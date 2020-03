Claudia López: “Afortunadamente sé trabajar bajo presión”

Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

La alcaldesa Claudia López dice: “Hasta ahora he podido dormir bien. No llevo sino dos meses, ¡y me han tocado 2 paros, 7 movilizaciones diarias... tres inundaciones y una pandemia global!". / Mauricio Alvarado

La alerta amarilla declarada por usted, ¿qué implica para la ciudad en términos de desafío para el sistema de salud con que contamos hoy?

Es corresponsabilidad de todos evitar que tengamos un contagio rápido y masivo de coronavirus que pueda colapsar el sistema de salud y obligarnos a cerrar la ciudad. Es decir, a ordenar que todas las familias permanezcan en cuarentena en su hogar y detener, casi totalmente, la actividad de Bogotá, como ocurrió, por ejemplo, en Italia. El Covid-19 no es un desafío para el sistema de salud ni para la capital, sino para la humanidad. Con la alerta amarilla tomamos medidas que se basan en conocimiento científico y son de obligatorio cumplimiento para evitar el contagio rápido y masivo, pero dependen del acatamiento voluntario, más que sancionatorio, de cada persona y de su comportamiento.

Para salir airosos de este macroproblema de salud se requiere disciplina general. Siete y medio millones de bogotanos, que no se caracterizan precisamente por su conducta responsable, ¿podrán lograrlo? ¿Podremos lograrlo?

¡Claro que podemos! Se necesita información, pedagogía, conciencia y acción. Tenemos todos esos elementos y necesitamos su pleno y total ejercicio tanto individual como masivo. Además de las cinco medidas de autocuidado individual (ver parte sup. de la pág.), las colectivas también son indispensables: todo empleador en Bogotá, formal o informal, público o privado, debe impulsar el trabajo en casa del mayor número de colaboradores que pueda. Y a quienes deban ir al lugar de trabajo, hay que organizarlos en tres turnos de ingreso distanciados, por ejemplo, 7 a.m., 10 a.m., y 12 m., de manera tal que podamos reducir la aglomeración, en horas pico, de los sistemas Transmilenio y público de transporte. Es indispensable “aplanar” esas horas pico.

La Alcaldía puede tomar decisiones drásticas en sus entidades públicas, pero, ¿cómo llegar a acuerdos efectivos con la empresa privada para redistribuir el horario de trabajo, cambiar el esquema presencial por labores digitales y evitar las multitudes?

Tanto el presidente, a nivel nacional, como nosotros desde la Alcaldía, emitimos los instrumentos legales dando incentivos e instrucciones para trabajo en casa, teletrabajo y turnos diferenciales de ingreso y salida que deben aplicar por igual para el sector público como el privado. Para ello, las empresas de telecomunicaciones públicas y privadas están reforzando sus servicios con el fin de dar soporte tecnológico. En el caso de Bogotá, ya las estamos aplicando en todas las entidades del Distrito y hemos recibido respuesta de apoyo inmediato de la Cámara de Comercio y los gremios. Los empresarios, comerciantes y demás empleadores entienden que si no cumplimos, en serio, estas instrucciones de alerta amarilla, tendríamos que pasar a medidas de alerta naranja o roja, mucho más drásticas (ver parte superior pág. siguiente).

La alerta amarilla declarada implica, también, afectación de la economía de la ciudad, por cuanto se ordena la suspensión de eventos públicos, actividades de negocios y desplazamientos. Esto conduce a parálisis en áreas turísticas, gastronómicas, culturales, de entretenimiento, etc. ¿Cómo enfrentará su alcaldía el colapso presupuestal, si se presenta, y la posible quiebra económica de miles de empresas medianas y pequeñas?

