarios", trabajando desde casa y absteniéndose de ir a bares, restaurantes, teatros y otros eventos sociales.

- 17 de marzo 6:00 a.m.

Aplazan elecciones de organismos de acción comunal por coronavirus

Si bien el próximo 26 de abril se tenía previsto que se celebraran las elecciones de las Juntas de Acción Comunal y juntas de vivienda comunitaria –con miras a que su periodo arrancara el 1 de julio– el Gobierno Nacional optó por aplazar el proceso electoral por cuenta de la emergencia del coronavirus, que deja hasta ahora 57 casos confirmados en Colombia.

Así lo confirmó el Ministerio del Interior, que emitió una resolución en la que fija el 31 de mayo como fecha para la elección de las Juntas de Acción Comunal, de cara a que su periodo se inicie el 1 de agosto.

En esa línea, el Ejecutivo prevé que las elecciones de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal sean el 30 de agosto; las de la Federación de Acción Comunal el 25 de octubre, y las de la Confederación Nacional de Acción Comunal para el 27 de diciembre de 2020.

- 16 de marzo 11:30 p.m.

Corea del Sur registra un ligero repunte de casos por un brote en una iglesia

Corea del Sur reportó 84 nuevos casos de coronavirus, diez más que en la víspera, ante la aparición de un brote en una iglesia cercana a Seúl. Con los 84 casos detectados el lunes, Corea del Sur suma 8.320 contagios, de los cuales 6.838 están activos teniendo en cuenta las 1.401 altas médicas (264 concedidas ese día) y los 81 fallecimientos ligados al patógeno (seis de ellos acontecidos también la víspera).

Pese al incremento, Corea del Sur, que llegó a ser el segundo país más afectado por el coronavirus, ha reducido de manera importante el número de nuevos contagios en los últimos diez días y por tercera jornada consecutiva reportó menos de 100.



Por primera vez desde el 18 de febrero el foco del sureste (que concentra el 87 % de todas las infecciones nacionales y está ligado a la secta cristiana Shincheonji) no es el punto del país que registra la mayoría de nuevos contagios.

- 16 de marzo 11:00 p.m.

Ascienden a 82 los casos confirmados de COVID-19 en México

Las autoridades mexicanas informaron que el número de casos confirmados de coronavirus en el país ascendió a 82, lo que supone un incremento de 29 casos respecto a los 53 registrados el domingo. De las 832 pruebas realizadas de COVID-19 en México, 82 han dado positivo, 579 han dado negativo y otras 171 están pendientes de resultado, por lo que se consideran casos sospechosos.

El 13 % de los casos positivos han sido hospitalizados y la mayoría se encuentran estables, según datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el empresario enfermo de COVID-19 cuya muerte fue desmentida ayer por las autoridades sigue "en estado delicado".

Mientras países como Colombia, Argentina y Chile han anunciado el cierre de sus fronteras por la crisis del coronavirus de Wuhan, México todavía no ha adoptado medidas drásticas más allá de anunciar el cierre de colegios el próximo 20 de marzo, suspender eventos masivos y recomendar medidas de higiene.

- 16 de marzo 10:45 p.m.

Paraguay decreta estado de emergencia sanitaria para frenar pandemia

El Gobierno paraguayo decretó el estado de emergencia sanitaria para frenar la expansión del coronavirus, tal y como había avanzado esta mañana al anunciar la restricción de movimientos de la ciudadanía durante las horas nocturnas. El decreto se divulgó poco después de que el Ministerio de Salud Pública elevara a nueve los casos confirmados, uno más que la víspera.

El decreto ampara las medidas excepcionales que entraron en vigor esta noche, que restringe por ocho horas el movimiento de personas y vehículos, endureciendo así la cuarentena establecida días atrás. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, dijo a los medios, al anunciar esas medidas, que "el derecho a la circulación se va a restringir con el objeto de ser drástico con respecto a la cuarentena, que no es otra cosa que el aislamiento".

El incumplimiento de la medida será castigado con penas de cárcel de entre 12 y 18 meses, y multas desde los 1.200 dólares a los 6.000 dólares

- 16 de marzo 10:21 p.m.

Coronavirus hoy: Latinoamérica se coordina para protegerse y minimizar efectos del Covid-19

Nueve países latinoamericanos se coordinaron este lunes para protegerse y contrarrestar los efectos del nuevo coronavirus, en una región en la que ya han muerto siete contagiados y en la que se han cerrado fronteras restringiendo cada vez más la movilidad de las personas.

- 16 de marzo 10:11 p.m.

No actúe como el irresponsable paciente 31: el aislamiento es una buena medida

Evitar el contacto físico es una medida efectiva que podría reducir el número de casos con Covid-19. Sin embargo, parece una medida que pocos han empezado a adoptar, pese a ser esencial para no afectar a los grupos más vulnerables.

- 16 de marzo 10:00 p.m.

Así se enfrenta la propagación del coronavirus en Bogotá

El Distrito avanza en la fase de contención, impulsando el teletrabajo y las clases virtuales. Se declaró la calamidad pública, con lo que se podrá destinar dinero de otras dependencias para invertirlos en salud. Todo, en medio de la emergencia ambiental y la época de lluvias.

- 16 de marzo 9:50 p.m.

Eventos multitudinarios se están haciendo por internet

Las medidas gubernamentales para contener la propagación del Covid-19 ha traído cambios significativos en todo el país. Parte de estas incluyen la suspensión de las clases en colegios, la prohibición de ingreso a extranjeros que no residan en Colombia y, una de las más necesarias, la restricción de eventos que signifiquen la aglomeración de 500 o más personas.

- 16 de marzo 9:31 p.m.

Más coletazos políticos por coronavirus: FARC aplaza su asamblea nacional

En la reunión, que se celebraría el 16, 17, 18 y 19 de abril, la colectividad tenía previsto discutir desde un cambio de nombre hasta sus estatutos y la composición de la dirección.

- 16 de marzo 9:00 p.m.

¿Cómo legislar en tiempos de coronavirus?

Parlamentarios insisten en que se debe sesionar y votar los proyectos de manera virtual, para evitar la propagación del virus sin interrumpir la reanudación de labores. Hacerlo requiere de tiempo, coordinación y tecnología. ¿Cómo lo harán los presidentes de Senado y Cámara?

- 16 de marzo 8:40 p.m.

Ecuador decreta estado excepción y toque de queda para contener a coronavirus

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decretó el estado de excepción en todo el país y el toque de queda durante las madrugadas para contener la expansión del coronavirus. "He decretado el estado de excepción en el país, por lo cual se cierran los servicios públicos", excepto los de salud, seguridad, de atención de riesgos y "aquellos que por emergencias los ministerios decidan mantener abiertos", indicó Moreno en un mensaje televisado a la nación.



"Quédate en casa, trabaja desde casa", recomendó el mandatario al precisar que el "toque de queda" regirá a partir de mañana, martes, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana

-16 de marzo 8:17 p.m.

"¿Viste que sí se puede?": Maduro a Duque tras confirmar llamada de ministro colombiano

El presidente venezolano aseguró que su gobierno se comunicó con Fernando Ruiz, ministro de Salud colombiano, gracias a la intermediación de la Organización Panamericana de la Salud. Esta sería la primera comunicación oficial entre la administración Duque y el gobierno chavista.

- 16 de marzo 7:31 p.m.

Nuevos casos de coronavirus en Colombia: van 57 confirmados

En la noche de este lunes el Ministerio de Salud confirmó 3 casos más de Coronavirus en el país, sumados a los 9 informados en la mañana. Con estos, ya asciende a 57 el número de personas confirmadas con el nuevo virus.

- 16 de marzo 7:12 p.m.

Colombia cerrará todas sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales hasta el 30 de mayo

El presidente Iván Duque anunció que esta decisión, dirigida a combatir la propagación del coronavirus, restringirá la entrada y salida del país de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros. La medida entra en vigor desde este martes en la mañana.

- 16 de marzo 7:09 p.m.

Hasta el matrimonio será a puerta cerrada: Arquidiócesis de Bogotá suspende actividades

En un comunicado, el arzobispo de Bogotá y los obispos de Engativá, Fontibón y Soacha establecieron medidas para evitar el contagio de COVID-19.

- 16 de marzo 6:50 p.m.

Coronavirus: Cámara se distancia de Senado y sesionaría durante la Semana Santa

El presidente de la Cámara suspendió las sesiones hasta el 3 de abril y no hasta el 12 de abril, como lo hizo el Senado. En 9 de abril, Jueves Santo, se realizará la sesión en conmemoración del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas.

- 16 de marzo 5:40 p.m.

Suspenden misas dominicales en Bogotá y Soacha por coronavirus.

A través de un comunicado, el Arzobispo de Bogotá y los Obispos de Engativá, Fontibón y Soacha informaron que han establecido las siguientes medidas para contribuir a la contención del nuevo coronavirus:

“Se suspende el servicio de culto público en todos los templos de nuestras diócesis. Para la celebración entre semana de la Eucaristía se permite el ingreso de las personas interesadas por una puerta lateral o por la casa cural”, informaron. También se suspende la eucaristía los domingos y se promueve la participación de forma virtual a través de televisión, radio y redes sociales.

Los matrimonios se celebrarán a puerta cerrada y con la participación reducida de personas y se celebrarán las mismas de exequias, pero no se trasladará el cuerpo al templo. También se suspenderá el servicio de comunión en los enfermos, a excepción de los casos graves de enfermedad que serán atendidos personalmente por los sacerdotes.

Asimismo, se suspenden catequesis, reuniones de grupos parroquiales y se solicita no solicitar el servicio del sacramento de la confesión “a no ser en casos de extrema necesidad de salud o conciencia”.

#Atención #ÚltimaHora La Arquidiócesis de Bogotá y las diócesis urbanas de Fontibón, Engativá y Soacha se pronuncian sobre las medidas que se tomarán a raíz de las últimas resoluciones del Gobierno Nacional sobre el #Covid19Colombia pic.twitter.com/jBCAFOeCMQ — Diócesis de Fontibón (@DSdeFontibon) March 16, 2020

- 16 de marzo 4:03 p.m.

Unión Europea cerrará fronteras para evitar propagación del coronavirus

La Unión Europea cerrará el martes a mediodía sus fronteras con el exterior durante 30 días para luchar contra la pandemia del coronavirus, anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, en una alocución televisada. "Todos los viajes entre países no europeos y la Unión Europea quedarán suspendidos durante 30 días", declaró el mandatario francés, que también anunció un confinamiento casi total para todos los ciudadanos franceses, que solo podrán salir a la calle por motivos de primera necesidad, instando a las empresas a que impongan el teletrabajo, ante la propagación del COVID-19.

- 16 de marzo 3:35 p.m.

Cuba confirma quinto caso de COVID-19

Las autoridades sanitarias de Cuba confirmaron el quinto caso que ha dado positivo de coronavirus en un ciudadano cubano residente en La Habana que había regresado recientemente de un viaje a España. Se trata de un hombre de 63 años que había estado en Galicia y llegó a la isla el pasado 8 de marzo con aparente buen estado de salud, pero tres días después comenzó a manifestar síntomas de la enfermedad y acudió al médico, que lo consideró sospechoso y fue ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.

Un comunicado del Ministerio de Salud Pública (Minsap) indicó que el paciente infectado -el segundo cubano con ese diagnóstico- se encuentra hasta ahora con una evolución "favorable" y permanece "clínicamente estable". Asimismo refirió que se realizan las acciones de control epidemiológico a las personas identificadas como contactos de este caso, las cuales se mantienen "asintomáticas y bajo vigilancia".

- 16 de marzo 2:56 p.m.

Uruguay cierra frontera con Argentina y confirma 29 positivos por coronavirus

El Gobierno de Uruguay confirmó el cierre de las fronteras con Argentina desde la media noche del martes 17, al tiempo que confirmó la existencia de 29 casos positivos por coronavirus COVID-19. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el prosecretario, Rodrigo Ferrés; y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, comparecieron en una rueda de prensa en la Torre Ejecutiva de Montevideo para anunciar estas medidas.

El Ejecutivo uruguayo, que anunció el pasado viernes la "emergencia sanitaria", decretó este lunes el "cierre de fronteras aéreo, terrestre y fluvial" con Argentina, excepto para los pasajeros uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay, carga de mercadería y ayuda sanitaria.

"Hoy cerca del mediodía tuvimos una teleconferencia con la mayoría de los presidentes de América del Sur, intercambiamos sobre los procedimientos que cada país está aplicando y específicamente tomamos algunas decisiones que las comunicamos en virtud del diálogo con los presidentes, en este caso específicamente con Argentina. Vamos a decretar el cierre de fronteras total con Argentina", apuntó el mandatario uruguayo.

- 16 de marzo 1:15 p.m.

Maduro ordena una "cuarentena total" en Venezuela para frenar el coronavirus

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó una "cuarentena total" que entrará en vigor a partir de este martes y que se aplicará en los 23 estados del país para frenar la expansión del coronavirus. "Quiero anunciar que a partir de mañana, martes 17 de marzo a las 5 de la mañana, Venezuela entera entra en cuarentena social, todo el país, los 23 estados y el distrito capital, todos a la cuarentena social, a la cuarentena colectiva", dijo Maduro en una alocución en la que confirmó 16 nuevos casos, con lo cual ya son 33.

- 16 de marzo 12:45 p.m.

En Colombia se prohíben reuniones de más de 50 personas

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró en Caracol Radio, que el Gobierno Nacional decretará el cierre de establecimientos públicos masivos, como por ejemplo las discotecas, los bares y las cafeterías. Además, aseguró que se prohibirán las reuniones de más de 50 personas. El objetivo de esta nueva estrategia es evitar la propagación del coronavirus.

El jefe de cartera explicó en este medio radial que estas medidas se pueden extender de cuatro o seis meses. En Colombia, hasta la fecha se han confirmado 54 casos, en Bogotá están la mayoría de ellos.

- 16 de marzo 12:34 p.m.

Vuelve la calma: se reanudó el deporte en China

La doble campeona mundial de lanzamiento de peso Gong Lijiao ha conseguido la mejor marca mundial del año (19,70 metros) en una reunión de lanzamientos en pista cubierta celebrada en Pekín, la primera competición de atletismo en China desde que comenzó la epidemia de coronavirus.



Aunque a puerta cerrada, sin espectadores, esta reunión supone la reanudación del atletismo en China, que el 29 de enero tuvo que cancelar, por la epidemia de coronavirus, los campeonatos del mundo en pista cubierta que iban a disputarse este fin de semana en Nanjing.

- 16 de marzo 12:10 p.m.

Los presidentes de América Latina acuerdan proteger fronteras y facilitar retorno nacionales por COVID-19

Los presidentes de los países miembros de ProSur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Perú), por medio de una teleconferencia, revisaron las medidas que pueden tomar ante el creciente número de casos confirmados de coronavirus. Acordaron proteger las fronteras de forma "coordinada y con eficacia" y facilitar el retorno de los nacionales a sus respectivos países como medidas preventivas para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Además, buscarán llegar a acuerdos conjuntos para retrasar lo más que se pueda el aumento de casos. Esta reunión fue convocada por Sebastián Piñera, presidente de Chile y quien ostenta temporalmente el liderazgo del grupo.

-16 de marzo 11:35 a.m.

"Tenemos un mensaje muy simple para todos los países: hagan pruebas, pruebas, pruebas": OMS

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que en la última semana la pandemia experimentó una "rápida escalada" y pidió a todos los países y todos los individuos que hagan lo que puedan para parar el coronavirus.

