En vivo: Colombia reporta 38.027 casos confirmados de coronavirus el 6 de junio

- Redacción salud

Aquí puede ver los países, en tiempo real, donde se ha propagado el Coronavirus. Esta es la situación del coronavirus en Colombia en tiempo real

6 de junio, 5:15 p.m.

El Ministerio de Salud reportó 1.392 casos nuevos. En total se han contagiado 38.027 personas. Los nuevos casos se presentaron en: Bogotá (376), Barranquilla (192), Valle (154), Atlántico (139), Nariño (120), Cartagena (99), Antioquia (91), Cundinamarca (39), La Guajira (35), Amazonas (26), Santander (19), Sucre (16), Córdoba (15), Santa Marta (14), Bolívar (12), Cesar (11), Caldas (9), Cauca (9), Risaralda (6), Magdalena (2), Boyacá (2), Tolima (1), Caquetá (1), Chocó (1), Atlántico (1), Meta (1), Quindío (1).

Según el reporte, fallecieron 60 personas más:

5 de junio, 4:41 p.m.

El Ministerio de Salud reportó 1.515 casos nuevos. En total se han contagiado 36.635 personas. Los nuevos casos se presentaron en: Bogotá (402), Valle (210), Barranquilla (206), Atlántico (199), Cartagena (136), Chocó (60), Amazonas (54), Cundinamarca (52), Nariño (48), Antioquia (32), Córdoba (22), Cesar (20), Santander (15), Cauca (10), Santa Marta (9), Sucre (8), Magdalena (8), Bolívar (7), La Guajira (4), Tolima (3), Caldas (2), Risaralda (2), Meta (2), Boyacá (1), Huila (1), Putumayo (1), Quindío (1).

Según el reporte, fallecieron 58 personas más:

4 de junio, 5:38 p.m

El Ministerio de Salud reportó 1.766 casos nuevos. En total se han contagiado 35.120. Los nuevos casos se presentaron en: Bogotá (534), Barranquilla (323), Atlántico (323), Cartagena (142), Valle (109), Antioquia (68), Cundinamarca (57), Cesar (48), Chocó (40), Nariño (37), Sucre (27), Cauca (9), Cordoba (9), Santa Marta (7), Boyacá (6), Magdalena (6), Caldas (5), Guajira (3), Risaralda (3), Tolima (2), Bolivar (2), Santander (2), Meta (2), Arauca (1) y Casanare (1).

Según el reporter fallecieron otras 42 personas:

3 de junio, 5:31 p.m

El Ministerio de Salud reportó 1.521 casos nuevos. En total se han contagiado 33.354. Los nuevos casos se presentaron en: Bogotá (507), Cartagena (196), Valle (172), Barranquilla (144), Nariño (83), Atlántico (62), Antioquia (60), Cundinamarca (51), Amazonas (46), Santander (30), Córdoba (28), Magdalena (28), Santa Marta (25), Cesar (24), Sucre (22), Bolivar (11), Caldas (9), Quindio (6), Norte de Santander (4), Risaralda (4), Cauca (3), Meta (2), Boyacá (2), Putumayo (1) y Huila (1).

Según el reporter fallecieron otras 36 personas:

2 de junio, 5:08 p.m

El Ministerio de Salud reportó 1.340 casos nuevos. En total se han contagiado 31.833. Los nuevos conglomerados son los siguientes:

Amazonas (4), Antioquia (29), Atlántico (252), Barranquilla (182), Bogotá (373), Boyacá (1), Bolívar (8), Caldas (9), Cartagena (86), Cauca (10), Cesar (37), Chocó (68), Cundinamarca (58), La Guajira (2), Magdalena (8), Meta (4), Nariño (53), Norte de Santander (1), Quindío (1), Risaralda (3), Santa Marta (9), Santander (12), Sucre (1), Tolima (1), Valle (128).

Según el reporter fallecieron otras 40 personas.

1 de junio, 5:29 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 1.110 nuevos casos de COVID-19. En total hay 30.493 personas contagiadas. Los nuevos casos son: Bogotá (383), Valle (115), Nariño (108), Barranquilla (98), Atlántico (87), Cundinamarca (75), Cartagena (74), Antioquia (68), Cesar (33), Santa Marta (14), Córdoba (11), Tolima (10), Magdalena (10), Bolívar (5), Caldas (3), Sucre (3), Santander (3), Boyacá (21), Meta(3), Cauca (2), Guajira (2), Huila (2), Chocó (1), Quindío (1).

Según el reporte, fallecieron 30 personas:

31 de mayo, 5:45 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 1.147 nuevos casos de COVID-19. En total hay 29.383 personas contagiadas. Los nuevos casos son: Bogotá (352), Cartagena (145), Barranquilla (122), Valle (107), Nariño (96), Atlántico (76), Cesar (46), Antioquia (44), Cundinamarca (44), Boyacá (21), Amazonas (15), Tolima (15), Santa Marta (11), Santander (11), Chocó (7), Bolívar (5), Cauca (5), Quindío (4), Magdalena (4), Guajira (4), Córdoba (4), Risaralda, (3), Huila (2), Sucre (2), Norte de Santander (1), Casanare (1)

Según el reporte, fallecieron 49 personas:

29 de mayo, 5:26 pm

El Ministerio de Salud confirmó 1.268 nuevos casos de COVID-19. En total hay 25.366 personas contagiadas. Los nuevos casos son: Bogotá (625), Cartagena (175), Valle (114), Barranquilla (90), Nariño (79), Cundinamarca (52),Atlántico (54), Chocó (42), Amazonas (38), Cesar (34), Antioquia (19), Cauca (1), Magdalena (10), Tolima (9), Córdoba (9), Boyacá (8), Guainía (6), Sucre (5), Huila (5), Bolívar (5), Norte de Santander (4), Santa Marta (3), La Guajira (2), Risaralda (1), Meta (1),Santander (1) y Caldas (1), Vichada (1), Casanare (1), Putumayo (1).

Además, la entidad aseguró que se procesaron 10.797 pruebas y que fallecieron 31 personas.

28 de mayo, 5:36 pm

El Ministerio de Salud confirmó 1.268 nuevos casos de COVID-19. En total hay 25.366 personas contagiadas. Los nuevos casos son: Bogotá (491), Valle (139), Cartagena (131), Barranquilla (84), Cundinamarca (82),Atlántico (78), Antioquia (48), Nariño (42), Chocó (42), Amazonas (38), Bolívar (16), Cesar (14), Cauca (10), Tolima (9), Santa Marta (7), Guainía (6),Córdoba (5), Sucre (5),Huila (5), Norte de Santander (4), Boyacá (4), La Guajira (2), Magdalena (2), Risaralda (1), Meta (1),Santander (1) y Caldas (1).

Además, la entidad aseguró que se procesaron 12.150 pruebas y que fallecieron 19 personas:

-Hombre de 54 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión, diabetes, enfermedad renal y obesidad

-Hombre de 42 años en Mosquera, Nariño

Comorbilidades: obesidad

-Mujer de 59 años en Buenaventura

Comorbilidades: obesidad

-Mujer de 75 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión, anemia severa y desnutrición

-Mujer de 82 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión y diabetes

-Mujer de 30 años en Cartagena

Sin comorbilidades

-Hombre de 58 años en Leticia

Comorbilidades: diabetes

-Mujer de 79 años en Tumaco

Comorbilidades: hipertensión y diabetes

-Hombre de 63 años en Barranquilla

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 56 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 78 años en Cartagena

Comorbilidades: enfermedad renal y alzheimer

-Mujer de 90 años en Villanueva, Bolívar

Comorbilidades: hipertensión y diabetes

-Hombre de 52 años en Cartagena

Comorbilidades: obesidad

-Mujer de 70 años en Cali

Comorbilidades: enfermedad cardiovascular

-Hombre de 89 años en Tasco, Boyacá

Comorbilidades: hipertensión, enfermedad cerebrovascular, epoc

-Hombre de 45 años en Leticia

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 85 años en Bogotá

Comorbilidades: enfermedad cerebrovascular

-Mujer de 86 años en Cali

Comorbilidades:Epoc y asma

-Hombre de 67 años en Bogotá

Comorbilidades: Epoc, diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial

27 de mayo, 5:30 pm

El Ministerio de Salud confirmó 1.101 nuevos casos de COVID-19. En total hay 24.104 personas contagiadas. Los nuevos casos son: Bogotá (303), Amazonas (189), Valle (155), Cartagena (120), Atlántico (51), Cundinamarca (51), Barranquilla (44), Chocó (33), Antioquia (27), Nariño (24), Bolívar (16), Cesar (15),Quindío (13), Boyacá (12), Santa Marta (10),Magdalena (9), Huila (5), Risaralda (4), Caldas (4), Sucre (3), Córdoba (3), Norte de Santander (3), Cauca (3), San Andrés (2), Casanare (1) y La Guajira (1).

Además, la entidad aseguró que se procesaron 12.346 pruebas y que fallecieron 27 personas:

-Hombre de 72 años en Malambo, Atlántico

Comorbilidades: trombosis venosa de miembros inferiores

-Hombre de 64 años en Potosí, Nariño

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 61 años en Leticia

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 67 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión y enfermedad renal

-Mujer de 68 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión

-Mujer de 68 años en Bogotá

Comorbilidades: enfermedad cardiovascular

-Hombre de 72 años en Cartagena

Comorbilidades: Epoc

-Mujer de 68 años en Bogotá

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 69 años en Arjona, Bolívar

Comorbilidades: hipertensión y VIH

-Hombre de 65 años en Cartagena

Comorbilidades: diabetes

-Hombre de 59 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 58 años en Cali

Comorbilidades: obesidad y tabaquismo

-Hombre de 59 años en Bogotá

Comorbilidades: diabetes

-Mujer de 86 años en Barranquilla

Comorbilidades: hipertensión y Epoc

-Hombre de 96 años en Cali

Comorbilidades: hipertensión

-Mujer de 78 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión

-Mujer de 60 años en Bogotá

Comorbilidades: diabetes

-Hombre de 61 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión y enfermedad renal

-Mujer de 82 años en Barranquilla

Comorbilidades: alzheimer

-Hombre de 88 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión y enfermedad renal

-Mujer de 71 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión, Epoc y desnutrición

-Hombre de 89 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 60 años en Buenaventura

Comorbilidades: diabetes

-Mujer de 64 años en Tumaco

Comorbilidades: hipertensión, Epoc y obesidad

-Hombre de 89 años en Bogotá

Comorbilidades: hipertensión, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, enfermedad renal, dislipidemia, síndrome anémico

-Mujer de 59 años en Bogotá

Comorbilidades: hipertensión y artritis

-Hombre de 82 años en Bogotá

Comorbilidades: hipertensión y aneurisma en brazo izquierdo.

26 de mayo, 6:09 pm

El Ministerio de Salud confirmó 1.022 nuevos casos de COVID-19. En total hay 23.003 personas contagiadas.

Los nuevos casos son: Bogotá (357), Valle (183), Barranquilla (93), Atlántico (73), Antioquia (72), Cartagena (71), Cundinamarca (49), Amazonas (29), Santa Marta (15), Nariño (13),Tolima (13),Chocó (12), Magdalena (9), La Guajira (5), Cesar (5), Huila (4), Boyacá (4), Cauca (3),Meta (3), Caldas (2), Caquetá (2),Bolívar (2), Norte de Santander (2) y Córdoba (1).

Además, la entidad aseguró que se procesaron 10.306 pruebas y que fallecieron 26 personas:

-Mujer de 82 años en Bogotá

Comorbilidades: enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, epoc

-Mujer de 72 años en Cali

Comorbilidades: hipertensión

-Mujer de 75 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes

-Hombre de 69 años en Soledad, Atlántico

Comorbilidades: enfermedad renal

-Hombre de 77 años en Cali

Comorbilidades: delirium hiperactivo, depresión, alcoholismo, fractura de húmero, tabaquismo

-Hombre de 74 años en Cali

Comorbilidades: diabetes y epoc

-Hombre de 35 años en Cartagena

Sin comorbilidades

-Hombre de 59 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 90 años en Cartagena

Comorbilidades: enfermedad cardiovascular y diabetes

-Mujer de 57 años en Leticia

Comorbilidades: hipertensión y diabetes

-Hombre de 55 años en Buenaventura

Comorbilidades: tabaquismo

-Mujer de 77 años en Cali

Comorbilidades: enfermedad cerebrovascular y diabetes

-Mujer de 69 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 77 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 85 años en Tumaco

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 66 años en Cartagena

Comorbilidades: asma

-Mujer de 34 años en Bogotá

Comorbilidades:diabetes

-Hombre de 59 años en Bogotá

Comorbilidades: enfermedad renal

-Hombre de 57 años en Barranquilla

Comorbilidades: hipertensión y VIH

-Hombre de 62 años en Barranquilla

Comorbilidades: enfermedad cardiovascular, enfermedad renal

-Hombre de 57 años en Guateque, Boyacá

Comorbilidades: hipertensión y diabetes

-Hombre de 68 años en Ciénaga

Comorbilidades: hipertensión y diabetes

-Mujer de 50 años en Cali

Comorbilidades: diabetes, hipotiroidismo, obesidad y tabaquismo

-Mujer de 74 años en Montería

Comorbilidades: hipertensión, pénfigo, desnutrición, epoc

-Hombre de 88 años en Bogotá

Comorbilidades: Epoc, diabetes, hipertensión, evento neurovascular agudo

-Mujer de 61 años en Bogotá

Comorbilidades: hipertensión y obesidad

25 de mayo 4:40 pm

El Ministerio de Salud confirmó 804 nuevos casos de COVID-19. En total hay 21.981 personas contagiadas.

Los nuevos casos son: Bogotá (175), Antioquia (141), Nariño (78), Cundinamarca (72), Valle (65), Amazonas (55), Atlántico (46), Tolima (36), Barranquilla (34), Cartagena (32), Chocó (16), Bolívar (7), Magdalena (6), César (6), Casanare (6), Santa Marta (5), Quindío (5), Putumayo (5), Huila (4), Boyacá (3), Risaralda (3), Sucre (2), Caquetá (1), Meta (1), La Guajira (1) y Córdoba (1).

Además, la entidad aseguró que se procesaron 8.058 pruebas y que fallecieron 23 personas:

- Hombre de 59 años en Cali. Comorbilidades: obesidad

- Hombre de 41 años en Ciénaga (Magdalena). Comorbilidades: desnutrición, retardo mental

- Hombre de 59 años en Cartagena. Comorbilidades: diabetes, HTA, enfermedad cardiaca

- Mujer de 77 años en Cali. Comorbilidades: diabetes, enfermedad cardiada

- Hombre de 72 años en Leticia. Sin comorbilidades

- Hombre de 38 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA

- Hombre de 48 años en Manzanares (Caldas). Comorbilidades: obesidad, dislipidemia

- Mujer de 74 años en Bogotá. Comorbilidades: diabetes, HTA

- Mujer de 70 años en Bogotá. Comorbilidades: epoc, asma

- Mujer de 91 años en Bogotá. Comorbilidades: HTA

- Hombre de 73 años en Cali. Comorbilidades: HTA

- Mujer de 71 años en Buenaventura. Comorbilidades: obesidad, epoc, HTA, enfermedad cardiaca

- Mujer de 86 años en Malambo (Atlántico). Sin comorbilidades

- Hombre de 43 años en Bogotá. Sin comorbilidades

- Hombre de 83 años en Bogotá. Comorbilidades: enfermedad arterial periférica, trombosis venosa profunda, HTA

- Hombre de 72 años en Yumbo (Valle). Comorbilidades: HTA, obesidad

- Hombre de 50 años en Santa Rosa (Bolívar). Comorbilidades: déficit congénito, Parkinson, cuadriplejia

- Hombre de 60 años en Puebloviejo (Magdalena). Comorbilidades: diabetes

- Mujer de 91 años en Leticia. Comorbilidades: desnutrición, demencia senil

- Hombre de 77 años en Leticia. Sin comorbilidades

- Hombre de 83 años en Tumaco. Comorbilidades: HTA

- Hombre de 77 años en Bogotá. Comorbilidades: cáncer de próstata tratado

- Hombre de 66 años en Soledad (Atlántico). Comorbilidades: HTA

24 de mayo 4:40

El Ministerio de Salud confirmó 998 nuevos casos de COVID-19. En total hay 21.175 personas contagiadas.

Los nuevos casos son: Bogotá ( 237), Cartagena (232), Barranquilla (117), Valle (113), Amazonas (62), Nariño (60), Atlántico (53), Antioquia (43), Cundinamarca (35), Bolívar (10), Chocó (9), Boyacá (7), Córdoba (3), Santa Marta (3), Magdalena (3), Cesar (3), Meta (2), Tolima (2), Caldas (1), Quindío (1), Cauca (1) y Risaralda (1).

Además, la entidad aseguró que se procesaron 7.488 pruebas y que fallecieron 22 personas:

Mujer de 76 años en Malambo (Atlántico). Comorbilidades: HTA, diabetes

- Hombre de 80 años en Abrego (Norte de Santander). Comorbilidades: HTA, enfermedad coronaria, epoc, hipotiroidismo

- Hombre de 71 años en Bogotá. Comorbilidades: HTA, diabetes

- Hombre de 43 años en Santa Marta. Comorbilidades: VIH

- Hombre de 80 años en Barranquilla. Comorbilidades: obesidad, elefantiasis

- Hombre de 78 años en Barranquilla. Comorbilidades: fumador, epoc

- Mujer de 51 años en Buenaventura. Comorbilidades: fumador

- Hombre de 60 años en Cali. Sin comorbilidades.

- Hombre de 62 años en Bogotá. Sin comorbilidades.

- Hombre de 71 años en Cartagena. Sin comorbilidades.

- Hombre de 70 años en Pasto. Comorbilidades: obesidad, diabetes, HTA

- Hombre de 80 años en Galapa (Atlántico). Comorbilidades: alzhéimer

- Hombre de 78 años en Santa Marta. Comorbilidades: enfermedad coronaria, diabetes

- Hombre de 63 años en Buenaventura. Comorbilidades: diabetes

- Hombre de 82 años en Magangué (Bolívar). Comorbilidades: exfumador

- Mujer de 67 años en Cali. Comorbilidades: fumador, diabetes, HTA

- Hombre de 83 años en Bogotá. Comorbilidades: enfermedad renal, epoc

- Hombre de 73 años en Tumaco (Nariño). Comorbilidades: HTA, enfermedad coronaria, diabetes

- Hombre de 54 años en Buenaventura. Comorbilidades: diabetes

- Hombre de 73 años en Cartagena. Comorbilidades: diabetes

- Hombre de 56 años en Leticia. Comorbilidades: dislipidemia

- Hombre de 73 años en Pradera (Valle). Sin comorbilidades.

23 de mayo 5:15

El Ministerio de Salud confirmó 1.046 nuevos casos de COVID-19. En total hay 20.177 personas contagiadas.

Los nuevos casos son: Bogotá (382), Cartagena (166), Barranquilla (147), Valle (103), Atlántico (85), Antioquia (61), Cundinamarca (31), Nariño (15), Bolívar (12), Boyacá (8), Cesar (7), Santander (6), Tolima (5), Santa Marta (3), Huila (2), Quindío (2), Amazonas (2), Cauca (2), Chocó (2), Caldas (1), Risaralda (1), Córdoba (1), La Guajira (1) y Meta (1).

Además, la entidad aseguró que se procesaron 7.171 pruebas y que fallecieron 23 personas:

- Hombre de 64 años en Cali. Comorbilidades: enfermedad renal, neurosifilis

- Hombre de 48 años en Bogotá. Sin comorbilidades.

- Hombre de 72 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA, enfermedad coronaria

- Hombre de 52 años en Barranquilla. Comorbilidades en estudio

- Mujer de 71 años en Cali. Comorbilidades: artritis reumatoidea

- Hombre de 68 años en Barranquilla. Comorbilidades: enfermedad coronaria

- Hombre de 86 años en Cartagena. Comorbilidades: alzhéimer

- Hombre de 53 años en Leticia. Sin comorbilidades

- Mujer de 82 años en Turbaco (Bolívar). Comorbilidades: epoc, epilepsia, desnutrición crónica

- Hombre de 78 años en Bogotá. Comorbilidades: enfermedad renal, desnutrición crónica, dislipidemia

- Hombre de 65 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA, diabetes

- Hombre de 46 años en Cali. Comorbilidades: enfermedad coronaria

- Mujer de 81 años en Cali. Comorbilidades: enfermedad coronaria

- Hombre de 86 años en Leticia. Sin comorbilidades

- Hombre de 36 años en Bogotá. Comorbilidades: obesidad, diabetes, HTA

- Mujer de 72 años en Bogotá. Comorbilidades: HTA, enfermedad renal

- Hombre de 77 años en Barranquilla. Comorbilidades: HTA, enfermedad coronarioa, diabetes, enfermedad renal

- Mujer de 82 años en Soledad (Atlántico). Comorbilidades: epoc

- Mujer de 68 años en Galapa (Atlántico). Comorbilidades: diabetes

- Mujer de 90 años en Magangué (Bolívar). Comorbilidades: HTA, epoc, Parkinson, desnutrición crónica

- Mujer de 76 años en Barranquilla. Comorbilidades: enfermedad renal

- Hombre de 40 años en Bogotá. Comorbilidades: obesidad

- Hombre de 81 años en Bogotá. Comorbilidades: epoc

22 de mayo- 4:34 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 801 nuevos casos de COVID-19. En total hay 19.131 personas contagiadas.

