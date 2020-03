El clamor de los reclusos de Doña Juana en La Dorada (Caldas)

Redacción Nacional

Aclaran que no están pensando en amotinarse, pero advierten que entrarán en desobediencia si no les garantizan las mínimas medidas de protección contra el coronavirus. El alcalde de La Dorada confirma primer caso de COVID-19 en ese municipio y cierra fronteras.

Un llamado perentorio al Inpec y a las autoridades locales, para que les garanticen las medidas de prevención necesarias y evitar ser contagiados con el Covic-19, hicieron los reclusos del patio 10 de la penitenciaria de alta seguridad de Doña Juana, en La dorada, Caldas.

“No ha habido amotinamiento y hemos acatado las órdenes del Inpec, pero si no nos van dar las condiciones necesarias y obligatorias que exige el gobierno, nosotros no nos vamos a amotinar, pero nos vamos a declarar en desobediencia porque exigimos que nos cumplan con las mínimas normas de prevención”, entre ellas que haya un dispositivo de gel antibacterial en los baños, que desinfecten las celdas, que pongan un recipiente cerrado de basura en cada celda para depositar allí los pañuelos.

“Si estas medidas no se cumplen podrían generar pánico y esto desencadenaría un amotinamiento. Y no queremos que esto suceda”, dice el pronunciamiento. Los reclusos, además, expresaron su preocupación porque hay funcionarios del Inpec que ingresan al recinto sin guantes ni tapabocas. “Hoy (domingo) el patio lo abrieron a las 8:00 de la mañana y no a las 5:30 a.m. como es costumbre, y entraron más de 30 personas entre guardianes, cabos y dragoneantes; muchos de ellos sin tapabocas y sin guantes”, afirmaron los reclusos a través de un portavoz.

Ante la escasez de tapabocas, comentaron que los reclusos que ya fueron condenados por sus delitos están dispuestos a fabricarlos en el taller de esa penitenciaria “si nos regalan el material para hacerlos”. Por lo pronto, Cesar Alzate, alcalde de La Dorada Caldas, confirmó este domingo que en ese municipio se confirmó el primer caso de Covid-19 y que ya tomaron las medidas y los protocolos necesarios para darle todas las garantías a esta paciente y ayudarle a toda la familia. “Por fortuna esta persona, desde el momento que entró a la ciudad, se resguardó y no tuvo contacto con gente”, comentó el mandatario.

Por esa razón, adoptó medidas urgentes para evitar un contagio masivo entre ellas el cierre de la ciudad para evitar el ingreso y la salida de personas en ese municipio. Anunció multas para aquellas personas que se movilicen en moto o en carro con más de dos personas.