"Es improbable que el coronavirus haya surgido en un laboratorio": científicos

Del coronavirus SARS-CoV-2, que hoy hace presencia en 146 países, se ha dicho que fue fabricado en un laboratorio en Wuhan (China), donde se confirmó el primer caso en diciembre de 2019. El senador estadounidense Tom Cotton, en su cuenta de Twitter, insinuó el 30 de enero que en esta ciudad “está el único súper laboratorio de nivel cuatro de bioseguridad de China que trabaja con los patógenos más mortales del mundo para incluir, sí, el coronavirus”.

We still don’t know where coronavirus originated. Could have been a market, a farm, a food processing company.



I would note that Wuhan has China’s only biosafety level-four super laboratory that works with the world’s most deadly pathogens to include, yes, coronavirus. pic.twitter.com/CtuU2czBLp