Los nuevos casos reportados son: Bogotá (280), Valle (166), Atlántico (120), Barranquilla (63), Cartagena (44), Nariño (40), Antioquia (29), Santa Marta (10), Boyacá (8), Cundinamarca (8),Magdalena (7), Cauca (5), Huila (4), Tolima (4), Quindío (2), Chocó (2), Meta (2), Norte de Santander (2),Córdoba (1),Risaralda (1),Amazonas (1), Bolívar (1) y Santander (1).

Además, la entidad aseguró que se procesaron 7.964 pruebas y que fallecieron 30 personas:

-Mujer de 91 años en Cali

Comorbilidades: hipertensión, enfermedad renal

-Mujer de 51 años en Soledad, Atlántico

Comorbilidades: hipertensión

-Hombre de 69 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión y diabetes

-Hombre de 59 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 80 años en Bogotá

Comorbilidades: hipertensión

-Mujer de 52 años en Bogotá

Comorbilidades: hipertensión, artritis y obesidad

-Hombre de 70 años en Bogotá

Comorbilidades: hipertensión, Epoc, dislipidemia, artrosis

-Hombre de 62 años en Cali

Comorbilidades:obesidad

-Mujer de 61 años en Buenaventura

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 53 años en Sabanagrande, Atlántico

Comorbilidades: diabetes, HTA, enfermedad cardíaca

-Mujer de 87 años en Barranquilla

Comorbilidades: hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, alzheimer

-Hombre de 57 años en Barranquilla

Comorbilidades: HTA y esclerosis

-Hombre de 45 años en Buenaventura

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 34 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión

-Hombre de 47 años en Bogotá

Comorbilidades: enfermedad renal y obesidad

-Hombre de 70 años en Barranquilla

Comorbilidades:hipertensión

-Hombre de 78 años en Bogotá

Comorbilidades: hipertensión, enfermedad cardíaca y diabetes

-Hombre de 62 años en Cartagena

Comorbilidades: cáncer

-Mujer de 75 años en Buenaventura

Comorbilidades: hipertensión, diabetes y obesidad

-Hombre de 95 años en Cartagena

Comorbilidades: hiperplasia prostática benigna

-Mujer de 35 años en Buenaventura

Comorbilidades: hipertensión y enfermedad renal

-Hombre de 88 años en Barranquilla

Comorbilidades: diabetes y demencia senil

-Hombre de 89 años en Tumaco

Comorbilidades: epoc

-Mujer de 84 años en Barranquilla

Comorbilidades: alzheimer

-Mujer de 82 años en Cartagena

Comorbilidades: Epoc, alzheimer, fumador

-Hombre de 48 años en Cali

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 84 años en Buenaventuta

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 51 años en Bogotá

Comorbilidades: lupus eritematoso

-Mujer de 53 años en Bogotá

Comorbilidades: enfermedad coronaria, diabetes, Epoc, asma, obesidad

-Hombre de 65 años en Tumaco

Comorbilidades en estudio

21 de mayo- 4:34 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 643 nuevos casos de COVID-19. En total hay 18.330personas contagiadas.

Los nuevos casos reportados son: Cartagena (124), Bogotá (123), Barranquilla (84), Amazonas (74),Valle (67), Atlántico (58), Nariño (45), Antioquia (14), Magdalena (12), Boyacá (10), Huila (8), Santa Marta (7), Cundinamarca (7), Bolívar (5), Risaralda (1),Meta (1),Tolima (1), Cauca (1) y Cesar (1).

Además, la entidad aseguró que se procesaron 7.574 pruebas y que fallecieron 22 personas:

-Hombre de 58 años en Bogotá

Comorbilidades: hipertensión, diabetes, epoc

-Hombre de 73 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 87 años en Bogotá

Comorbilidades: Epoc

-Hombre de 58 años en Bogotá

Comorbilidades: enfermedad cardíaca

-Mujer de 58 años en Leticia

Comorbilidades: hipertensión, insuficiencia renal crónica y artritis

-Hombre de 68 años en Sahagún, Córdoba

Comorbilidades: fumador

-Hombre de 86 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes y alzheimer

-Hombre de 66 años en Cali

Comorbilidades: Epoc, obesidad y fumador

-Mujer de 93 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 72 años en Cali

Comorbilidades: Epoc y cáncer

-Hombre de 63 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión, obesidad y fumador

-Mujer de 66 años en Leticia

Comorbilidades: insuficiencia renal crónica

-Hombre de 73 años en Leticia

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 62 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 65 años en Bogotá

Comorbilidades: diabetes

-Mujer de 83 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 79 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión, insuficiencia renal crónica trombosis venosa profunda

-Mujer de 89 años en Cartagena

Comorbilidades: alzheimer

-Hombre de 55 años en Paicol, Huila

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 55 años en Cartagena

Comorbilidades: obesidad

-Hombre de 58 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 80 años en Cali

Comorbilidades: Epoc y cáncer

20 de mayo- 4:54 p.m

El Ministerio de Salud confirmó 640 nuevos casos de COVID-19. En total hay 17.687 personas contagiadas.

Bogotá (253), Amazonas (91), Valle (89), Cartagena (84), Barranquilla (69), Atlántico (55), Nariño (30), Antioquia (12), Meta (9), Huila (7), Chocó (7), Cundinamarca (6), Caldas (6), Boyacá (6), Santa Marta (5), Bolívar (5), Córdoba (3), Quindío (3), Tolima (2), Santander (2),Norte de Santander (2), Cauca (2), Magdalena (1), Cesar (1), Sucre (1) y Casanare (1).

Se procesaron 6.490 pruebas.

Los fallecidos fueron los siguentes:

Fallecidos (17):

-Hombre de 66 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 61 años en Bogota

Comorbilidades: fumador

-Hombre de 57 años en Cali

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 72 años en Leticia

Comorbilidades: HTA

-Mujer de 75 años en Girardot, Cundinamarca

Comorbilidades: HTA y ACV

-Mujer de 87 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 52 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 84 años en Cali

Comorbilidades: neurosifilis, postración

-Mujer de 73 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA y ACV

-Hombre de 80 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 45 años en Cartagena

Comorbilidades:HTA

-Hombre de 67 años en Cartagena

Comorbilidades:HTA y diabetes

-Hombre de 71 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA y diabetes

-Mujer de 67 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 95 años en Cali

Comorbilidades:HTA

-Hombre de 41 años en Buenaventura

Comorbilidades: HTA e Hiperplasia benigna de próstata

-Mujer de 54 años en Cartagena

Comorbilidades:HTA y diabetes.

19 de mayo- 5:11 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 640 nuevos casos de COVID-19. En total hay 16.935 personas contagiadas.

Bogotá (214), Valle (88), Cartagena (78), Atlántico (57), Barranquilla (39), Amazonas (38), Chocó (38), Nariño (20), Antioquia (18), Boyacá (13), Cundinamarca (13), Tolima (10), Bolívar (6), Córdoba (5), Magdalena (4), Meta (3), Santa Marta (2), Cauca (1) y Cesar (1).

Además, se procesaron 6.158 pruebas.

Los fallecidos fueron los siguientes:

Fallecidos (21):

-Hombre de 63 años en Leticia

Sin comorbilidades

-Hombre de 63 años en Bogotá

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 80 años en Bogotá

Comorbilidades: insuficiencia renal

-Hombre de 53 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 80 años en Soledad, Atlántico

Comorbilidades: osteoporosis y anemia

-Mujer de 74 años en Leticia

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 72 años en Barranquilla

Comorbilidades: HTA y diabetes

-Mujer de 84 años en Fusagasugá, Cundinamarca

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 67 años en Leticia

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 67 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA y diabetes.

-Hombre de 87 años en Cartagenera

Comorbilidades: enfermedad cardiovascular

-Hombre de 63 años en Puebloviejo, Magdalena

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 46 años en Mosquera, Cundinamarca

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 50 años en Santa Marta

Comorbilidades: HTA y asma

-Mujer de 84 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 77 años en Pasto

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 92 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA

-Mujer de 52 años en Puebloviejo, Magdalena

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 92 años en Cali

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 56 años en Quibdó

Comorbilidades: Epoc

-Hombre de 64 años en Leticia

Comorbilidades: hemiparesia, discapacidad visual

18 de mayo - 5:00 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 721 nuevos casos de COVID-19. En total hay 16.295 personas contagiafdas.

Los casos nuevos se presentaron en: Bogotá (197), Amazonas (176), Cartagena (132), Atlántico (59), Valle (50), Magdalena (25), Barranquilla (22), Bolívar (16), Cundinamarca (10), Antioquia (9), Tolima (5), Nariño (5), Huila (3), Boyacá (3), Meta (2), Quindío (2), Cesar (1), Caquetá (1),Norte de Santander (1), Santa Marta (1) y Santander (1).

Además, se procesaron 5.471 pruebas.

Los fallecidos fueron los siguientes:

Fallecidos (18):

-Hombre de 90 años en Bogotá

Comorbilidades:HTA y demencia senil

-Mujer de 82 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 72 años en Bogotá

Comorbilidades: Epoc, HTA

-Hombre de 85 años en Cali

Comorbilidades: alzheimer

-Mujer de 70 años en Puebloviejo, Magdalena

Comorbilidades: Epoc y tabaquismo

-Hombre de 65 años en Cali

Comorbilidades: hipotiroidismo

-Mujer de 59 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA y enfermedad cardíaca

-Hombre de 73 años en Barranquilla

Comorbilidades: cáncer de pulmón

-Mujer de 82 años en Barranquilla

Comorbilidades: HTA, diabetes y enfermedad renal crónica

-Hombre de 75 años en Barranquilla

Comorbilidades: falla cardiaca descompensada

-Hombre de 59 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 28 años años en Malambo, Atlántico

Comorbilidades:obesidad

-Hombre de 69 años en Santa Marta

Comorbilidades: insuficiencia renal

-Mujer de 37 años en Barranquilla

Comorbilidades: cistoadenoma maligno hepático e hipotiroidismo

-Mujer de 65 años en Leticia

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 80 años en Leticia

Comorbilidades: diabetes

-Mujer de 65 años en Guamo, Tolima

Comorbilidades: tumor cerebral

-Mujer de 41 años en Buenaventura

Comorbilidades: asma

17 de mayo - 5:00 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 635 casos nuevos en Colombia y 12 muertes. En total hay 15.574 personas infectadas con el coronavirus y 574 fallecidos.

Los nuevos casos se presentaron en: Bogotá (239), Barranquilla (106), Atlántico (80), Valle (75), Cartagena (61), Antioquia (16), Cundinamarca (13), Bolívar (9), Córdoba (7), Nariño (5), Meta (4), Magdalena (4), Amazonas (3), Cauca (3), La Guajira (2), Risaralda (2), Huila (2), Norte de Santander (1), Caldas (1), Cesar (1) y Chocó (1). Se procesaron 6.303 pruebas

Las 12 personas fallecidas se registraron en estas ciudades:

- Mujer de 83 años en Bogotá. Comorbilidades: epoc, artritis.

- Mujer de 57 años en Bogotá. Comorbilidades: diabetes

- Hombre de 79 años en Bogotá. Comorbilidades: epoc

- Hombre de 56 años en Cúcuta. Comorbilidades: epoc, fumador

- Hombre de 68 años en Cartagena. Comorbilidades: diabetes, HTA

- Hombre de 57 años en Tumaco. Comorbilidades: diabetes, obesidad

- Hombre de 54 años de Cartagena. Comorbilidades: HTA

- Hombre de 60 años en Leticia. Comorbilidades: HTA, cardiopatía, obesidad mórbida

- Hombre de 78 años en Leticia. Comorbilidades: Alzheimer, HTA

- Hombre de 50 años en Paipa. Comorbilidades: Epoc, oxigenorequiriente, falla cardíaca, cáncer de próstata

- Mujer de 84 años en Cucaita (Boyacá). Comorbilidades: diabetes, HTA, trombocitopenia inmune primaria, epoc, oxigenorequiriente

- Hombre de 53 años en Cartagena. Comorbilidades: obesidad mórbida, HTA

16 de mayo 4:55 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 723 casos nuevos en Colombia y 16 muertes. En total hay 14.939 personas infectadas con el coronavirus y 562 fallecidos.

Los nuevos casos se presentaron en: Bogotá (277), Cartagena (127), Valle (71), Nariño (64), Barranquilla (40), Atlántico (27), Boyacá (17), Santa Marta (16), La Guajira (10), Caldas (10), Magdalena (9), Antioquia (9), Córdoba (9), Cundinamarca (8), Santander (7), Tolima (5), Norte de Santander (5), Meta (5), César (3), Caquetá (1), Amazonas (1), Quindío (1) y Huila (1). Se procesaron 6.982 pruebas.

Las 16 personas fallecidas se registraron en estas ciudades:

- Mujer de 62 años en Bogotá. Comorbilidades: obesidad

- Hombre de 86 años en Bogotá. Comorbilidades. Epoc

- Mujer de 82 años en Bogotá. Comorbilidades: Epoc

- Mujer de 100 años en Barranquilla. Comorbilidades: HTA, Insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad renal crónica

- Mujer de 60 años en Tierraalta (Córdoba). Comorbilidades en estudio

- Mujer de 80 años en Bogotá. Comorbilidades: HTA, diabetes, enfermedad renal

- Mujer de 80 años en Pradera (Valle). Comorbilidades: HTA

- Mujer de 71 años en Bogotá. Sin comorbilidades

- Mujer de 65 años en Tumaco. Comorbilidades en estudio

- Mujer de 43 años en Leticia. Comorbilidades: HTA, obesidad, diabetes

- Hombre de 56 años en Cartagena. Sin comorbilidades

- Mujer de 66 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA, diabetes, dislipidemia

- Hombre de 37 años en Tumaco. Comorbilidades: epoc

- Hombre de 94 años en Cali. Comorbilidades: enfermedad cardiaca, hipertensión

- Hombre de 60 años en Cali. Comorbilidades: Fumador

- Hombre de 75 años en Cartagena. Sin comorbilidades

14 de mayo 5:00 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 680 casos nuevos en Colombia y 16 muertes. En total hay 13.610 personas infectadas con el coronavirus y 525 fallecidos.

Los nuevos casos se presentaron en: Bogotá (207),Cartagena (108),Valle (79), Barranquilla (66),Amazonas (53),Atlántico (49), Nariño (38), Magdalena (17), Santa Marta (16), Antioquia (10), Cundinamarca (9), Córdoba (9), Bolívar (7), Caldas (4), Risaralda (3), Boyacá (2), Meta (2) y Norte de Santander (1). Se procesaron 5.251 pruebas.

Las 16 personas fallecidas se registraron en estas ciudades:

-Hombre de 68 años en Manizales. Sin comorbilidades

-Hombre de 59 años en Bogotá. Comorbilidades: tabaquismo

-Mujer de 75 años en Bogotá. Comorbilidades: HTA y obesidad

-Mujer de 50 años en Bogotá. Comorbilidades: diabetes, artritis y enfermedad renal crónica

-Hombre de 85 años en Mosquera, Nariño. Comorbilidades: HTA, diabetes y obesidad

-Hombre de 75 años en Puebloviejo, Magdalena. Comorbilidades: HTA y cardiopatía dilatada

-Mujer de 56 años en Buenaventura. Comorbilidades: diabetes

-Mujer de 83 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA y tuberculosis pleural

- Hombre de 69 años en Tumaco. Comorbilidades: tabaquismo

-Mujer de 89 años en Cali. Comorbilidades: Epoc

-Hombre de 65 años en Cali. Comorbilidades: Epoc y tabaquismo

-Mujer de 57 años en Cartagena. Comorbilidades en estudio

-Hombre de 75 años en Malambo, Atlántico. Comorbilidades en estudio

-Hombre de 58 años en Leticia. Sin comorbilidades

-Mujer de 59 años en Cartagena. Comorbilidades en estudio

-Hombre de 71 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA y enfermedad renal crónica

13 de mayo - 5:31 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 658 casos nuevos en Colombia y 16 muertes. En total hay 12.930 personas infectadas con el coronavirus y 509 fallecidos.

Los nuevos casos se presentaron en: Amazonas (128), Bogotá (122), Barranquilla (111), Cartagena (107), Valle (63), Atlántico (33), Risaralda (1,),Antioquia (10),Vaupés (9),Magdalena (8),Boyacá (8),Quindío (7),Santa Marta (6),Bolívar (5), Chocó (5), La Guajira (4), Casanare (4), Meta (3),Huila (2),Cundinamarca (2),Caquetá (2),Tolima (1) y Cauca (1). Se proceraron 6.061 pruebas.

Las 16 personas fallecidas se registraron en estas ciudades:

-Hombre de 63 años en Bogotá. Comorbilidades: Epoc

-Hombre de 72 años en Bogotá. Comorbilidades: Epoc, cardiopatía, tabaquismo

-Mujer de 78 años en Santa Rosa, Bolívar. Comorbilidades: insuficiencia renal, enfermedad cardíaca y Epoc

-Hombre de 75 años en Bogotá. Comorbilidades: hipotiroidismo

-Mujer de 27 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA y diabetes

-Hombre de 83 años en Cartagena. Sin comorbilidades

-Hombre de 58 años en Leticia. Comorbilidades: diabetes

-Hombre de 83 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA y extabaquismo

-Mujer de 71 años en Zona Bananera, Magdalena. Comorbilidades: HTA

-Hombre de 48 años en Cali. Sin comorbilidades

-Hombre de 47 años en Cali. Sin comorbilidades

-Hombre de 81 años en Villavicencio. Comorbilidades: Epoc

-Mujer de 92 años en Puerto López, Meta. Comorbilidades: enfermedad cardíaca y diabetes

-Hombre de 52 años en Buenaventura. Comorbilidades: obesidad

-Hombre de 55 años en Leticia. Comorbilidades en estudio

-Mujer de 78 años en Leticia. Comorbilidades: enfermedad renal crónica, dislipidemia y artritis reumatoide

12 de mayo - 5:00 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 659 casos nuevos en Colombia y 16 muertes. En total hay 12.272 personas infectadas con el coronavirus y 493 fallecidos.

Los nuevos casos se presentaron en: Bogotá (258), Cartagena (79), Atlántico (64), Valle (48),Barranquilla (38), Nariño (32), Amazonas (25), Cundinamarca (19),Magdalena (19),San Andrés (15), Meta (9), Antioquia (7),Chocó (7),Huila (6),Santa Marta (5),Norte de Santander (5),Caldas (4),Tolims (3),Bolívar (3),Córdoba (3),Boyacá (2),Cauca (2),Vaupés (2),Caquetá (1),Putumayo (1), La Guajira (1) y Arauca (1).

Se presentan los primeros dos casos en el departamento de Vaupés y el primero en Arauca.

Los 14 fallecidos se registraron en estas ciudades:



-Hombre de 91 años en Cali

Comorbilidades: linfoma, HTA, diabetes y obesidad

-Hombre de 67 años en Bogotá

Comorbilidades: HTA, diabetes, enfermedad coronaria

-Hombre de 59 años en Bogotá

Comorbilidades: diabetes, HTA

-Mujer de 70 años en Cali

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 68 años en Cali

Comorbilidades: diabetes

-Mujer de 76 años en Bogotá

Comorbilidades: Epoc

-Mujer de 84 años en Barranquilla

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 78 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA y cardiopatía isquémica

-Hombre de 68 años en Cartagena

Comorbilidades: insuficiencia renal aguda

-Hombre de 92 años en Cartagena

Comorbilidades: Epoc

-Mujer de 83 años en Cartagena

Comorbilidades: cardiopatía y desnutrición proteicocalórica

-Mujer de 84 años en Leticia

Comorbilidades: insuficiencia renal crónica y diabetes

-Mujer de 74 años en Bogotá

Comorbilidades: diabetes, HTA

-Mujer de 75 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 82 años en Leticia

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 88 años en Leticia

Comorbilidades en estudio

11 de mayo - 5:58 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 550 casos nuevos en Colombia y 16 muertes. En total hay 11.613 personas infectadas con el coronavirus y 479 fallecidos.