- 16 de marzo 11:19 a.m.

Al igual que Bogotá, Cundinamarca declaró la calamidad pública luego de que se registrara el primer caso de coronavirus en el depatamento. Según el gobernador Nicolás García, se trata de un hombre de 33 años, que llegó el pasado viernes al país, junto a su familia de España, y quien recibió asistencia médica en el Hospital San Rafael de Facatativá.

Ante esto, como primera medida el alto funcionario indicó que el 70% de la planta de la Gobernación hará teletrabajo, especialmente aquellas personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas que corren el principal riesgo de vulnerabilidad ante un contagio del virus. De la misma forma, aseguró que la atención al público de ahora en adelante será virtual.

- 16 de marzo 10:45 a.m.

La Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva cerraron sus puertas tras conocerse nuevos casos de coronavirus

En Neiva ya se han confirmado siete casos de personas con coronavirus. Según los reportes de las autoridades, una mujer que llegó de Italia contagió a otras seis personas. Como no es claro con cuáles otras personas tuvo contacto, la gobernación y alcaldía decidieron tomar otras medidas a parte de las del gobierno, entre las que están no ofrecer servicio de atención al público en las instalaciones de la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva. Pese a la medida, los funcionarios deberám asistir a las instalaciones.

- 16 de marzo 10:23 a.m.

Cadenas de supermercados piden mesura al momento de comprar productos

Este lunes Fenalco y las cadenas de supermercados, como Éxito, D1, Jumbo, entre otras, difundieron un comunicado conjunto en el que manifestaron que están trabajando junto a las tiendas de barrio para responder a la demanda de alimentos, productos de aseo y cuidado personal ante la preocupación de los ciudadanos por la pandemia del coronavirus, quienes este fin de semana se alarmaron y se atiborraron en supermercados y tienes para adquirir productos.

- 16 de marzo 9:50 a.m.

Costa Rica decreta estado de emergencia y cierra fronteras por COVID-19

El Gobierno de Costa Rica decretó estado de emergencia para hacer frente al coronavirus COVID-19 con acciones más ágiles y decidió cerrar sus fronteras a partir del 18 de marzo y suspender temporalmente el curso lectivo. "Adoptamos las medidas para protegernos, es momento de cuidarnos unos a otros. Lo que se nos pide para protegernos es permanecer en las casas en la medida de lo posible, no exponernos, no generar tumultos y seguir las recomendaciones por las personas que amamos", declaró el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado en una conferencia de prensa.

A partir de las media noche del 18 de marzo Costa Rica solo permitirá el ingreso al país de ciudadanos costarricenses y residentes, quienes deberán someterse a un aislamiento de 14 días. Esta restricción estará vigente hasta la media noche del 12 de abril. Quedan excluidos de la restricción las tripulaciones, diplomáticos y el transporte de comercio y suministros.

Los datos del Ministerio de Salud indican que hasta este lunes se han confirmado 41 casos de COVID-19, de los cuales cinco se encuentran hospitalizados, tres de ellos en unidades de cuidados intensivos.

- 16 de marzo 9:10 a.m.

Canadá cierra sus fronteras e impedirá la entrada a los enfermos de COVID-19

Canadá anunció el cierre de sus fronteras a las personas que no sean sus ciudadanos o residentes en el país ante la propagación de la epidemia de COVID-19. Además, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que no se permitirá la entrada en Canadá a aquellos nacionales que tengan síntomas de la enfermedad.

Trudeau también explicó que los ciudadanos estadounidenses están exentos "de momento" de esta medida por las estrechas relaciones entre los dos países, y que las restricciones no se aplicarán al comercio. "Hemos estado colaborando de forma estrecha con Estados Unidos, coordinando varias medidas. El nivel de integración de los dos países es muy particular", explicó.

El primer ministro canadiense, que se encuentra en aislamiento desde que el jueves su esposa, Sophie Grégorie, dio positivo en pruebas del nuevo coronavirus, añadió que las líneas áreas han recibido órdenes para impedir el embarque a personas que presenten síntomas de la enfermedad. Canadá también ha decidido que todos los vuelos internacionales que lleguen a Canadá aterricen en cuatro aeropuertos (Montreal, Toronto, Calgary y Vancouver) donde los viajeros serán examinados para determinar si sufren el COVID-19. Además, las autoridades solicitarán a todas las personas que lleguen al país procedentes del extranjero que se auto aíslen durante 14 días.

- 16 de marzo 8:55 a.m.

España cierra las fronteras terrestres para controlar el coronavirus

El Gobierno español acordó restablecer los controles en las fronteras terrestres y desde esta medianoche solo permitirá el acceso al país a los ciudadanos españoles, residentes en España, trabajadores transfronterizos, a quienes acrediten causas de fuerza mayor o situación de necesidad y al transporte de mercancías.

La medida, que estará en vigor hasta que concluya el estado de alarma, la anunció hoy en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras participar por videoconferencia en un Consejo con los titulares de Interior y de Sanidad de la Unión Europea (UE). "El objetivo no es otro que proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y contener la expansión del coronavirus", dijo Grande- Marlaska.

- 16 de marzo 8:47 a.m.

Suspenden sesiones del Senado por cuatro semanas por el coronavirus

La medida será inicialmente hasta el 12 de abril, así lo determinó el presidente de la corporación. Las sesiones iban a comenzar este martes, pero se suspendieron mientras se estudian medidas de contingencia.

- 16 de marzo 8:40 a.m.

Alcaldesa Claudia López confirma que el primer caso de coronavirus en Colombia ya fue superado

La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en rueda de prensa aseguró que la estudiante de 19 años, que llegó de Italia el 26 de febrero, y se convirtió en el primer caso con coronavirus en Colombia ya había superado la enfermedad. La joven cumplió de manera adecuada el aislamiento y siguió todos los protocolos dados por el personal médico.

"La estudiante hoy ya no tiene el virus. Ayer (15 de marzo) le hicieron una nueva prueba y dio negativo", dijo López.

- 16 de marzo 8:37 a.m.

Declaran calamidad pública en Bogotá por COVID - 19

La alcaldesa, Claudia López, declaró calamidad pública debido a los tres factores de riesgo por los que atraviesa a la ciudad: la calidad del aire, la temporada de lluvías y la alerta de salud por coronavirus. La mandataria aseguró que la medida servirá para implementar más recursos para atender las tres emergencias: Anunció la disposición de más personal para atender las llamadas al 123.

También, debido al acelerado aumento de casos de Coronavirus en Bogotá, que ya lleva 19 confirmados, el Distrito ha tenido que implemetar nuevas medidas, no solo para los niños que tendrán que estudiar desde casa, sino también para adultos mayores que están al cuidado de la Alcaldía y a los habitantes de calle, que están en condición de vulnerabilidad, dice la mandataria distrital.

- 16 de marzo 8:07 a.m.

Nuevos casos de coronavirus en Colombia: van 54 confirmados

El Ministerio de Salud confirmó en las últimas horas nueve casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 54. Los nueve casos se registraron en Bogotá, con esto la ciudad ya tendría 28 contagios confirmados. El Ministerio de Salud informó que se trata de tres mujeres y seis hombres. Todas las personas se encuentran en aislamiento supervisado en casa.

- 16 de marzo 7:41 a.m.

Distrito anuncia ciclovías temporales en Bogotá por COVID - 19

En la noche del pasado domingo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que habilitaría ciclovías temporales en la capital a partir de este lunes 16 de marzo. Según lo manifestó la mandataria, en estos momentos la ciudad atraviesa momentos críticos en salud, por el coronavirus y, en suma, por la mala calidad del aire que obliga a mantener la alerta amarilla.

Actualmente la capital cuenta con 550 kilómetros de ciclorrutas, pero con el nuevo anuncio del Distrito serían 22 kilómetros más repartidos en siete puntos de la ciudad. La Secretaría de Movilidad (SDM) anunció que la medida tendrá dos horarios. El primero será en la mañana, desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., y el siguiente es en la tarde, desde las 5:00 p.m. hasta las 7:30 p.m.

- 16 de marzo 7:39 a.m.

Cierran todos los parques nacionales naturales de Colombia por epidemia del coronavirus

Así lo anunció el Gobierno a través de un comunicado. Los servicios ecoturísticos serán suspendidos temporalmente en las 24 áreas protegidas.

- 16 de marzo 7:25 a.m.

Italia supera los 2.000 los muertos por coronavirus

Los fallecidos en Italia con coronavirus suman ya 2.158, al haber aumentado en 349 el número de muertos en las últimas 24 horas, según el último balance comunicado por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en rueda de prensa. El número de enfermos en Italia, el segundo país del mundo en casos después de China, es actualmente de 23.073, una subida de 2.470 respecto al domingo, y los curados son 414 más, en total 2.749.

Con ello, el número de contagios totales desde la detección del brote a finales de febrero es de 27.980, contando los enfermos, los fallecidos y los curados, cuando se han realizado 138.000 pruebas a la población. Borrelli explicó que, aunque faltan los datos de la región de Apulia y de la provincia de Trento, se "puede hablar de una tendencia a la baja" de los contagios.

- 16 de marzo 7:10 a.m.

OMS: enfermos COVID-19 deben seguir aislados 15 días después de recuperarse

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que los infectados con COVID-19 pueden todavía contagiar a otras personas tras recuperarse, por lo que su aislamiento debe continuar al menos quince días después de que dejen de tener síntomas.

"Aún pueden contagiar a otros después de que dejen de sentirse mal, por lo que las medidas (de aislamiento) deben prolongarse al menos dos semanas después de que los síntomas desaparezcan", señaló el médico etíope en rueda de prensa en Ginebra, al comentar especialmente la situación de quienes se recuperan de la enfermedad en sus casas.

- 16 de marzo 6:51 a.m.

Según CAPA, aerolíneas quebrarían para fin de mayo si los gobiernos no toman medidas

Las aerolíneas están agotando las reservas de efectivo rápidamente porque sus aviones no están volando y los que vuelan lo hacen a la mitad de su capacidad.

- 16 de marzo 6:16 a.m.

Coronavirus: Judicatura suspende términos judiciales hasta el viernes

La medida la anunció la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina. Temas relacionados con control de garantías, habeas corpus y tutelas continuarán. Algunos abogados aseguran que las medidas no son suficientes. Este lunes se estudia si se declara el "cierre total" de la Rama Judicial.

- 15 de marzo 9:48 p.m.

Perú decreta estado de emergencia y confina a la población por coronavirus

Tras confirmar 71 casos confirmados de coronavirus, el presidente Martín Vizcarra decretó desde el confinamiento de la población y el cierre de todas su fronteras durante los próximos 15 días. Solo podrán salir a la calles las personas que necesiten acceder a bienes esenciales, anunció el mandatario.

- 15 de marzo 8:23 p.m.

Minsalud confirma 11 nuevos casos de coronavirus en Colombia, en total son 45

La noche de este domingo el Ministerio de Salud informó de otros 11 casos confirmados de coronavirus en Colombia. Los nuevos diagnósticos se presentan en pacientes de Bogotá, Neiva y Facatativá.

- 15 de marzo 8:18 p.m.

Congreso suspendería sesiones durante 15 días por riesgo de coronavirus

Los presidentes de Senado y Cámara se reunirán a las 9 de la mañana de este lunes para definir esa posibilidad. Se buscará el blindaje jurídico para evitar futuras demandas.

- 15 de marzo 7:53 p.m.

Bogotá Fashion Week, otro de los eventos aplazados por el Covid-19

La Cámara de Comercio de Bogotá informó que mantiene diálogos con los diseñadores y miembros de la industria de la moda para establecer una nueva fecha.

- 15 de marzo 6:26 p.m.

Argentina cierra fronteras para minimizar circulación del coronavirus

El presidente Alberto Fernández aseguró que el cierre será por 15 días, luego de que se confirmaran 11 nuevos casos en el país. Hoy son 56 los infectados.

- 15 de marzo 5:35 p.m.

Suspenden clases en colegios públicos y privados de Colombia por Coronavirus

Presidente Duque ordenó que desde mañana, lunes 16 de marzo, las instituciones de educación del país cerrarán sus aulas con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Profesores y directivos tendrán 15 días para construir sus metodologías virtuales. Centros del ICBF también acatarán la orden.

- 15 de marzo 5:22 p.m.

Locales de Asobares suspenden actividades para prevenir contagio de coronavirus

Los más de 1.000 afiliados que tiene la Asociación de Bares De Colombia en Bogotá accedieron a cerrar temporalmente sus establecimientos.

- 15 de marzo 5:16 p.m.

Las universidades que han suspendido sus clases presenciales por el coronavirus

La Universidad de los Andes, el Rosario, el Externado, UniValle, Uninorte, la UdeA, la Nacional y la U. de Manizales, entre otras universidades a nivel nacional, han tomado la decisión de cerrar sus campus para prevenir el contagio del virus. Varias de estas trasladarán las cátedras a plataformas virtuales.

- 15 de marzo 4:46 p.m.

Parque Tayrona y Sierra Nevada, cerrados para prevenir contagios por coronavirus en indígenas

El gobernador de Magdalena atendió la solicitud de los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo de restringir el paso de turistas en estos territorios con el fin de prevenir contagios en las comunidades. Falta de infraestructura médica y hospitalaria los hace más vulnerables.

-15 de marzo 3:39 p.m.

Las medidas que se tomaron para todos los juzgados del país por el coronavirus

El Consejo Superior de la Judicatura envió una circular para anunciar las determinaciones con que se trabajará en los juzgados mientras la amenaza del coronavirus se reduce. Por ejemplo, se desactivarán los lectores biométricos de huella y nadie que esté con fiebre podrá ingresar.

- 15 de marzo 3:31 p.m.

¿Cómo funcionan los lavamanos contra el COVID-19 en Transmilenio?

Probamos un lavamanos en el que toca bombear el agua con el pie. Esta medida se aplica para contener la propagación del virus, ya que según el Ministerio de Salud el lavado de manos frecuente reduce hasta en un 50% el riesgo de contagio.

-15 de marzo 3:03 p.m.

Procuraduría critica medidas contra el coronavirus en Aeropuerto El Dorado

El organismo dice que hay un número insuficiente de personal preparado y denuncia que trabajadores de Avianca sacan a viajeros de la fila de control de temperatura para evitar que pierdan sus vuelos.

- 15 de marzo 1:08 p.m.

Gobierno prohíbe el ingreso de extranjeros que no residan en Colombia

La medida se adoptará a partir del 16 de marzo. Colombianos y extranjeros residentes que lleguen al país tendrán que aislarse de manera obligatoria durante 14 días.

- 15 de marzo 12:24 p.m.

Coronavirus: ¿cómo se realiza un aislamiento preventivo?

A las medidas colectivas que han implementado los gobiernos, se les deben sumar estrategias individuales, como un correcto lavado de manos, buena higiene respiratoria y aislamiento preventivo en caso de tener síntomas de gripa. ¿Qué se debe tener en cuenta? Acá le contamos.

- 15 de marzo 10:27 a.m.

Suspenden jornadas de identificación a población vulnerable en tres departamentos

Según expresó la Registraduría, es una medida preventiva que se aplicará durante 30 días para evitar la propagación del nuevo coronavirus. en La Guajira, Norte de Santander y Atlántico.

- 15 de marzo 9:17 a.m.

La vida de los otros: cierre de frontera con Venezuela pone en riesgo a miles de personas

La polémica decisión que tomó el presidente Iván Duque deja muchas preguntas. Julián A. Fernández Niño, doctor en Epidemiología y Coordinador de la iniciativa Red de Migración y Salud, analiza las posibles implicaciones que generará la medida.

