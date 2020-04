Ellis Marsalis, el genio del jazz, falleció a los 85 años por covid-19

-AFP

El gran jazzista Ellis Marsalis murió el miércoles a los 85 años a consecuencia del coronavirus, informó su hijo Branford, un saxofonista de renombre.

El aclamado pianista y profesor -que participó en docenas de discos en una carrera que se prolongó a lo largo de varias décadas- era el padre del trompetista Wynton y el saxofonista Branford.

"Es con enorme tristeza que anuncio el fallecimiento de mi padre, Ellis Marsalis Jr., a consecuencia de las complicaciones del coronavirus", dijo Branford en un comunicado publicado en su página web, tras explicar que había sido hospitalizado el sábado.

"Mi papá fue un músico y profesor gigante, y mucho mejor padre", dijo Branford. "Hizo todo lo posible para hacer de nosotros lo mejor que se podía".

Wynton publicó fotos de él con su padre en Twitter junto con un breve comentario: "Ellis Marsalis, 1934-2020. Se fue como vivió: aceptando la realidad".

Ellis Marsalis, 1934 - 2020



He went out the way he lived: embracing reality pic.twitter.com/sPyYUuBoIG — Wynton Marsalis (@wyntonmarsalis) April 2, 2020

Nacido en Nueva Orleans -el epicentro del jazz mundial- en noviembre de 1934, Ellis grabó con pesos pesados como Cannonball y Nat Adderley, Marcus Roberts y Courtney Pine.

Así como fue mentor de sus hijos Wynton y Branford, que se convirtieron en músicos de talla mundial, el fallecido pianista fue una figura emblemática del Centro de Artes Creativas de Nueva Orleans, de la Universidad de Nueva Orleans y de la Universidad Xavier de Louisiana. Desde 2018 Ellis formaba parte del Hall Musical de la Fama de Louisiana.

We are deeply saddened by the passing of our friend, jazz pianist and educator Ellis Marsalis, patriarch of the legendary Marsalis family. He was 85. #RIP pic.twitter.com/xmK448VBhS — New Orleans Jazz Museum (@nolajazzmuseum) April 2, 2020

El New York's Jazz en el Lincoln Center, del que Wynton es director gerente y artístico, anunció: "Con tristeza y el corazón roto, Jazz en el Lincoln Center dice adiós a Ellis Marsalis, uno de los artistas y docentes musicales más renombrados en esta o en cualquier época".

"El profundo impacto de Ellis en el linaje de la música está personificado por varios músicos cuyas vidas formó, inspiró y educó", señala.

With sadness and a heavy heart, Jazz at Lincoln Center says goodbye to Ellis Marsalis, one of the most renowned artists and music educators in his time—or any time.

1/3 — Jazz at Lincoln Center (@jazzdotorg) April 2, 2020