Los nuevos casos se presentaron en: Amazonas (191),Bogotá (150), Cartagena (56), Valle (36),Atlántico (26),Barranquilla (26),Magdalena (12),Nariño (10),Boyacá (10), Bolívar (7),Antioquia (6),Cundinamarca (6),Quindío (4),Meta (4),Cauca (4),Huila (1) y Santa Marta (1).

Los 16 fallecidos se registraron en estas ciudades:

Fallecidos (16)Fallecidos (14):

-Mujer de 67 años en Tumaco

Comorbilidades: HTA y diabetes

-Hombre de 67 años en Cali

Comorbilidades: falla renal crónica

-Hombre de 74 años en Buenaventura

Comorbilidades: HTA y tabaquismo

-Mujer de 48 años en Cali

Comorbilidades: hipertensión pulmonar, HTA, falla cardíaca, tromboembolismo pulmonar crónico, síndrome cardiorrenal, desnutrición proteíca severa

-Mujer de 74 años en Tumaco

Comorbilidades: enfermedad coronaria

-Hombre de 74 años en Tumaco

Comorbilidades: Epoc, HTA

-Bebé de 7 meses en Soledad, Atlántico

Sin comorbilidades

-Mujer de 67 años en Bogotá

Comorbilidades: adenocarcinoma pulmonar avanzado

-Mujer de 90 años en Bogotá

Comorbilidades: Epoc, diabetes e hipertensión arterial

-Mujer de 64 años en Bogotá

Sin comorbilidades

-Hombre de 75 años en Bogotá

Comorbilidades: hipotiroidismo y psoriasis

-Hombre de 53 años en Bogotá

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 75 años en Bogotá

Comorbilidades: diabetes y erisipela

-Mujer de 59 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA, cardiopatía dilatada y cáncer de mama

10 de mayo - 5:38 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 568 casos nuevos en Colombia y 18 muertes. En total hay 11.063 personas infectadas con el coronavirus y 463 fallecidos.

Los nuevos casos se presentaron en: Bogotá (127), Amazonas (94), Cartagena (92), Barranquilla (37) , Nariño (34), Huila (31), Tolima (27), Atlántico (26), Meta (25), La Guajira (12), Valle (11), Córdoba (8), Boyacá (6), Bolívar (5), Cauca (5), Norte de Santander (5), Cundinamarca (5), Magdalena (5), Santa Marta (3), Sucre (2), Antioquia (2), Chocó (1), Putumayo (1), Caquetá (1), Quindío (1), Cesar (1) y Casanare (1).

Los 14 fallecidos se registraron en estas ciudades:

- Hombre de 70 años en Leticia.

Comorbilidades en estudio.

- Hombre de 82 años en Puerto Nariño (Amazonas).

Comorbilidades: tabaquismo.

- Hombre de 45 años en Leticia.

Comorbilidades en estudio.

- Hombre de 95 años en Neiva.

Comorbilidades: enfermedad renal crónica.

- Mujer de 39 años en Melgar (Tolima).

Comorbilidades: polineuropatia.

- Hombre de 27 años en Ibagué.

Comorbilidades: VIH.

- Hombre de 25 años en Ibagué.

Comorbilidades: VIH.

Hombre de 77 años en Bogotá.

Comorbilidades: enfermedad renal y HTA.

- Mujer de 49 años en Soledad (Atlántico).

Comorbilidades: esclerosis lateral amiotrofica.

- Mujer de 52 años en Cartagena.

Comorbilidades: diabetes.

- Hombre de 54 años en Bogotá.

Comorbilidades: HTA, obesidad.

- Hombre de 89 años en Dagua (Valle).

Comorbilidades: epoc, enfermedad coronaria, fumador.

- Hombre de 63 años en Bogotá.

Comorbilidades: HTA.

- Hombre de 67 años en Bogotá.

Sin comorbilidades.

- Mujer de 65 años en Bogotá.

Comorbilidades: insuficiencia renal crónica.

- Mujer de 80 años en Bogotá.

Comorbilidades: epoc, HTA, obesidad.

- Hombre de 80 años en Leticia,

Comorbilidades en estudio.

- Niña de 3 años en Magui (Payán) Nariño.

Sin comorbilidades.

9 de mayo - 4:49 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 444 casos nuevos en Colombia y 17 muertes. En total hay 10.495 personas infectadas con el coronavirus y 445 fallecidos.

Los nuevos casos se presentaron en: Bogotá (210), Meta (63), Valle del Cauca (57), Cartagena (45), Atlántico (29), Barranquilla (11), Nariño (9), Caldas (6), Norte de Santander (3), Amazonas (3), Antioquia (2), Risaralda (2), Cundinamarca (2), Santander (1) y Cesar (1).

Los 17 fallecidos se registraron en estas ciudades:

- Mujer de 75 años en Cali.

Comorbilidades: diabetes, insuficiencia renal, HTA.

- Mujer de 77 años en Cali.

Comorbilidades: Diabetes.

- Mujer de 79 años en Aguachica (Cesar).

Comorbilidades: HTA, cardiopatía isquémica, diabetes, epoc, hipotiroidismo, artritis reumatoide.

- Hombre de 69 años en Pasto.

Comorbilidades: epoc, tabaquismo.

- Hombre de 66 años en Cartagena.

Comorbilidades: HTA.

- Hombre de 86 años en Bogotá.

Comorbilidades: Epoc, diabetes.

- Mujer de 78 años en Bogotá.

Comorbilidades: epoc, fumador.

- Mujer de 50 años en Barranquilla.

Comorbilidades: enfermedad renal crónica.

- Mujer de 81 años en Norcasia (Caldas).

Comorbilidades: epoc.

- Mujer de 89 años en Bogotá.

Comorbilidades: epoc.

- Hombre de 64 años en Leticia.

Comorbilidades: HTA.

- Hombre de 64 años en Cartagena.

Comorbilidades: HTA, obesidad.

- Mujer de 87 años en Soledad (Atlántico).

Comorbilidades: HTA, diabetes, fibrilación auricular, obesidad.

- Hombre de 67 años en Barranquilla.

Comorbilidades en estudio.

- Hombre de 72 años en Barranquilla

Comorbilidades en estudio.

- Hombre de 72 años en Ciénaga (Magdalena).

Comorbilidades: HTA, enfermedad cardiovascular.

- Hombre de 79 años en Leticia.

Comorbilidades: enfermedad renal crónica.

8 de mayo - 5:05 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 595 casos nuevos en Colombia y 21 muertes. En total hay 10.051 personas infectadas con el coronavirus y 428 fallecidos.

Los nuevos casos se presentaron en: Bogotá (225), Cartagena (93),Meta (76), Barranquilla (63), Atlántico (45), Valle (39), Amazonas (12), Bolívar (8), Norte de Santander (6), Tolima (5), Antioquia (4),Cundinamarca (4),Magdalena (4), Cauca (2),Risaralda (2), Santa Marta (2), Córdoba (1),Quindío (1),Sucre (1),Santander (1) y La Guajira (1).

Los 21 fallecidos se registraron en estas ciudades:



-Hombre en Cartagena de 84 años

Comorbilidades: HTA y enfermedad renal crónica

-Mujer de 50 años en Cartagena

Comorbilidades: exfumadora

-Hombre de 61 años en Bogotá

Comorbilidades: síndrome de Behce

-Mujer de 44 años en Barranquilla

Comorbilidades: VIH

-Hombre de 91 años en Buenaventura

Comorbilidades: insuficiencia renal crónica y desnutrición

-Hombre de 81 años en Leticia

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 79 años en Cali

Comorbilidades: enfermedad coronaria, HTA

-Hombre de 81 años en Cali

Comorbilidades: diabetes, insulinodependiente, HTA, hipotiroidismo y cáncer de próstata

-Hombre de 79 años en Leticia

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 41 años en Dibulla, La Guajira

Comorbilidades: hepatopatía en estudio, síndrome mielodisplásico en estudio y sospecha de leptospirosis

-Hombre de 51 años en Leticia

Comorbilidades: obesidad

-Hombre de 56 años en Bogotá

Comorbilidades: obesidad

-Hombre de 41 años en Bogotá

Comorbilidades: obesidad

-Mujer de 31 años en Bogotá

Comorbilidades: obesidad mórbida

-Mujer de 65 años en Tumaco

Comorbilidades: asma, enfermedad coronaria, HTA

-Mujer de 93 años en Bogotá

Comorbilidades: Epoc

-Hombre de 83 años en Cali

Comorbilidades: diabetes, insuficiencia renal crónica

-Mujer de 72 años en Santa Lucía, Atlántico

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 82 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA y Epoc

-Mujer de 70 años en Cúcuta

Comorbilidades: HTA

-Mujer de 72 años en Cartagena

Comorbilidades: diabetes y obesidad

7 de mayo - 5:20 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó 497 casos nuevos en el país y 10 muertes. En total hay 9.456 personas infectadas y 407 fallecidos. 2.300 personas se han recuperado.

Los nuevos casos se presentaron en: Amazonas (188), Bogotá (130), Atlántico (58), Valle (47), Barranquilla (23),Meta (17), Huila (10), Cundinamarca (7), Cartagena (5), Antioquia (4),Tolima (4), Quindío (2),Boyacá (1) y Santa Marta (1).

Según el Minsalud, hoy se procesaron 4.242 pruebas.

Las personas fallecidas fueron las siguientes:

-Hombre de 71 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA

-Mujer de 85 años en Malambo, Atlántico

Comorbilidades: Epoc

-Mujer de 88 años en Barranquilla

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 71 años en Cali

Comorbilidades: Epoc y fumador

-Hombre de 66 años en Cali

Comorbilidades: HTA, insuficiencia coronaria, insuficiencia renal crónica y diabetes

-Hombre de 57 años en Cali

Comorbilidades: enfermedad cardíaca, insuficiencia renal crónica

-Mujer de 82 años en Bogotá

Comorbilidades: enfermedad cardíaca

-Hombre de 51 años en Bogotá

Comorbilidades: diabetes, obesidad, fumador, HTA

-Hombre de 82 años en Bogotá

Comorbilidades: Epoc, neumonía

-Hombre de 63 años en Tumaco

Comorbilidades en estudio

6 de mayo - 5:20 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó este miércoles 6 de mayo 346 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 8.959. Además, confirmó que el número de víctimas mortales es de 397. También se han recuperado 2.148 pacientes. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus).

Según el último reporte los 346 nuevos casos se presentaron en: Bogotá (198), Valle (42),Atlántico (29),Cartagena (24),Meta (23),Barranquilla (9),Nariño (6),Antioquia (5),Caldas (3),Chocó (3),Cundinamarca (1),Risaralda (1),Bolívar (1) y Córdoba(1).

Se procesaron 4.005 pruebas.

Los fallecidos fueron 19:

-Hombre de 62 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 64 años en Bogotá

Comorbilidades: cáncer

-Mujer de 58 años en Bogotá

Comorbilidades: diabetes

-Hombre de 44 años en Bogotá

Sin comorbilidades

-Hombre de 72 años en Tuluá

Comorbilidades: Epoc y fumador

-Hombre de 78 años en Bogotá

Comorbilidades: Insuficiencia renal crónica, HTA

-Mujer de 81 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 79 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad renal crónica

-Hombre de 87 años en Santa Marta

Comorbilidades: Epoc

-Mujer de 69 años en Barranquilla

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 33 años en Barranquilla

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 83 años en Barranquilla

Comorbilidades:HTA y obesidad

-Hombre de 59 años en Malambo, Atlántico

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 79 años en Ciénaga

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 90 años en Santo Tomás, Atlántico

Comorbilidades: cáncer de próstata

-Hombre de 59 años en Bogotá

Comorbilidades: alcoholismo

-Hombre de 69 años en Valledupar

Comorbilidades: tumor cerebral con metástasis, enfermedad cerebrovascular, HTA y artritis reumatoide

-Mujer de 53 años en Bogotá

Comorbilidades: obesidad, HTA

-Hombre de 58 años en Leticia

Comorbilidades en estudio.

5 de mayo 5:30 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó este martes 5 de mayo 604 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 8. 613. Además, confirmó que el número de víctimas mortales es de 378. También se han recuperado 2.013 pacientes. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus).

Según el último reporte los 605 nuevos casos se presentaron en: Bogotá (194), Meta (152),Atlántico (61),Barranquilla (50),Nariño (46),Valle(38), Cartagena (31), Santa Marta (12), Caldas (12), Cesar (8),Caquetá (6), Cundinamarca (5), Cauca (4), La Guajira (4), Quindío (3), Antioquia (3), Huila (3), Boyacá (2),Magdalena (2), Bolívar (1),Chocó (1),Norte de Santander (1) y Amazonas (1).

Se procesaron 4.076 pruebas.

Los fallecidos fueron 20:

-Mujer de 81 años en San Juan del Cesar (La Guajira)

Comorbilidades: artritis reumatoide y enfermedad cerebrovascular

-Hombre de 56 años en Valledupar

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 79 años en San Martín (Cesar)

Comorbilidades: hipertensión arterial, Epoc y fibrosis pulmonar

-Mujer de 65 años en Leticia

Comorbilidades: diabetes

-Hombre de 47 años en Pasto

Sin comorbilidades

-Hombre de 43 años en Tumaco

Comorbilidades: asma

-Mujer de 56 años en Cartagena

Comorbilidades: hipertensión arterial y obesidad mórbida

-Hombre de 61 años en Bogotá

Comorbilidades: inmunodeficiencia primaria

-Hombre de 81 años en Barranquilla

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 86 años en Barranquilla

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 83 años en Barranquilla

Comorbilidades: Epoc e insuficiencia cardíaca congestiva

-Hombre de 81 años en Santa Marta

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 47 años en Santa Marta

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 85 años en a Santa Marta

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 83 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 47 años en Barranquilla

Comorbilidades: HTA y enfermedad cerebrovascular

-Hombre de 66 años en Unión Panamericana (Chocó)

Comorbilidades: asma, diabetes, insuficiencia renal crónica, enfermedad coronaria y tabaquismo

-Mujer de 58 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 75 años en Bogotá

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 73 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

4 de mayo 4:40 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó este lunes 4 de mayo 305 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 7.973. Además, confirmó que el número de víctimas mortales es de 358. También se han recuperado 1.807 pacientes. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus).

Según el último reporte los 305 nuevos casos se presentaron en: Bogotá (126), Amazonas (47), Valle del Cauca (37), Atlántico (27), Cartagena (18), Barranquilla (12), Boyacá (11), Chocó (8), Antioquia (5), Magdalena (3), Santa Marta (3), Bolívar (2), Cundinamarca (2), Casanare (1), Tolima (1), Huila (1) y Cauca (1).

Se procesaron 4.228 pruebas.

Los fallecidos fueron 18:

- Hombre de 63 años en Unión Panamericana (Chocó). Comorbilidades: asma y fumador.

- Hombre de 77 años en Leticia. Comorbilidades: en estudio

- Hombre de 79 años en Leticia. Comorbilidades: en estudio.

- Mujer de 90 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA.

- Hombre de 88 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA, diabetes, miocardiopatía.

- Mujer de 41 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA, asma.

- Mujer de 72 años en Manizales. Comorbilidades: HTA, cardiopatía isquémica, falla cardiaca crónica, diabetes.

- Hombre de 64 años en Buenaventura. Comorbilidades: VIH, Epoc, HTA.

- Mujer de 75 años en Tumaco (Nariño). Comorbilidades: HTA, insuficiencia renal crónica.

- Mujer de 68 años en Cali. Comorbilidades: Epoc y enfermedad cardiaca.

- Hombre de 41 años en Cali. Comorbilidades: HTA, diabetes, obesidad.

- Hombre de 60 años en Soledad (Atlántico). Sin comorbilidades.

- Hombre de 68 años en Bogotá. Comorbilidades: HTA.

- Mujer de 60 años en Bogotá. Comorbilidades: hipertensión arterial, diabetes.

- Mujer de 93 años en Bogotá. Comorbilidades: Accidente cerebrovascular.

- Mujer de 80 años en Valledupar. Comorbilidades: Cardiopatía isquémica.

- Hombre de 57 años en Leticia. Comorbilidades: Tabaquismo

- Mujer de 62 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA, diabetes, Epoc.

3 de mayo, 4:40 p.m

El Ministerio de Salud confirmó este domingo 3 de mayo 423 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 7.668. Además, confirmó que el número de víctimas mortales es de 340. También se han recuperado 1.722 pacientes. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus).

Según el último reporte los 423 nuevos casos se presentaron en: Bogotá (114), Meta (86), Barranquilla (49), Amazonas (46), Nariño (44), Atlántico (29), Cartagena (17), Cundinamarca (9), Antioquia (7), Tolima (5), Magdalena (4), Cesar (3), Risaralda (3), Bolívar (2), Valle (2), Santa Marta (2) y La Guajira (1).

*Se procesaron 4.199 pruebas*

Los fallecidos fueron 16:

- Mujer de 64 años en Leticia. Comorbilidades: Diabetes.

- Hombre de 73 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA, cardiopatía isquémica.

- Mujer de 44 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA, diabetes, enfermedad cerebrovascular, desnutrición proteico-calórica.

- Hombre de 73 años en Barranquilla. Comorbilidades: Enfermedad cerebrovascular isquémica.

- Mujer de 64 años en Puerto Colombia (Atlantico). Comorbilidades: Insuficiencia cardiaca.

- Mujer de 83 años en Barranquilla. Comorbilidades: HTA, Epoc.

- Mujer de 84 años en Barranquilla. Comorbilidades: cáncer de mama.

- Hombre de 46 años en Malambo (Atlántico). Comorbilidades: HTA, asma.

- Hombre de 73 años en Cartagena. Comorbilidades: Insuficiencia cardiaca, valvulopatía aórtica, trombosis venosa profunda.

- Mujer de 64 años en Tuluá (Valle). Comorbilidades: HTA, diabetes y arritmia cardiaca.

- Hombre de 76 años en Pereira. Comorbilidades: Enfermedad cardiaca y HTA.

- Mujer de 26 años en Bogotá. Comorbilidades: Obesidad.

- Hombre de 77 años en Bogotá. Comorbilidades: aneurisma aorta abdominal y cáncer broncogénico.

- Mujer de 80 años en Cúcuta. Comorbilidades: Epoc.

- Hombre de 56 años en Bogotá. Sin comorbilidades.

- Mujer de 54 años en Bogotá. Sin comorbilidades.

2 de mayo, 5:25 p.m

El Ministerio de Salud confirmó este sábado 2 de mayo 279 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 7.285. Además, confirmó que el número de víctimas mortales es de 324. También se han recuperado 1.666 pacientes. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus).

Según el último reporte los 179 nuevos casos se presentaron en: Bogotá (73), Valle (43), Barranquilla (33), Amazonas (31), Cartagena (25), Atlántico (18), Norte de Santander (11), Caldas (11), Santa Marta (7), Risaralda (5), Meta (4), Magdalena (3), Nariño (3), Cesar (3), Chocó (2), Antioquia (2), Cundinamarca (2), Boyacá (1), Bolívar (1) y Tolima (1).

*Se procesaron 5.652 pruebas*

Los fallecidos fueron 10:

- Mujer de 79 años en Leticia. Comorbilidades: HTA, asma, enfermedad renal crónica.

- Hombre de 79 años en San Cayetano (Norte de Santander). Comorbilidades: Accidente cerebrovascular y desnutrición.

- Hombre de 71 años en Ocaña (Norte de Santander). Comorbilidades: HTA, cáncer de laringe.

- Hombre de 74 años en Bogotá. Comorbilidades: diabetes.

- Hombre de 72 años en Bogotá. Comorbilidades: HTA.

- Hombre de 63 años en Barranquilla. Comorbilidades: HTA, diabetes.

- Mujer de 24 años en Villavicencio. Comorbilidades: exfumador.

- Mujer de 95 años en Bogotá. Sin comorbilidades.

- Hombre de 90 años en Florida (Valle del Cauca). Sin comorbilidades.

- Mujer de 87 años en Granada (Antioquia). Comorbilidades: HTA.1 de mayo, 4:50 p.m

1 de mayo, 5:23 pm

El Ministerio de Salud confirmó este viernes 1 de mayo 499 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 7.006. Además, confirmó que el número de víctimas mortales es de 314. También se han recuperado 1.551 pacientes. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus).

Según el último reporte los 499 nuevos casos se presentaron en: Bogotá (146), Meta (103),Valle (68),Atlántico (47), Nariño (36),Tolima (19),Cartagena (14),Huila (13),Santa Marta (12),Boyacá (7),Barranquilla (7), Magdalena (6),Risaralda (4),Norte de Santander (4),Cundinamarca (4),Antioquia (3),Córdoba (3),Quindío (1),Caquetá (1) y Amazonas (1).

