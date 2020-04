Con la atención virtual, preocupa es que víctimas no se puedan comunicar: Procuraduría

Jenny Castellanos / @jenncastellS24

En Colombia hay 1.273 comisarías de familia que reciben denuncias y por violencias en el contexto familiar, las cuales tienen la obligación de seguir funcionando sin parar, incluso ahora que la población entera está encerrada -se supone- en sus casas por cuenta del nuevo coronavirus. “Tiene que haber una atención ininterrumpida, ya sea a través de medios telefónicos o virtuales y, cuando se requiera, presencial”, explicaba hace unos días la viceministra de Justicia, Juanita López, a este diario.

El riesgo que viven las mujeres hoy, muchas de las cuales podrían estar en cuarentena con su agresor, es latente. Las llamadas a reportar violencia intrafamiliar a la Línea 155 están disparadas en comparación con marzo del año pasado y al menos 12 mujeres han sido asesinadas, probablemente por sus parejas, en el aislamiento. “En estas arenas se empieza a notar cómo las mujeres son quienes, dentro del confinamiento de sus hogares, enfrentan, en mayor medida situaciones de violencias recrudecidas”, ha señalado Nina Chaparro, coordinadora del área de género de Dejusticia.

Por eso, la Procuraduría es una de las entidades que tiene todas las alarmas encendidas durante esta época de encierro, en relación con el tema de la violencia intrafamiliar. La procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres, Adriana Herrera, explica lo que se está haciendo sobre todo si las entidades estatales que deben dar trámite a las denuncias por este delito no hacen su tarea..

¿La Procuraduría está apoyando estas labores de denuncia, ahora que el coronavirus hizo que las comisarías de familia se volvieran virtuales en su mayoría?

Nosotros no recibimos denuncias como tal. En la Procuraduría venimos adelantando un apoyo a las víctimas de este tipo de violencia cuando las entidades a donde ellas llaman no les contestan o las entidades no están siendo lo suficientemente oportunas con esa atención. ( Ahora, la violencia intrafamiliar será castigada con mayor severidad)

¿A dónde se pueden comunicar las personas que quieran ayuda de la Procuraduría?

Atendemos la línea telefónica de la Procuraduría que es la 5878750 (en Bogotá). Luego de recibir la denuncia se activa un numero de celular. Tenemos personas atendiendo permanentemente y la gestión que hacemos consiste en buscar la manera de ubicar internamente a las entidades que deben darle trámite y ayuda para que la ruta de atención se active. También activamos el correo [email protected] para estos mismos casos en que las víctimas no han recibido la atención urgente y oportuna que requieren.

¿Cómo están trabajando?

Hemos estado trabajando con el Estado completo, tanto con el Gobierno como con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para que se puedan virtualizar todos los trámites de atención de violencia. Lo manejamos a nivel nacional por medio de una mesa técnica que se creó para ello y, adicionalmente, la Procuraduría cuenta con el apoyo de los procuradores judiciales de familia que están trabajando sin parar para activar y apoyar esta cooperación interinstitucional para la atención de las víctimas por violencias en el hogar.

¿Han evidenciado un aumento de solicitudes en sus canales de comunicación con las víctimas?

Estamos evaluando cuántas de las solicitudes recibidas han sido por violencia intrafamiliar. Hemos estado monitoreando las cifras de todas las entidades. Está comprobado que la violencia intrafamiliar crece en contextos de confinamiento. (Llamadas para reportar violencia intrafamiliar se han disparado en esta cuarentena)

¿Qué medidas de prevención están impulsando desde la Procuraduría?

Estamos adelantando con todas las entidades unas campañas de prevención. Es importante dar a conocer que es un momento complejo, que están todas las personas en un mismo lugar y obligados a ello. La Procuraduría ya tiene una campaña que desde ayer está en redes para apoyar a las autoridades.

¿De qué se trata esta campaña de prevención?

Tenemos unas piezas indicando a dónde nos pueden llamar. La campaña consiste en hacer entender que es un momento complejo, que la cuarentena y el confinamiento hace que nos tengamos que relacionar de otra manera. Estamos incentivando a que haya dentro de los hogares actividades con las que se eviten los conflictos.