- 14 de marzo 9:00 p.m.

El efecto mariposa del coronavirus en la economía global

El balance entre retos de la salud pública, libertades individuales y permitirle a la población generar los ingresos que necesita es muy complejo. Pero es un balance. El Estado no puede centrarse en el primero y desentenderse del último.

- 14 de marzo 4:12 p.m.

A pesar de la emergencia mundial, Japón confía en hacer los Juegos Olímpicos

Las justas están programadas del 24 de julio al 9 de agosto próximos. El primer ministro nipón asegura que, por ahora, toda la preparación sigue de acuerdo con los planes.

- 14 de marzo 2:55 p.m.

Ministros deberán informar a gobernadores y alcaldes medidas del Gobierno frente a coronavirus

El presidente Iván Duque sostuvo una reunión en la Casa de Nariño con los mandatarios locales para que adopten las fases de prevención y contención para combatir el virus. Dijo que este no es un escenario para hacer política, sino para cuidar la salud nacional.

- 14 de marzo 2:23 p.m.

Se cierran museos en Colombia por coronavirus

Debido a la declaración de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional, desde el sábado 14 de marzo de 2020 hasta nuevo aviso habrá un cierre total de los espacios museales del Ministerio de Cultura en todo el país.

- 14 de marzo 1:31 p.m.

El coronavirus en tierra caliente: ¿igual, peor o menos grave?

El nuevo coranavirus ya demostró los problemas que puede generar en países que están en entre los 30 y 50 grados de latitud norte. Su comportamiento en países tropicales está por verse pero varias señales indican que podría variar.

- 14 de marzo 12:50 p.m.

Maduro dice que Colombia no responde sus llamadas para frenar juntos COVID-19

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este viernes que el Gobierno de Colombia "no contesta las llamadas" que le ha hecho su gabinete para tomar medidas en conjunto contra el coronavirus COVID-19, si bien destacó que el Ejecutivo de Brasil y el suyo están colaborando en esta materia.

- 14 de marzo 12:37 p.m.

Cine Colombia cierra todas sus salas como prevención por coronavirus

Este sábado, Munir Falah, presidente y CEO de Cine Colombia informó que la empresa cerrará el 100 % de sus salas de cine y multiplex. “Esta es una medida preventiva, colocando el bienestar de todos los colombianos por encima de intereses particulares”, aseguró en su cuenta de Twitter.

- 14 de marzo 11:23 a.m.

Los nombres del miedo: así se han bautizado las enfermedades que azotan al mundo

Gripe, cólera, cáncer, dengue, malaria, tuberculosis, alzhéimer, párkinson, ébola, zika, chikungunya, sida... cada dolencia ha sido nombrada con criterios distintos en cada época y cultura. Con la infección por coronavirus, la Organización Mundial de la Salud quiere terminar con décadas de estigmatización y confusión.

- 14 de marzo 10:18 a.m.

Europeos cantan desde sus balcones mientras están en cuarentena por Coronavirus

La Organización Mundial de la Salud ha declarado a Europa epicentro de la pandemia del Coronavirus. Gobiernos de diferentes países han tomado medidas drásticas como prohibir el desplazamiento de sus ciudadanos cuando no se trate de un asunto de fuerza mayor.

- 14 de marzo 10:04 a.m.

¿Va a asistir a eventos con menos de 500 personas en Bogotá? Siga estas recomendaciones

El distrito anunció una serie de medidas de prevención, para eventos que se realicen en discotecas, iglesias, teatros, salas de cine o escenarios culturales y deportivos.

- 14 de marzo 9:48 a.m.

DIAN adopta medidas para prevenir contagio de Covid-19 durante el pago de impuestos

Aseguró que dispone de servicios virtuales para ese fin y que la atención para trámites por ventanilla será solo para clientes con cita o vencimientos ese día.

- 14 de marzo 9:39 a.m.

Cierre de frontera con Venezuela provoca caos en Cúcuta

La medida tomada por el presidente Iván Duque de cerrar la frontera con el país vecino ha provocado que decenas de personas se aglomeren en los pasos fronterizos pidiendo que se abra un canal humanitario. Cuestionan la hora en que el mandatario hizo el anuncio.

-14 de marzo 9:20 a.m.

“Parece que estuviéramos en paro”, comerciantes sobre el impacto del coronavirus

En Bogotá encontramos un restaurante chino que está apunto de cerrar por la xenofobia que ha generado el coronavirus contra la comunidad asiática. En el centro, los comerciantes aseguran que sus ventas han bajado a la mitad.

- 13 de marzo 10:43 p.m.

Los colegios públicos de Colombia no están preparados para dar clases virtuales

Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana concluyó que el 96% de los municipios en el país no podrían implementar clases virtuales en caso de que se tomara la decisión de cerrar los colegios para evitar contagios, pues más de la mitad de sus estudiantes no tienen acceso a computador ni internet en casa.

- 13 de marzo 10:21 p.m.

"Desde este 14 de marzo se cerrarán los pasos fronterizos con Venezuela": Duque

Además, se restringe el ingreso al país de quienes no sean colombianos y no sean residentes en el país y que hayan estado en Asia o Europa en los últimos 14 días. Estas fueron las medidas anunciadas por el gobierno nacional de Colombia luego de que este viernes, 13 de marzo, se confirmaran tres nuevos casos de coronavirus. Hasta el momento, en el país hay 16 casos.

- 13 de marzo 9:14 p.m.

Por alerta en salud, Bogotá suspende temporalmente las visitas en la Cárcel Distrital

Según la Alcaldía, la medida se tomó este viernes para proteger la integridad de las personas privadas de la libertad y evitar posibles contagios por coronavirus.

- 13 de marzo 8:15 p.m.

Gobierno de Puerto Rico confirma tres primeros casos de coronavirus en la isla

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, confirmó a través de un comunicado que una ciudadana italiana y su marido, y un hombre de 71 años, son los tres primeros casos de coronavirus en la isla. "Esta noche recibimos la noticia del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) de que un hombre, de 71 años, hospitalizado en San Juan que presentaba síntomas de tos, fiebre y dificultad respiratoria resultó positivo a COVID-19", dijo.

Igualmente, una italiana, de 68 años, cuya prueba se procesó hoy en el Laboratorio de Salud Pública de la isla, resultó igualmente positivo a COVID-19.

"La de su esposo, de 70 años, se realizó en el CDC y resultó igualmente positiva", indicó la primera ejecutiva, quien agregó que los pacientes se encuentran hospitalizados en aislamiento en condición estable.

- 13 de marzo 7:10 p.m.

¿Le puede dar coronavirus a mi mascota?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que no hay evidencia de transmisión o contagio de coronavirus en mascotas.

- 13 de marzo 7:09 p.m.

Wuhan cerró hospitales construidos temporalmente para contener el coronavirus

Enfermeras y médicos celebraron el cierre de los 16 hospitales que se habilitaron para atender la emergencia en esta ciudad, epicentro del SARS-CoV-2, luego de que disminuyeran dramáticamente los casos de contagio. Este viernes 13 de marzo, el gobierno chino anunció solo ocho nuevos casos.

- 13 de marzo 6:58 p.m.

Maduro decreta estado de alarma para frenar el coronavirus en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó este viernes el estado de alarma que le permitirá "tomar decisiones drásticas" para frenar la expansión del coronavirus del que se han detectado dos casos en el país.



En una reunión virtual con gobernadores y autoridades militares, Maduro dijo que el decreto de estado de alarma le faculta "a tomar medidas necesarias para proteger la vida de los venezolanos" frente a la pandemia global del coronavirus. Además, reiteró la suspensión de las clases en todos los niveles de educación a partir del próximo lunes.

-13 de marzo 6:42 p.m.

Claudia López pide al gobierno colombiano considerar el cierre de vuelos con Europa

Tras la confirmación del primer caso de coronavirus en Venezuela, la mandataria también pidió que autoridades del país vecino coordinarán los controles en la frontera.

- 13 de marzo 6:41 p.m.

Bogotá: primera ciudad del país con autorización para realizar pruebas de COVID-19

Esta prueba solo la podía hacer el Instituto Nacional de Salud (INS). Sin embargo, la entidad habilitó el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Salud, que puede analizar hasta 160 muestras al día.

- 13 de marzo 6:29 p.m.

Ministerio de Salud confirma tres nuevos casos de coronavirus en Colombia

La cartera informó, por medio de su cuenta de Twitter, que los nuevos pacientes se registran en Bogotá, Meta y Palmira. Con estos tres nuevos casos, la cifra se eleva a 16.

- 13 de marzo 6:14 p.m.

Iniciarán búsqueda en cárceles de personas con riesgos potenciales de coronavirus

Se dispuso que el Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad "adquiera y suministre elementos de aseo como gel antibacterial y jabón" para las prisiones. Visitas, de todo tipo, incluidas campañas humanitarias, están suspendidas.

- 13 de marzo 5:34 p.m.

Estos son los eventos culturales cancelados en Bogotá por el coronavirus

Ante el llamado que hizo el Gobierno nacional y el Distrito entidades como el Banco de la República decidieron cerrar espacio como la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Museo del Oro. También se han aplazado conciertos y eventos como la Feria del Libro de Bogotá.

- 13 de marzo 5:11 p.m.

Ciclovía dominical en Bogotá se mantiene, pero cancelan cinco puntos de aeróbicos al aire libre

Aunque la actividad no tendrá cambio de rutas y de horario, la Alcaldía de Bogotá, a través de IDRD, restringirá la Recreovía, una serie de aeróbicos de alta afluencia de usuarios.

- 13 de marzo 5:04 p.m.

El coronavirus podría destruir 50 millones de empleos en turismo

Según la asociación del sector World Travel & Tourism Council, la pandemia impactará hasta el 25 % de los viajes estimados para 2020.

- 13 de marzo 4:56 p.m.

Brasil anuncia su primer paciente curado de coronavirus

Las autoridades sanitarias de Brasil anunciaron el primer paciente curado de coronavirus del país, donde hay cerca de un centenar de casos confirmados y otros 1.500 están bajo investigación, sin que se hayan registrado muertes.



Así lo confirmó el coordinador del Centro de Contingencia del Coronavirus en el Estado de Sao Paulo, David Uip, en una rueda de prensa en la que participó también el ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, entre otras autoridades. "Estamos aquí con la presencia del superintendente del Hospital (privado) Albert Einstein y me autorizó a divulgar la cura del primer brasileño internado con coronavirus", señaló Uip.

- 13 de marzo 4:40 p.m.

Registraduría implementa “pico y placa laboral” para prevenir contagio de coronavirus

Según la Registraduría, la nueva estrategia de trabajo no afectará la prestación de los servicios a los ciudadanos, que se mantendrá entre las 8 de la mañana y las cinco de la tarde.

-13 de marzo 4:20 p.m.

Así debería limpiar su celular para protegerse del coronavirus

Aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que no se han registrado la transmisión a través de superficies, no descartan que allí quede el virus y se pueda presentar el contagio. Una investigación encontró que los coronavirus pueden persistir en las superficies y permanecer infecciosos a temperatura ambiente hasta nueve días.

- 13 de marzo 4:19 p.m.

Se confirma cancelación del Festival de Cine de Cartagena por coronavirus

La junta directiva del Festival de Cine de Cartagena señala que la situación generada por el Coronavirus hace imposible que se pueda continuar con el evento. Los Premios India Catalina tampoco se llevarán a cabo.

- 13 de marzo 3:39 p.m.

Festival Estéreo Picnic 2020, aplazado hasta diciembre por coronavirus

Los organizadores informan que Guns N' Roses, The Chemical Brothers, The Strokes y Wu-Tang Clan "están confirmados para presentarse durante estos tres días".

- 13 de marzo 1:42 p.m.

Trump declara emergencia nacional en respuesta a coronavirus

La medida permitiría a la administración utilizar la Ley Stafford, la ley federal que rige los esfuerzos de socorro en casos de desastre, para proporcionar fondos de emergencia a los gobiernos estatales y locales.

- 13 de marzo 12:30 p.m.

"Europa se convirtió en el epicentro de la pandemia de coronavirus": OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la Organización Mundial de la Salud, anunció este viernes que es "imposible" calcular cuándo se alcanzará el pico de la pandemia mundial del coronavirus, que ya ha matado a más de 5.000 personas.

- 13 de marzo 12:11 p.m.

Venezuela pide a Colombia olvidar sus diferencias y atender en conjunto la crisis del coronavirus

El canciller venezolano, pidió a través de su cuenta en Twitter a los ministros de Relaciones Exteriores en Colombia y Brasil a reflexionar y ser responsables ante la llegada del coronavirus a Latinoamérica. Dice que ninguno de los dos atiende sus llamadas.

- 13 de marzo 11:41 a.m.

Aeropuerto El Dorado intensificará controles en llegadas internacionales por COVID-19

Las acciones serán más estrictas para turistas provenientes de países con riesgo focalizado como China, Japón, Corea del Sur e Italia, entre otras.

- 13 de marzo 11:00 a.m.

Venezuela confirma sus primeros dos casos de coronavirus

Este viernes se dieron a conocer los dos primeros casos de coronavirus en Venezuela. El anuncio fue hecho por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien indicó que ambos contagiados se encuentran en aislamiento en el Estado de Miranda. Se trata de una mujer de 41 años, proveniente de EE. UU., España e Italia y un hombre de 52 años, que estuvo de viaje en España. Ante la noticia, una de las órdenes comentadas por usuarios en redes sociales, todavía sin confirmar por el Gobierno de Nicolás Maduro, ha sido suspender desde el próximo lunes las clases en todos los niveles educativos.

- 13 de marzo 10:24 a.m.

Secretaría Distrital de Educación mantiene las clases en los colegios oficiales

Para la secretaría es importante recabar información antes de tomar una decisión tan importante como lo es la suspensión. En Bogotá, ya son cinco los casos confirmados de personas contagiadas con el COVID-19.

-13 de marzo 9:30 a.m.

Trece son los casos confirmados de coronavirus en Colombia

Este viernes el Ministerio de Salud confirmó cuatro casos nuevos. Se trata de mujeres, adultas mayores, dos en Neiva y otras dos en Bogotá. Una de las dos primeras habría estado en Italia y, tras su regreso, habría contagiado a su hermana. Las otras dos llegaron de España.

- 13 de marzo 8:54 a.m.

Alerta por coronavirus afecta eventos en el Congreso

Un evento convocado por la representante Juanita Goebertus fue suspendido por la alerta amarilla para evitar el contagio del coronavirus. La audiencia que tratará sobre el proyecto para crear la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca se hará de forma digital.

- 13 de marzo 8:40 a.m.

Transmilenio hará cierres aleatorios de estaciones para labores de desinfección

Los cierres arrancan este viernes y se realizarán en horas valle. Estos pueden ser totales o parciales. Conozca aquí las estaciones que serán intervenidas.

- 13 de marzo 8:35 a.m.

Así vive Italia bajo el coronavirus

Un hidrogeólogo colombiano residente en el norte de Italia relata cómo la pandemia del Covid-19 les ha cambiado el diario vivir a quienes, como él, están en la zona de mayor cantidad de víctimas en ese país, el más afectado de Europa. Cancelación de eventos públicos, medidas para reducir contacto, 827 muertos y 12.462 casos de contagios, son el balance en ese país.

- 13 de marzo 8:30 a.m.

Procesiones de Semana Santa en Popayán no se suspenderán pese al coronavirus

La Fundación Junta Permanente Pro Semana Santa anunció este viernes que los eventos programados no serán cancelados a pesar de la orden emitida por el presidente Duque dentro de la emergencia sanitaria, la cual prohibe la congregación de más de 500 personas.