*Se procesaron 4.293 pruebas*

Los fallecidos fueron 21:

-Mujer de 73 años en Soledad, Atlántico

Sin comorbilidades

-Mujer de 76 años en Bogotá

Comorbilidades: fumadora

-Hombre de 65 años en Bogotá

Comorbilidades: leucemia

-Mujer de 82 años en Buenaventura

Comorbilidades: HTA e insuficiencia renal crónica

-Hombre de 71 años en Bogotá

Comorbilidades: insuficiencia cardíaca congestiva

-Mujer de 81 años en Cali

Comorbilidades: cáncer de vulva

-Hombre de 46 años en Bogotá

Comorbilidades: insuficiencia renal y desnutrición

-Hombre de 79 años en Cali

Comorbilidades: enfermedad coronaria, HTA y endocardigis

-Hombre de 58 años en Cartagena

Sin comorbilidades

-Hombre de 48 años en Malambo, Atlántico

Comorbilidades: obesidad

-Hombre de 72 años en Ciénaga

Comorbilidades: enfermedad cardíaca y obesidad

- Mujer de 64 años en Bogotá

Comorbilidades: linfoma

-Hombre de 67 años en Villavicencio

Comorbilidades: fumador, falla cardíaca y Epoc

-Hombre de 76 años en Roldanillo, Valle

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 71 años en Leticia

Sin comorbilidades

-Mujer de 58 años en Leticia

Sin comorbilidades

-Hombre de 56 años en Leticia

Sin comorbilidades

-Mujer de 62 años en Bogotá

Comorbilidades: HTA y obesidad

-Bebé de un mes en Samacá, Boyacá

Comorbilidades: prematura y oxígeno requirente

-Mujer de 59 años en Bogotá

Comorbilidades: falla cardiaca

-Hombre de 70 años en Garagoa, Boyacá

Comorbilidades: diabetes y HTA.

30 de abril 5:20 p.m

El Ministerio de Salud confirmó este jueves 30 de abril 296 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 6.507 Además, confirmó que el número de víctimas mortales es de 293. También se han recuperado 1.439 pacientes. Y, se procesaron 4.504 pruebas.

Según el último reporte nuevos casos se presentaron en: Bogotá (90), Valle (41),Atlántico (34), Cartagena (25), Barranquilla (22), Santa Marta (18),Huila (16), Magdalena (12), Caldas (10), Meta (9), Risaralda (6), Antioquia (4), Cundinamarca (4), Tolima (2),Boyacá (2) y Bolívar (1).

Los fallecidos fueron 15:

-Hombre de 29 años en Cali

Comorbilidades: diabetes y obesidad

-Hombre de 63 años en Cartagena

Comorbilidades: diabetes

-Hombre de 68 años en Leticia

Comorbilidades: HTA y diabetes

-Hombre de 75 años en Leticia

Comorbilidades: HTA y Epoc

-Hombre de 69 años en Bogotá

Comorbilidades: alcoholismo

-Mujer de 85 años en Bogotá

Comorbilidades: alzheimer, hipotiroidismo e hidrocefalia

-Mujer de 67 años en Pereira

Comorbilidades: hipotiroidismo

-Hombre de 44 años en Cali

Comorbilidades: obesidad

-Mujer de 61 años en Neiva

Comorbilidades: insuficiencia renal crónica, HTA y cardiopatía

-Mujer de 75 años en Cúcuta

Comorbilidades: HTA, diabetes y Epoc

-Hombre de 24 años en Bogotá

Comorbilidades: leucemia, lisis tumoral

-Mujer de 64 años en Cali

Comorbilidades: HTA y diabetes

-Mujer de 66 años en Cali

Comorbilidades: diabetes, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal crónica, HTA y anemia

-Mujer de 58 años en Barranquilla

Sin comorbilidades

-Hombre de 67 años en Barranquilla

Comorbilidades: enfermedad renal crónica

29 de abril 4:20 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó este miércoles 29 de abril 258 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 6.207 Además, confirmó que el número de víctimas mortales es de 278. También se han recuperado 1.411 pacientes. Y, se procesaron 4.186 pruebas.

Según el último reporte los 352 nuevos casos se presentaron en: Meta (107),Bogotá (65), Amazonas (37),Valle (34),Nariño (17),Cartagena (13),Atlántico (9),Barranquilla (9),Huila (9),Norte de Santander (7),Tolima (7),Risaralda (6),Casanare (6),Caquetá (5),Córdoba (3),Antioquia (3),Cauca (3),Caldas (2),Santa Marta (2),Boyacá (2),Cesar (2),Quindío (1),Magdalena (1),Santander (1) y Chocó (1).

Los fallecidos fueron 16:

-Hombre de 60 años en NeivaFallecidos(16):

-Hombre de 62 años en Tuluá

Comorbilidades: tabaquismo

-Hombre de 64 años en Santa Marta

Comorbilidades: HTA

-Hombre de 89 años en Santa Marta

Comorbilidades: HTA y obesidad

-Hombre de 82 años en Cali

Comorbilidades: diabetes, enfermedad cardíaca enfermedad renal crónica

-Mujer de 39 años en Aguachica, Cesar

Comorbilidades: asma y VIH

-Mujer de 74 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA

-Mujer de 63 años en Bogotá

Comorbilidades: encefalopatía hipoxia isquémica

-Hombre de 37 años en Bogotá

Sin comorbilidades

-Mujer de 82 años en Cali

Comorbilidades: HTA e hipotiroidismo

-Mujer de 47 años en Cali

Comorbilidades: Lupus, trasplante renal, HTA y diabetes

-Hombre de 78 años en Tuquerres, Nariño

Comorbilidades: secuelas de neumopatía intersticial, HTA

-Mujer de 48 años en Soledad, Atlántico

Comorbilidades: HTA y diabetes

-Hombre de 81 años en Ciénaga, Magdalena

Comorbilidades: fibrilación auricular con trastorno de conducción aurioventricular paroxístico y enfermedad renal

-Hombre de 29 años en Cartagena

Sin comorbilidades

-Hombre de 76 años en Soledad, Atlántico

Sin comorbilidades

-Hombre de 67 años en Soacha

Comorbilidades: diabetes

28 de abril 5:06 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó este marte 28 de abri 352 nuevos casos de coronirus en el país. Con ellos, la cifra de contagiados asciende a 5.949. Además, informó que se han recuperado 1.268 personas. Hasta la fecha han fallecido 269 personas. En total se procesaron 4.186 pruebas en las últimas 24 horas.

27 de abril 4:40 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó este lunes 27 de abri 253 nuevos casos de coronirus en el país. Con ellos, la cifra de contagiados asciende a 5.597. Además, informó que se han recuperado 1.210 personas.

26 de abril 4:40 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó este domingo 237 nuevos casos de coronirus en el país. Con ellos, la cifra de contagiados asciende a 5.379. Además, informó que se han recuperado 1.133 personas.

25 de abril 4:40 p.m.

El Ministerio de Salud de Colombia informó de 261 nuevos casos en Colombia, En total a 5.142contagios confirmados de COVID-19, 233 personas fallecidas y 1.067 recuperadas.

24 de arbil, 4:20 p.m.

El Ministerio de Salud de Colombia informa de 320 nuevos casos en Colombia. En total hay 4.881 contagios confirmados de COVID-19, 225 personas fallecidas y 1.003 recuperadas.

23 de abril, 4:40 p.m.:

En Colombia hay 4.561 contagios confirmados de COVID-19

El Ministerio de Salud confirmó este jueves 205 nuevos casos de coronirus en el país. Con ellos, la cifra de contagiados asciende a 4.561. Además, informó, se han recuperado 927 personas.

Los nuevos casos son: Bogotá (51), Meta (36), Valle (34),Antioquia (33), Santa Marta (19),Amazonas (6),Atlántico (5),Cartagena (4),Risaralda (4),Cundinamarca (3),Magdalena (3),Barranquilla (2),Tolima (1),Santander (1),Bolívar (1),Cauca (1) y Chocó (1).

En cuanto a los fallecidos, la cartera aseguró que ya van 215 . Las nuevas víctimas mortales son:

-Hombre de 46 años en Valledupar, con tuberculosis pulmonar, VIH, toxoplasmosis, desnutrición proteico calórica severa

-Mujer de 67 años en Barranquilla, con HTA y diabetes.

-Mujer de 40 años en Santa Marta, con obesidad e hipotiroidismo.

-Hombre de 58 años en Bogotá, con epilepsia.

-Hombre de 56 años en Leticia, con hipertensión e insuficiencia renal crónica.

-Hombre de 78 años en Cali, con diabetes, obesidad, hipertensión arterial, glaucoma y enfermedad coronaria.

-Mujer de 74 años en Cartagena, con hipotiroidismo.

-Mujer de 65 años en Cali, con diabetes y HTA.

-Hombre de 94 años en Cartagena, con HTA, alzheimer, marca pasos por bloqueo AV.

23 de abril 4:07 p.m.

El distanciamiento social puede haber salvado ocho millones de vidas en el mundo

El pasado 23 de enero China cerró la ciudad de Wuhan para evitar la expansión del nuevo coronavirus que estaba acabando con la vida de muchos de sus habitantes. Desde entonces la pandemia se ha expandido por todo el mundo y gobiernos nacionales y regionales se han visto obligados a implementar severas medidas de distanciamiento social para aplanar la curva de contagios.

El esfuerzo y los sacrificios están teniendo sus frutos. Según las estimaciones de un análisis realizado por expertos del proyecto internacional Covid Compass, coordinados por el científico español Carlos Duarte desde la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah (KAUST) en Arabia Saudita, todas esas medidas han servido para salvar 7,9 millones de vidas, la mayoría (7,2 millones) en China.

Las cifras para otros países son mucho menores, pero también significativas. Los cálculos indican que a mediados de abril el distanciamiento social ya ha evitado la muerte de 73.000 personas en España, 124.000 en Corea del Sur, 155.000 en Italia,71.000 en Francia, 30.000 en Alemania y otras 30.000 en el Reino Unido.

23 de abril 2:35 p.m.

Subsidios de desempleo en Estados Unidos llegan a 26 millones

El sombrío panorama económico que deja el coronavirus en Estados Unidos empeoró este jueves cuando un reporte del gobierno dio cuenta de 4,4 millones de nuevos pedidos de subsidio por desempleo, dato que lleva el número a 26 millones de personas más en las filas del paro en cinco semanas.

Las cifras son más bajas que las de la semana anterior, cuando se ubicaron en 5,2 millones de personas que habían pedido este subsidio por primera, según datos revisados ligeramente a la baja por el Departamento de Trabajo.

La pandemia golpeó duramente a Estados Unidos, que es el país con más muertos registrados, con 46.583 fallecidos hasta el miércoles, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins.

23 de abril 1:42 p.m.

Almacenes Only planea ofrecer ventas a distancia, pero antes quiere saber si hay interesados

La empresa pidió a las personas interesadas llenar un formulario con sus datos de contacto y los productos que estaría interesado en adquirir, mientras desarrollan un modelo de comercio diferente al tradicional.

23 de abril 1:37 p.m.

Más de 40 personas contagiadas con COVID-19 en clínica psiquiátrica La Paz

La noche del miércoles, el medio Red+Noticias informó que la clínica psiquiátrica Nuestra Señora de la Paz, en Bogotá, había cerrado sus salas de urgencias por un brote de COVID-19. En ese momento, cerca de 40 personas habían dado positivo en las pruebas que habían sido tomadas el fin de semana pasado por la EPS Compensar, después de que se notificara que uno de los pacientes estaba contagiado.

Posteriormente, el ministerio de Salud confirmó que el número de casos confirmados en la institución es de 45. “Cinco se han presentado en pacientes y cuarenta en trabajadores de la institución. De estas personas, 32 son personal de salud. De estos cuarenta trabajadores, cinco han presentado síntomas, de los cuales uno se encuentra en la UCI y el 35 restante no ha presentado síntomas”, informó Sandra Lorena Girón, directora de epidemiología y demografía del Ministerio.

23 de abril 1:36 p.m.

Brote infeccioso de COVID-19 en Corabastos: se confirman 7 casos positivos

Luego de que la Secretaría de Salud advirtiera sobre los primeros casos confirmados de COVID-19 en Corabastos y se constatara que en dos locales no se cumplieron las indicaciones de aislamiento preventivo, ni las medidas de desinfección y bioseguridad ordenadas para evitar la propagación del virus, la Policía en acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía local de Kennedy, procedieron a la suspensión de actividades en estos lugares, de manera preventiva.

A los establecimientos se les impuso comparendo de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes y medidas pegagógicas, contempladas en el Código de Policía.

23 de abril 1:01 p.m.

Esperanza en tiempos de pandemia: mujer de 92 años venció al Covid-19 en Suesca

Una noticia positiva en tiempos de Coronavirus llegó a una familia del municipio de Suesca, Cundinamarca. Este jueves, enfermeros, auxiliares y directivos del hospital Nuestra Señora el Rosario, despidieron con aplausos a Ana Joaquina Garzón, una mujer de 92 años, y a su nieto, Gonzalo Jiménez, de 25 años. Ambos vencieron al Covid-19 y se convirtieron en símbolo de esperanza para su población, tras vencer al virus que tiene en jaque al mundo entero.

“Doña Joaquina representa la fortaleza de la mujer cundinamarquesa, forjada en el campo para sacar adelante a su familia que hoy, en medio de la alegría por el retorno con pleno alivio de dos de sus seres queridos, también lamenta el fallecimiento de uno de sus hijos a causa del mismo virus”, manifestó la Gobernación de Cundinamarca.

23 de abril 12:47 p.m.

Coronavirus se extiende entre cinco tigres y tres leones de un zoológico de Nueva York

Un tigre malayo del zoológico de Bronx en Nueva York (Estados Unidos) se convirtió en el primer animal salvaje en presentar síntomas de SARS-COV-2, el virus que provoca la enfermedad COVID-19. La tigresa, de cuatro años, manifestó tos seca y síntomas de enfermedad respiratoria.

El pasado 5 de abril, la institución que gestiona el zoo neoyorquino, la Wildlife Conservation Society, informó que un tigre había dado positivo de coronavirus, en lo que fue la primera infección de COVID-19 conocida de un animal en Estados Unidos.

Nuevas noticias del lugar señalan que el nuevo coronavirus se ha extendido en el zólógico, puesto que, además del tigre afectado hasta el momento, los funcionarios del centro de animales salvajes certificaron que otros cuatro tigres han sido contagiados, así como tres leones africanos.

23 de abril 11:30 a.m.

Las trabajadoras sexuales colombianas, sitiadas y quebradas por la pandemia

Carolina Gutiérrez se prepara para otra jornada de trabajo, viste un bikini dorado y botines negros, se retoca el cabello frente al espejo y se dispone a comenzar. Será una noche diferente porque la cuarentena contra el coronavirus en Colombia le hizo cambiar la forma de ejercer la prostitución.

"Esto es muy ocasional pero por lo menos nos ha ayudado para sostenernos porque no tengo ni la menor idea de qué sería de mi vida en este momento si no tuviéramos este pequeño ingreso", dice esta chica de 23 años en la habitación que comparte con otras dos amigas en Cali.

23 de abril 11:18 a.m.

ONIC confirma el primer fallecimiento de un indígena por COVID-19 en Colombia

Desde hace varias semanas, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha realizado un seguimiento especial a la situación de los Pueblos indígenas del país frente a la pandemia. Según sus reportes, actualmente hay 249.673 familias indígenas en alto riesgo de contagio, debido a la cercanía a centros poblados con casos confirmados.

En el reporte de este jueves se confirmó el primer fallecimiento de un indígena por coronavirus en el territorio colombiano. Se trata de un integrante del pueblo Yanakuna, cuyo resguardo se encuentra ubicad en San José de Isnos, en Huila.

23 de abril 10:43 a.m.

Tiendas de barrio estarían vulnerando los derechos de los consumidores, según la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó a los propietarios de tiendas y almacenes de autoservicio dejar de realizar prácticas que vulneran los derechos de los consumidores luego de recibir más de 1.400 denuncias contra estos establecimientos.

Entre las inconformidades recibidas con ocasión de la emergencia sanitaria, el 92,39 % denunciaron incremento de precios en los productos de la canasta familiar, el 5,78 % incremento de precios en tapabocas, antibacteriales o alcohol y una menor proporción reportaron acaparamiento, restricción de acceso a establecimientos de comercio por no usar tapabocas, venta atada, entre otras.

23 de abril 10:39 a.m.

Las ARL que están incumpliendo con la entrega de elementos de protección

La Contraloría General de la República advirtió este jueves que las ARL que no cumplan con la entrega de elementos de protección a los empleados del sector salud se expondrán a sanciones por parte de la Superintendencia de Salud, de la Procuraduría y del Ministerio de Trabajo.

Según la Contraloría, ha encontrado evidencia de que varias de estas aseguradoras están incumpliendo con esa orden, cuando se trata de implementos necesarios para protegerse del virus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19.

23 de abril 10:20 a.m.

El gobierno de España pide perdón a los niños por su estricto confinamiento

Uno de los vicepresidentes del gobierno de España, Pablo Iglesias, pidió perdón este jueves a los niños por el estricto confinamiento al que han estado sometidos desde marzo y por la confusión creada al anunciar que podrán salir a tomar aire desde el domingo.

"Este confinamiento para vosotros y vosotras no está siendo nada fácil", señaló Iglesias en rueda de prensa dirigiéndose directamente a los niños. "Por eso os estamos pidiendo perdón y os queremos dar las gracias por todo lo que habéis demostrado", dijo.

23 de abri 10:07 a.m.

La liga española realizará tests de COVID-19 a todos sus futbolistas

La liga española espera poder empezar a realizar test de coronavirus a los jugadores a partir del 28 de abril, a la espera de una eventual reanudación de los entrenamientos y la competición cuando las autoridades sanitarias lo permitan. De hecho, todo esto se da cuando la organización ya tiene listo un protocolo que cumple las normas de salubridad para que los clubes pueden retomar sus prácticas como ya sucede en Alemania.

Con estas pruebas (alrededor de 15 mil) se pretende tener un panorama de la situación actual en el fútbol español, dentro del deseo de la liga de dar la mayor seguridad posible a jugadores y cuerpos técnicos.

23 de abril 10:05 a.m.

Gran Donatón Chocó busca ayudar a 60.000 familias en medio de la cuarentena

Esta es una iniciativa que nace de la Comisión Humanitaria por el Chocó, liderada por la Cruz Roja y la Diócesis de Quibdó, articulados con 35 representantes de instituciones y organizaciones sociales. El objetivo es sumar esfuerzos para ayudar a las familia en medio de la crisis por el COVID-19. Se llevará a cabo del 22 al 30 de abril.

23 de abril 9:58 a.m.

Televigilancia, la nueva estrategia de la Gobernación de Cundinamarca contra el Covid-19

Detectar los posibles casos de contagio por el nuevo coronavirus (denominado SARS-CoV-2 de forma científica) es una de las tareas que con mayor rigor han asumido las administraciones departamentales, con el fin de tratar a los pacientes con el Covid-19 y detener la cadena de propagación del virus.

Por eso, la Secretaría de Salud de Cundinamarca implementó una nueva iniciativa en todos los municipios del departamento que consiste en una estrategia de televigilancia. De esta manera, un equipo de trabajo conformado por 100 personas realizará seguimiento y vigilancia a las personas que se encuentran en riesgo de sufrir Coronavirus.

23 de abril 8:16 a.m.

Reino Unido empieza a ensayar una vacuna del coronavirus en humanos

La Universidad de Oxford dio inicio este jueves 23 de abril a ensayos clínicos en humanos de una vacuna del coronavirus con la esperanza de que esté disponible antes de que termine el 2020. De los más de cien proyectos de investigación que se llevan a cabo en todo el mundo para encontrar una vacuna, ocho se encuentran actualmente en fase de ensayos clínicos, según la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Este tipo de pruebas ya han comenzado en China y Estados Unidos y se espera que comiencen a finales de mes en Alemania, donde la autoridad federal a cargo de las vacunas también dio luz.

El proyecto de la Universidad de Oxford cuenta con el respaldo del gobierno británico. De hecho, fue el ministro de Sanidad, Matt Hancock, quien anunció el comienzo de las pruebas en humanos. Ese país ya ha invertido más de 40 millones de euros para financiar las dos investigaciones (22 millones de euros para Oxford y más de 25 para el Imperial College).

23 de abril 8:15 a.m.

Ascienden a 5 los casos de COVID-19 en La Picota: siga aquí la situación de las prisiones

Se confirmó que la cifra de contagios en La Picota ascendió a cinco. La secretaría de salud de Villavicencio confimó 19 nuevos contagios de COVID-19 en la cárcel municipal: 2 interno y 16 guardias tienen el virus. Adicionalmente, contrajeron la enfermedad la auxiliar de enfermería y la enfermera jefe, que son todo el personal de salud que hay en el centro de reclusión, así como el jefe de cocina y el chef de la prisión.