Hemos conocido casos de mujeres que, tras ser agredidas en su hogar, salen del aislamiento a instaurar la denuncia, pero no les responden. ¿Qué ha encontrado la Procuraduría en cuanto a la gestión de las entidades?

La Procuraduría ha venido haciendo un seguimiento. La semana pasada le hicimos seguimiento a las comisarías de familia. Fueron 1.273 comisarías que recibieron de la Procuraduría un correo electrónico el jueves para saber cómo estaban funcionando. De las 1.273 comisarías, nos contestaron el 49,9 %. Teniendo en cuenta que se trató de una consulta que se hizo de un día para otro, fue grande la cantidad de comisarías que nos dieron respuesta. Contestaron 635. (Con el encierro por coronavirus es posible que incremente la violencia de género)

¿Qué les dijeron las comisarías que sí contestaron?

Todas las que nos contestaron nos dijeron que sí están prestando la atención, ya sea de forma presencial, virtual o mixta. O sea, sí hay una gran cobertura. Que no tengamos información del resto no significa que no estén prestando la atención porque fue una consulta que hicimos muy rápida.

¿Cuál es el papel de las alcaldías locales en el funcionamiento de estas entidades?

A través del decreto 460 de 2020, las alcaldías deben prestar a las comisarías de familia toda la ayuda posible para apoyar la virtualización y la atención telefónica necesaria para que puedan prestar el servicio. Hay entidades que pueden estar prestando la atención de manera virtual.

De acuerdo con el seguimiento que la Procuraduría les hizo a las comisarías de familia, ¿cuántas están trabajando de forma virtual en el país?

De las 635 comisarías que nos respondieron el 86,4 %, es decir, 549 comisarías informaron que garantizan la prestación del servicio 24/7. Muchas precisan que están cerradas, pero pendientes de la atención. El 73,5 %, es decir, 467 comisarías tienen medios virtuales para tramitar las solicitudes de atención. Indudablemente, ahí lo que preocupa es, que así las comisarías tengan la atención virtual, los ciudadanos y las víctimas de la zona rural no tengan cómo comunicarse. (Conozca las líneas de atención en Bogotá durante la cuarentena por Covid-19)

¿Cómo están posibilitando las comisarías el acceso a la atención?

Un total de 581 comisarías (el 81 % de las que contestaron) informaron contar con celular de la comisaría. Es decir, que solo nos falta el 18% de comisarías de esa gran cantidad que nos contestaron y tenemos que ver cómo se les puede apoyar desde las alcaldías o desde cualquier otro medio para obtener esos teléfonos. Sin embargo, la mitad de las comisarías que nos contestaron indicaron no tener teléfono fijo, eso también tenemos que apoyarlo desde las alcaldías.

¿Cuáles son las mayores preocupaciones de la Procuraduría durante el aislamiento preventivo?

Nuestras preocupaciones están en la urgencia de la atención y la capacidad que tengamos como Estado de atender los casos de las víctimas, la capacidad de las casas refugio. Son una cantidad de factores que ya venían con un problema en circunstancias normales y que ahora (en cuarentena) se dificulta mucho más.

¿Cuáles son las medidas de protección que pueden otorgar las comisarias? ¿Han cambiado durante la cuarentena?

Las medidas son muchas. Por ejemplo, en las comisarías se puede ordenar que las mujeres sean llevadas a una casa refugio, pero en estos momentos de cuarentena esa orden de que el agresor no se acerque se dificulta. Normalmente, se opta por sacar a la mujer y a los niños de la casa, pero también habría que tener en cuenta la posibilidad, en estos momentos menos fácil, de ordenar la salida del agresor del hogar. Las comisarías están trabajando en eso, pero depende de las condiciones de cada municipio para implementar estas medidas de protección.

¿Qué pasa con las mujeres que tienen medida de protección y está por vencerse durante este la cuarentena?

La cooperación internacional ha recomendado que se permita la creación de alguna norma que les amplíe esta medida de protección sin necesidad de volver a hacer el trámite en la comisaría. Es una sugerencia que, seguramente, el Gobierno Nacional está considerando.