- 12 de marzo 10:10 p.m.

Gobierno habilitará línea gratuita para resolver dudas sobre el Covid-19

Estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social y podrá recibir llamadas desde cualquier lugar del territorio nacional sin cobro alguno.

- 12 de marzo 9:51 p.m.

Pruebas de laboratorio, uno de los secretos del éxito frente al coronavirus

Uno de los puntos claves para contener esta epidemia es la capacidad para diagnosticar casos de manera rápida. Colombia espera habilitar siete laboratorios en varias regiones. La idea es hacer 40 mil pruebas. Corea del Sur, uno de los ejemplos más aplaudidos, ya hizo más de 210 mil.

- 12 de marzo 9:47 p.m.

Sophie Trudeau, esposa del primer ministro de Canadá, dio positivo por Covid-19

El primer ministro Justin Trudeau sigue en buen estado de salud sin síntomas, según su oficina, pero trabajará de forma remota durante las próximas dos semanas.

- 12 de marzo 9:21 p.m.

¿Cuánto tiempo vamos a durar en modo “coronavirus”?

Con las medidas de distanciamiento social y cancelación de eventos, la pregunta que muchos colombianos se hacen es cuánto tiempo estaremos con la vida cotidiana alterada.

- 12 de marzo 9:15 p.m.

EE le explica: ¿Cómo prepararse emocionalmente para una cuarentena por el coronavirus?

Ante todo conserve la calma. La crisis económica y social generada por el brote del Covid-19 ha dejado a muchas personas con ansiedad y estrés. Estas son algunas pautas recomendadas por expertos para enfrentar esta emergencia.

- 12 de marzo 8:46 p.m.

Medellín levanta pico y placa ambiental, y decreta emergencia sanitaria por el coronavirus

Las medidas fueron anunciadas por el alcalde Daniel Quintero. Además, en articulación con la Gobernación de Antioquia, se decidió cancelar cualquier tipo de evento público que concentre a más de 500 personas.

- 12 de marzo 8:39 p.m.

Uso de tapabocas en la frontera venezolana podría ser una medida innecesaria

Para algunos expertos, resulta contraproducente y no se adhiere a lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud. El uso de tapabocas se recomienda únicamente para quienes tienen síntomas sospechosos o estén cerca de alguien contagiado.

- 12 de marzo 7:44 p.m.

La Universidad de los Andes dictará todas sus clases virtualmente por el coronavirus

Aunque el campus permanecerá abierto, durante cuatro semanas todas las clases se harán virtualmente. No se podrán usar las aulas y laboratorios para actividades académicas.

- 12 de marzo 6:27 p.m.

Colombianos que llegaron de Wuhan terminan aislamiento sin registro de coronavirus

Loa 15 connacionales traídos desde China dieron negativo en las pruebas de Covid-19, luego de pasar 14 días aislados en la Villa Deportiva ubicada al occidente de Bogotá.

- 12 de marzo 3:45 p.m.

Médicos y pacientes en Estados Unidos recurren a la telemedicina por el coronavirus

Con un primer chequeo a través de videoconferencia el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago evitó que un hombre contagiado con Covid-19 compartiera espacios con otros pacientes y personal médico.

- 12 de marzo 2:57 p.m.

Suspenden visitas a todas las cárceles del país por emergencia sanitaria de Coronavirus

Entre las medidas tomadas por el presidente Iván Duque está que los reclusos no tengan contacto con ninguna persona del exterior hasta que se tomen medidas que garanticen su salud. Trabajadores penitenciarios piden en este contexto que se declare emergencia carcelaria por las difíciles condiciones en las que viven los presos.

- 12 de marzo 1:55 p.m.

Dólar en Colombia cerró en $3.972

La tasa de cambio llegó a superar los $4.000 en la jornada de hoy, el tercer récord histórico de la semana.

- 12 de marzo 1:33 p.m.

Estos son los eventos aplazados en Colombia por el coronavirus

El Festival Estéreo Picnic, el Jamming Festival, la Feria del Libro de Bogotá, los conciertos en el Movistar Arena y el Festival de la leyenda Vallenato son algunos de los espectáculos que se aplazaron de manera indefinida.

- 12 de marzo 12:00 p.m.

Médicos piden a MinSalud reforzar el manejo de ropa hospitalaria para prevenir contagios

A través de una carta, la Federación Médica Colombia y Fedesalud le pidieron a Fernando Ruiz, jefe de cartera, reforzar las condiciones de los contratistas, obligar el uso de batas dentro de las instituciones y la debida limpieza de la ropa sucia hospitalaria.

- 12 de marzo 10:24 a.m.

¿Es el Tocilizumab, un medicamento contra la artritis, una posible cura para el coronavirus?

El portal las Dos Orillas publicó una nota anunciando que un médico italiano curó a dos pacientes. Se trata de información incompleta, imprecisa y sin el contexto necesario.

- 12 de marzo 9:28 a.m.

Las medidas preventivas del Icfes para las pruebas Saber 11 que se llevarán a cabo este domingo

El 15 de marzo se aplicará esta evaluación para estudiantes inscritos al calendario B, además de las pruebas PreSaber y Validantes. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a raíz del coronavirus, los alumnos que presenten síntomas podrán ausentarse. Tendrán alternativas extemporáneas.

- 12 de marzo 8:33 a.m.

Se aplazan la Feria del Libro de Bogotá y otros eventos de más de 500 personas

Además del autocuidado y la declaratoria de la emergencia sanitaria, el presidente prohibió los eventos públicos de más de 500 personas en todo el país.

- 12 de marzo 8:19 a.m.

Presidente Duque declara la emergencia sanitaria en Colombia por coronavirus

El primer mandatario anunció la cancelación de todos los eventos públicos de más de 500 personas y el cierre de puertos para el desembarco de pasajeros de cruceros en el país. Se cancela la fecha de fútbol colombiano prevista para este fin de semana y el torneo continuaría "a puertas cerradas y con transmisión.

-12 de marzo 8:01 a.m.

Cancelan las llegadas de cruceros a Cartagena por el coronavirus

Como una medida de contención para evitar la propagación del virus, el Gobierno Distrital de la Heroica suspendió el atraco de naves hasta el 30 de junio de este año. Se trata de un total de 45 barcos con alrededor de 150.000 pasajeros.

- 12 de marzo 7:56 a.m.

Las medidas que se implementarán en colegios de Bogotá por el COVID-19

La Secretaría Distrital de Educación emitió una circular en la que pide a las directivas de colegios oficiales y privados adoptar una serie de acciones preventivas para mitigar la propagación de este microorganismo.

- 12 de marzo 7:42 a.m.

Cartagena de Indias echó a andar su Festival de Cine pese al coronavirus

A pesar de la masiva cancelación de eventos alrededor del mundo como medida de prevención frente a la pandemia del coronavirus, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) comenzó el pasado miércoles con la proyección del filme de Ciro Guerra, "Waiting for the barbarians".

- 12 de marzo 7:32 a.m.

El ciclista Fernando Gaviria confirmó que está contagiado con coronavirus

Además de la información que el periodista Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, confirmó con funcionarios de la embajada colombiana en Emiratos Arabes, el pedalista hizo oficial los rumores por medio de un video publicado en sus redes sociales.

- 12 de marzo 6:00 a.m.

Cuba confirma sus primeros casos de covid-19

El gobierno de Cuba, por medio de un comunicado, señaló que las tres personas afectadas son turistas italianos que llegaron al país el lunes 9 de marzo y que fueron aislados el día 10 dado que presentaban síntomas.

- 12 de marzo 5:28 a.m.

China da por superado el pico de transmisiones de COVID-19 en el país

El número de casos nuevos confirmados en Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro del brote, se ha reducido por primera vez a un solo dígito, con solo ocho casos en el último recuento oficial.

- 11 de marzo 11:03 p.m.

“La salud está por encima del entretenimiento y de cualquier cosa”: Claudia López

Tras la declaratoria de la alerta amarilla, los más inquietos fueron los empresarios del espectáculo, hoteles y bares. La alcaldesa resaltó que todos tendrán que pagar un precio para evitar una emergencia mayor.

- 11 de marzo 10:42 p.m.

Ante el coronavirus aplazados los conciertos en el Movistar Arena

Movistar Arena y Colombiana de Escenarios informaron que los conciertos de Alejandro Sanz, Raphael y Juanes serán aplazados a causa del coronavirus.

- 11 de marzo 9:25 p.m.

Los eventos aplazados y que corren riesgo de posponerse tras medidas por coronavirus en Bogotá

Los tres casos de COVID-19 reportados en la capital obligaron a tomar medidas de prevención, entre ellas, la cancelación de eventos masivos. Movistar Arena canceló sus conciertos programados para este viernes, sábado y domingo. Mañana se emitirá un decreto que obligaría a aplazar los eventos programados para los siguientes dos meses. Conozca cuáles son.

- 11 de marzo 8:09 p.m.

Trump suspende todos los vuelos de Europa a Estados Unidos para enfrentar el coronavirus

Estados Unidos, donde ahora hay más de 1.000 casos de coronavirus, adoptará medidas restrictivas para viajeros con el fin de prevenir la propagación del coronavirus. "Para evitar que nuevos casos entren a nuestras costas, suspenderemos todos los viajes desde Europa a los Estados Unidos durante los próximos 30 días", dijo el presidente estadounidense. Las nuevas medidas entrarán en vigor este viernes.

- 11 de marzo 7:34 p.m.

Gobierno adoptará medidas económicas para lidiar con el coronavirus

El presidente Duque anunció una línea de crédito por $250.000 millones para empresas del sector turismo y flexibilizará los aranceles de importación para productos médicos, entre otras acciones.

- 11 de marzo 6:53 p.m.

Las medidas que las universidades colombianas toman contra el coronavirus

La U de los Andes, La Javeriana, U. Externado, EAFIT, U. del Norte, Jorge Tadeo Lozano, UDEA, U Distrital, la UIS, la U del Rosario y la U. Nacional empezaron a implementar medidas promovidas por la OMS y los ministerios de Salud y Protección Social, de Educación y de Trabajo. Algunas han cancelado grados.

- 11 de marzo 6:40 p.m.

Declaran alerta amarilla por coronavirus en Bogotá, pero calma...

Ante la confirmación de tres casos en Bogotá, el Distrito anuncia medidas para contrarrestar su posible propagación, siguiendo los parámetros de contención del Ministerio de Salud. La clave: el autocuidado.

- 11 de marzo 12:30 p.m.

OMS clasifica al coronavirus como pandemia

En rueda de prensa, este miércoles, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus clasificó al coronavirus como pandemia. "La OMS ha estado evaluando este brote a toda hora y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por eso hemos tomado la decisión de declarar el coronavirus como una pandemia”, anunció el experto.

- 11 de marzo 12:30 p.m.

Reportan cinco casos de coronavirus dentro de un crucero que atracó en Cartagena

Hace tres días, el crucero de la firma británica Fred Olsen atracó al puerto de Cartagena. Su paso por la Heroica tardó siete horas en las que, aún no se confirma, pudo haber desembarcado la mujer estadounidense de 85 años que acaba de ser diagnosticada con coronavirus, según el último reporte del Ministerio de Salud. Este sería el primer caso de contagio notificado en la ciudad amurallada después de cuatro pacientes identificados en Medellín, uno en la ciudad de Buga y tres en Bogotá. Hasta ahora la mujer se encuentra hospitalizada bajo aislamiento con una condición de salud estable.

- 11 de marzo 11:43 a.m.

¿Cómo vencer la pandemia de coronavirus? Aplanando esta curva entre todos

El éxito como país frente a la nueva pandemia dependerá de nuestra capacidad de hacer que el virus avance con lentitud entre nosotros. De esa manera salvamos vidas, evitamos que los servicios de salud colapsen y esquivamos muchos de los riesgos económicos.

- 11 de marzo 9:00 a.m.

MinSalud confirma seis casos más de coronavirus en el país

A través de una rueda de prensa, el Ministerio de Salud confirmó este miércoles seis casos más de coronavirus en el país, con estos nuevos contagios se suma un total de nueve personas contagiadas con la infección a nivel nacional. Se trata de dos mujeres jóvenes en Bogotá, una mujer adulta en Cartagena, dos hombres y una mujer en Medellín. Los tres últimos estarían asociados a la mujer de 50 años en la que se había reportado el virus a principio de semana. Todos, de acuerdo con el reporte de las autoridades, se encuentran en aislamiento supervisado y en condiciones aceptables.

- 11 de marzo 8:20 a.m.

Honduras confirma sus dos primeros casos de coronavirus

La ministra hondureña de Salud, Consuelo Flores, confirmó este miércoles los primeros dos casos de coronavirus, convirtiendo a Honduras en el tercer país de Centroamérica con personas contagiadas. Se trata de una hondureña de 42 años en estado de gestación quien ingresó al país el 4 de marzo por el aeropuerto Toncontin de Tegucigalpa en un vuelo procedente de España. Está clínicamente estable. El otro caso es una mujer de 37 años que ingresó al país el 5 de marzo por el aeropuerto Ramón Villeda Morales de la norteña ciudad de San Pedro Sula en un vuelo procedente de Suiza. (Información AFP)

- 11 de marzo 6:46 a.m.

En apenas dos meses, el coronavirus puso de rodillas a la economía mundial

El Banco de Inglaterra redujo este miércoles sus tasas de interés a 0,25 %. Este es el más reciente esfuerzo por tratar de mantener a flote el crecimiento económico en medio de la expansión global del virus.

- 11 de marzo 6:30 a.m.

Colombia pondrá en aislamiento preventivo a personas que lleguen de China, Italia, España y Francia

El presidente Iván Duque madrugó este miércoles a anunciar una medida preventiva frente a la epidemia de coronavirus: las personas que lleguen al país, procedentes de China, Italia, España y Francia serán aísladas con el fin de "proteger la salud colectiva". El anuncio del primer mandatario, realizado a través de su cuenta de Twitter, será más explicado por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a las 7:00 a.m. durante una rueda de prensa desde el Instituto Nacional de Salud.

- 10 de marzo 10:24 p.m.

¿Por qué se aplazó la Asamblea del BID en Barranquilla?

Del 18 al 22 de marzo se iba a realizar la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2020. Sin embargo, por el coronavirus los organizadores tomaron la decisión de posponer el encuentro hasta septiembre.

- 10 de marzo 10:19 p.m.

Siete recomendaciones de la Veeduría Distrital para evitar contagio por coronavirus

Guillermo Rivera, veedor distrital, entregó una carta dirigida a la Alcaldía, en la que puntualiza siete recomendaciones claves. No promover eventos que impliquen aglomeración de personas, es una de ellas.

- 10 de marzo 10:10 p.m.

Por riesgo de coronavirus, se restringirá el acceso al Congreso desde el próximo lunes

El secretario del Senado de la República, Gregorio Eljach, anunció que este miércoles se conocerá un protocolo para la prevención del contagio del virus en el Capitolio.

- 10 de marzo 8:58 p.m.

Viceministra de Salud de Reino Unido anuncia que está contagiada de coronavirus

Nadine Dorries ha sido una de las funcionarias que ha estado al frente del esfuerzo británico para contener la epidemia por el nuevo brote de COVID-19, sin embargo, confirmó la noche de este martes que dio positivo al contagio de este virus. Es la primera en del gobierno británico en ser diagnosticada con coronavirus.

- 10 de marzo 4:00 p.m.

