"Cerca de 20 millones de colombianos estaremos en simulacro": Claudia López

El balance de las primeras horas del simulacro de aislamiento social en Bogotá ha sido positivo. De acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, los ciudadanos han acatado las medidas que se implementaron y que obligan a todos a permanecer en casa, ante una posible cuarentena por el aumento de casos de contagio del nuevo coronavirus.

Aunque las restricciones son generales, se dieron cinco excepciones, por lo que tanto el comercio de víveres y medicinas como el transporte público se encuentra operando. De hecho, Transmilenio, según su más reciente reporte, informó que el ingreso al sistema se redujo en un 87% con respecto a un día normal, ya que hasta las 9:00 a.m. habían ingresado a portales y estaciones 107.164 personas, mientras que en las calles no se ven personas ni vehículos.

"No hay ninguna diligencia que no se pueda hacer el martes, cuando hablo de algo de fuerza mayor es que tiene que ir a una cita médica o algo de ese estilo. Transmilenio está funcionando, pero a su mínima capacidad y eso implica que la gente no salió solo a las cinco excepciones que están autorizadas a circular estos días", dijo Claudia López.

A par, la mandataria manifestó que ha venido trabajando en los últimos días coordinadamente tanto con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García como con los altos funcionarios de Boyacá y Santander, y de las capitales de Tunja, Villavicencio y Bucaramanga.

"Aquí estamos todos unidos en esta causa. Los mandatarios locales nos estamos coordinando entre nosotros, también con la presidencia de la República. Yo estimo que este fin de semana, dado que anoche Antioquia anunció que se suma a este simulacro y que llamó "Cuarentena por la vida", cerca de 20 millones estaremos en nuestra casa haciendo este simulacro de cuarentena porque tenemos que aprender cómo hacer ante una verdadera situación de emergencia".

Por otro lado, la mandataria mostró su informismo con la masiva salida de vehículos que se presentó este jueves en la capital, dado que si bien hubo una reducción significativa de vehículos con respecto a los que generalmente salen en un puente festivo, se reportó la salida de 125.000 carros.

“Si hubiéramos podido controlar la salida de Bogotá ayer, que son vías nacionales, habríamos evitado que ese 25 % que se fue se fuera. No lo pudimos hacer porque la orden del presidente era no restringir las vías nacionales. Nosotros obviamente nos sometemos a su orden”, dijo a Blu Radio.

Se espera que el Puesto de Mando Unificado de un reporte del comportamiento de la ciudad de las primeras horas de implementada la medida de prevención.

*Este fin de semana, cuando estamos todos en casa para cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares, puedes consultar los contenidos de las secciones Nacional y Bogotá sin restricción alguna. Y en medio de esta pandemia, que estamos cubriendo de manera responsable, también puedes ver el especial sobre Coronavirus en el que trabaja toda la redacción de El Espectador minuto a minuto.

