El Festival de Animación de Annecy se celebrará este año en formato digital

-EFE

El Festival de Cine de Animación de Annecy anunció este martes que debido a la pandemia generada por el COVID-19, tuvo que anular su edición de este año y organizarla en un nuevo formato digital. Hasta el momento se desconocen los detalles de esta iniciativa.

"Impulsados por nuestra pasión y nuestro entusiasmo, a pesar de las limitaciones de confinamiento, esperamos mantener la edición que tenemos guardada para ustedes", indicaron los organizadores en un comunicado.

#Cancellation 1/7

It is with tremendous disappointment that we are resigned to cancelling the #annecyfestival edition. Driven by our passion and our enthusiasm, despite the confinement constraints we were nevertheless hoping to maintain the edition that we had in store for you. pic.twitter.com/0nstnUiTqk — Annecy Festival (@annecyfestival) April 7, 2020

Los organizadores del encuentro de animación, que estaba previsto a realizarse del 15 al 20 de junio en la ciudad francesa de Annecy, no pudieron cambiar posponer el evento porque "l as instalaciones necesarias y el calendario de eventos regulares, así como los aplazamientos programados de otros eventos, no nos brindan una opción razonable".

El apoyo ofrecido en las últimas semanas por sus patrocinadores y profesionales del sector les lleva, en cambio, a proponer un proyecto digital que permita acceder a las obras y a contenido exclusivo e inédito "a pesar de las circunstancias".

#Cancellation 3/7#annecyfestival is a party, a "family gathering". We cannot bring ourselves to celebrate animation and our 60th anniversary when some amongst you would not be able to attend. — Annecy Festival (@annecyfestival) April 7, 2020

Según ellos, esta versión online dará acceso a obras exclusivas y contenido original. "Pronto divulgaremos una oferta que será elaborada y estará a la altura de las expectativas de nuestros asistentes al festival y fieles profesionales de Mifa". (Lea: Sergio Pablos aterriza con "Klaus" en los Óscar: "No podemos pedir nada más")

El certamen, que también incluye una parte de mercado, anunciará su selección oficial el próximo 15 de abril y confirmará a finales de ese mes toda su programación, mientras que la edición de 2021 está planeada del 14 al 19 de junio del año próximo.

La decisión se toma en un momento en que Francia ha registrado ya más de 8.900 muertes por el nuevo coronavirus y en que el país se adentra en su cuarta semana de confinamiento, iniciado el pasado 17 de marzo y previsto por lo menos hasta el 15 de abril.

#Cancellation 7/7

The team is mobilised on this project, so see you in the forthcoming days, and from 14th to 19th June 2021 to finally celebrate, as it should be, the #annecyfestival’s 60th anniversary and African animation, in Annecy.https://t.co/9HodIDuzsy — Annecy Festival (@annecyfestival) April 7, 2020