23 de abril 8:10 a.m.

Pymes habrían gastado más de $15 billones en nómina durante la cuarentena

La Asociación Colombiana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (Acopi) advirtió que desde el cese de actividades (17 de marzo) por cuenta del coronavirus, las empresas han gastado $15,7 billones en nómina; sin embargo, dado que la caída ventas e ingresos supera el 76 %, advierten no poder continuar con el sostenimiento de sus trabajadores.

Sus cálculos dan cuenta de que el 65,32 % de los negocios han mantenido su nómina de personal, pese a que al inicio de la pandemia el 82,43 % de ellos no contaba con los recursos suficientes para sobrellevar la crisis. Pero una encuesta reciente revela que la falta de liquidez y de recursos llevaría al 61 % de los empresarios a despedir colaboradores.

Por esta razón, el gremio le pidió al Gobierno Nacional que apruebe programa Social de retención de empleo. De hecho, Acopi pidió al presidente, Iván Duque, escuchar su propuesta para mantener los aportes sociales a 7,8 millones de trabajadores de los sectores productivos más vulnerables a la situación que costaría $6,8 billones mensuales, equivalentes al 0,71% del PIB.

23 de abril 8:00 a.m.

Usuarios de droga reportan aumento de precios entre 25 y 50 % por la cuarentena

El aislamiento obligatorio impuesto para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 ha cambiado drásticamente nuestra forma de vivir y relacionarnos. Por eso, desde la organización Corporación Acción Técnica Social y la iniciativa Échele Cabeza quisieron indagar en cómo están sobrellevando el encierro los usuarios de drogas, legales e ilegales, en Colombia. En total, 1.239 personas le contaron a los investigadores los cambios en su consumo: reportan que se disparó el uso de marihuana, aumentaron los precios y algunos han recurrido a pagar por aplicaciones electrónicas y al envío por domicilios, entre otras novedades.

La encuesta la respondieron ciudadanos de Bogotá Medellín, Cali, Bucaramanga, Tunja, Manizales, Pereira, entre otros lugares. Entre las preguntas se incluyeron sustancias psicoactivas legales como tabaco, alcohol, café y té; las legales que se usan indebidamente por recreación, como Popper y medicamentos de prescripción; pero, desde luego, también las ilegales, como marihuana, cocaína, MDMA-éxtasis, 2CB, entre otras. Esto, pues para los encuestadores “no es la legalidad o la ilegalidad las que hacen que una sustancia psicoactiva sea más o menos peligrosa, es la falta de educación personal y social frente a esta, la que pone en riesgo la salud de las personas”.

23 de abril 7:58 a.m.

"No es factible aplazar otra vez los Juegos Olímpicos de Tokio"

Los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados para julio y agosto de 2021 debido a la pandemia del COVID-19, no podrán ser de nuevo aplazados más allá de esa fecha, previno este jueves el presidente del comité de organización de la competición. El presidente Yoshiro Mori estimó que no había ninguna posibilidad de modificar la actual fecha y que la inauguración será el 23 de julio.

"Pensando tanto en los atletas como en los problemas para la organización, es técnicamente difícil aplazar los Juegos dos años", aseguró Mori. El presidente del comité de organización precisó que esto había sido sugerido por el primer ministro japonés, Shinzo Abe, pero que al final la idea perdió fuerza.

Tras haber asegurado durante varias semanas que los Juegos de Tokio se disputarían en las fechas programadas, Japón y el Comité Olímpico Internacional (COI) decidieron a finales de marzo aplazar un año el evento, bajo la presión de los atletas y de las asociaciones deportivas de diferentes países.

23 de abril 7:25 a.m.

América Latina está por vivir el peor momento de la pandemia de Covid-19: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este miércoles que América Latina está por vivir el peor momento de la pandemia del coronavirus, por lo que los países deben expandir sus capacidades de detección del virus. "El epicentro de la epidemia se está moviendo de Europa hacia las Américas, lo que nos ha dado tiempo de prepararnos para lo que viene", dijo Cristian Morales, representante en México de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en una conferencia de prensa virtual.

"Lo que no es tan benéfico, y de lo que no podemos escapar es que estamos por vivir el peor momento de la epidemia en la región, y en México", agregó.

23 de abril 7:02 a.m.

Economía del Reino Unido se contrae a mayor ritmo en 20 años

La economía del Reino Unido se contrajo al ritmo más rápido en al menos 20 años este mes debido a que las medidas de aislamiento por el coronavirus paralizaron el comercio.El índice de directores de compras de IHS Markit cayó a 12,9 desde 36 en marzo. Los servicios se contrajeron a un ritmo más rápido que la fabricación, aunque todas las lecturas registraron un mínimo histórico.

Las cifras muestran que la recesión es más aguda que durante la crisis financiera de hace una década. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo la semana pasada que es razonable esperar una caída del 35 % en el segundo trimestre, y que no se recuperarían todas las pérdidas.

22 de abril 4:30 p.m

El Ministerio de Salud reportó 207 casos nuevos: Bogotá (84), Meta (40), Antioquia (27),Valle (27), Santa Marta (10), Risaralda (6), Tolima (4), Barranquilla (3), Cundinamarca (2), Santander (2), Córdoba (1) y Norte de Santander (1).

En cuanto a las víctimas mortales, la cifra ascendió a 206. En las últimas 24 horas se procesaron 3.051 pruebas*.

Se reportan 870 recuperados hasta el momento.

21 de abril 4:30 p.m

El Ministerio de Salud reportó 172 casos nuevos: Bogotá (82), Valle (30), Santa Marta (15),Nariño (10),Risaralda (5),Barranquilla (4),Tolima (4),Antioquia (3),Meta (3),Cartagena (3), Cundinamarca (3),Magdalena (2),Amazonas (2),Huila (2),Chocó (1),Quindío (1),Bolívar (1) y Santander (1).

En cuanto a las víctimas mortales, la cifra ascendió a 196. En las últimas 24 horas se procesaron 3.259 pruebas*.

Se reportan 804 recuperados hasta el momento.

20 de abril 4:30 p.m

El Ministerio de Salud informó este lunes 20 de abril que en el país hay 184 casos nuevos: Bogotá (85), Valle (49), Antioquia (11), Cartagena (9), Nariño (5), Meta (4),Santa Marta (3),Cundinamarca (3),Quindío (2),Magdalena (2),Bolívar (2),Caldas (2),Atlántico (2),Cesar (2),Barranquilla (1),Huila (1) y Boyacá (1).

En cuanto a las víctimas mortales, la cifra ascendió a 189. En las últimas 24 horas se procesaron 2.423 pruebas*.

Se reportan también 804 recuperados.

19 de abril 4:30 p.m

El Ministerio de Salud informó este sábado 18 de abril que en el país hay 171 casos nuevos: Bogotá (120), Antioquia (18), Valle (10), Risaralda (6), Meta (6), Tolima (2), Barranquilla (2), Cundinamarca (2), Córdoba (2), Casanare (1), Caquetá (1) y Cartagena (1).

En cuanto a las víctimas mortales, la cifra ascendió a 179. En las últimas 24 horas se procesaron 3.744 pruebas.

Se reportan también 711 recuperados.

18 de abril 5:20 p.m

El Ministerio de Salud informó este sábado 18 de abril que en el país hay 182 casos nuevos: Bogotá (86), Valle del Cauca (23), Huila (16), Risaralda (12), Cartagena (10), Antioquia (9), Cundinamarca (6), Barranquilla (4), Amazonas (3), Chocó (2), Quindío (2), Norte de Santander (2), Atlántico (2), Córdoba (1), Nariño (1), Caquetá (1), La Guajira (1) y Meta (1).

En cuanto a las víctimas mortales, la cifra ascendió a 166. En las últimas 24 horas se procesaron 3.429 pruebas.

Se confirmó el primer caso de contagio en Caquetá.

17 de abril 4:20 p.m

El Ministerio de Salud informó este viernes 17 de abril que en el país hay 206 casos nuevos: Bogotá (62), Valle (46), Risaralda (39),Antioquia (16),Cundinamarca (11),Cartagena (5), Chocó (5),Caldas (3),Barranquilla (3),Quindío (2),Tolima (2),Nariño (2),Meta (2),Huila (2),Atlántico (1),Amazonas (1),Magdalena (1),San Andrés (1),Cauca (1) y Santa Marta (1).

En cuanto a las víctimas mortales, la cifra ascendió a 153. En las últimas 24 horas se procesaron 3.488 pruebas.

Se confirmó el primer caso en el amazonas.

16 de abril 4:30

Van 144 muertos y 3.233 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud informó este jueves 16 de abril que en el país hay 128 nuevos contagios de COVID-19. Los nuevos casos son: Bogotá (43), Valle (27), Magdalena (8),Santa Marta (8),Cartagena (8),Antioquia (7),Huila (5),Meta (5),Ssntander (3),Caldas (2),Cauca (2),Nariño (2),Córdoba (2),Tolima (1),Cundinamarca (1),Cesar (1),Atlántico (1),Barranquilla (1) y Boyacá (1).

En cuanto a las víctimas mortales, la cifra ascendió a 144.

- 14 de abril 5:00 p.m.

Van 131 muertos y 3.105 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud informó este miércoles 15 de abril que en el país hay 126 nuevos contagios de COVID-19. Los nuevos casos son: Bogotá (53), Valle (19), Cartagena (14), Antioquia (12), Caldas (7), Norte de Santander (7), Santa Marta (4), Risaralda (3), Cundinamarca (3), Tolima (2), Nariño (1) y Atlántico (1).

En cuanto a las víctimas mortales, la cifra ascendió a 131, se confirmaron 4 víctimas mortales más.

En las últimas 24 horas se procesaron 3.205 pruebas.

- 14 de abril 5:00 p.m.

Van 127 muertos y 2.979 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud informó este martes 14 de abril 127 casos nuevos de COVID-19. Los nuevos casos confirmados son: Bogotá (37), Antioquia (17),Valle (16),Meta (15),Cartagena (10),Risaralda (8), Norte de Santander (7),Cundinamarca (5),Nariño (3),Casanare (2),Barranquilla (2),Córdoba (2),Cauca (1),Bolívar (1) y Santander (1)

En cuanto a las víctimas mortales, la cifra ascendió a 127. Se confirmaron 15 víctimas mortales más.

Además, comunicó que en las últimas 24 horas se procesaron 2.315 muestras y 354 personas se han logrado recupear del COVID-19 en Colombia.

- 13 de abril 5:23 p.m.

Van 112 muertos y 2.852 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud informó este lunes 13 de abril 76 nuevos casos. Los nuevos casos confirmados son: Bogotá (20), Antioquia (12),Cartagena (11),Valle (9),Santa Marta (5),Cundinamarca (4),Huila (3),Caldas (2),Atlántico (2),Tolima (2),Meta (2),Quindío (2),Barranquilla (1) y Risaralda (1).

En cuanto a las víctimas mortales, la cifra ascendió a 112. Se confirmaron tres víctimas mortales más. Se trata de una mujer de 80 años en Bogotá, con hipotiroidismo y enfermedad cardíaca; una mujer de 76 años en Cartagena, con hipotiroidismo, cáncer de colon tratado y obesidad grado ll; y un hombre de 76 años en Zona Bananera, Magdalena, con Epoc y enfermedad cardíaca.

Además, comunicó que en las últimas 24 horas se procesaron 1256 muestras y 319 personas se han logrado recupear del COVID-19 en Colombia.

- 13 de abril 4:57 p.m.

ARL tienen 72 horas para comenzar a entregar elementos de protección a trabajadores de la salud

El Ministerio de Trabajo le ordenó a las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) comenzar a entregarle a los trabajadores con exposición directa a COVID-19 todos los elementos de protección personal que necesiten en las próximas 72 horas. Para este trámite, los empleadores deben coordinar la entrega de la dotación con su respectiva ARL, esto incluye a los trabajadores independientes o contratistas del área de la salud que cuentan con afiliación al Sistema de Riesgos Laborales y tienen exposición directa a COVID-19, por ejemplo personal administrativo y operativo de aseo y vigilancia.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, fue enfático en que las normas establecidas por la nueva reglamentación son de aplicación inmediata, teniendo en cuenta la presente emergencia que vive el país. “Hemos decidido que el próximo miércoles debe quedar establecido el número de trabajadores expuestos y la respectiva entrega de la dotación de protección personal para los trabajadores, por parte de las ARL públicas y privadas conjuntamente con el empleador”, explicó.

- 13 de abril 4:00 p.m.

JEP prorroga suspensión de audiencias y términos judiciales hasta el 27 de abril

A partir de las declaraciones del Gobierno Nacional de extender el asilamiento obligatorio para evitar la propagación del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), una vez más la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió prorrogar la suspensión de términos judiciales y audiencias hasta el 27 de abril.

Sin embargo, la justicia dejó claro que la decisión no implica la interrupción ni el cese de actividades del Tribunal para la Paz. De acuerdo con el decreto 014 de 2020, conocido por este diario, se podrán expedir decisiones judiciales que, conforme a la ley, no requieren notificación obligatoria y su comunicación se pueda hacer vía correo electrónico. Aquellas que sí las necesiten podrán hacerse por este mismo medio, siempre y cuando se asegure que los implicados la reciban y tengan la oportunidad para la interposición de los recursos de ley.

- 13 de abril 3:08 p.m.

Capturan a 14 personas en Valledupar por estar en una gallera clandestina y violar la cuarentena

La secretaría de Gobierno de Valledupar y la Policía realizaron un operativo para garantizar el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el presidente Duque para prevenir la propagación del COVID-19. En el barrio Primero de Mayo fueron capturados 14 hombres por desacatar la norma.

“Acudimos al llamado de la ciudadanía que se encontraba preocupada por una actividad ilegal que se estaba presentando en ese barrio. Con el apoyo de la Fuerza Pública verificamos que en una vivienda se realizaba una actividad tipo gallera que es totalmente ilegal de acuerdo al decreto de emergencia sanitaria que implica la obligatoriedad del aislamiento preventivo”, afirmó el secretario de Gobierno, Luis Enrique Galvis.

- 13 de abril 3:36 p.m.

Gobierno anuncia escuadrón anticorrupción para vigilar contratos del coronavirus

La Contraloría y la Procuraduría han sido los primeros entes en prender las alarmas frente a posibles actos de corrupción frente a la compra de mercados y otros elementos de emergencia por el coronavirus. La alerta frente al posible detrimento patrimonial llegó hasta la Casa de Nariño, allí, este lunes, se anunció la creación de un bloque para detectar estos casos.

Desde la oficina de la vicepresidencia y la Secretaría de Transparencia se dio a conocer una brigada conjunta con la Fiscalía, la Contraloría, Procuraduría, Función Pública y Colombia Compra Eficiente para ponerle la lupa a supuestos hechos de corrupción en los contratos de la emergencia por la pandemia.

De acuerdo con el anuncio, hecho por la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, esta brigada es más que necesaria pues la agilización de los trámites de contratación, contemplados en el decreto de emergencia económica, podría estar sirviendo para que el desvío de recursos se esté haciendo de una forma más fácil.

- 13 de abril 3:03 p.m.

Bebé de un mes, paciente más joven con coronavirus en Colombia

Un bebé de un mes de nacido hace parte de los 38 casos de coronavirus confirmados en Nariño.. El menor ingresó el 26 de marzo al Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto. El bebé habría ingresado al centro médico con problemas respiratorios. En un primer momento se le diagnosticó bronquiolitis y neumonía viral. Sin embargo, se le hicieron las respectivas pruebas para coronavirus, las cuales dieron positivo. El menor se encuentra en su casa pasando el periodo de cuarentena.

En el reporte dado por el secretario de Salud de Pasto, Wilmer Muñoz, a la emisora radial La FM, asegura que el menor se encuentra fuera de peligro y está en recuperación.

- 13 de abril 2:05 p.m.

Organizaciones indígenas de países amazónicos se declaran en emergencia por Covid-19

"Los pueblos indígenas no contamos con protocolos específicos en caso de uno de nuestros países para enfrentar la pandemia ya que los Estados no se han encargado de generar este tipo de instrumentos para prevenir el contagio en poblaciones vulnerables". Por eso la COICA, que representa a los pueblos indígenas de los 9 países de la Cuenca Amazónica, se declararon este lunes en emergencia ante la crisis del virus SARS-CoV2, que ya suma 109 muertos y 2.776 casos confirmados en Colombia.

Esta declaratoria, firmada el 31 de marzo, fue legitimada por los 511 Pueblos Indígenas, y más de 66 Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, que habitan la Amazonía. Según ellos, "los indígenas afrontamos una doble vulnerabilidad producto no sólo de la exclusión y marginación histórica a la que hemos sido sometidos sino también como resultado de las características y condiciones geográficas en las que pervivimos en las tierras y territorios ancestrales debido a la dificultad de acceso", argumentan.

- 13 de abril 2:25 p.m.

Empresas se unen para apoyar a recicladores durante emergencia sanitaria

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, las empresas Tetra Pak, Enka, Eko Red, Bavaria, Postobón y Alpina se unieron en una campaña para llegar con recursos a cerca de 2.330 recicladores mayores de 60 años. La iniciativa, llamada “Ayuda a tu reciclador”, impacta a trabajadores asociados en más de 100 organizaciones de 17 departamentos y 40 municipios del país.

Las empresas realizaron un censo con ayuda de estas asociaciones para identificar sus necesidades y caracterizar a la población de adultos mayores, quienes hoy deben permanecer en aislamiento preventivo por órdenes del Gobierno.

- 13 de abril 2:37 p.m.

OMS advierte que el COVID-19 es 10 veces más mortífero que la gripe A (H1N1)

En rueda de prensa, este lunes Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó que el SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19, es diez veces más mortífero que el virus responsable de la gripe A (H1N1), que surgió a finales de 2009 en México. Para evitar que el número de víctimas mortales siga en ascenso, el jefe de la entidad les pidió a los gobiernos levantar de manera progresiva el confinamiento preventivo.

Hasta la fecha, se ha registrado que el coronavirus ha provocado más de 115.000 muertos en el mundo desde que surgió en diciembre en China. Mientras que la gripe A(H1N1) dejó 18.500 muertos, según datos recopilados por la OMS. "Sabemos que el COVID-19 se propaga rápidamente y sabemos que es letal: 10 veces más que el virus responsable de la pandemia de la gripe de 2009", añadió Tedros.

- 13 de abril 1:13 p.m.

Servicios de voz e internet móviles de menos de $72.000 quedaron exentos de IVA

Mediante el Decreto 540 del 13 de abril de 2020, el Gobierno determinó que los servicios de voz e internet para celular cuyo costo no supere dos Unidades de Valor Tributario (UVT) quedan exentos del impuesto sobre las ventas (IVA) en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esto quiere decir que, durante los cuatro meses siguientes a la expedición del decreto no se cobrará este impuesto sobre planes y servicios cuyo costo sea menor a los $71.214.

Esta decisión se toma con el fin de hacer más asequibles los bienes y servicios de telecomunicaciones a toda la población para que esta pueda informarse, educarse, trabajar y realizar actividades sociales durante la contingencia. La medida deberá verse reflejada en las facturas de los usuarios que se expidan a de ahora en adelante.

- 13 de abril 12:37 p.m.

Dos casos sospechosos de COVID-19 en cárcel de Villavicencio dieron negativo

El viernes pasado el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) confirmó el primer caso de COVID-19 en una cárcel del país: un hombre de 63 años que había salido libre el 1 de abril de la cárcel de Villavicencio y que murió seis días después. Luego falleció un interno de 78 años, con antecedente de enfermedad respiratoria, y un tercer recluso se encuentra hospitalizado, también por coronavirus. Otros dos casos sospechosos, informó la entidad, dieron negativo a la prueba que realiza el Instituto Nacional de Salud (INS) para verificar si se es portador del virus.

Así lo confirmó el Inpec al recibir los resultados de los tests. Con lo cual, por ahora, el número de contagios en el penal se mantiene en dos, además del adulto mayor que había recuperado su libertad. Asimismo, la entidad señaló que, “adicional a la situación que se presentó en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, no hay casos positivos de COVID- 19 en otros centros de reclusión del orden nacional”. Es decir, por ahora no hay más casos confirmados de coronavirus en cárceles que dependan de la guardia y custodia del Inpec.

- 13 de abril 1:02 p.m.

Colombia pide apoyo internacional para atender a venezolanos en medio de crisis por coronavirus

Un llamado de urgencia fue emitido este lunes por el Gobierno colombiano a la comunidad internacional. Se trata de una petición enviada a más de 30 países y las Naciones Unidas para incrementar los recursos que se tienen destinados a la población migrante proveniente de Venezuela y las comunidades de acogida. El apoyo que solicitan se debe, en gran medida, a la crisis actual por el virus SARS-CoV2, que ya suma 109 muertos y 2.776 casos confirmados a nivel nacional.

