“De corazón les digo: no sean imprudentes”: hermana de la primera víctima por COVID-19

* Redacción Nacional

Desconocimiento, miedo, falta de un diagnóstico oportuno, falta de protocolos adecuados, posible negligencia. Estas son algunos de los calificativos que usó Liliana Ricardo, hermana de Arnold, el taxista que se convirtió en la primera víctima fatal de COVID-19 en el país. La mujer, quien también dio positivo en la prueba, hizo a través de Blu Radio un relato pormenorizado de los últimos días de vida de su familiar.

Según Liliana, su hermano trabajaba como taxista en Cartagena y el pasado 4 de marzo transportó a unos italianos, quienes aparentemente tenían gripa. Solo hasta el 7 de marzo él conductor empezó a tener los primeros síntomas, como tos y fiebre. A pesar de que lo llevaron a una clínica en Cartagena, lo devolvieron para la casa, al señalar que no era una enfermedad grave.

A partir de ahí su estado de salud se complicó. “Mi hermano se deterioró demasiado rápido. Ni él ni yo dormíamos por la tos que tenía”. Solo una semana después lo hospitalizaron y le practicaron la prueba de COVID-19. El pasado 16 de marzo falleció sin que se hubiera confirmado el contagio. Solo hasta ayer, seis días después, el Ministerio de Salud confirmó la noticia.

“No hubo el protocolo debido. Él era hipertenso, que agravaba su situación. No lo conectaron a un respirador artificial a tiempo. Había un temor inmenso en atenderlo. Cuando lo hospitalizaron, el único personal que entró a la habitación de mi hermano fueron las del aseo, las auxiliares, las jefes y la fisioterapeuta. Él no podía ni hablar, por el deterioro de su salud”.

La mujer relató que el día que hospitalizaron a su hermano, a ella le dijeron que quedaba también en cuarentena. Sin embargo, directivas del centro asistencial la dejaron salir varias veces durante el fin de semana para que buscara comida. “Cuando lo hospitalizaron, yo salí para recoger algo de elementos para mi hermano. Cuando regresé, me dijeron que quedaba en cuarentena. Como no había comido nada, me dijeron que podía salir. Que debía lavarme bien las manos, aplicarse gel antibacterial, que me quitara el tapabocas y ya”.

El sábado 14 se quedó todo el día acompañando a su hermano y no le ofrecieron alimentación. “A las 4:00 de la tarde les dije y me repitieron que podía salir. Que cumpliera el procedimiento. Finalmente, el domingo el internista del hospital me regañó por violar la cuarentena. Le dije que lo hice con permiso del personal del hospital. Le expliqué que me habían autorizado para salir a buscar comida. A partir de ahí me empezaron a ofrecer alimentación”, agregó.

No obstante, a pesar de la exposición a la que estuvo Liliana, a ella no la atendieron en el centro asistencial. Le indicaron que no tenían convenio con su EPS. A Liliana le dio fiebre y, relata que no le quedó otra que salir a la calle con las maletas y bloquear la vía para que la atendieran. “Hice un escándalo. Le dije a la gente que filmara. Hasta que llegó la Policía y me acompañó de nuevo al centro asistencial. Ahí sí llamaron a mi EPS, donde dieron la autorización para que me revisara un médico”.

Cuenta que la doctora que la atendió en urgencias fue amable, cordial y supo lo que debía hacer. Le mandó a hacer la prueba del COVID-19 y fue en medio de ese proceso que falleció su hermano. “Han sido días muy duros. A la señora de la casa donde vivo la han amenazado, para que me saque de allá, porque estoy enferma. Mi mensaje es para que no piensen que esto es fácil. No es la parte clínica, sino la emocional que hace más dura la enfermedad. Hay una estigmatización, por el temor que tiene hasta el propio personal médico, que se alejan de los pacientes y los dejan a la buena de dios”

“Nadie sabe lo que es esta enfermedad, por eso cualquier medida de prevención que tome el gobierno, se queda corta. Les digo honestamente. Deberían desarrollar una conciencia. No deberían salir por mero sentido de supervivencia. Se los digo con el corazón en la mano, no sean imprudentes, que no piensen que estamos por algo somero. Es difícil en todos los sentidos”.

“No piensen que lo están coaccionando, les están salvando la vida. Asuman con gratitud todas las medidas que están tomando. No piensen que son insignificantes, significan su vida o su muerte, o la de un familiar. Si un familiar se muere, no pueden ir a enterrarlo. A mi hermano no lo volví a ver, no pude ni despedirme. Valoren la vida, valoren la salud, sean obedientes, les están salvando la vida y la vida no tiene precio”, concluyó

Escuche la entrevista completa aquí:

*Este fin de semana, cuando estamos todos en casa para cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares, puedes consultar los contenidos de las secciones Nacional y Bogotá sin restricción alguna. Y en medio de esta pandemia, que estamos cubriendo de manera responsable, también puedes ver el especial sobre Coronavirus en el que trabaja toda la redacción de El Espectador minuto a minuto.