Bolivia confirma sus dos primeros casos de coronavirus

El ministro de Salud de Bolivia, Aníbal Cruz, confirmó los primeros casos de coronavirus en el país. Son dos mujeres, de 60 y 64 años, que estuvieron en Italia.Según explicó el funcionario, ambas pacientes regresaron a Bolivia sin manifestar síntomas de la enfermedad y hoy se encuentran estables, recibiendo el tratamiento correspondiente.

- 10 de marzo 2:10 p.m.

Harvard, MIT y Cambridge: las universidades de EE. UU. que dictarán sus clases en línea por el coronavirus

A pesar de que el gobierno de Donald Trump no ha decretado el cierre de ninguna institución en este país, donde se han registrado 761 casos y 27 muertes asociados al COVID-19, instituciones de educación superior como la Universidad de Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Universidades de Columbia, New York University, Fordham y Hofstra, entre otras, han anunciado que pasarán a cursos virtuales luego de que sus estudiantes retornen de las vacaciones de primavera.

- 10 de marzo 1:20 p.m.

Coronavirus provoca 168 nuevos muertos en Italia, un récord en 24 horas

Italia registró 168 nuevos muertos por el coronavirus este martes, un récord en 24 horas, con lo que el número total de fallecidos por la epidemia COVID-19 se eleva a 631 y 10.149 infectados en la península. Este es el país más afectado de Europa y el segundo más afectado del mundo por detrás de China por el coronavirus que ha causado 1.115 muertos fuera del gigante asiático, según el último balance realizado por la AFP a partir de datos oficiales. (AFP)

- 10 de marzo 11:18 a.m.

El principal brote de Corea del Sur se ralentiza

Por primera vez desde que comenzó a escalar hace tres semanas, el principal brote de coronavirus en Corea del Sur ha comenzado a ralentizarse en aparente respuesta a las medidas de choque aplicadas por las autoridades para reforzar la prevención y mitigar la saturación hospitalaria.

Los números de nuevos contagiados diarios han caído de manera consistente en los últimos cuatro días en el principal foco del virus en el país asiático, el entorno de la ciudad de Daegu, en el sureste del país, donde hoy se registraron 92 nuevos casos. Es la primera vez que la urbe, de 2,4 millones de habitantes, registra menos de 100 nuevos contagios diarios desde el pasado 22 de febrero, cuando el foco apenas empezaba a expandirse.

- 10 de marzo 10:08 a.m.

Un estudio sitúa en 5,1 días el periodo medio de incubación del coronavirus

El tiempo medio de incubación del virus respiratorio coronavirus (Covid-19) es de 5,1 días, según un estudio hecho por científicos de la Universidad Johns Hopkins (Maryland, Estados Unidos) a partir de los datos públicos disponibles.Este plazo, comprendido entre la exposición y la aparición de los primeros síntomas, sugiere que la cuarentena de catorce días aconsejados por los centros de prevención de enfermedades de todo el mundo a los individuos con posible contagio es un periodo "razonable".

El análisis de los datos públicos sobre la infección de SARS-CoV-2, causante del Covid-19, sugiere que el 97,5 por ciento de las personas que desarrollan síntomas de infección lo hacen en los 11,5 días siguientes a la exposición. Además, los investigadores calculan que por cada 10 000 individuos aislados durante 14 días, únicamente 101 podrían presentar síntomas después de finalizar la cuarentena.

- 10 de marzo 9:10 a.m.

Gobierno confirma el primer caso de coronavirus en Panamá

La ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, confirmó el primer caso. Se trata de una ciudadana panameña de 40 años que llegó este domingo al país procedente de Madrid (España) por vía aérea. La mujer presentaba tos y fiebre. "Lo que tenemos que hacer es mantener todas las medidas de prevención para evitar la propagación, pero también mantener a la población informada. Ahora más que nunca tenemos que seguir con esta campaña de limpieza de manos y de evitar tener contacto directo con personas que tengan resfriado", aseguró la ministra.

La mujer, de quien no se relevó su identidad, estará en cuarentena en su domicilio particular, junto con las dos personas que conviven con ella, puesto que es un "cuadro de COVID en forma leve".

- 10 de marzo 8:30 a.m.

Perú confirma 11 casos de coronavirus

Desde el viernes, día en que se anunció el primer paciente contagiado con el virus, la ministra de Salud de este país confirmó este martes un total de 11 pacientes con la infección. Las autoridades de salud ya han desplegado su plan para combatir el también llamado Covid-19.

- 10 de marzo 7:00 a.m.

En dos semanas la bolsa colombiana perdió las ganancias de un año

En un mercado cada vez menos diversificado por la salida de emisores, el peso de acciones como Ecopetrol es mayor: situación que no conviene cuando el petróleo se desploma más de 25 % hasta los US$35, y en el que el dólar supera los $3.800. Tal como pasó este lunes.

- 10 de marzo 6:30 a.m.

El coronavirus llega a la NASA

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, anunció el primer caso del coronavirus COVID19 detectado en la agencia aeroespacial estadounidense, que obligó a restringir el acceso y ordenar "el estado de teletrabajo" en uno de sus centros de investigación en Silicon Valley (California).

"El domingo 8 de marzo, recibimos la confirmación de que un empleado del Centro de Investigación Ames de la NASA, en Silicon Valley, dio positivo por el coronavirus (COVID-19)", dijo Bridenstine en un comunicado, en el que aseguró que creen que "la exposición en el centro ha sido limitada".

- 9 de marzo 9:30 p.m.

Coronavirus en China: más del 70% de personas contagiadas ya se curaron

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que de los 80.000 casos reportados de personas con coronavirus en China, más de 56.000 se han recuperado y han sido dados de alta.

- 9 de marzo 9:01 p.m.

Así se prepara Europa para enfrentar el coronavirus

Cierre de escuelas y universidades, cuarentenas totales y hasta la suspensión de eventos deportivos son algunas de las medidas con las que el Viejo Continente busca combatir la propagación del brote.

- 9 de marzo 9:00 p.m.

Adultos mayores y coronavirus, el punto débil

Mientras los niños experimentan síntomas muy leves, los adultos mayores son los que sufren más complicaciones y tienen mayor riesgo de muerte. La tarea de protegerlos entre todos.

- 9 de marzo 7:00 p.m.

Economía global: el juego del miedo

El petróleo registró su caída más grande (en un día) desde 1991 y el dólar se superó tres veces en una sola jornada: $3.600, $3.700 y $3.800. Analistas señalan los puntos débiles de la economía colombiana en esta coyuntura.

- 9 de marzo 5:56 p.m.

Las recomendaciones del Gobierno para colegios ante presencia del coronavirus en Colombia

En una circular, los ministerios de Salud y Educación piden a las instituciones educativas continuar con la normalidad académica y les recomiendan implementar una serie de rutinas para prevenir el contagio del Covid-19.

- 9 de marzo 5:21 p.m.

¿Qué hacer en los lugares de trabajo ante el coronavirus?

Entre las recomendaciones fundamentales están acoger la información oficial y recomendaciones de las autoridades sanitarias; lavarse las manos con frecuencia, desinfectar superficies y usar tapabocas solo si se han presentado síntomas. Fomentar el teletrabajo y videoconferencias, entre las medidas que están adoptando las empresas.

- 9 de marzo 5:19 p.m.

Coronavirus: Republicanos que se reunieron con Trump entran a cuarentena

Matt Gaetz, quien viajó con Donald Trump en el avión presidencial, decidió ponerse en cuarentena bajo su propia voluntad tras entrar en contacto con una persona que dio positivo en la prueba de coronavirus. Ted Cruz y Doug Collins, todos republicanos, tomaron la misma medida.

- 9 de marzo 5:05 p.m.

Se cancelan eventos en Universidad de Los Andes por prevención del Coronavirus

El Consejo Académico de la Universidad de Los Andes decidió suspender todos los eventos desde el lunes 16 de marzo. A partir de esta fecha no se podrán realizar foros, congresos, celebraciones, lanzamientos, campeonatos, premiaciones o eventos similares. Aunque la decisión incluye la totalidad de la agenda académica, cultural y deportiva, y aplica para eventos de cualquier tamaño, las clases continuarán.

- 9 de marzo 4:10 p.m.

Italia restringe los movimientos en todo el país por el coronavirus

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció que el Gobierno extiende las medidas restrictivas del norte del país a toda la península, por lo que se restringen los movimientos en todo el territorio para intentar contener el avance del coronavirus.



"No habrá una zona roja, una zona restringida del país y otra no. Italia estará protegida en su conjunto. Se trata de evitar los movimientos en toda la península, con excepción de casos de necesidad, por motivos laborales o de salud. El virus ha causado 463 muertos y hay 8.000 personas contagiadas.

- 9 de marzo 3:35 p.m.

Atraca en Estados Unidos un crucero con 21 personas con coronavirus

El crucero Grand Princess, que partió de Hawái el pasado 29 de febrero y en el que viajaban unas 3.500 personas, de las que 21 han dado positivo por coronavirus, atracó entre grandes medidas de seguridad en el puerto comercial de Oakland (California, EE.UU.). Escoltado por tres embarcaciones de la Guardia Costera y por un helicóptero, la gigantesca nave pasó por debajo del icónico puente rojo del Golden Gate para entrar en la Bahía de San Francisco.

Al atracar en el puerto de Oakland, al otro lado de la bahía, todos los pasajeros desembarcaron, fueron separados en varios grupos distintos y montados en autobuses en función de sus necesidades médicas y de su lugar de residencia.

- 9 de marzo 2:48 p.m.

OMS advierte que riesgo de pandemia por coronavirus "se volvió muy real"

"No estamos a merced del virus puesto que las decisiones que todos estamos tomando pueden influir en la trayectoria de la epidemia", afirmó Tedros Adhanomel director general de este organismo.

- 9 de marzo 8:10 a.m.

Nuevos eventos deportivos son afectados por el coronavirus

Indian Wells, uno de las competencias más importantes del calendario tenístico mundial, fue cancelado. Algunos partidos de la Liga de Campeones se jugarán a puerta cerrada y otros certámenes fueron aplazados.

- 9 de marzo 7:30 a.m.

MinSalud confirma dos casos nuevos de coronavirus en el país

Tras practicarse los análisis pertinentes, un hombre de 34 años y una mujer de 50 años fueron puestos en aislamiento desde sus casas. Ambos, procedentes de España, se encuentran con buen estado de salud.

- 9 de marzo 6:44 a.m.

Caen bolsas mundiales por precios del petróleo y temor al coronavirus

La histórica caída de los precios y el temor a un freno generalizado de la economía por el virus arrastraron este lunes las bolsas a una jornada en rojo, con importantes caídas en índices de todo el mundo.

- 8 de marzo 9:52 p.m.

Familiares de joven colombiana contagiada con coronavirus dieron negativo a la prueba

Así lo anunció la alcaldesa Claudia López en las últimas horas. El hermano y padre de la mujer que llegó de Milán (Italia) se encuentran en su lugar de residencia en la capital.

- 8 de marzo 8:13 p.m.

El audiomensaje de Rodolfo Llinás sobre coronavirus es falso

A las muchas noticias falsas que han circulado sobre el coronavirus se suma el mensaje de WhatsApp que se le atribuye al neurocientífico colombiano en el que se invita a los colombianos a hacer una simple prueba respiratoria para descartar la infección. Entérese aquí sobre lo que sí puede hacer frente a la epidemia.

- 8 de marzo 5:23 p.m.

España supera los mil casos de coronavirus y cierra escuelas en zonas más afectadas

España anunció el cierre de los centros educativos en las zonas con más contagios del nuevo coronavirus, entre ellas la región de Madrid, después de que el número de infectados se duplicara hasta 1.204 personas con 28 fallecidos.

Desde el domingo por la tarde, el país experimentó "un cambio de escenario" con "un incremento muy significativo de casos", según reconoció el ministro de Sanidad Salvador Illa en una comparecencia extraordinaria tras reunirse con los responsables sanitarios de las 17 regiones españolas. Los datos "indican un cambio a peor de la evolución de la enfermedad en España", declaró el ministro, que señaló la región de Madrid y dos ciudades del País Vasco (norte) como zonas de "transmisión comunitaria alta".

- 8 de marzo 4:15 p.m.

Ecuador eleva a 15 los contagiados por coronavirus tras un nuevo caso

Ecuador elevó a 15 el número de contagiados por el virus COVID-19 tras descubrirse un nuevo caso relacionado con la mujer ecuatoriana residente en España que llegó al país el pasado 14 de febrero. Así lo informaron las autoridades en un parte en el que aseguran que "el nuevo paciente tiene síntomas leves", y "pertenece al círculo cercano de la primera contagiada".



Por ello, se encontraba dentro del "respectivo cerco epidemiológico". Se trata de la mujer de 71 años que provocó el contagio de al menos otras trece personas hasta ayer, y catorce con la última confirmación.

- 8 de marzo 3:56 p.m.

Francia prohíbe reuniones de más de mil personas para evitar contagios de coronavirus

El gobierno francés prohibió las concentraciones de más de mil personas, en un intento por frenar la propagación del coronavirus, anunció el domingo el ministro de Salud Olivier Véran. "Todas las reuniones de más de mil personas quedan prohibidas", dijo Véran al cabo de una reunión del Consejo de Defensa en el palacio presidencial del Eliseo.

- 8 de marzo 12:56 p.m.

En Costa Rica ya se registran nueve casos de personas contagiadas con coronavirus

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) de Costa Rica determinó la alerta sanitaria vigente por el COVID-19 se eleve a alerta amarilla, luego de confirmarse el noveno caso por COVID-19.

- 8 de marzo 10:55 a.m.

El papa reza a través de "streaming" por la emergencia del Coronavirus en Italia

La propagación del virus en ese país ha llevado a que Francisco realizara el rezo dominical del ángelus a través de una cámara y fuese transmitido en vídeo por varias pantallas gigantes colocadas en la plaza de San Pedro en lugar de en persona, cuando el pontífice se asoma a la ventana.

- 8 de marzo 10:52 a.m.

CoronApp, la aplicación con la que gobierno colombiano informa sobre coronavirus

En la aplicación, que funciona en sistemas iOs y Android, tendrá información de última hora sobre el COVID-19 y contará, además, con medidas preventivas. El país se encuentra en etapa de contención de la epidemia.

- 8 de marzo 8:56 am.

Italia aísla a más de 15 millones de personas para frenar el coronavirus

El Gobierno anunció la prohibición de las entradas y salidas en Lombardía y otras 14 provincias, entre las que está Venecia. Italia, el país de Europa más afectado por la epidemia, con más de 5.800 casos.

- 7 de marzo 9:00 p.m.

¿Está preparada la región para enfrentar el coronavirus?

La llegada de la enfermedad a los países de la región es una realidad. Aunque ninguno está totalmente listo, expertos afirman que Venezuela tiene un sistema de salud que no estará a la altura de la situación. Nicolás Maduro contradice el dictamen y asegura que está preparado.

- 7 de marzo 6:26 p.m.

Gobierno presentó a gremios estrategia para que el coronavirus no frene al país

Para los gremios económicos, el importante que se mantenga el aparato productivo y acoplarse a las verdaderas realidades que se presenten con el virus para no afectar la actividad económica, social y cultural.

- 7 de marzo 5:15 p.m.

Paraguay confirma su primer caso de coronavirus

El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, confirmó el primer caso de coronavirus en el país, al tiempo que recalcó que la cartera viene aplicando los protocolos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mazzoleni, que hizo el anuncio a través de las redes sociales, que se trata de una persona de 32 años que se encuentra en buen estado y consultó al médico luego de presentar un cuadro febril y problemas de garganta.