Ante ese panorama, el Ministerio de Salud determinó una ruta de atención para los venezolanos con posible contagio o contagiados por el Covid-19, enfermedad producida por el virus. Esta estrategia, aseguran, es la misma con la que se está atendiendo al resto de colombianos. Sin embargo, "ahora por la situación especial de emergencia sanitaria en la que se encuentran el país y el mundo, se ha evidenciado la necesidad de aumentar las fuentes de financiación, con socios de cooperación, que puedan apoyar los esfuerzos del Estado para la atención a la población migrante y la garantía de su acceso a la salud", se lee en el cumunicado.

- 13 de abril 11:52 a.m.

Cirujanos colombianos lanzan campaña para dotar de material de protección al personal de salud

“La teoría está lejos de la realidad y el personal de salud tiene muy mala protección ante la pandemia”, responde Juan Carlos Sabogal, cirujano de cáncer de hígado y páncreas del Hospital Mederi y el Hospital San Ignacio en Bogotá, mientras hace una pausa en su jornada para hablar sobre la campaña que él y sus colegas de la Asociación Colombiana de Cirugía han lanzado y bautizado Un Aplauso, Una Vida.

Al ver crecer día tras día las cifras de casos confirmados de coronavirus en Colombia, preocupados por los estragos que la pandemia provocó entre personal de salud en países como Italia y España, Sabogal y otros cirujanos decidieron movilizarse para ayudar a proteger a sus colegas más allá de los esfuerzos que haga el gobierno.

“Queríamos ser solidarios y no quedarnos esperando a que el Gobierno apareciera con los elementos de protección”, cuenta Sabogal. Así que se lanzaron a una campaña que por un lado busca donaciones entre la ciudadanía y al mismo tiempo recopila las solicitudes de hospitales que no tienen suficiente material de protección.

- 13 de abril 11:48 a.m.

Policía ha impuesto 136.668 comparendos por incumplir la cuarentena

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, entregó este lunes un balance de lo que ha hecho la Fuerza Pública para hacer cumplir el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19. “Hemos sido estrictos con el cumplimiento de esta medida y por eso se han impuesto 136.668 comparendos a quienes infringen la norma. Además, se han capturado 254 personas por violación de la medida sanitaria (que serán investigadas formalmente por la Fiscalía)”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.

La Policía ha dispuesto 28.000 uniformados de vigilancia en las calles que están o en actividades de prevención o en planes específicos de seguridad a zonas críticas por estos días de cuarentena, como hospitales, plazas de mercado, terminales de transporte, aeropuertos y bancos. Además, están siendo apoyados por militares. “Sabemos que los colombianos quieren estar seguros en sus casas. La Fuerza Pública ha enfocado sus capacidades en garantizar esa seguridad y tiene planes específicos para evitar hurtos, saqueos y otras alteraciones del orden público en las ciudades. Y lo ha logrado”, agregó Trujillo.

- 13 de abril 11:39 a.m.

Federación de Cafeteros publica protocolo para evitar contagios en fincas

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó en su página web un protocolo para que los caficultores eviten la propagación del nuevo coronavirus, especialmente en este momento de cosecha. La cadena logística de la producción de café está contemplada dentro de las excepciones a las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno, pues se trata de un producto agrícola de primera necesidad.

- 13 de abril 10:45 a.m.

Médicos del Hospital de Kennedy protestan por falta de garantías laborales

En la mañana de este lunes, decenas de trabajadores del Hospital de Kennedy, entre ellos médicos, enfermeros y especialistas, realizaron una jornada de protesta debido a la falta de insumos de protección para prestar adecuadamente el servicio de atención en salud durante la emergencia por el Coronavirus.

Los trabajadores de la salud permanecieron a las afueras de las instalaciones con una pancarta en mano en la que se leía: “No tenemos garantías laborales”, e hicieron un llamado al Gobierno para que les den respuesta oportuna sobre lo que cada uno requiere, no solo para atender los casos de contagio en la capital, sino para proteger su salud y la de su círculo cercano.

- 13 de abril 10:41 a.m.

Denuncian sobrecostos en implementos para atender COVID-19 en Chía

Una denuncia radicada en la Contraloría y en la Procuraduría pide ponerle la lupa al manejo que le ha dado el alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, a la pandemia del COVID-19. El documento cuestiona un contrato para la adquisición de gel antibacterial, alcohol, desinfectantes y otros elementos de higiene. Al parecer, en todos estos implementos hubo sobrecostos sorbe el precio comercial que suman más de $90 millones de pesos, y la entidad contratada, la Fundación Juventud y Vida, no sería idónea para la venta de estos bienes.

A través de la urgencia manifiesta, que declararon varias alcaldías y gobernaciones para atender de manera más rápida la emergencia del nuevo coronavirus, el alcalde Segura, como muchos otros mandatarios, tiene la facultad de contratar de manera directa. Fue así como le entregó el contrato a esta fundación. Sin embargo, dice la denuncia, “según el RUT presentado no está dentro de su actividad principal ni secundaria la venta de esta clase de elementos”.

- 13 de abril 9:13 a.m.

Las empresas de transporte que siguen funcionando durante la cuarentena

La Superintendencia de Transporte anunció este lunes que ya está disponible en su sitio web un espacio para que los usuarios interesados conozcan cuáles son las empresas de transporte especial habilitadas para prestar sus servicios, así como también las regiones en las que operan. El listado, que está disponible en este enlace, incluye el NIT, la ciudad de domicilio y la dirección de las empresas, como también números telefónicos y correos de contacto.

Las empresas que están operando en Bogotá incluyen a Panamericana de Viajes, Coinvertur, Fontrans y Colombia Travel Tours, entre otras. En Antioquia, algunas de las firmas autorizadas son Transportadora Asia, Trans-Milenium 2021 y Personal Express, mientras que en el Valle del Cauca operan Transportes Sotrance, Setrans, Vehículos y Servicios y Transportes Caliconfort, entre muchas otras.

- 13 de abril 9:05 a.m.

Médicos mexicanos que combaten coronavirus denuncian discriminación y agresiones

Desde que empezó su continua batalla contra el nuevo coronavirus hace varios días, Karen, una joven médica de urgencias de un hospital público de Ciudad de México, notó que la gente la esquiva cuando va por la calle con su uniforme. "Ya no es lo mismo salir con la pijama quirúrgica", dice a la AFP la mujer de 31 años, cuyo nombre real se reserva por seguridad. "La gente sí me ha esquivado, o el de la tienda, que nada más puso el dinero en el mostrador y no me lo dio en la mano".

"Es algo con lo que debemos aprender a vivir, desgraciadamente", agrega al mencionar que su uniforme siempre está limpio y que se baña hasta tres veces al día.

- 13 de abril 8:12 a.m.

Gobierno obliga a trabajadores de salud a estar disponibles para la emergencia de Covid-19

Este llamado, expedido ayer en el decreto 538, está dirigido a "todo el talento humano en salud en ejercicio o formación", salvo por algunas excepciones. Médicos se oponen al mandato. Hacen falta equipos de bioseguridad y una remuneración justa, reclaman.

- 13 de abril 6:53 a.m.

No habrá festivales ni grandes conciertos hasta otoño de 2021, según un experto

Con el mundo paralizado por culpa del coronavirus, la industria de la música en vivo se ha visto directamente afectada a nivel mundial por las medidas de aislamiento y distanciamiento social, obligando a aplazar y cancelar multitud de eventos. Por ahora, todavía hay bastantes festivales y grandes conciertos previstos inicialmente para el verano y que mantienen sus fechas, pues están esperando a la evolución de la pandemia y a las decisiones de las autoridades. Sin embargo, todos los que se esperaban para primavera han sido aplazados o cancelados.

- 12 de abril 9:00 p.m.

El drama que se vive en la cárcel de Villavicencio (ahora con COVID-19)

En Colombia hay 120.968 personas en 132 cárceles, pero estas tienen capacidad para albergar solo a 80.928. El hacinamiento, hoy, es del 49,4 %, según las cifras actualizadas del Inpec para abril, aunque en este comienzo de año estuvo entre el 51 y 53 %. Una cifra que genera alarmas por la pandemia de COVID-19, debido a la vulnerabilidad en la que están los presos y por las condiciones insalubres en las que viven hace años, por falta de agua e infraestructura. El Gobierno declaró la emergencia carcelaria el pasado 23 de marzo para poder tomar acciones con mayor rapidez. No obstante, el virus alcanzó a los reclusos de la cárcel de Villavicencio y ya hay dos muertos.

- 12 de abril 8:57p.m.

‘Hasta que no haya vacuna o tratamiento, no podremos retomar la vida social’: Duque

En diálogo con Noticias Caracol, el presidente de la República insistió en que, para superar la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus, es prioritario retomar la vida productiva, "mas no la social".

- 12 de abril 7:48 p.m.

Así fue el homenaje al médico que falleció por COVID-19 en el Hospital Militar

Este domingo realizaron un breve homenaje a William Gutiérrez, el anestesiólogo que murió en ese centro. Era coronel retirado de la Fuerza Aérea.

- 12 de abril 7:26 p.m.

Coronavirus en Bogotá: estas son las cifras por localidad

El más reciente informe indica que en el país se han detectado 2.776 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 1.186 se encuentran en Bogotá, es decir que la capital concentra el 42 % de los contagiadosen el país, la mayoría se encuentran en las localidades de Usaquén, Suba y Engativá.

- 12 de abril 7:23 p.m.

Así afectará la pandemia a la exploración espacial

El SARS-COV-2 también está generando problemas a la comunidad aeroespacial. Proyectos que llevan años de trabajo podrían retrasarse por las medidas de confinamiento. Algunas misiones han entrado en hibernación pero otras como Mars 2020 esperan continuar sus planes.

- 12 de abril 4:34 p.m.

¿Cómo se está preparando La Guajira para enfrentar la COVID-19?

En diálogo con El Espectador, el doctor Julio Sáenz, Administrador Temporal de Salud de La Guajira, explicó las medidas y acciones que se están tomando en uno de los territorios más vulnerables del país para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. En el departamento ya hay un caso de contagio confirmado.

- 12 de abril 4:00 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó que la cifra de contagios ascendió a 2.776 casos. Además, informó que las víctimas mortales son 109 y que ya se han recuperado 270 pacientes.

- 11 de abril 5:36 p.m.

Colombia completa las 100 muertes por coronavirus

El Ministerio de Salud confirmó este sábado 11 de abril 236 casos nuevos en el país. Con estos, la cifra ascendió a 2.709. Los nuevos casos son: Valle (61), Bogotá (44), Cundinamarca (21), Santa Marta (14), Cesar (12), Huila (10), Caldas (8), Cartagena (8), Antioquia (7), Nariño (7), Santander (6), Córdoba (6), Risaralda (6), Barranquilla (5), Meta (5), Boyacá (4), Quindío (3), Casanare (2), Tolima (2), Chocó (1), Magdalena (1), Huila (1), San Andrés (1) y Norte de Santander (1).

- 8 de abril 3:38 p.m.

Van 55 muertos y 2.054 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud confirmó este miércoles 8 de abril 274 nuevos casos de contagios en el país. Con estos, la cifra ascendió a 2.054. Los nuevos casos son: Bogotá (131), Valle (64), Antioquia (26), Santa Marta (12),Cartagena (6),Boyacá (6),Quindío (5),Cundinamarca (4),Huila (4), Barranquilla (3),Caldas (3),Bolívar (2),Nariño (2),Risaralda (2),Norte de Santander (2), Santander (1) y Atlántico (1).

Además informó de cinco muertes más. Se trata de una mujer de 72 años en Bogotá, con HTA e hipertensión pulmonar; una mujer de 74 años en Ciénaga de Oro, Córdoba, con Epoc, HTA, enfermedad cardíaca y obesidad; una mujer de 79 años en Montenegro, Quindío, con diabetes; y un hombre de 65 años en Santa Marta, con Epoc y HTA.

La cifra de personas recuperadas es de 123.

- 7 de abril 3:44 p.m.

Van 50 muertos y 1.780 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud confirmó este martes 7 de abril 201 nuevos casos de contagios en el país. Con estos, la cifra ascendió a 1.780. Los nuevos casos son: Bogotá (85), Valle (40), Antioquia (26), Quindío (11),Atlántico (9),Risaralda (8),Cartagena (7),Cundinamarca (4),Córdoba (4),Santa Marta (2),Barranquilla (2),Cauca (1),Cesar (1) y Nariño (1).

Y la cifra de víctimas mortales ascendió a 50. Las nuevas registradas son:

- Mujer de 53 años en Bogotá.

Comorbilidades: obesidad

-Mujer de 83 años en Neiva

Comorbilidades: HTA, cardiopatía isquémica, angioplastia de dos vasos en 2009.

-Mujer de 85 años en Cali.

Comorbilidades: HTA, diabetes y obesidad.

-Hombre de 73 años en Bogotá.

Comorbilidades: Epoc.

- 7 de abril 11:28 a.m.

Piden que tapabocas, guantes y gel antibacterial queden exentos de IVA

En medio de la crisis desatada por el brote del nuevo coronavirus en el país, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, le pedirá al Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que elementos como los tapabocas, los guantes y el gel antibacterial queden exentos del IVA y sean de más fácil acceso a toda la población.

“Actualmente, los tapabocas y guantes no se encuentran exentos de IVA el marco normativo que lo indica es del Estatuto Tributario, en los que se mencionan los bienes que están excluidos y exentos o gravados con IVA a una tarifa del 5 % respectivamente. sin embargo, al hacer una revisión de los mismos no se contemplan como bienes excluidos o exentos los guantes y los tapabocas. Es decir que conforme al artículo 468 del Estatuto Tributario los tapabocas y guantes se encuentran gravados a una tarifa general del 19%”, señala Motoa en una comunicación.

- 7 de abril 11:08 a.m.

Lavarse las manos puede parecer una tarea fácil, pero no lo es para los haitianos

Los miles de haitianos que continúan viviendo en los campamentos de desplazados por el terremoto de 2010 piden auxilio, pues no tienen agua para asearse como lo demandan las autoridades.

- 7 de abril 10:33 a.m.

Siguiendo una pista extraña: los pacientes que pierden el olfato por coronavirus

Síntomas poco comunes reportados por decenas de pacientes alrededor del mundo intrigan a los médicos y hacen pensar que el virus SARS-CoV-2 también tiene la habilidad de abrir “puertas” en células de diferentes órganos.

- 7 de abril 10:02 a.m.

Capitales de la pandemia: la emergencia que pocos creyeron que llegaría a Tokio

Mientras países vecinos como Corea del Sur y China ya comienzan la última fase de la pandemia, es decir el levantamiento de las medidas más estrictas para controlar el contagio del COVID-19, Japón declaró el estado de emergencia.

- 7 de abril 9:58 a.m.

Más de 10 empresas se suman para brindar ayudas a afectados por coronavirus

Además del grupo de compañías que donaron a la Universidad del Rosario, Nutresa, Inter Rapidísimo, Corona, Homecenter-Constructor y Falabella anunciaron ayudas para los más vulnerables.

- 7 de abril 9:01 a.m.

Dólar en Colombia abre a la baja: siga los hechos financieros mundiales

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) comenzó la jornada de este martes en positivo con un incremento del 1 % en el índice Colcap a las 8:30 de la mañana. Las acciones con mejor ganancia a esa hora eran Avianca Holdings (+3,95 %), Grupo Sura (+2,74 %), PFB Colombia (+2,66 %) y Ecopetrol (+2,43 %).

El dólar en Colombia abrió a $3.934 y ha mostrado una tendencia a la baja en los primeros minutos. Pasadas las 8:40 de la mañana se tranzaba a $3.900 con leves variaciones entre seis y dos pesos. Cabe recordar que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada para hoy por la Superintendencia Financiera es de $3.978,38.

- 7 de abril 7:23 a.m.

Facebook proporciona más datos a investigadores de COVID-19

Facebook Inc. está ampliando los datos de ubicación de usuario que proporciona a los investigadores y organizaciones sin fines de lucro que se dedican a estudiar la pandemia del nuevo coronavirus.La mayor red social del mundo comparte información anónima de ubicación agregada como parte de las medidas para estudiar la propagación de enfermedades, y más de 150 organizaciones se asocian con la compañía para usar esos datos en materia de investigación. Facebook está agregando nuevos puntos de datos para los investigadores que luchan contra Covid-19, incluida información sobre si las personas se quedan en casa y otros datos que detallan “la probabilidad de que las personas en un área entren en contacto con personas de otra”, dijo la compañía el lunes.

- 7 de abril 6:04 a.m.

Piden a Minjusticia que expida de urgencia el decreto de excarcelación por COVID-19

Por tres horas estuvieron reunidos los congresistas de la Comisión de Paz con Margarita Cabello, ministra de Justicia, para hacerle control político al decreto que sacará su cartera y que contempla la excarcelación de, posiblemente, 10.0000 presos que se encuentran hacinados en las cárceles de todo el país, con el fin de intentar que el brote pandémico del nuevo coronavirus no impacte violentamente a la población privada de la libertad.

La sesión fue informal y virtual, pues el Congreso está suspendido, pero participaron Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz, y demás integrantes como los parlamentarios Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria (Centro Democrático), Iván Cepeda (Polo), Rodrigo Lara (Cambio Radical), Pablo Catatumbo y Julián Gallo (Partido FARC). Los acompañaron Francisco Barbosa, fiscal general; Felipe Córdoba, contralor; General Norberto Mujica, director del INPEC; Alberto Brunori, de la ONU; José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch; y asociaciones de abogados penalistas y familias de los reclusos.

- 6 de abril 8:34 p.m.

Al aislar el virus en un laboratorio, la UdeA puede evaluar medicamentos para el virus SARS-CoV-2

Más de once solicitudes han llegado al grupo de investigación de Inmunovirología de la Universidad de Antioquia desde esta mañana, después de anunciar que tras dos semanas de trabajo lograron asilar el virus SARS-COV2 en uno de sus laboratorios. La noticia, transmitida por Facebook Live, es un hallazgo científico que permitiría evaluar directamente medicamentos y protocolos utilizados para combatir la pandemia que ya suma 46 fallecimientos y 1.576 casos confirmados en Colombia por el Instituto Nacional de Salud (INS).

El Espectador contactó a la coordinadora del grupo de investigación de Inmunovirología de la UdeA, María Teresa Rugeles, para entender más a fondo qué significa este anuncio. Una lista de medicamentos y desinfectantes por comprobar en casi 15 botellas de cultivos es la tarea más urgente para la experta y su equipo de trabajo.

- 6 de abril 8:11 p.m.

Empresarios respaldan ampliación de la cuarentena pero insisten en los alivios

Diferentes gremios han reaccionado al anuncio del presidente Duque de ampliar la cuarentena nacional para controlar el coronavirus por dos semanas más, es decir hasta el 27 de abril. Por ejemplo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenaco), Jaime Alberto Cabal, indicó que su gremio “respeta y apoya la decisión tomada por el presidente de la República y su Gobierno. Hemos dicho que el rigor científico y la base del concepto de la propagación epidemiológica del virus es una base científica para tomar decisiones y en ese sentido consideramos que es importante apoyar al Gobierno”.

- 6 de abril 7:03 p.m.

Colegios y universidades en Colombia seguirán en clases virtuales hasta el 31 de mayo

Actualmente, en Colombia se han confirmado 1.579 casos de COVID-19 y se han registrado 46 víctimas mortales. Ante el aumento de casos, el presidente Iván Duque aseguró el aislamiento preventivo obligatorio en el país irá hasta el 27 de abril, con el propósito de reforzar otras medidas que han adoptado. Además, informó que las universidades, colegios y centros educativos del Instituto de Bienestar Familiar seguirán en clases virtuales hasta el 31 de mayo.

Ante estas nuevas medidas, la ministra de Educación, María Victoria Angulo explicó que, en cuanto a las instituciones educativas públicas se han venido preparando con las secretarias de educación para prepararse con semanas de desarrollo institucional.

- 6 de abril 6:24 p.m.

Escuela de Robótica de Chocó crea caretas de protección para donarlas al hospital de Quibdó

El Club de Robótica del Chocó ha sido una de esas instituciones que se ha sumado a la iniciativa donando, hasta el momento, 25 máscaras de protección al hospital de Quibdó. Las caretas, que cubren la zona T del rostro, las pudieron crear gracias a una impresora 3D que les donó el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA –PAR.

El objetivo de los niños y niñas de la escuela es seguir elaborando estas caretas para poder donarlas al resto de centros hospitalarios del departamento que no tienen las herramientas de protección necesarias para atender los pacientes sospechosos de tener coronavirus.

- 6 de abril 6:22 p.m.