La afectación económica no es producida por la alerta amarilla, sino por el contagio rápido y masivo de coronavirus. La única manera de esquivar esa posibilidad, que es real y puede ocurrir en Bogotá, insisto, es cumplir individual, colectiva y seriamente todos los días, cada una de las acciones que determinamos en la alerta amarilla. Si no actúa cada ciudadano, cada hogar, cada familia, cada empresa, cada entidad, podríamos entrar en la curva de contagio masivo y rápido que podría llevarnos, repito, hasta tener que adoptar el aislamiento generalizado de la ciudadanía en sus casas. Pero eso podemos evitarlo.

¿Cuáles apoyos científicos puede conseguir la Alcaldía para conducir esta emergencia, por ejemplo, ¿tener a su servicio médicos neumólogos para atención, pero sobre todo para interpretar las curvas de la pandemia y la evolución de la misma; y psiquiatras y sociólogos que enseñen cómo entender el cambio social profundo que enfrentamos?

No hay un solo experto, científico, médico, servidor público o privado que yo no haya llamado para requerir su ayuda o que no haya respondido inmediatamente y haya puesto a nuestra disposición su conocimiento, especialidad y ayuda. Contamos, además, con un panel de expertos de las mejores universidades para estimar nuestra curva epidemiológica y de demanda de servicios. En un hecho sin precedentes, de común acuerdo con todas las EPS, nos salimos del modelo de aseguramiento privado para atender esta pandemia. Decidimos sumar recursos conjuntos, financiamos, entre todos, equipos médicos domiciliarios y nos distribuimos el cubrimiento territorial de la ciudad. Gracias a esto hemos podido atender las solicitudes al 123. Contamos con 14.341 camas, 113 unidades de cuidado intensivo, 532 ambulancias privadas y 193 públicas, y amplio personal médico para atender este desafío colectivo.

Hablando de otros temas también relevantes, usted ha expuesto su proyecto de Plan de Desarrollo y espera contar con participación ciudadana y, por supuesto, del Concejo, para presentarlo oficialmente. ¿Cuánto está dispuesta a ceder en beneficio del consenso? U, ¿oirá propuestas, pero habrá “puntos de honor” inamovibles?

Más que un punto de honor, el Plan de Desarrollo es un mandato ético y legal. Allí tenemos que incluir y cumplir lo que propusimos en el programa de gobierno que radicamos el día en que inscribimos nuestra candidatura: empezar la construcción de la primera línea de metro, avanzar en llevarla hasta Suba y Engativá, integrarla a la red de metro regional con los Regiotram (transporte masivo entre Bogotá y municipios aledaños), reverdecer Bogotá, hacer un nuevo contrato social con los más vulnerables: mujeres, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores por las violencias que han padecido, la impertinencia educativa y la brecha laboral. Nos tomamos en serio y apreciamos de corazón las centenares de recomendaciones que hemos recibido.

Su propuesta de Plan de Desarrollo incluye cinco metas que, de cumplirse, formarían la ciudad ideal, pero, ¿cómo se concretan esos propósitos en hechos constatables y cómo va a medir sus resultados?

Si queremos tener una sociedad más equitativa, igualitaria, productiva, sostenible y feliz para las generaciones presentes y futuras, debemos proponernos, como mínimo, esos cinco propósitos. Por eso se requiere un nuevo contrato social entre la ciudadanía, las empresas y el Gobierno para asegurar igualdad de oportunidades y redistribuir equitativamente los costos y beneficios de vivir en nuestra ciudad. Se trata de la clásica propuesta: todos ponen, todos toman, y en la cual las niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores que más lo necesitan toman más.

Pero el “nuevo contrato social” que usted menciona requiere, primero que todo, presupuesto. ¿Cuánto va a destinar su alcaldía para esos propósitos?

Para cumplir las metas, en estos 4 años, invertiremos en el nuevo contrato social $112 billones en total. El Plan también proyecta la senda de cumplimiento que debe seguir la ciudad para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2030 y para llegar a la primera generación igual en nuestra historia, en 2038, cuando Bogotá cumpla 500 años de historia.

