Duque participará de sesión virtual del Congreso para discutir coronavirus

El peligro de contagio por el COVID-19 impidió que el Congreso entrara en funciones luego de su receso de fin de año. Debido a que la ley que rige el procedimiento del legislativo no contempla las sesiones virtuales, los congresistas no han podido volver formalmente a funciones. Sin embargo, los parlamentarios han aprovechado la contingencia para adelantar sesiones informales a través de medios digitales.

Precisamente los senadores de la Comisión Séptima han usado estos espacios digitales para convocar al presidente Iván Duque y a los ministros relacionados con las temáticas de la comisión para discutir la forma cómo se ha abordado la contingencia por el coronavirus. Esta sesión digital está programada para las 10 de la mañana de este jueves y está pronosticado que en ella intervengan los 14 miembros de la comisión, el primer mandatario y los ministros de Salud y Vivienda.

Los temas que se tratarán están relacionados en su totalidad con la contingencia por la pandemia del coronavirus. Entre las principales temáticas está salud pública, agua y trabajo, todos elementos que se han visto afectados ante el brote del virus en el país y las medidas de cuarentena tomadas por el gobierno nacional.

En diálogo con El Espectador, el senador Carlos Fernando Motoa comentó que en la jornada virtual de este jueves se le expondrá al primer mandatario y al ministro de Salud las preocupaciones sobre la capacidad que tienen los departamentos y municipios para expandir su capacidad de camas para cuidado intensivo y cuidados intermedios.

De igual manera, el congresista de Cambio Radical señaló que se cuestionará si los recursos de la salud se están girando directamente a las instituciones prestadores de servicios de salud (IPS) o si, todavía, se están entregando primero a las entidades territoriales, demorando los recursos que necesitan con urgencia por estas entidades.

Por último, en la sesión, de acuerdo con el senador Motoa, se buscará que el Ministerio de Salud responda por los datos frente el subregistro que habría en el país ante los diagnósticos de pacientes infectados con coronavirus.

La decisión de llevar a cabo una sesión virtual fue celebrada por varios integrantes de la Comisión Séptima, aunque se hizo la advertencia de que es de carácter informal y no tiene ninguna implicación decisoria. Esto debido a que la ley quinta del Congreso no reconoce la posibilidad de sesiones por fuera del capitolio.

“Es inaudito que en esta época de comunicaciones y globalización de la información no se pueda sesionar de manera virtual”, declaró el senador Fabián Castillo, presidente de la Comisión.

Frente a este punto, el senador Motoa señaló que, si no fuera informal, la sesión rompería con el principio de legalidad del Congreso. Luego agregó que el Congreso tarde o temprano tendrá que ser convocado pues el presidente no puede admitir las sesiones virtuales a través del decreto de emergencia económica y social pues sería inconstitucional, dado que el decreto no contempla estos procedimientos.

