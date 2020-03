El coronavirus llegó a la Isla Pascua, uno de los lugares más remotos del planeta

La Isla de Pascua, originalmente conocida como Rapa Nui, es una isla considerada parte del territorio de Chile. Cuenta con población cercana a los 7750 habitantes y este viernes 27 de marzo confirmó su primer caso de coronavirus. Aunque aún se estudia el origen del contagio, las autoridades descartan que la transferencia haya sido por la presencia de un turista, como se ha visto en alrededor del mundo, cuando el virus alcanza lugares remotos.

"Tenemos un caso positivo, que no es posible trazar, que no corresponde a una persona que llegó de alguna otra parte recientemente a Isla de Pascua, sino que es un caso originado localmente", indicó en una conferencia de prensa el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich.

Las autoridades, señalaron que la persona infectada sintió los síntomas y acudió de inmediato al único hospital que hay en la isla. Sin embargo, la preocupación por la transmisión de este virus en un lugar tan pequeño, y sin registro de que haya sido un foráneo, ya impactó en los habitantes del lugar. "El hecho de que haya sido una persona local, sin contacto con visitantes a la isla, solo hace pensar que la enfermedad puede estar más extendida de lo que sabemos", le contó a BBC Mundo Pedro Edmunds, alcalde de Isla de Pascua.

Hasta el momento la isla ha recogido cerca de 30 muestras de casos sospechoso que aún no se han podido confirmar. "No hay cómo enviar las otras muestras para saber si tenemos más casos o no, solo estamos sospechando. Deberíamos tener más casos. Estimamos que en este momento debe haber más de un centenar", agregó. Por su parte, el gobierno chileno afirmó que un avión de las Fuerzas Armadas tenía previsto llevar reactivos a la isla para que pudieran hacer allí las pruebas de coronavirus.

El hospital Hana Roa es el único lugar para trasladar a los contagiados más graves. "Tenemos únicamente tres ventiladores respiratorios en toda la isla. Si llegamos a tener solo cinco o seis casos que se agraven, esto se nos escapa de las manos porque apenas tenemos para tres", afirmó Edmunds. Además de no tener salas de cuidados intensivos, tampoco hay internistas que puedan asistir a los enfermos y tampoco epidemiólgos que ayuden a instaura estrategias de contención.