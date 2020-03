¿Cómo funcionan los lavamanos contra el COVID-19 en Transmilenio?

Diego Ojeda / @diegoojeda95

Esta semana Transmilenio anunció un conjunto de medidas para contener la propagación del virus COVID-19. Parte de estas es la disposición de más de 130 lavamanos en portales y estaciones como Bicentenario, San Mateo y Ricaurte, además de la instalación de otros en estaciones cuya infraestructura lo permite.

En El Espectador probamos uno de estos en la estación Av. Suba Calle 116. Allí, justo pasando el torniquete, una estructura de más de un metro de alto contiene dos lavamanos de lado y lado dispuesto para que los viajeros lo utilicen.

El sistema que emplea este lavamanos no se parece a ninguno al que están acostumbrados los bogotanos, es decir, no tiene llave ni tampoco un sensor. En su lugar hay una bomba en el suelo que la persona tiene que presionar repetidamente con su pie.

Lea también: Las medidas que están tomando las universidades para evitar propagación del COVID-19

Para aquellos que llegan y no entienden cómo funciona el sistema, Transmilenio ha dispuesto personal para guiar a los interesados. Estas personas se reconocen porque tienen una camisa roja con el logo del medio de transporte.

“Alerta amarilla. Contra el Coronavirus, lávate las manos con agua y jabón mínimo cada tres horas. Si presentamos síntomas de alarma debes llamar a la línea 123 antes de ir a emergencias”, informa el letrero que acompaña a estos puestos de lavado de manos.

Además del agua las personas tienen a disposición un dispensador de jabón y otro de papel para secado de manos. En el grifo hay un letrero que advierte, en inglés y español, que el agua que sale del mecanismo no es potable y tampoco se puede usar para cocinar.

El Ministerio de Salud colombiano ha dicho que un lavado frecuente de manos es capaz de reducir hasta en un 50% el riesgo de contagio. De allí que se recomienda lavar las manos al llegar de la calle y evitar al máximo tocarse la cara y saludar de mano.

Esta no es la única medida que ha implementado Transmilenio para contener la propagación del virus. En el sistema se han hecho labores de limpieza y desinfección en estaciones que son seleccionadas aleatoriamente y en horas valle.

Transmilenio está comunicando oportunamente, vía redes sociales, cuáles son las estaciones que serán cerradas por motivos de limpieza y desinfección.

Recuerde que otras medidas de protección, como el uso del tapabocas, es solo para personas con síntomas o cuidadores y profesionales de la salud que están al cuidado de enfermos. Al estornudar no use use sus manos, use su codo o un pañuelo.

* “Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus".

* Apóyanos con tu suscripción