- 7 de marzo 3:44 p.m.

Estas son las medidas adoptadas por la lglesia católica para prevenir el coronavirus

Monseñor Rubén Salazar informó sobre las recomendaciones que se adoptarán en los actos religiosos en Colombia, tras la confirmación del primer caso de coronavirus (COVID-19) en Colombia.

- 7 de marzo 3:41 p.m.

Venecia, la ciudad fantasma por el temor al coronavirus

Tras el brote del virus en Italia, una de las ciudades más visitadas por los turistas de Europa está como nunca: prácticamente vacía.

- 7 de marzo 1:33 p.m.

¿Qué hacer si sospecha que tiene coronavirus?

Aquí le presentamos las principales consideraciones que debe tener claras si experimenta síntomas de gripa y piensa que puede tratarse del coronavirus COVID-19.

- 7 de marzo 12:53 p.m.

Hotel en China, que era lugar de cuarentena por coronavirus, se derrumba

Unas 70 personas permanecían atrapadas bajo los escombros tras el desplome de un hotel en la ciudad china de Quanzhou, en el sureste de China.

- 7 de marzo 12:42 p.m.

Colapsa hotel en China que alojaba a pacientes en cuarentena por el coronanivrus

Las autoridades rescataron cerca de 37 personas del lugar, pero 70 víctimas más aún seguirían en la zona del desastre. Las personas alojadas allí estaban en cuarentena tras haber tenido contacto con infectados con el coronavirus.

- 7 de marzo 12:33 p.m.

El papa oficiará oración dominical por video debido al coronavirus

Esta decisión "ha sido necesaria para evitar los riesgos de difusión del COVID-19 al formarse aglomeraciones durante los controles de acceso a la plaza de San Pedro", precisó el Vaticano. La audiencia semanal del papa de los miércoles "se realizará en las mismas condiciones".

- 7 de marzo 12:08 p.m.

Cerrar escuelas, cancelar eventos y otros dilemas frente al coronavirus

¿Cerrar escuelas como en Japón e Italia? ¿Cancelar eventos masivos? Son muchas las preguntas que surgen tras la aparición del primer caso de coronavirus en Colombia pero expertos coinciden en que el comportamiento individual es una de las claves para frenar la epidemia.

- 7 de marzo 11:03 a.m.

Turistas viajan envueltos en plástico por miedo a contagiarse de coronavirus

Pese a que los gobiernos siguen lanzando un llamado de calma ante la rápida propagación del Covid-19, las personas prefieren tomar sus propias medidas. Es el caso de dos pasajeros que abordaron la ruta que cubría la ruta Sídney - Isla Hamilton, en Australia.

- 7 de marzo 10:50 a.m.

El debate por medidas de la NBA para evitar el contagio de coronavirus

Mientras la liga contempla la opción de jugar sin fanáticos y la cancelación de partidos, jugadores, como Lebron James, y varios equipos esperan seguir el desarrollo de los encuentros sin mayores alteraciones.

- 7 de marzo 10:26 a.m.

Por coronavirus aplazan evento internacional en la Amazonia

Del 22 al 25 de marzo, en Mocoa, se iba a realizar el Foro Social Panamazónico (FOSPA Colombia) y se esperaría la llegada de 1.800 personas de otros países. Sin embargo, tras confirmar el primer caso de COVID-19 en el país, el evento se aplazó.

- 6 de marzo 8:32 p.m.

Preguntas y respuestas sobre el coronavirus en Colombia

¿Qué es el coronavirus? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuánto sobrevive el virus en una superficie? ¿Debe protegerse con tapabocas? El Espectador le ayuda a resolver algunas de las principales inquietudes sobre este nuevo virus.

- 6 de marzo 8:00 p.m.

Bogotá activó protocolo hospitalario de atención ante llegada del Covid-19

El secretario distrital de Salud afirmó que la red hospitalaria está lista para enfrentar la llegada del virus al país, luego de que se confirmara el primer caso en todo el territorio colombiano, detectado en la capital. Los hospitales y clínicas privadas están articuladas con el Distrito para apoyar cuando se requiera.

- 6 de marzo 6:27 p.m.

“Es una emergencia mundial, pero no nos dejemos llevar por la paranoia”: Duque

Se reportó el primer caso de coronavirus en el país. Según expresó el presidente, esta es la fase de contención de la epidemia y el llamado es a mantener la calma y seguir el protocolo para prevenir contagio.

- 6 de marzo 6:06 p.m.

Así funcionará la fase de contención ante la llegada del Coronavirus a Colombia

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, explicó que se intensificará la vigilancia epidemiológica. Las personas que hayan estado en países donde el virus ya fue reportado y quienes hayan tenido contacto con la paciente infectada serán sujetos del examen de laboratorio.

- 6 de marzo 5:42 p.m.

Los polémicos dictámenes de Donald Trump sobre el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, que suele opinar de todo, ha dicho varias frases polémicas sobre el coronavirus. Este es un repaso a sus recetas, dictámenes y teorías sobre la enfermedad, que ya ha cobrado doce vidas en su país.

- 6 de marzo 5:13 p.m.

Coronavirus: recomendaciones que debe seguir ante el primer caso en Colombia

El coronavirus llegó a Colombia. Este viernes, 6 de marzo, el nuevo ministro Fernando Ruiz confirmó que la primera persona contagiada es una joven de 19 años, estudiante en Milán, que regresó el 26 de febrero a Bogotá. Las autoridades encargadas recomiendan conservar la calma, lavarse constantemente las manos y utilizar tapabocas solo en caso de presentar síntomas de gripa.

- 6 de marzo 4:55 p.m.

“No hay motivo para el pánico. Mantengan la calma; estamos preparados”: ministro de Salud de Colombia

En una rueda de prensa, Fernando Ruiz, jefe de esa cartera, aseguró que el país puede continuar sus dinámicas económicas y sociales con completa tranquilidad. "Hay que mantener la calma", aseguró.

- 6 de marzo 3:09 p.m.

Colombia confirma su primer caso de coronavirus

El Misterio de Salud confirmó, en la tarde de este viernes 6 de marzo, el primer caso de Covid-19 en una estudiante de 19 años, proveniente de Milán, que se encuentra en Bogotá.

- 6 de marzo 1:25 p.m.

El dólar casi llega primero a $3.600 que el coronavirus a Colombia

El viernes fue una jornada de pérdidas para los principales mercados de Asia y Europa, así como un mal día para los precios del petróleo, que por primera vez desde 2017 bajaron de US$50 ante la falta de acuerdo entre la OPEP y Rusia para recortar producción.

- 6 de marzo 9:37 a.m.

Antes y después: así han cambiado algunos destinos turísticos por el coronavirus

Hasta el momento, se han registrado más de 95.000 casos de contagiados. Por eso, varios gobiernos han tomado drásticas medidas para evitar la propagación del virus. Una de ellas es reducir las aglomeraciones de personas. Maxar Technologies, por medio de imágenes áreas, muestra cómo han cambiado esos lugares.

- 6 de marzo 8:36 a.m.

Perú anuncia su primer caso de coronavirus

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, explicó que se trata de un un hombre de 25 años, que se encuentra estable, y que viajó recientemente a España, Francia y República Checa. Se convierte en el séptimo país de Latinoamérica donde se registran casos.

- 6 de marzo 7:10 a.m.

Se registra el primer caso de coronavirus en la Ciudad del Vaticano

La Ciudad del Vaticano ha registrado el primer caso de coronavirus y, desde este viernes, ha cerrado los centros sanitarios del Estado pontificio para que sean desinfectados. "La Dirección de Sanidad e Higiene ha informado a las autoridades competentes italianas y se han implementado los protocolos sanitarios previstos", explicó en una nota el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

No se ha comunicado si ha sido necesarias medidas de cuarentena entre los empleados y ciudadanos de la Ciudad del Vaticano.

- 6 de marzo 6:34 a.m.

Bolsas europeas se desploman cerca de 3,5 % y el petróleo cae 4 % por coronavirus

Las principales bolsas europeas se desplomaban este viernes en torno al 3,5 % y el petróleo caía 4 %, debido a la preocupación cada vez más grande por las consecuencias del coronavirus sobre la economía mundial. Hacia las 10H30 GMT, la bolsa de Fráncfort cedía 3,40 %, Londres 3,30 %, París 3,84 %, Madrid 3,60 % y Milán 3,65 %.

De su lado, los precios del petróleo cayeron brevemente más de 5 % el viernes, llevando al Brent a su nivel más bajo desde julio de 2017, mientras algunos medios informaban de la reticencia de Rusia a cerrar el grifo de crudo en la OPEP+.

- 6 de marzo 5:34 a.m.

Joven de 23 años que fue a Italia, segundo caso de coronavirus en Argentina

Un joven de 23 años que viajó a Italia y volvió el 1 de marzo pasado a Argentina fue diagnosticado de coronavirus, el segundo caso que se registra en el país, informaron fuentes oficiales. El paciente, cuya nacionalidad no se ha especificado, se encuentra en "buen estado general" y está internado en Buenos Aires para asegurar las medidas de aislamiento, al tiempo que las autoridades sanitarias realizan la investigación epidemiológica.



El Ministerio de Salud informó que los análisis fueron realizados por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) "Dr. Carlos Malbrán" de la capital argentina. "Se trata de un paciente masculino de 23 años que el 3 de marzo consultó por fiebre, tos y malestar general en un efector privado de la ciudad. La persona manifestó antecedente de viaje al norte de Italia y volvió al país el 1 de marzo", señaló la cartera.

- 5 de marzo 9:34 p.m.

La OMS eleva a 95.333 el total de casos confirmados de COVID-19 en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el número de casos totales de coronavirus en el planeta asciende a 95.333, de los cuales 80.565 corresponden a China y 14.768 al resto del mundo. Este recuento supone que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 2.241 casos adicionales (143 en China y 2.098 en otros países).



La OMS indicó también que el COVID-19 ha causado hasta el momento 3.015 muertes en China y 267 fuera de este país, es decir, 31 y 53 más que en la víspera, respectivamente. Los países más afectados tras China son Corea del Sur (5.766 casos, 438 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas), Italia (3.089 casos, 587 nuevos), Irán (2.922 casos, 586 nuevos) y Japón (317 casos, 33 nuevos).

- 5 de marzo 8:23 p.m.

Turista canadiense es el segundo caso de coronavirus en República Dominicana

Las autoridades de Salud Pública de República Dominicana informaron que una ciudadana canadiense dio positivo al coronarvirus, el segundo caso que se presenta en el país caribeño. La mujer, de 70 años, llegó el 22 de febrero pasado por la provincia de La Romana y fue ingresada hoy en el hospital militar Ramón de Lara de la Base Aérea de San Isidro, Santo Domingo Este.

"La señora canadiense llegó acompañada de su esposo, quien se encuentra asintomático, y ambos estaban hospedados en un hotel de Bahayibe (este)", dijo el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, en rueda de prensa. Este caso se une al del ciudadano italiano de 62 años quien se encuentra internado en ese mismo hospital y quien fue ingresado el 29 de febrero.

- 5 de marzo 7:15 p.m.

Se elevan a 13 los casos de coronavirus en Ecuador

El número de casos de coronavirus detectados en Ecuador se elevó a 13, después de que tres nuevos pacientes hayan dado positivo en los resultados de las pruebas de laboratorio, informó el Ministerio de Salud. En su último parte médico, el Ministerio indica que "todos los nuevos casos están dentro del escenario que las autoridades de Salud han previsto en función de los contactos que tuvo la primera contagiada".

"El cerco epidemiológico y las medidas tomadas por el Ministerio han sido claves para una detección temprana", agrega la nota de prensa en referencia al aislamiento al que se sometió a todo un grupo de personas relacionadas con la primera paciente, una ecuatoriana residente en España. Ecuador sometió a seguimiento y aislamiento hasta a 177 personas que tuvieron algún contacto con la paciente cero, llegada al país sin síntomas el pasado 14 de febrero.

- 5 de marzo 4:13 p.m.

El ciclista Fernando Gaviria está contagiado con coronavirus

El periodista Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, lo confirmó con funcionarios de la embajada colombiana en Emiratos Arabes. El velocista, que está bajo supervisión médica desde la semana pasada, permanecerá en el país asiático hasta el 14 de marzo.

- 5 de marzo 3:44 p.m.

Congreso de Estados Unidos desbloquea US$8.300 millones para combatir el coronavirus

El Senado votó casi por unanimidad (96 contra uno) a favor de este financiamiento excepcional, resultado de un acuerdo entre legisladores republicanos y demócratas y que ya había sido votado el miércoles por la Cámara de Representantes.

- 5 de marzo 1:00 p.m.

Sube a cuatro el número de casos confirmados de coronavirus en Brasil

Brasil confirmó el cuarto caso de coronavirus en el país, luego de que las autoridades de salud ratificaran, con un segundo examen, que una adolescente de 13 años que recientemente viajó a Portugal e Italia es portadora de la enfermedad.

Aunque inicialmente el Ministerio de Salud había señalado que el caso de la adolescente no podía considerarse como confirmado porque la menor era asintomática, algunos factores, como la posibilidad de que la enfermedad haya sido contagiada en Italia, llevaron a que esa cartera cambiara la calificación.

Otro factor es que los medicamentos que le fueron aplicados a la adolescente en una intervención quirúrgica en Milán hubieran ocultado los síntomas.

- 5 de marzo 10:04 a.m.

Presidente Duque fue sometido a prueba de coronavirus: el resultado fue negativo

Según el Ministerio de Salud, la prueba diagnóstica al presidente se realizó tras confirmarse que una persona en la conferencia de AIPAC, a la que fue Duque el lunes en Estados Unidos, tenía el virus. El procedimiento dio negativo.

- 5 de marzo 8:39 a.m.

Millones de alumnos sin clases y decenas de eventos cancelados por coronavirus

El nuevo coronavirus afecta a todos los continentes, excepto la Antártida, y altera la vida cotidiana en muchos países. Ante el peligro, las autoridades cancelan o posponen cualquier evento o congregación que pueda propagar la enfermedad.

- 5 de marzo 6:30 a.m.

Muere un paciente curado en Wuhan cinco días después de salir del hospital

Un hombre de 36 años murió de insuficiencia respiratoria a causa del COVID-19 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, cinco días después de haber sido dado de alta de uno de los hospitales construidos para contener el brote, informó el diario South China Morning Post.

El paciente, Li Liang, ingresó en el hospital el pasado 12 de febrero y fue dado de alta dos semanas después bajo la condición de permanecer en cuarentena durante 14 días, según el periódico, que cita a medios locales. Sin embargo, dos días después de salir del hospital, el hombre volvió a sentir algunos síntomas y el 2 de marzo fue enviado de nuevo al centro sanitario, donde certificaron su muerte el mismo día.

- 5 de marzo 6:13 a.m.

El perro de una contagiada podría ser la primera mascota en contraer COVID-19

El perro de una paciente de COVID-19 de Hong Kong ha dado "positivo leve" en repetidas pruebas para comprobar si había contraído la enfermedad, por lo que los expertos consideran que se trata de una "infección de nivel bajo", que sería la primera transmisión de humanos a animales de la que se tiene constancia.

Según informó el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de la excolonia británica y actual ciudad semiautónoma china, expertos de diversas universidades y de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) coincidieron en ese diagnóstico, pese a que el animal no ha mostrado ningún síntoma relacionado con la COVID-19.

- 5 de marzo 5:35 a.m.

