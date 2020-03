Daño en una máquina frenó procesamiento de pruebas para coronavirus

Redacción salud

Un descenso en el número de casos reportados en Colombia hizo creer a más de uno que la epidemia en Colombia había comenzado a disminuir pero en realidad se ha tratado de un problema con la realización de las pruebas por parte del Instituto Nacional de Salud.

En un comunicado el instituto explicó que la disminución en el número de casos confirmados en Colombia que se evidencia en el último reporte, "se debió a una dificultad técnica que estamos buscando superar, pero que implica la realización de uno de los procesos de su laboratorio para diagnóstico del COVID- 19 de forma manual".

De acuerdo con el reporte oficial se trata de una máquina de extracción de ácido nucleico (material genético). Esta máquina se usa para preparar las muestras de los pacientes que luego siguen una serie de pasos de laboratorio antes de obtener el resultado final. El daño afectó la velocidad de producción de resultados (no su precisión) y por ende el número de casos reportados.



¨La máquina de extracción es de origen alemán y la única solución en el momento es cambiarla. Solución que en este momento no es posible porque el país que fabrica esta tecnología ha cerrado sus puertas a la exportación debido a la pandemia¨, aseguraron los voceros del Instituto Nacional de Salud. Una noticia que afecta el manejo general de esta epidemia pues es el conteo de casos y la identificación de los positivos lo que permite determinar quien debe aislarse, así como rastrear las personas con las que tuvo contacto esa persona.



Según la institución el proceso de hacer pruebas no está por completo detenido "pero se trata de una máquina que procesa 100 muestras en una hora y 15 minutos, ese mismo número de muestras manualmente no se hace en un día".

Entre las alternativas para salir del problema, una salida sería la entrada en operación de los laboratorios de universidades. Algunos de ellos están sólo esperando que el INVIMA les libere los reactivos para empezar.



Otra opción es que alguno de los laboratorios externos al Instituto Nacional de Salud que cuentan con este tipo de máquinas extractoras de ácido nucleico asuman esa parte del proceso y completar el procesamiento con el resto del equipo que sigue disponible.