Cuarentena se extenderá hasta el 27 de abril, anunció el presidente Iván Duque

La cuarententa decretada por el Gobierno Nacional se extenderá hasta el próximo 27 de abril, informó en la tarde de este lunes el presidente Iván Duque Márquez. “Quiero decirles que después de haber trabajado con este equipo de colaboradores, de ver sus recomendaciones, de ver las tendencias, quiero hacerles un llamado a que todos hagamos un esfuerzo adicional por la vida, por la salud, y es la decisión de mantener después del 13 de abril, hasta el 27 de abril, el aislamiento preventivo obligatorio”, dijo el jefe de Estado.

Según Duque, la extensión de la medida es para continuar “salvando vidas” y quebrar el “crecimiento exponencial a esta pandemia”. De igual forma, manifestó que era una oportunidad para fortalecer el sistema de salud y la red de prestadores del servicio.

- 6 de abril 5:41 p.m.

Coronavirus en Bogotá: Distrito instala albergues temporales y se generan protestas

Tras los desalojos de personas que no pueden pagar el arriendo de su vivienda, la Alcaldía de Bogotá anunció que instalará cinco albergues temporales. La medida generó protestas en los barrios porque las comunidades aseguran que se aumentará la inseguridad.

- 6 de abril 5:36 p.m.

Beneficiarios de Colombia Mayor recibieron giro de $160.000

El Ministerio del Trabajo informó que los 1,7 millones de beneficiarios del programa Colombia mayor recibieron este lunes un giro por $160.000. Con estos recursos, y los $80.000 que se dieron en marzo, se completa un auxilio total de $240.000. Se trata de un giro adicional, respecto a lo que venían devengando, para enfrentar la emergencia provocada por el coronavirus.

Los recursos estarán disponibles para reclamarse hasta el 30 de mayo. Pero, “se recuerda, que para evitar que los adultos mayores se expongan y tengan que salir de sus residencias o interrumpir la cuarentena obligatoria, pueden autorizar para retirar el subsidio a un familiar cercano o tercero de su confianza, quien debe presentar autorización en original y firmada por el beneficiario, así como las cédulas de ciudadanías del que autoriza y del que reclama”, indicó el Mintrabajo.

- 6 de abril 5:35 p.m.

ONU pide a los gobiernos fomentar un plan para manejar los desechos hospitalarios por COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido enfática en los cuidados de bioseguridad que debe tener el personal de la salud para tratar a los pacientes que resulten positivos por COVID-19. Los guantes, tapabocas, mascarillas, pañitos, pañuelos de papel, recipientes de antibacterial o frascos de alcohol están contantemente en los hospitales, pero ¿qué pasa con todos esos desechos?

El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente les pidió a todos los gobiernos del mundo un plan para hacer un correcto manejo de estos desechos. En un documento, explicó que su objetivo es reducir los riesgos de contagio, sobre todo para los recolectores de las empresas y los recicladores de basura doméstica.

“El manejo inadecuado de estos desechos podría desencadenar un efecto de rebote. La gestión eficaz de los desechos biomédicos y hospitalarios requiere de un proceso apropiado de identificación, recolección, separación, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación de los residuos, así como de aspectos asociados importantes que incluyen la desinfección, y la protección y capacitación del personal”, señaló el organismo.

- 6 de abril 5:04 p.m.

Con morgues y funerarias desbordadas, Nueva York busca dónde enterrar a sus muertos

Las funerarias de Nueva York están desbordadas, los camiones refrigerados se estacionan frente a los hospitales para recibir cadáveres, y un concejal neoyorquino revela un plan de emergencia para hacer entierros temporarios en un parque de la ciudad que el lunes registraba 3.485 muertos por el coronavirus.

Las imágenes son terribles: cuerpos cubiertos con sábanas blancas o lonas, transportados en camillas por empleados con vestimenta protectora hacia los camiones refrigerados, porque las morgues de los hospitales y las funerarias están desbordadas. Solo el lunes de mañana, en menos de una hora, la AFP constató que nueve cuerpos fueron cargados en camiones estacionados frente al hospital de Wyckoff, en Brooklyn.

- 6 de abril 3:32 p.m.

Van 46 muertos y 1.579 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud anunció este lunes 6 de abril que la cifra de víctimas mortales por coronavirus ascendió a 46. Los últimos registros son:

-Mujer de 94 años en Villavicencio

Comorbilidades: HTA y Alzheimer.

-Hombre de 65 años en Bogotá

Comorbilidades: hipotiroidismo

-Mujer de 39 años en Bogotá.

Sin comorbilidades.

-Hombre de 72 años en Bogotá

Comorbilidades: epilepsia, alcoholismo y tabaquismo.

-Mujer de 91 años en Medellín.

Comorbilidades: Epoc (oxígeno dependiente), hipertensión, aneurisma cerebral y Parkinson.

-Hombre de 36 años en Bogotá

Sin comorbilidades

-Hombrede 82 años en Bogotá

Comorbilidades: Tabaquismo y Epoc

-Hombre de 90 años en Bogotá

Comorbilidades: insuficiencia renal crónica

-Hombre de 57 años en Bogotá

Comorbilidades: obesidad y dislipidemia.

-Hombre de 61 años en Bogotá

Comorbilidades: HTA.

-Niña de 3 años en Popayán.

Comorbilidades: síndrome de Alagille.

Además, informó que la cifra de contagios aumentó a 1.579 y se recuperaron 88 personas.

- 6 de abril 11:24 a.m.

Ecuador comienza a usar ataúdes de cartón ante la escasez de los de madera

Las escenas en Ecuador por causa de la pandemia son desoladoras. Hasta el momento se registran más de 3.400 casos en el país y 172 fallecidos por el nuevo coronavirus, y los féretros de madera ya han comenzado a escasear. Según Merwin Terán, presidente de la Asociación de Funerarias de Guayas, provincia suroccidental de Guayaquil, el gremio atraviesa un momento crítico, por lo que el gobierno local está buscando encontrar soluciones urgentes.

Por esta razón, el municipio de Guayaquil, la zona más afectada por la emergencia sanitara, comenzó a entregar ataúdes de cartón corrugado a las familias que perdieron a un ser querido durante la pandemia para que puedan darles sepultura a los cuerpos. Esta se trata de una operación conjunta entre el gobierno local y la Asociación de Cartoneros, que esperan aportar 2.000 ataúdes para brindar digna sepultura a las personas fallecidas durante la emergencia.

- 6 de abril 11:07 a.m.

Sector textil se prepara para fabricar elementos de protección ante emergencia sanitaria

Tras el anuncio el fin de semana de la Organización Mundial de la Salud de recomendar el uso masivo de tapabocas para combatir la propagación del coronavirus, la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA) aseguró en un comunicado que atendiendo el llamado del Gobierno el sector textil nacional tiene la capacidad para desarrollar telas y producir millones de tapabocas.

"Esta también es una oportunidad para un segmento del sector que busca minimizar la pérdida masiva de empleos y la iliquidez de miles de empresas, con miras a que este sector se pueda convertir en un potencial exportador de los insumos del personal sanitario hacia América Latina, claramente, primero abasteciendo la demanda interna", explica el comunicado de la CCCyA.

- 6 de abril 10:15 a.m.

"Semana Santa no se suspende": monseñor Elkin Álvarez

El secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia habló sobre cómo la Iglesia colombiana se ha preparado para celebrar la Semana Mayor de los católicos de una forma distinta. Así como dicen que el mundo va a cambiar, él considera que ellos como institución también deben de hacerlo.

- 6 de abril 8:47 a.m.

"Adopta un abuelo", la campaña contra la soledad en Portugal en medio del coronavirus

Se llama Margarida, tiene 18 años y desde su confinamiento obligado por la COVID-19 ha adoptado a Luzia, una anciana de 89 años que vive sola en la ciudad lusa de Abrantes y no tiene con quién hablar. Es parte del proyecto "Adopta un abuelo", que cada vez tiene más demanda entre los mayores portugueses.

"Es importante que las personas mayores sientan que alguien se preocupa de ellos", explica a EFE la psicóloga Teresa Valente, una joven de 23 años que lanzó el reto "Adopta un abuelo" entre la comunidad cristiana de Abrantes, en la región Centro de Portugal, con el fin de ponerse al servicio de los demás en tiempos de confinamiento.

- 6 de abril 8:01 a.m.

Lanzan programa para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por COVID-19

El Gobierno anunció este lunes la creación de "Unidos por Colombia", un programa especial de garantías por $12 billones para apoyar a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) durante la coyuntura que enfrenta el país a causa de la pandemia del coronavirus. El respaldo se dará a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG).

“Este esquema permitirá a los empresarios colombianos hacerle frente al momento difícil que hoy vive el país por efectos de la pandemia. El programa especial de garantías ´Unidos por Colombia´ es una herramienta con la que las mipymes podrán resolver problemas de flujo de caja, evitar despidos masivos y mantener sus negocios”, asegura en un comunicado José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo.

- 6 de abril 7:46 a.m.

La búsqueda de tratamientos para COVID-19 se extiende hasta sangre de gusanos marinos

Un ensayo clínico consistente en administrar a enfermos de COVID-19 una solución a base de sangre de un gusano marino con propiedades altamente oxigenantes ha recibido la luz verde en Francia, anunciaron el sábado los autores del proyecto.

Tras el acuerdo de la Agencia Nacional francesa del Medicamento y Productos de la Salud (ANSM) hace una semana, la empresa Hemarina (con sede en Bretaña, oeste), que ha desarrollado el producto, anunció a la AFP que había obtenido la luz verde del Comité de Protección de Personas (CPP) para realizar los ensayos.

"Obtuvimos el acuerdo del CPP esta madrugada (sábado). Tenemos las respectivas luces verdes administrativas para empezar", anunció Franck Zal, que dirige la empresa.

- 6 de abril 7:31 a.m.

Wuhan se despide de los médicos que acudieron a luchar contra el coronavirus

Banderas, flores y música reinan en las ceremonias de despedida del personal sanitario que fue desplazado a Wuhan para evitar el colapso hospitalario durante los peores momentos de la crisis del coronavirus, que ahora ya suenan lejanos en la cuna de la pandemia.

La ciudad ha dicho adiós este lunes a un centenar de enfermeras de la provincia oriental de Shandong, parte del contingente de más de 42.000 sanitarios de todo el país que fueron destinados a finales de enero y principios de febrero a la provincia de Hubei y, en particular, a su capital, Wuhan, para contener y derrotar al virus.

- 6 de abril 7:18 a.m.

Wall Street abre con alza contundente tras pérdidas del viernes: siga los hechos financieros mundiales

La bolsa de Estados Unidos abrió este lunes con una fuerte alza, tras una racha negativa, en un mercado que empezó la semana animado con una subida del Dow Jones de 4,84 % y de 4,49 % del Nasdaq a las 8:00 a.m. La bolsa de Nueva York había terminado con pérdidas el viernes después de que los datos del empleo mostraran un fuerte deterioro del mercado laboral, pero este lunes los inversores comenzaron la jornada con optimismo y el índice ampliado S&P 500 también trepaba 4,64 %.

Los inversionistas se mostraban moderadamente optimistas este lunes por la primera caída diaria en el número de muertos en Europa en varias semanas, y por un descenso también en la cantidad de víctimas fatales en Nueva York el sábado con respecto al viernes.

- 6 de abril 6:30 a.m.

Apple diseña protectores faciales para trabajadores sanitarios

Apple está diseñando protectores faciales para trabajadores médicos y, por otra parte, ha obtenido más de 20 millones de máscaras a través de su cadena de suministro mundial, dijo el máximo responsable de la compañía, Tim Cook. Cook hizo el anuncio el domingo por Twitter, diciendo que sus equipos de diseño, ingeniería, empaquetado y operaciones están trabajando con proveedores para fabricar y enviar el protector.

El primer envío fue entregado a un hospital de Santa Clara, California, la semana pasada. Los protectores son plenamente ajustables y se ensamblan en menos de dos minutos, dijo, y agregó que Apple planea enviar más de un millón esta semana y otro millón a la semana posteriormente.

- 5 de abril 10:31 p.m.

Por albergue temporal, habitantes de Villa de los Alpes protestan en Bogotá

Habitantes del barrio Villa de los Alpes, en la localidad de San Cristóbal, salieron en la noche de este domingo 5 de abril a protestar, en contra de la instalación de uno de los albergues temporales que tiene previsto el Distrito para alojar a población vulnerable y sin techo, durante la cuarentena.

La incertidumbre se sembró no solo en este barrio sino en otros cercanos como Las Cruces, Villas de Cafam, Juan Rey, Nuevo Muzú y Quiroga, luego de que el jueves pasado se enteraran de la intención del Distrito de instalar los alojamientos temporales en los polideportivos de diferentes localidades.

- 5 de abril 9:00 p.m.

Gobierno pidió cremar los muertos de COVID-19, pero, ¿hay suficientes hornos?

El pasado 18 de marzo, diez vehículos militares atravesaron Bérgamo (Italia) para trasladar 65 ataúdes a hornos crematorios a unos 200 kilómetros de distancia, pues los servicios funerarios no dan abasto, reportaron la BBC y otros medios de comunicación. No es la única vez que se ha visto una escena así en ese país, cuya cifra de fallecidos por el nuevo coronavirus ha superado la de cualquier otro: más de 15.000. En Ecuador, que tiene un tercio de la población de Colombia y el triple de contagios confirmados (van por encima de los 3.400, según su Ministerio de Salud Pública), las imágenes recientes son también dramáticas: cadáveres en las calles porque el sistema colapsó.

- 5 de abril 5:30 p.m.

Banco Mundial desembolsó US$250 millones a Colombia para enfrentar crisis por COVID-19

El gobierno de Colombia recibió un desembolso de US$250 millones de un préstamo para políticas de desarrollo, mejor conocido como CAT DDO, del Banco Mundial. Según la organización el desembolso se llevó a cabo el pasado 31 de marzo, en el marco de la emergencia sanitaria y económica por la que atraviesa el país a causa de la pandemia de coronavirus.

“Estamos comprometidos con Colombia en este momento de emergencia sanitaria y brindamos apoyo rápido al gobierno con esta inyección de fondos para el bienestar de toda la población” dijo Ulrich Zachau, director del Banco Mundial para Colombia y Venezuela. “También reconocemos la visión de Colombia desde el 2009 por incluir herramientas financieras para fortalecer su capacidad de liquidez para hacer frente a situaciones tan críticas como las que vivimos hoy”.

- 5 de abril 5:24 p.m.

Quienes hacen domicilios también deben cumplir medidas de distanciamiento social: Minsalud

“Solicitamos a las empresas de domicilios que cumplan a cabalidad con las medidas de aislamiento social que son para beneficio de todos. Es responsabilidad de empleadores reiterar estas medidas so pena de no cometer infracciones en el marco de la emergencia sanitaria por no acatar lo expuesto”.

Con esas palabras el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, hizo este domingo 5 de abril un llamado a las personas que están trabajando como domiciliarios y a las compañías que las emplean. Su indicación la hace un día después de que estableciera el uso de tapabocas obligatorio para todas las personas que quieran usar el transporte público.

De acuerdo con Ruiz, estas compañías también deben seguir una serie de normas para la seguridad de los domiciliarios y de quienes reciben los pedidos.

- 5 de abril 3:15 p.m.

U. del Rosario gradúa a 117 médicos de manera anticipada para atender la pandemia de COVID-19

El pasado viernes 3 de abril la Universidad del Rosario graduó de manera anticipada a 117 médicos para que ayuden hacerle frente a la contingencia de la pandemia de COVID-19. Lo hizo a través de una ceremonia virtual organizada por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.

De acuerdo con Gustavo Quintero, el decano de esa facultad, la idea es que estos nuevos profesionales apoyen la crisis sanitaria que se avecina y en la que será fundamental tener personal médico capacitado. Para ello, explicó la universidad en un comunicado, estos médicos tomarán una capacitación virtual de ocho horas en la página web de la Asociacion Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME). La idea es que después de haber tomado este breve curso, continúen haciendo su “rural”.

- 5 de abril 2:44 p.m.

Fondo de rescate y ayudas al empleo, receta que estudia el Eurogrupo ante crisis por COVID-19

El Eurogrupo trabaja en un paquete de medidas económicas para atajar la crisis del coronavirus que pasa por usar las líneas de crédito del Mecanismo Europeo de Estabalidad (MEDE, el fondo de rescate), movilizar hasta 200.000 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y activar un fondo de ayudas contra el desempleo.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen por videoconferencia el 7 de abril con el objetivo de pactar un nuevo conjunto de medidas frente a una pandemia que llevará al bloque a la recesión y amenaza con disparar los niveles de desempleo.

- 5 de abril 2:36 p.m.

Una propuesta desde La Picota para solucionar la crisis carcelaria

Por medio de un comunicado hecho a puño y letra, varios reclusos del pario conocido como el ERON escribieron sus recomendaciones para descongestionar los centros de reclusión ante el riesgo inminente de un brote del coronarivus en las cárceles del país. Además, hablaron sobre los hechos ocurridos en la cárcel La Modelo de Bogotá en donde murieron 23 internos hace dos semanas.

- 5 de abril - 12:30 pm

Van 35 muertos y 1.485 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud confirmó este domingo 5 de abril 79 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 1.485 casos. Además, confirmó que el número de víctimas mortales ya es de 35. Hasta el momento, también se han recuperado 88 pacientes.

- 5 de abril 10:54 a.m.

El papa Francisco inaugura la Semana Santa y pidió "valentía" para enfrentar al coronavirus

El papa Francisco ha dado hoy inicio a los ritos de la Semana Santa con la celebración litúrgica de un Domingo de Ramos especial, pues ha tenido lugar en el interior de la Basílica de San Pedro y no en la plaza vaticana, como es habitual, y no ha contado con fieles por la crisis del coronavirus.

"El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor. De este modo, en casa, en estos días santos pongámonos ante el Crucificado, que es la medida del amor que Dios nos tiene", dijo Francisco durante la homilía.

Acompañaron al papa solo un reducido grupo de religiosos, que respetaron en todo momento la distancia de seguridad, y la liturgia se celebró en el altar de la Cátedra de la basílica de San Pedro, y no bajo el baldaquino.

- 5 de abril 9:08 a.m.

Cantante Marianne Faithfull, icono de los años 60, hospitalizada tras contraer el coronavirus

La cantante británica Marianne Faithfull, un icono de los años 1960, ha sido hospitalizada tras dar positivo por el nuevo coronavirus, informó el sábado su agencia de relaciones públicas."El representante de Marianne Faithfull (...) confirmó que ella estaba siendo tratada por el COVID-19 en un hospital de Londres", tuiteó Republic Media, una agencia especializada en la industria musical.

"Su estado es estable y responde bien al tratamiento. Le deseamos que se recupere pronto y completamente", agregó. La artista estadounidense Penny Arcade, amiga de la cantante británica de 73 años, escribió en su cuenta de Facebook que Marianne Faithfull acudió al hospital el martes porque empezó a tener tos estando confinada.

- 5 de abril 9:00 a.m.

¿Qué es el "aislamiento inteligente", la opción que estudia el Gobierno frente al COVID-19?

Con base en el comportamiento de la curva del COVID-19 en el país, el Gobierno Nacional decidirá los primeros días de la semana que arranca si el actual aislamiento preventivo obligatorio, inicialmente previsto hasta el 13 de abril, se amplía, si se pasa a una cuarentena total o si se implementa un “aislamiento inteligente”.

Según ha explicado el presidente Iván Duque, dicho “aislamiento inteligente” significa “mantener la protección y la restricción al adulto mayor; que mantengamos las restricciones al sistema educativo; que tomemos normas de distanciamiento, pero, también, que adoptemos unos protocolos que nos sirvan a todos nosotros para conservar el principal objetivo, que es la protección de la salud y, óigase bien, la protección de la vida como elemento central”.

- 4 de abril 10:41p.m.

Gobierno inmovilizará vehículos que sean “sorprendidos de paseo en las carreteras”

El presidente Iván Duque anunció sanciones para las personas que se desplacen en vehículos por el territorio nacional durante la vigencia del decreto de cuarentena por el brote del nuevo coronavirus en el país y advirtió que no permitirá que “personas con irresponsabilidad pretendan burlarse de la vida y la salud de los colombianos”.

“Quiero ser muy claro: el que esté en plan de coger el carro a la madrugada y pensar que no lo van a ver las autoridades, para irse de vacaciones a la finca o para cualquier otro lado, quiero que tenga la absoluta certeza de que lo van a abordar las autoridades y que el vehículo será inmovilizado”, dijo el primer mandatario en la transmisión oficial en donde expuso los nuevos lineamientos en salud y apoyos para micros, pequeños y medianos empresarios.

- 4 de abril 9:36 a.m.