La aerolínea regional británica Flybe quiebra por el impacto del coronavirus

La aerolínea regional británica Flybe, que llevaba meses en una situación financiera difícil, anunció la quiebra, situación que pone en peligro unos 2.000 empleos. Si bien los problemas financieros de Flybe no eran nuevos, los medios han destacado que el brote de coronavirus empeoró aún más su situación debido al desplome de la demanda de billetes.

En una carta dirigida hoy al personal de la empresa, su consejero delegado, Mark Anderson, dijo que, a pesar de todos los esfuerzos, "no hemos tenido otra alternativa, al no poder alcanzar una solución viable que nos permitiera seguir operando".

- 4 de marzo 10:36 p.m.

Una persona de 56 años que llegó de Europa, tercer caso de COVID-19 en Chile

Una persona de 56 años que visitó en un viaje reciente varios países europeos, entre ellos Italia, ha sido diagnosticada de coronavirus este miércoles en Chile, lo que representa el tercer positivo registrado en el país. Se trata del primer caso que se da en la Región Metropolitana, la más poblada de Chile y en la que se ubica la capital del país.

El caso fue notificado por un centro de salud privado, siendo confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP). La persona presentó el martes sintomatología asociada a un cuadro respiratorio: fiebre, tos, dolor de cabeza y actualmente, se encuentra en buenas condiciones generales de salud. La paciente quedará bajo vigilancia epidemiológica en su domicilio, informó el Ministerio de Salud del país.

- 4 de marzo 9:54 p.m.

"La contención aún es posible para quien actúe rápido", jefe OMS

Bruce Aylward, jefe del equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que visitó recientemente China para evaluar la respuesta del país al virus, aseguró que "a contención del coronavirus aún es posible para los países que actúen rápidamente porque no hay una pandemia global, hay brotes que ocurren globalmente".

En una entrevista con The New York Times, este médico canadiense experto en la lucha contra el ébola y otras emergencias sanitarias mundiales, consideró que "el contraataque de China" al coronavirus puede replicarse, "pero requerirá rapidez, dinero, imaginación y coraje político".

- 4 de marzo 8:19 p.m.

Brasil confirma su tercer caso de coronavirus y es un colombiano

De acuerdo con el ministerio de Salud de ese país, se trata de un ahombre de 46 años que estuvo de viaje por varios países europeos. Se encuentra con buen estado de salud.

- 4 de marzo 7:23 p.m.

Científicos chinos descubren cómo el coronavirus se une a las células humanas

Un equipo de científicos chinos ha descrito la estructura completa de la proteína ACE2, que usa el coronavirus para entrar en las células humanas, lo que puede facilitar el desarrollo de posibles terapias antivirales. El estudio, que publica este miércoles la revista Science, está firmado por investigadores de tres instituciones de China, el país donde se detectó por primera vez el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la neumonía COVID-19, en diciembre pasado.

"Nuestro descubrimiento no solo arroja luz para comprender la mecánica de la infección viral", dicen los autores del estudio citados por Science, sino que "también facilitará el desarrollo de técnicas de detección del virus y posibles terapias antivirales".

- 4 de marzo 6:44 p.m.

Francia en riesgo de recesión por el coronavirus

El transporte, los viajes y el turismo son las áreas más afectadas de la economía de la región europea en la actualidad.

- 4 de marzo 12:39 p.m.

El plan de respuesta de Colombia para la llegada del coronavirus

En compañía de los 37 secretarios de Salud del país, Fernando Ruiz, anunció que lanzarán una aplicación para que los colombianos tengan más claridad sobre los síntomas y sobre si deben ir o no a un hospital. Además, aseguró que se están capacitando a varios departamentos para hacer diagnósticos en la mayor brevedad posible.

- 4 de marzo 11:51 a.m.

El crecimiento de la economía global será de menos de 2,9 % para 2019: FMI

El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial crecerá por debajo de lo registrado en 2019. En enero, la institución proyectaba una expansión global de 3,3 %.

- 4 de mazro 10:03 a.m.

Ni besos ni apretones de manos: las recomendaciones de Italia contra el coronavirus

Hasta el martes, Italia era el tercer país más afectado en el mundo por la epidemia de neumonía viral, después de China y Corea del Sur: 79 personas han muerto y 2.502 ha sido infectadas, según el último balance oficial divulgado el martes.

- 4 de marzo 8:39 a.m.

Los equipos Cofidis y Groupama-FDJ, en cuarentena por riesgo de coronavirus

Ambas escuadras francesas estarán aisladas hasta el 14 de marzo por el riesgo de contagiarse en los Emiratos Árabes.

- 4 de marzo 7:45 a.m.

Reabre el Louvre con medidas de protección del personal ante coronavirus

El Museo del Louvre en París reabrió este miércoles sus puertas al público después de que los trabajadores hayan dado por buenas las nuevas medidas de protección adoptadas por la dirección frente al coronavirus y hayan renunciado al derecho de retirada que habían ejercido. En un comunicado, la dirección destacó que se trata de medidas concertadas con los representantes del personal, de las que no detalló su contenido.



"Nuestra prioridad absoluta es asegurar la seguridad de los agentes y de los visitantes", indicó el administrador general, Maxence Langlois Berthelot, que se felicitó de que todos hayan dado muestras de "responsabilidad".

- 4 de marzo 7:12 a.m.

La farmacéutica Takeda desarrolla un medicamento contra el coronavirus

El gigante farmacéutico japones Takeda anunció que está desarrollando un fármaco contra el nuevo coronavirus y afirmó que está en contacto con reguladores de todo el mundo para acelerar su salida al mercado. El nuevo medicamento, derivado del plasma sanguíneo, serviría para tratar a "individuos de alto riesgo afectados por el Covid-19", señaló en un comunicado la empresa.

Takeda prevé remitir información al Congreso de Estados Unidos este mismo miércoles sobre el desarrollo del fármaco, y se encuentra en "discusiones con múltiples agencias nacionales y organismos reguladores" de EE.UU., Asia y Europa "para avanzar en la investigación" sobre el mismo.

- 3 de marzo 7:42 p.m.

¿Las iglesias han sido foco de coronavirus?

En Corea del Norte la epidemia de coronavirus se concentró en una iglesia cristiana; en Leganés, España, también hay siete casos en el mismo culto evangélico; y en Brasil, una iglesia promete inmunizar contra el Covid-19.

- 3 de marzo 3:44 p.m.

Chile también confirma su primer caso de coronavirus

Se trata de un médico de 33 años que estuvo de viaje por varios países de Asia. Se encuentra en buen estado de salud y será enviado a casa.

- 3 de marzo 3:38 p.m.

Fernando Gaviria sería el contagiado con Coronavirus en el UAE Tour 2020

La noticia la dio el ministerio de salud de Emiratos Arabes. El colombiano sigue en el país asiático junto con su escuadra.

- 3 de marzo 1:36 p.m.

Confirman primer caso de coronavirus en Argentina

Se trata de un hombre que regresó a Buenos Aires, luego de un viaje por Italia y España.

- 3 de marzo 12:05 p.m.

MinSalud desmiente que exija declaración juramentada a viajeros de no tener Coronavirus

Por medio de su Twitter, la cartera explicó que anunció la implementación de un formato para que las personas diligencien información de su estado de salud y loa países que han visitado.

- 3 de marzo 10:58 a.m.

Papa Francisco dio negativo en prueba de coronavirus

El papa Francisco, que anuló un retiro espiritual fuera de Roma por un "resfrío", dio negativo en un estudio para detectar una posible infección con el nuevo coronavirus. Según el diario italiano Messagero, el vaticano aumentó todas las medidas de seguridad y control.

- 3 de marzo 10:49 a.m.

La Fed recorta tasas de interés como medida de emergencia por coronavirus

El recorte de emergencia fue de medio punto porcentual. La Reserva Federal de Estados Unidos también dijo en el comunicado que “los fundamentos de la economía estadounidense siguen siendo fuertes”.

- 3 de marzo 6:20 a.m.

China registra su mejor dato de nuevos contagiados por COVID-19 desde enero

China registró este lunes 125 nuevos infectados por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la neumonía COVID-19, lo que supone el mejor dato desde que las autoridades sanitarias chinas empezaron a hacer públicas estas cifras el pasado mes de enero. El informe diario de la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático, que hace referencia a los casos registrados hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del lunes), mostró hoy una caída de 77 nuevos contagios respecto al día anterior que el Gobierno interpretó como una estabilización de la situación en suelo chino.

- 2 de marzo 8:37 p.m.

COVID-19 deja seis víctimas mortales en Estados Unidos

Cinco de las personas fallecidas estaban en el condado de King, el más poblado del estado y donde se ubica Seattle, y una en el condado de Snohomish, más cercano a la frontera canadiense, precisó.

"Creemos que el número de casos seguirá subiendo en los próximos días y semanas; nos estamos tomando esta situación con extrema seriedad", dijo a periodistas el doctor Jeff Duchin, responsable de la salud pública en Seattle y el condado King.

- 2 de marzo 8:00 p.m.

Aumentan a siete los casos de coronavirus en Ecuador

El Ministerio de Salud de Ecuador informó este lunes que aumentó a siete el número de personas con coronavirus en el país, luego de que esta noche se confirmara un nuevo caso relacionado también con el primer paciente que vino de España. Según el Ministerio, "este nuevo caso presenta síntomas leves y se encuentra en aislamiento domiciliario bajo vigilancia médica".

- 2 de marzo 7:00 p.m.

Corea del Sur supera los 5.000 infectados

Corea del Sur suma ya 5.186 contagios de coronavirus al reportar 374 casos durante la jornada de este lunes, mientras el brote sigue concentrado en torno a Daegu (sureste del país), informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC). Además, se reportan 29 muertes en el país asiático ligadas al patógeno.

- 2 de marzo 6:42 p.m.

¿Debería cancelar un viaje por el coronavirus?

Aunque el miedo se ha expandido por redes sociales, lo cierto es que quienes tengan viajes planeados no deben cancelarlos. Sin embargo, si es adulto mayor y la idea es ir a uno de los cuatro países con más casos, tal vez lo mejor es posponerlo. La recomendación, en cualquier caso, es lavarse las manos con frecuencia y tomar medidas de prevención adecuadas.

- 2 de marzo 2:56 p.m.

Descifran genoma del primer caso de coronavirus en Latinoamérica

Investigadores de las universidades de São Paulo (Brasil) y Oxford (Gran Bretaña) lograron secuenciar en tiempo récord el genoma del virus que portaba el paciente de 61 años que llegó São Paulo desde la región de Lombardía.

- 2 de marzo 1:53 p.m.

Los mercados parecen encontrar algo de tranquilidad en medio del avance del coronavirus

Luego de una de las peores semanas desde la crisis financiera global de 2008-2009, este lunes varias plazas lograron resultados positivos. En Colombia el dólar registró una baja de 1,79 % y para medio día Wall Street mostraba avances en varios índices.

- 2 de marzo 1:03 p.m.

Riesgo de que el coronavirus llegue a Colombia pasa de medio a alto

El Ministerio de Salud tomó esa decisión luego de que se confirmaran casos en Ecuador, México, Brasil y República Dominicana. El mensaje de las autoridades es a mantener la calma, evitar el pánico y lavarse las manos de manera frecuente.

- 2 de marzo 12:36 p.m.

En México se reportaron cinco casos

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, confirmó en una rueda de prensa los cinco casos. Tres de las personas contagiadas estuvieron durante la tercera semana de febrero en una convención celebrada en Bérgamo, Italia. El subsecretario explicó que tienen síntomas leves y que estaban en aislamiento voluntario.

- 2 de marzo 11:21 a.m.

Delcy Rodríguez, la designada por Maduro para gestionar la crisis del Coronavirus

La vicepresidente venezolana será la encargada de liderar la campaña de prevención y contención del virus en ese país, que por ahora no reporta contagiados.

- 2 de marzo 11:02 a.m.

Las "buenas" noticias que ha dejado el coronavirus

El microbiólogo Ignacio López-Goñi asegura que las redes sociales y el hecho de seguir en vivo la transmisión del virus, ha generado pánico en la población mundial. Por eso, se dio a la tarea de buscar los otros datos de la epidemia, como que en China la situación está mejorando o que el 80 % de los casos son leves.

- 1 de marzo 7:23 p.m.

Ecuador registra cinco nuevos casos de coronavirus y llega a seis

Cinco nuevos casos de coronavirus fueron detectados en Ecuador, con lo que la cifra total en el país aumentó a seis, todos miembros de una misma familia, informó el domingo la ministra de Salud, Catalina Andramuño.

- 1 de marzo 4:51 p.m.

La polución en China se redujo "dramáticamente" tras medidas para contener el coronavirus

Los cierres de fábricas y la caída en el tráfico de carros y camiones resultó en una caída en los niveles de dióxido de nitrógeno nocivo, dijo la NASA. Este es uno de los efectos inesperados de las medidas para evitar el esparcimiento del coronavirus en China.

- 1 de marzo 3:41 p.m.

Coronavirus en Francia: ¿Por qué cerró el emblemático Museo del Louvre?

El Museo parisino del Louvre, la galería cultural más visitada del mundo, no abrió este domingo 1 de marzo debido a las alarmas por la propagación del coronavirus en Francia. Los empleados del museo, preocupados por la epidemia, se acogieron a su derecho de no trabajar ante una situación de peligro.

- 1 de febrero 11:35 a.m.

República Dominica registra su primer caso

El gobierno confirmó que un turista italiano de 62 años es el primer caso de coroavirus en el país. El turista ha sido puesto en aislamiento en un hospital militar. Desde el 28 de febrero, están suspendidos por 30 días los vuelos desde Milán por el aumento de los casos en Italia.

- 29 de febrero 8:52 a.m.

Duque instaló PMU para monitorear situación de coronavirus

El anuncio lo hizo desde el taller Construyendo País en Apartadó, Antioquia. Bogotá será la sede del Puesto de Mando Unificado (PMU).

- 29 de febrero 9:00 p.m.

“Hay que afrontar la epidemia sin crear un caos social”: ministro de Salud

El ministro de Salud (e) cree que es crucial informarse bien y evitar las noticias falsas para no caer en el caos en medio de la epidemia del coronavirus. Asegura que el país está preparado para enfrentar los primeros casos y hay órdenes específicas de trabajo para EPS y hospitales.

- 29 de febrero 4:04 p.m.

Coronavirus: ¿Qué se sabe del primer caso confirmado en Ecuador?

El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó el primer caso de coronavirus en el vecino país. En Colombia, Iván Darío González, ministro (e) de Salud, aseguró que los 15 repatriados provenientes de Wuhan dieron negativo en la prueba de coronavirus.

- 28 de febrero 7:22 p.m.

El fútbol, también en problemas por el coronavirus

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no excluyó este viernes la posibilidad de que la propagación mundial del nuevo coronavirus obligue al aplazamiento de partidos internacionales.

- 28 de febrero 5:23 p.m.

Semana difícil para las bolsas mundiales: es la peor caída desde la crisis de 2008

Según analistas, una de las causas es la conmoción financiera causada por la propagación del coronavirus fuera de China. Las medidas tomadas para contenerlo son especialmente dañinas para la economía.

- 28 de febrero 3:16 p.m.

OMS aumenta riesgo de coronavirus a “muy elevado”

Ante la rapidez de propagación -más de 83.000 casos en más de 50 países-, la OMS instó a los países en los que todavía no se ha detectado el coronavirus a que se preparen. "Estamos en un momento decisivo", declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que durante los últimos dos días el número diario de contagios en el mundo había sido superior al de los registrados en China.

- 28 de febrero 9:07 a.m.