No quiero amargarle la fiesta. Sin embargo, noto que aunque los mandatarios bien intencionados se proponen buenas metas de progreso, pocos las logran. A su Plan de Desarrollo se le atravesó el coronavirus, una macrotragedia de consecuencias imprevistas. Otro que se puede atravesar -y que suele hacerlo es el Concejo-. ¿Tiene planes B y C por si eso ocurre?

Mi plan A, B y C es cumplir el Plan de Desarrollo y atender, bien, los desafíos que surjan en el camino. Bogotá siempre ha mostrado su fortaleza en las dificultades. En el año 97, cuando nos quedamos sin agua, nos propusimos ahorrar el 15 % y terminamos evitando el consumo del 25 %. En 2009 tuvimos otra pandemia: la influenza AH1N1, con casi un millón de casos potenciales, más de 13 mil casos confirmados y 72 fallecidos. Y la superamos. Vamos a superar también este desafío de hoy con inteligencia, acción colectiva y cultura ciudadana.

Entre las metas de su Plan están “vivir sin miedo”, que interpreto como “seguridad pública”, y “oportunidades, empleo y educación”, que se explica por sí misma. Ambas constituyen la gran aspiración de todos los mandatarios. El problema es cómo lograrlo. ¿Cuáles son sus proyectos específicos para incrementar seguridad, empleo y educación?

Para vivir sin miedo y con oportunidades de empleo y educación tenemos que cumplir las metas de inclusión social y productiva, y de seguridad y justicia. Entre nuestros principales objetivos están la reducción de la pobreza de las mujeres; el aumento en por lo menos 70 mil empleos con trabajo digno para las mujeres; el incremento en cerca de 20 mil cupos en educación superior y pertinente para nuestros jóvenes; la generación de alrededor de 50 mil primeros empleos para jóvenes, y el reentrenamiento laboral de 20 mil adultos mayores. En el contrato social que propusimos invertiremos $44 billones y en seguridad y justicia, $3 billones.

Usted ha reconocido que es imposible reducir el trancón vehicular. ¿Cuáles son sus estrategias en esta materia? ¿Cómo resultó el experimento del primer fin de semana con pico y placa en Bogotá la semana pasada? ¿Está pensando en medidas como esta, más drásticas en materia de restricciones a la movilidad?

Esta última semana tuvimos alerta ambiental por alta contaminación del aire. Por lo tanto, tuvimos pico y placa para carros, motos y camiones. Eso nos demostró que apagar y reducir el uso de los vehículos que usan gasolina y diésel es la única medida que logra bajar el trancón y la contaminación del aire. La verdad es que sí deberíamos pensar en medidas eficaces y permanentes como esa, tanto por razones de salud como por motivos ambientales y de movilidad. Pero para que eso sea posible debemos avanzar -sin perder ni un día- en la construcción del metro y los Regiotram para contar con un sistema masivo con suficiente capacidad, cómodo y limpio, como alternativa al transporte individual, trancado y contaminante.

Eso va a demorar muchos años...

Partiendo de la base de que tener la primera línea del metro totalmente construida va a tardar 7 años, en este cuatrienio vamos a mejorar, de manera sustancial, la movilidad y seguridad de los peatones, biciusuarios y usuarios de transporte masivo. Todos los buses del SITP provisional y el 72 % de la flota troncal, para un total de 4.353 buses, serán nuevos y tendrán energía limpia. Mejoraremos las 139 estaciones de Transmilenio, de las cuales dejaremos 40 totalmente nuevas, más amplias y seguras. En movilidad, empleo y productividad, tenemos para invertir $36 billones en este cuatrienio.

En el mejoramiento o construcción de sistemas de transporte siempre se atraviesan los inconformes de las licitaciones, los quejosos de la transparencia de los procesos y hasta los vándalos. ¿Está preparada para enfrentarlos?

Me chantajearon antes de posesionarme y los enfrenté: que si no paraba la licitación del metro, no me apoyaban. Descarté ese apoyo y ganamos sin los que pretendían parar la construcción del metro. Más reversa tiene un río que el metro de Bogotá, la red regional de Regiotram, la transformación a energías limpias de Transmilenio, la mejora de su servicio y la mejora de la calidad de la infraestructura y viajes de los peatones, ciclistas y usuarios de Transmilenio.

