Carta abierta por las librerías de Antioquia

Asociación de librerías antioqueñas

"No buscamos generar excedentes, sino sobrevivir. Pero esto no es suficiente: hay que encontrar soluciones a fondo para todo la industria cultural, no solo para las librerías. Nadie sabe cuánto va a durar esta crisis, pero este es el momento de actuar", dicen las librerías antioqueñas, que proponen, entre otras cosas, una mayor agremiación del sector cultural.