Casos de coronavirus llegan a México y Nigeria

El gobierno mexicano anunció dos casos de contagio de este virus en el país, que hasta el momento ha causado la muerte de más de 2.800 personas en el mundo. Pese a su alcance, alrededor del 80,9 % de los casos con esta infección se clasifican como leves, el 13,8 % como graves y solo el 4,7 % como críticos.

- 28 de febrero 6:44 a.m

Que no cunda el pánico: alrededor del 80% de los casos de coronavirus son leves

Un estudio del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades mostró que el virus afectaba más gravemente a las personas mayores con problemas de salud preexistentes. Alrededor del 80% de los casos de coronavirus son leves, mostró la investigación.

- 27 de febrero 10:43 p.m.

Avión con los 15 colombianos repatriados desde Wuhan ya llegó a Bogotá

El Boeing 767 Júpiter llegó a Bogotá luego de dos días de viaje desde China. En la aeronave venían 15 colombianos y tres mexicanos. Este es el protocolo para su aislamiento preventivo de 14 días. Exámenes practicados señalan que no tienen el coronavirus.

- 27 de febrero 2:38 p.m.

Se registran 19 casos nuevos de coronavirus en Alemania

En tres estados de este país se han confirmado la existencia de personas contagiadas. Por medio de Ley de Protección de Infecciones, que regula lo que debería y puede suceder en caso de un brote de enfermedad infecciosa, el ministro de Salud Jens Spahn, anunció la creación de un equipo de crisis para manejar su respuesta a la propagación de la enfermedad. En el país ya van 26 casos.

- 27 de febrero 2:36 p.m.

Así será el lugar en Bogotá a donde llegarán los colombianos que vienen desde Wuhan, China

La Villa Deportiva de Coldeportes fue el lugar designado por el gobierno para traer a los 15 colombianos que serán repatriados desde Wuhan (China). El complejo tiene 4.916 metros cuadrados y cuenta con capacidad para albergar a 112 personas en 48 habitaciones. Las instalaciones ya están capacitadas con personal de Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud.

- 27 de febrero 2:00 p.m.

Francia ya suma 38 casos

El ministro de Salud de Francia, Olivier Véran, anunció que la cifra de personas contagiadas de coronavirus se ha doblado en un solo día. En el país ya se registran 38 casos.

- 27 de febrero 1:00 p.m.

En Italia 45 personas se han curado de coronavirus

En Italia, Ginés González García, realizó este jueves un balance del virus en el país. Confirmó que hasta la fecha van 17 fallecidos, 650 personas contagiadas y 45 ya se han curado.

- 27 de febrero 11:15 a.m.

En España confirman 23 casos por coronavirus

La Consejería de Sanidad de España confirmó este jueves dos nuevos casos de contagio en ese país. Se trata de un periodista de 44 años que viajó a Milán el 19 de febrero para cubrir el partido entre Valencia y Atalanta; y de una paciente de 77 años que se encuentra en grave estado de salud. El subdirector general de la OMS aseguró que, en este momento, ningún país puede asumir que está al margen de la epidemia.

- 27 de febrero 11:13 a.m.

Así atenderán a los colombianos que llegan de Wuhan, epicentro del coronavirus

En las próximas horas continuarán el viaje desde España hasta Bogotá. Se alojarán en la Villa Deportiva, en Bogotá. El Ministro de Salud encargado, Ivan González, aseguró que tarde o temprano se confirmarán casos de coronavirus en el país, pero que Colombia está preparada.

- 27 de febrero 7:41 a.m.

El coronavirus sacude las Bolsas de todo el mundo

La bolsa de Tokio cerró este jueves con su peor resultado desde octubre de 2019, mientras que los mercados europeos abrieron con una caída promedio de 2 %. Hay expectativa por el comportamiento de plazas como Sao Paulo, que vivió una dura jornada este miércoles.

- 26 de febrero 5:09 p.m.

Colombianos repatriados desde China pasarán cuarentena en la Villa Deportiva de Coldeportes

Se trata de 15 personas, la mayoría estudiantes universitarios, que vivían en Wuhan y salieron de China tras el brote de coronavirus. Por precaución, estarán aislados durante 15 días en uno de los edificios cercanos al Centro de Alto Rendimiento de Bogotá.

- 26 de febrero 4:06 p.m.

En España ya van 11 personas contagiadas

En apenas 36 horas, España ha registrado 11 nuevos casos de coronavirus, se trata de un paciente que vive en Isla Canaria. Según le informaron fuentes sanitarias al diario El País, este es el primer caso de contagio local. Hasta ahora en Tenerife hay cuatro contagiados, uno en La Gomera, dos en Barcelona, dos en Madrid, uno en Castellón y otro en Andalucía.

- 26 de febrero 3:50 p.m.

“Aún no es una pandemia”, el director de la OMS matiza la gravedad del coronavirus

Para Tedros Adhanom Ghebreyesus, el gran cambio de la situación sobre el coronavirus en la última semana ilustra la rápida evolución de esta epidemia. China tiene casi 80.000 casos en una población de 1.400 millones de personas. En el resto del mundo, hay casi 3.000 casos en una población de 6.300 millones.

- 26 de febrero 10:13 a.m.

En Italia, murieron 12 personas por coronavirus

Hasta el momento, las autoridades sanitarias de Italia confirmaron que la cifra de muertos por coronavirus ascendió a 12 y que se han registrado 374 personas contagiadas. Además, anunciaron una restricción de concentraciones públicas por la emergencia del virus, por eso, se decidió jugar cuatro partidos de la Serie B a puerta cerrada.

- 26 de febrero 9:57 a.m.

Brasil confirma primer caso de coronavirus

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó el primer caso de coronavirus en Brasil. Se trata de un paciente que estuvo en Italia durante una explosión de casos, la semana pasada, y que volvió a su natal Brasil. El hombre había dado positivo por el virus en el Hospital Israelita Albert Einstein, en São Paulo, y había sido sometido a la prueba de control en el Instituto Adolfo Lutz, según Folha de Sao Paulo.

-25 de febrero 8:19 p.m.

Se confirman 169 nuevos casos en Corea del Sur

Corea del Sur ha reportado 169 casos más de coronavirus, principalmente en la ciudad Daegu y sus alrededores, lo que lleva el total de infecciones a 1,146, según Associated Press.

-25 de febrero 7:30 p.m.

Nestlé pospone todos los viajes de negocios hasta el 15 de marzo

Según registró la agencia de noticias AFP la multinacional suspendió sus operaciones de negocios, que requieren viajar, hasta el próximo 15 de marzo. "Hemos pedido a todos nuestros empleados en todo el mundo que no viajen con fines comerciales hasta el 15 de marzo de 2020. Revisaremos esta medida a la luz de los desarrollos externos", dijo un portavoz de la compañía.

- 25 de febrero 3:41 p.m.

Se disparan acciones de farmacéutica con vacuna experimental del coronavirus

Moderna Inc., que cotiza en Nasdaq, anunció este lunes en un comunicado que pronto lanzarán las primeras pruebas en humanos para analizar si podrá ayudar a suprimir la epidemia originada en China.Moderna Inc., que cotiza en Nasdaq, aseguró en un comunicado que pronto lanzarán las primeras pruebas en humanos para analizar si podrá ayudar a suprimir la epidemia originada en China.

-25 de febrero 1:00 p.m.

Aumenta el número de muertos en Italia

Luego de confirmar cerca de 132 personas contagiadas, en 10 regiones del país, hoy una mujer de 76 murió en la ciudad de Treviso, al norte de Italia, este sería el undécimo caso de víctimas mortales en el país europeo.

- 25 de febrero 3:26 p.m.

¿Cómo enfrentar un posible riesgo de pandemia por coronavirus? Un virólogo responde

Las intervenciones actuales de salud pública y el trabajo arduo del personal sanitario e investigadores de primera línea en todo el mundo nos están dando tiempo para prepararnos y mejorar nuestras respuestas y resistencia frente al COVID19.

- 25 de febrero 9:02 a.m

Científicos dibujaron la hoja de ruta de la evolución del coronavirus de Wuhan

¿De dónde vino el coronavirus? ¿Cómo se adaptó el virus a sus nuevos huéspedes? Para responder a esas preguntas, un grupo de científicos de la Universidad de Columbia y la Universidad de Harvard logró dibujar un mapa de la evolución del Covid-19 .

-25 de febrero 6:00 a.m.

El coronavirus se propaga a Suiza

Suiza confirmó su primer caso de coronavirus, según anunció la oficina federal de salud pública del país.

-25 de febrero: 5:30 a.m.

Se confirma primer caso en España

Este marte las autoridades sanitarias de España confirmaron la presencia de un nuevo infectado en su país. El caso se presentó en Cataluña y con este ya serían cuatro confirmados en ese territorio.

- 24 de febrero 9:00 p.m.

El paso a paso de la evacuación de trece colombianos de Wuhan, foco del coronavirus

El avión que evacuará a los trece connacionales que están en la provincia de Hubei, epicentro del Covid-19, emprenderá su regreso a la una de la tarde (hora colombiana) de este martes. Luis Diego Monsalve, embajador colombiano en China, cuenta algunos detalles de la salida.

- 24 de febrero 7:59 p.m.

Coronavirus: ¿Por qué Minsalud aumentó el riesgo de esta enfermedad en Colombia?

Aunque aún no se ha registrado ningún caso de contagio en el país, la autoridad sanitaria tomó la decisión, entre otros factores, por el anuncio de la Organización Mundial de la Salud de que “el mundo debe prepararse para una potencial pandemia”.

- 24 de febrero 9:31 a.m.

La OMS pide prepararse para una "pandemia” por coronavirus

Este fin de semana el riesgo de que el coronavirus se haga pandémico ha aumentado drásticamente con los nuevos casos y muertes fuera de China. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la ventana de oportunidad para contener la propagación internacional del virus se está reduciendo a medida que surgen nuevos brotes.

- 23 de febrero 9:00 p.m.

¿Cuál es la ruta de atención ante posibles casos de coronavirus en Bogotá?

Junto a los preparativos para atender a los colombianos que serán repatriados de Wuhan, la capital se alista para ante la posible llegada del virus tanto en el aeropuerto como en centros de urgencias.

- 23 de febrero 10:04 a.m.

Italia, primer país europeo en establecer la cuarentena en varias ciudades por coronavirus

El gobierno italiano confirmó 132 casos de contagio por coronavirus y la muerte este domingo de una tercera persona. Hay cuarentena en ciudades enteras y se aisló otros 11 lugares. El carnaval de Venecia fue suspendido por el brote así como los partidos de la Serie A de fútbol italiana.

- 23 de febrero 9:00 a.m.

La secta cristiana de Corea del Sur en la que hay más contagios por coronavirus

La preocupación crece en Corea del Sur, en donde los focos de coronavirus continúan expandiéndose: el sábado se presentó una segunda muerte y el número de afectados aumentó por segundo día consecutivo, con 142 nuevos casos, la mayoría de miembros de una secta cristiana. ¿Qué está pasando?

- 22 de febrero 4:41 p.m.

Wuhan, en China, cumple un mes en cuarentena por coronavirus: ¿ha funcionado?

El 22 de enero de 2020 las autoridades chinas decretaron que en Wuhan todos deberían permanecer en sus casas; suspendieron clases, vuelos y todas las actividades sociales para evitar la transmisión del coronavirus. Trece colombianos están listos para abandonar esta urbe de 13 millones de habitantes. Hoy se reportaron 96 muertos.

- 19 de febrero 6:46 a.m.

Parálisis por coronavirus reduce en 25% el CO2 que produce China

La reducción del consumo de carbón y petróleo muestra una reducción de, al menos, un 25% de las emisiones con respecto al período comparable el año pasado. Se trata de un efecto temporal.

- 18 de febrero 9:00 p.m.

El difícil caso del Diamond Princess, el crucero con infectados por coronavirus

El barco zarpó de Japón el 20 de enero y tiene 542 personas infectadas. Aunque es un caso que podría ayudar a entender la dinámica del virus, aún los datos no son suficientes. Mientras tanto más de mil personas permanecen a bordo a la espera de una solución.

- 18 de febrero 12:17 p.m.

"Colombia ha descartado 13 alertas por coronavirus, no hay ningún caso confirmado": Minsalud

Tras una reunión del Comité Técnico Nacional de Emergencias en la que se evaluó el panorama del nuevo coronavirus (Covid-19) en el país, el ministro de Salud encargado, Iván González, aseguró que el país continua sin la presencia de casos confirmados.

- 17 de febrero 8:04 a.m.

Colombiano a bordo de crucero en Japón dio positivo en prueba de coronavirus

Así lo informó la Cancillería colombiana este lunes. El ciudadano colombiano era parte de la tripulación del crucero Diamond Princess, puesto en cuarentena en Yokohama (Japón) hace 12 días. A la fecha, no hay registro de ningún otro ciudadano colombiano en Japón con situaciones relacionadas con el Covid-19.

- 13 de febrero 6:18 p.m.

Así luce el coronavirus bajo el microscopio

Estas son las imágenes más nítidas que han sido publicadas del coronavirus, o Covid-19, que ya ha infectado a 59.805 personas solo en China.

- 11 de febrero 3:44 p.m.

Los científicos que buscan encontrar una vacuna contra el coronavirus

El virus se ha llevado la vida de más de mil personas en la China continental y ha infectado a cerca de 26 países. Actualmente, científicos de la OMS, el Imperial College de Londres y el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, entre otros, trabajan en ello.

- 11 de febrero 11:18 a.m.

OMS bautiza el coronavirus bajo el nombre de "Covid-19"

Este martes, durante una conferencia de la Organización Mundial de la Salud, fue anunciado el nuevo nombre de esta infección para la que se espera tener una primera vacuna en 18 meses.

- 10 de febrero 7:10 p.m

¿Cuánto tiempo permanece el coronavirus en la superficie de los objetos?

Investigadores alemanes realizaron una recopilación de estudios sobre cuánto tiempo persisten en las superficies de objetos los coronavirus SARS y MERS, y cómo eliminarlos. En su trabajo, publicado en la revista 'Journal of Hospital Infection', ofrecen una serie de recomendaciones, que pueden ser extrapolables al nuevo coronavirus (2019-nCoV).

- 6 de febrero 11:35 a.m.

Muere el médico que intentó alertar sobre el Coronavirus y fue censurado por China

Li Wenliang, el oftalmólogo que alertó a sus colegas de Wuhan sobre la aparición de la enfermedad y fue castigado por la policía, se encontraba en cuidados intensivos tras haberse contagiado de la enfermedad al tratar a un paciente.

- 4 de febrero 8:29 a.m.

Colombia, el primer país de América Latina que puede diagnosticar el coronavirus

Según la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, esto permitirá obtener resultados en 8 horas. Ya no será necesario enviar las muestras a Estados Unidos.

-26 de febrero

Lo que sabemos del coronavirus y lo que podemos hacer

Para los expertos llegó la hora de comenzar a prepararnos para la posible llegada del coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia. En el mundo han sido confirmados 81.191 casos en más de 40 países. Estos son los datos y recomendaciones más importantes.

Brasil confirma primer caso de coronavirus en América Latina

-27 de febrero

Así atenderán a los colombianos que llegan de Wuhan, epicentro del coronavirus

En las próximas horas continuarán el viaje desde España hasta Bogotá. Se alojarán en la Villa Deportiva, en Bogotá. El Ministro de Salud encargado, Ivan González, aseguró que tarde o temprano se confirmarán casos de coronavirus en el país, pero que Colombia es tá preparada.