A propósito, tiene usted un gran enemigo desde el 1º de enero, día de su posesión: Gustavo Petro. ¿Por qué cree que el senador se dedicó a la oposición cerrada a su alcaldía?

Desde el 21 de enero no, desde junio del año pasado cuando tomé la decisión de ganar sin su apoyo y su chantaje. Mi obligación es gobernar para todo Bogotá, respetar el legítimo derecho a la oposición y mantenerme firme, sin distracciones ni rencores, como buena ciudadana que soy y, más aún, como la gobernante responsable que pretendo ser.

“Reverdecer” una ciudad, recuperar espacios libres, pulmones de oxígeno, proteger humedales, cerros y páramos, etc., vale mucha plata además de que requiere luchar contra grandes poderes económicos. ¿Su alcaldía tiene presupuesto y estrategias políticas dispuestas para cumplir esta meta?

Así es. No vamos a afrontar la crisis climática con ambientalismo de Twitter, sino cambiando nuestros hábitos cotidianos de vida: apagando y reduciendo el consumo de gasolina y diésel en carros, motos y camiones; caminado, usando bici y transporte masivo y limpio; generando menos basura, reciclando y reutilizando todos los residuos que podamos. (¡Hoy solo reciclamos el 15 %!); sembrando y reforestando masivamente en vez de talar y protegiendo todos nuestros ecosistemas, parques, humedales, reservas y, muy especialmente, los páramos ¡Los bogotanos deben tener claro que sin páramos de Sumapaz y Chingaza no hay agua en Bogotá ni en cinco departamentos más! En este propósito vamos a invertir $10 billones los próximos 4 años.

Hay mucha gente, aquí, que piensa como Bolsonaro y Trump: que el cambio climático y la emergencia ecológica son pura mentira de izquierdistas. Por eso muchos no cambian sus hábitos. ¿Usted se considera ambientalista de izquierda?

El cambio climático no es de izquierda ni de derecha. Es una evidencia científica plenamente comprobada. Lo menos que podemos hacer por nuestros ciudadanos del siglo XXI es tomar decisiones públicas basadas en evidencias científicas, ética y equidad.

Usted lleva dos y medio meses de gobierno. Debe ser impactante, y no siempre positivamente, pasar de oponerse en la calle a construir desde un cargo. ¿Ha sufrido, y cuánto, tratando de comprender la complejidad de gobernar Bogotá e intentando dominar todo lo que debe enfrentar al tiempo? ¿Se desvela por el peso de su tarea?

(Risas) Hasta ahora he podido dormir. Nuestra Bogotá es una ciudad maravillosa, de gente extraordinaria y una máquina de buenas oportunidades. Con muchos desafíos difíciles, pero poniendo todo el talento, la creatividad y la organización ciudadana, pública y privada para salir adelante. Afortunadamente sé trabajar bajo presión, con rigor y en equipo. No llevo sino dos meses y me han tocado dos paros, siete movilizaciones diarias, tres incendios en Sumapaz y cuatro en el país que terminan afectando la calidad del aire en Bogotá, tres inundaciones, dos granizadas y ¡una pandemia global!

Y, ¿cómo ha hecho para no perder la calma?

Acá vamos, honrando día a día, con el ejemplo y trabajo duro, la confianza que nos dieron los ciudadanos en las urnas y que crece todos los días. Tengo toda la gratitud, ganas, buen equipo, gran ciudad y un Plan de Desarrollo de $112 billones por ejecutar. ¡Vamos que vamos! ¡Vamos a ser un ejemplo global de reconciliación, desarrollo sostenible y cultura ciudadana!

La veo muy optimista. ¿La desvelan las encuestas sobre favorabilidad de su imagen? En la primera le fue mejor que a los últimos alcaldes, pero nada garantiza que siga igual. ¿Le preocupa que la gente se resienta y empiece a despotricar de usted como ya lo hicieron unos estudiantes de la Universidad Distrital?

No. Agradezco profundamente la confianza que me han dado, pero sé que la popularidad es efímera y que gobernar, inevitablemente, la desgasta. Me preocupo por mantener la confianza ciudadana, no la popularidad.

Por su temperamento y forma de enfrentar los debates, en muchas ocasiones usted no era bienvenida en el Congreso ni en redes. Ahora los aduladores del poder deben tenderle tapete .¿El ejercicio de gobernante la ha cambiado?

El poder para servir, no para servirse: es un principio de mi vida que honraré siempre, hasta cuando muera. A esta Alcaldía llegó por primera vez una mujer hecha a pulso, hija de una maestra, esposa de una mujer maravillosa. Y de esta Alcaldía se irá esa misma mujer, solo que con más experiencia y humildad. Contar con el apoyo de quienes me conocen y confían en mí era fácil. El reto ahora, cada día, es honrar ese apoyo con acciones y responder a las expectativas de toda Bogotá. Me alegra profundamente haber sorprendido, disminuido prejuicios y ganado la confianza de muchos entre quienes no votaron por mí. A eso vinimos, a unir no a dividir, a corregir lo que iba mal, a continuar lo que iba bien y a aportar lo que estaba haciendo falta.

“El acaparamiento no protege del contagio”

Aunque ya se han difundido ampliamente, repita, por favor, las formas de prevención que cada ciudadano debe tomar para cumplir la alerta amarilla.

Cinco son las medidas de prevención eficaces e indispensables: 1. Lavarse bien las manos con agua y jabón al menos cada 3 horas 2. Hidratarse constantemente 3. Quedarse en casa y usar tapabocas si tiene gripa, y llamar al 123 para asistencia telefónica y domiciliaria. 4. Evitar contacto físico directo con alguien con gripa y no saludar a nadie con beso, abrazo o contacto 5. Evitar cualquier reunión social, de trabajo, evento público o privado que no sea indispensable, y suspender todo acto de más de 500 personas, como lo ordenó el Presidente.

Los expertos insisten en no hay que sentir pánico pero el gran cambio social en el mundo, asusta mucho ¿Qué les diría a los bogotanos que están comprando comida y productos de aseo como si fuera para una guerra?

Que el acaparamiento por pánico no los va a proteger del contagio. Lo que hay que hacer es seguir las precisas instrucciones de la alerta amarilla. En este momento, en Bogotá, hay mejor disponibilidad de ciertos productos en unos sitios que en otros. Pero con la Andi, Fenalco, Corabastos y los almacenes de grandes superficies estamos monitoreando que se presente desabastecimiento.

Las fases de alertas amarilla, naranja y roja

¿Con cuáles herramientas legales puede la Alcaldía controlar la conducta colectiva para obligar a que la gente cumpla los cambios de costumbres necesarios para reducir el impacto de la enfermedad y cuáles de esas herramientas está dispuesta a utilizar, aún si implica reducir márgenes democráticos como la libre movilidad, el libre desarrollo de la personalidad, etc?

Nosotros debemos y estamos dispuestos a usar todas las herramientas pedagógicas y legales a nuestro alcance. Siempre las tomaremos con base en evidencia, rigor científico y absoluta responsabilidad. Con la información que tenemos, hasta ahora, implementamos las medidas de alerta amarilla. Les agradezco a los medios de comunicación, empresarios, gremios, ciudadanos y servidores públicos su apoyo y compromiso para difundir y cumplir las medidas. Pero si en los próximos días o semanas, la evidencia nos indica que se está iniciando la curva de contagio rápido y masivo, pasaremos a alerta naranja inmediatamente lo cual implicaría, entre otras medidas, activar la modalidad de estudio en casa y virtual para todo el sistema escolar y universitario. Si tuviéramos que pasar a la alerta roja, esto implicaría aislamiento general en casa.