Venezuela dice que Duque rechazó las dos máquinas de COVID-19 que ofreció Maduro

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, informó que el presidente de Colombia Iván Duque rechazó las dos máquinas para el diagnóstico de COVID-19 que ofreció Nicolás Maduro.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria venezolana explicó que recibieron la respuesta del gobierno colombiano por cuenta de la Organización Panamericana de la Salud, único canal por el que ambos países están trabajando para lidiar con la pandemia del coronavirus.

- 4 de abril 9:14 p.m.

"Uso de tapabocas se hace obligatorio en el sistema de transporte público": MinSalud

Teniendo en cuenta la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que se aconseja el uso masivo del tapabocas, el Ministerio de Salud ordenó que desde este sábado todas las personas que utilicen el transporte público y asistan a lugares donde haya afluencia masiva de personas usen mascarillas de tela o caseras (convencionales). El fin de esta medida es evitar la propagación del nuevo coronavirus, que ya suma un total de 1.406 casos confirmados y 32 víctimas mortales en el país.

La idea es que los ciudadanos que se movilicen en buses, Transmilenio, taxis estén protegidos por su mascarilla, ya que estudios científicos recientes han comprobado que el uso de el tapabocas "puede reducir la velocidad a la que los individuos infectados pueden infectar a otros". Así lo aseguró Michael Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, retractando la antigua postura de este organismo internacional, en la que aseguraban que las personas saludables no tenían que utilizar este elemento de protección.

- 4 de abril 9:00 p.m.

COVID-19: en vilo la atención de salud del litoral Pacífico

Alcaldes de municipios de Chocó, Cauca y Nariño dicen que no están preparados para enfrentar la crisis. Prevención, abastecimiento y control de los pasos ilegales, los retos.

- 4 de abril8:13 p.m.

Por coronavirus, baja porcentaje de producción nacional en canales nacionales y regionales

Este sábado, el Gobierno, a través del decreto legislativo 516 de 2020, dio a conocer los cambios que afrontará la televisión nacional debido al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que rige en el país desde el pasado 17 de marzo debido a la pandemia del coronavirus.

Por eso, a los canales nacionales y zonales se les bajó el porcentaje de producción nacional que deben cumplir en la programación, y en este tiempo de Emergencia Económica deben emitir un 20% de esta en el horario Triple A, y en los horarios que comprenden las 10:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, y las 10:30 de la noche y la media noche.

- 4 de abril 7:16 p.m.

OMS recomienda el uso de tapabocas para todas las personas

La Organización Mundial de la Salud acaba de recomendar el uso masivo de tapabocas para combatir la propagación del nuevo coronavirus, que ya suma 1.196.553 casos confirmados y 64.549 muertes a nivel mundial. El uso de máscaras, según el organismo internacional, "puede reducir la velocidad a la que los individuos infectados pueden infectar a otros". Los tapabocas más especializados como los quirúrgicos o los N95 siguen siendo exclusivos para los profesionales de salud.

Michael Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, afirmó su apoyo a las iniciativas que impulsan actualmente los gobiernos de promover el uso masivo de los tapabocas. Tal apoyo retracta la postura asumida por el organismo sanitario hasta ahora, en la que aseguraban que la gente saludable no tenía porque llevar tapabocas, salvo si debía cuidar un enfermo en casa donde estaría más expuesto al virus.

- 4 de abril 7:10 p.m.

Estados Unidos supera los 300.000 casos de COVID-19 y se prepara para su semana "más dura"

Estados Unidos superó este sábado los 300.000 casos de coronavirus mientras el presidente Donald Trump advertía que la próxima semana será "la más dura" hasta ahora y volvía, al mismo tiempo, a dar señales de impaciencia respecto a las medidas para mitigar la crisis.

Más de un tercio de los contagios en Estados Unidos del COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, están concentrados en el estado de Nueva York, cuyo gobernador, Andrew Cuomo, pronosticó este sábado que el pico de contagios tendrá lugar en los próximos siete días.

El mensaje coincidió con el expresado unas horas más tarde por Trump, quien aseguró que habrá "mucha muerte" de forma inminente pero volvió a expresar su voluntad de que el país vuelva "pronto" a la normalidad, algo que contradice las recomendaciones de los expertos en salud pública.

- 4 de abril - 2:30 p.m

Van 32 muertos y 1.406 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud confirmó este sábado 4 de abril 139 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 1.406 casos. Además, confirmó que el número de víctimas mortales ya es de 32. Hasta el momento, también se han recuperado 85 pacientes.

- 4 de abril 2:28 p.m.

Nueva York registra récord de 630 muertes en un día

El estado de Nueva York, epicentro del nuevo coronavirus en Estados Unidos, anunció este sábado 630 nuevos fallecidos por COVID-19 en un día, su peor balance en 24 horas, y acelera los preparativos ante la llegada del pico de la epidemia, informó el gobernador, Andrew Cuomo.

Desde el principio del brote se han registrado 3.565 muertos y más de 113.000 casos en el estado -63.000 solamente en la ciudad de Nueva York-, casi tantos como en Italia o España, donde los balances de víctimas mortales son más altos.

"Aún no hemos alcanzado el pico" de la epidemia, "pero nos acercamos a ello", declaró el gobernador demócrata durante una rueda de prensa, en la que destacó que la progresión de la enfermedad era especialmente rápida en Long Island.

- 4 de marzo 1:14 p.m.

Contraloría exige reporte de los recursos destinados para emergencia por COVID-19

La Contraloría General de la República (CGR) hizo un llamado a las entidades nacionales y territoriales para que cumplan con el reporte de información relacionada con la asignación y ejecución de recursos destinados a atender la emergencia generada por el COVID – 19.

La CGR recordó en que esto ha sido un mandato del ente de control adoptado en circulares y directrices. Sin embargo, hasta el momento, según la entidad, el reporte en la materia es "mínimo".

- 4 de marzo 12:56 p.m.

Primeros efectos del COVID-19 en la inflación: subió 0,57 % en marzo

La crisis por el coronavirus empieza a mostrar sus primeros efectos en la estadística nacional. Según el reporte de inflación del DANE, en marzo la variación del índice de precios al consumidor (IPC) fue de 0,57 % (57 puntos básicos), mientras que en el tercer mes de 2019 la cifra había sido 0,43 %.

En cuanto a variación anual, la inflación fue de 3,86 %, frente a un 3,21 % registrado en marzo del año pasado. El director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, resaltó que ambos resultados (de variación mensual y variación 12 meses) están en línea, aunque en el límite, con las expectativas de los analistas reportadas por el Banco de la República.

- 4 de marzo 12:40 p.m.

Por COVID-19, Gobierno establece medidas de excepción para adquirir dispositivos médicos

Esta semana todos los ministros que hacen parte del Gobierno firmaron un breve decreto: el 499 de 2020. En él declararon medidas de excepción para garantizar la oferta de dispositivos e insumos médicos que han empezado a escasear ante la pandemia de COVID-19. La idea, como se lee en el documento, es adoptar medidas “en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

- 4 de marzo 10:21 a.m.

Gobierno adquiere 2.100 ventiladores para atender pacientes con COVID-19

Una de las inquietudes que han surgido desde que empezó la epidemia de COVID-19 tiene que ver con el número de ventiladores que tiene el país para atender a los pacientes que presenten complicaciones respiratorias. Como lo ha contado este diario, es un registro que aún no es claro, pero, sin duda, es insuficiente para hacer frente a las semanas que se avecinan.

El Gobierno tampoco sabe con mucha precisión cuál es el número exacto de ventiladores que hay en el país. ¿La razón? Además de las cerca de 5.349 camas de cuidado intensivo para adultos que los tienen, hay otras de cuidado intermedio donde también hay ventiladores. Pero, probablemente, esa cantidad de aparatos serán insuficiente si se tiene en cuenta que, según los cálculos del Ministerio de Salud, habrá 187.523 pacientes en estado crítico por COVID-19.

- 3 de marzo 10:41 p.m.

Gobierno inmovilizará vehículos que sean “sorprendidos de paseo en las carreteras”

El presidente Iván Duque anunció sanciones para las personas que se desplacen en vehículos por el territorio nacional durante la vigencia del decreto de cuarentena por el brote del nuevo coronavirus en el país y advirtió que no permitirá que “personas con irresponsabilidad pretendan burlarse de la vida y la salud de los colombianos”.

“Quiero ser muy claro: el que esté en plan de coger el carro a la madrugada y pensar que no lo van a ver las autoridades, para irse de vacaciones a la finca o para cualquier otro lado, quiero que tenga la absoluta certeza de que lo van a abordar las autoridades y que el vehículo será inmovilizado”, dijo el primer mandatario en la transmisión oficial en donde expuso los nuevos lineamientos en salud y apoyos para micros, pequeños y medianos empresarios.

- 3 de abril 10:03 p.m.

Europa busca combatir la pandemia sin atentar contra la privacidad

En Europa responsables políticos, especialistas de sanidad e ingenieros buscan la manera de utilizar los teléfonos móviles para luchar contra el coronavirus sin atentar a la vida privada de los ciudadanos. La Comisión Europea pidió a los grandes operadores telefónicos europeos que le transmitan datos homologados y anónimos sobre los desplazamientos de la población, obtenidos a partir de la conexión de los teléfonos a las antenas de las redes móviles.

- 3 de abril 9:00 p.m.

Conozca las medidas de apoyo a adultos mayores

La primera cuarentena nacional obligatoria, como una medida para controlar la propagación del coronavirus, fue para los mayores de setenta años y se anunció el pasado 18 de marzo, cuando el Gobierno Nacional decretó el estado de emergencia en Colombia. Dado el mayor grado de vulnerabilidad de esta población frente a la pandemia, se les ordenó a las personas de más de 70 años quedarse en casa del 20 de marzo al 31 de mayo y durante estos días salir solo para abastecerse de alimentos, medicinas y otros productos básicos o para acceder a servicios financieros, siempre y cuando eviten las aglomeraciones.

Sin embargo, el aislamiento preventivo dejó al descubierto las necesidades de los adultos mayores y su grado de desamparo. De acuerdo con las estadísticas del DANE, en el país hay 2,6 millones de personas mayores de setenta años. De ellos, 890.281 se dedican a oficios del hogar, solo 636.896 viven de una pensión o alguna renta, 392.170 desempeñan alguna actividad que les genera un ingreso y 216.126 tienen una incapacidad permanente para trabajar.

- 3 de abril 7:28 p.m.

Congreso instala mesa de seguimiento a garantías para trabajadores de la salud

En medio de la pandemia del nuevo coronavirus en el país, el Congreso de la República instaló este viernes una mesa de seguimiento a las condiciones laborales, familiares y de bioseguridad de todos los trabajadores de salud en Colombia. La sesión se hizo de manera virtual y estuvo liderada por el senador Roy Barreras, del Partido de la U, sin embargo, también asistieron varios congresistas de diferentes comisiones del Senado.

A ella también acudieron agremiaciones médicas, de enfermeros y diversas áreas afines al área de la salud en Colombia, para exponerles sus principales preocupaciones frente a los servicios que prestan a los pacientes que han sido contagiados con el SARS-CoV-2 al ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y al gerente designado para la pandemia, Luis Guillermo Plata.

- 3 de abril 7:23 p.m.

Perú, el buen ejemplo de América Latina en el manejo del coronavirus

El 15 de marzo, Perú fue el primer país de Latinoamérica en decretar una cuarentena general y obligatoria y en cerrar todas sus fronteras cuando apenas había confirmados 71 casos y ninguna muerte. Luego sumó toques de queda nocturnos y ahora solo permitirá a hombres salir a comprar unos días y a mujeres en otros.

El confinamiento vino acompañado al mismo tiempo de ayudas económicas para los más desfavorecidos, como una subvención para las familias más pobres y para los trabajadores autónomos, otra subvención a empresas para el pago de salarios, congelación de deudas crediticias y retiro de fondos privados de pensiones.

- 3 de abril 5:28 p.m.

El "genio oculto" que en la sombra maneja la crisis del COVID-19 en EE. UU.

No es experto en medicina y nunca pasó por el servicio militar, pero como yerno de Donald Trump, Jared Kushner tiene un acceso fundamental al manejo de la crisis por el coronavirus y ahora es el hombre clave en la Casa Blanca para lidiar con la pandemia. A pesar de que nunca antes había servido en algún nivel de gobierno, su matrimonio con Ivanka, la hija de Trump, lo puso en el corazón del poder después de la elección de 2016 y ahora a sus 39 años, Kushner no es un extraño en Washington.

La sorprendente aparición de Kushner en la sesión informativa diaria que encabezó Trump el jueves sobre el coronavirus confirmó su ascenso al mas alto nivel, en una de las mayores crisis que han golpeado al país.

- 3 de abril 5:01p.m.

Procuraduría denuncia que tarifas de energía y gas no están suspendidas

Cuando el presidente Iván Duque declaró la emergencia social y económica en el país, por cuenta del coronavirus, una de las medidas claves de esa decreto incluía la suspensión del aumento o disminución de las tarifas de energía y gas en todo el país. La decisión alivió a muchos pues, en pleno confinamiento y sin poder salir a trabajar, un alza en las cifras podría significar una deuda. Sin embargo, hasta ahora, no se ha congelado nada.

Así lo dejaron escrito Diego Fernando Trujillo, procurador delegado para asuntos ambientales, y Mauricio Michel Molano, procurador delegado para economía y hacienda pública, en una carta que le enviaron al director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). En la misiva, los funcionarios de la Procuraduría expresaron que no entendían porqué no se habían congelado los precios, si el mismo presidente Duque había ordenado suspenderlos.

- 3 de abril 3:32 p.m.

Hay suficiente oferta de pescado para Semana Santa, según Minagricultura

Pese a la emergencia declarada por el COVID-19, el Ministerio de Agricultura aseguró este viernes que Colombia cuenta con suficiente oferta de pescado para la temporada de Semana Santa. La cartera espera que se consuman cerca de 28.000 toneladas, que equivalen al 22 % de la producción nacional.

Según el ministro Rodolfo Zea, diferentes actores están procurando mantener altos estándares de calidad e higiene en el manejo de estos productos. “La cadena de frío de Corabastos está organizada, cumpliendo con las temperaturas. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), hace verificación permanente de que se estén cumpliendo todas las normas para poder vender el producto de manera inocua. La invitación es a consumir esta proteína durante esta semana”, aseguró Zea.

- 3 de abril - 3:20 p.m

Van 25 muertos y 1.267 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud confirmó este viernes 3 de abril 106 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 1.267 casos. Además, confirmó que el número de víctimas mortales ya es de 25. Hasta el momento, también se han recuperado 55 pacientes.

- 3 de abril 2:19 p.m.

Congreso mundial de la naturaleza, otro evento que se aplaza por el COVID-19

El Gobierno francés y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) indicaron en un comunicado que han tomado esta decisión para garantizar la seguridad de los congresistas y de los visitantes. El Congreso, que se iba a llevar a cabo en junio, se realizará en enero de 2021.

- 3 de abil 2:06 p.m.

¿Cómo será la búsqueda de los desaparecidos durante la cuarentena?

Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) explica qué medidas tomó esta entidad ante la crisis del coronavirus y cómo va la búsqueda de las personas desaparecidas en medio del conflicto armado en Colombia.

- 3 de abril 1:37 p.m.

Director de la línea de emergencias de Bogotá dio positivo por COVID-19

Este jueves el Distrito confirmó que Carlos Camacho, director de la línea 123 en Bogotá, dio positivo en la prueba de COVID-19 que le practicaron al inicio de esta semana, luego de que presentara síntomas como fiebre y fatiga muscular.

El secretario de Seguridad, Hugo Acero, manifestó que el funcionario se encuentra aislado y estable en su casa, y aseguró que se llevan a cabo las medidas de prevención y protocolos necesarios para definir la cadena epidemiológica que se pudo presentar en las instalaciones de la línea de emergencias.

- 3 de abril 12:56 p.m.

Google muestra cómo la cuarentena ha cambiado las rutinas de los colombianos

Google decidió publicar una serie de reportes de 131 países para mostrar cómo la cuarentena ha cambiado en la rutina de sus ciudadanos. El objetivo de la compañía es contribuir a una mayor comprensión de la respuesta que está teniendo la cuarenta en varias de estas zonas y, con estos datos, colaborar con las autoridades sanitarias y a los investigadores en su lucha contra el nuevo coronavirus.

Jen Fitzpatrick, vicepresidente de Google Maps, explicó en un comunicado que “usan datos agregados y anonimizados para monitorizar tendencias de movimiento en tiempo y geografías a través de diferentes categorías amplias”. La meta de Google es poder ampliar el número de países en este ejercicio.

- 3 de abril 11:38 a.m.

Estaciones de gasolina, en la mira por incumplir regulación de precios en medio de la pandemia

Después de visitar varias estaciones de gasolina en Bogotá, Medellín y Cundinamarca, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió formular pliego de cargos en contra de 12 que, según la entidad, estarían incumpliendo con la regulación en los precios de venta de combustibles ordenada por el Gobierno Nacional en medio de la pandemia.

Según Superindustria, en las visitas de inspección se encontró que presuntamente "la información publicada de los precios de los combustibles que se distribuyen, tanto en los avisos de indicación como en surtidores y en el Sistema de Información de Comercialización de Combustibles (SICOM), era diferente o simplemente inexistente".

- 3 de abril 10:04 a.m.

Capitán de la marina de EE.UU. es despedido por criticar el manejo de la crisis del coronavirus

El Pentágono retiró este jueves de su cargo al capitán del portaviones USS Theodore Roosevelt, afectado por un brote de coronavirus, destacando el mal manejo por parte del oficial de las comunicaciones sobre cómo la enfermedad se esparcía por el barco.

El secretario interino de la Marina, Thomas Modly, dijo que el capitán Brett Crozier actuó erróneamente al distribuir a una amplia gama de personas copias de una emotiva carta de cuatro páginas que describe la amenaza del brote para los casi 5.000 marineros del barco, permitiendo que se filtrara a principios de esta semana a medios estadounidenses, antes de que lo vieran altos funcionarios de Defensa.

- 3 de abril 9:09 a.m.

Invima asegura que aún no se prueba efectividad de cloroquina e hidroxicloroquina contra el COVID-19

Desde hace varias semanas algunas organizaciones y mandatarios, como Donald Trump, se han encargado de impulsar algunos medicamentos como supuestos tratamientos contra el COVID-19. La cloroquina e hidroxicloroquina son algunos de los fármacos impulsados. Ante la alerta por el uso de estos fármacos sin tener resultados que muestren efectividad, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en un comunicado, aseguró que estos medicamentos solo están autorizados para el manejo de la malaria, paludismo, artritis reumatoidea y lupus eritematoso sistémico.

La entidad explicó además que el uso de estos fármacos sin prescripción médica puede poner en riesgo la salud de los pacientes. Y una compra desmedida, puede provocar desabastecimiento y no permitiría que las personas que lo utilicen para tratar algunas de estas enfermedades continúen con su tratamiento.

- 3 de abril 9:04 a.m.

Más de 1.700 bebés nacieron en Bogotá en época de COVID-19

Bogotá, como el resto del país, permanece en periodo de cuarentena como medida para disminuir la velocidad de propagación del COVID-19. En medio de esta emergencia sanitaria, que puede generar emociones negativas en la población, hay una esperanza que germina a diario en las salas de parto de la capital.

Entre el 6 y el 31 de marzo, 1.792 bebés nacieron en la red pública hospitalaria de la ciudad. Según cifras de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, se presentaron los siguientes registros: 493 bebés nacidos en la Subred Sur Occidente; 395 en la Subred Norte; 415 en la Subred Sur y 489 en la Subred Centro Oriente.

- 3 de abril 8:50 a.m.

Asobares pide ayudas reales frente a la crisis económica causada por la pandemia

Uno de los gremios que más se ha afectado por la pandemia ha sido el de los bares. Al menos, de acuerdo con los expertos y organizaciones de la salud, las aglomeraciones no estarán permitidas en el mundo en los próximos meses. En medio de la incertidumbre, la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) le solicitó al Gobierno Nacional medidas efectivas para que sus negocios sobrevivan al aislamiento preventivo.

"Estamos todos en medio de una situación que nos sorprendió, donde prima la salud para proteger la vida sin lugar a dudas. Nadie sabe con certeza cuando puede acabar, es incuestionable, y todos deseamos que sea pronto, es verdad. Por eso, necesitamos de nuestros líderes mensajes y acciones esperanzadoras, responsables con la situación actual pero cautelosos frente a un futuro incierto", dice su comunicado.

- 3 de abril 8:46 a.m.

Putin da un mes de vacaciones con sueldo a toda Rusia por el coronavirus

Vladimir Putin decretó este jueves que abril será un mes de vacaciones para frenar el avance de la pandemia de coronavirus, aunque se mantendrán los salarios, "La amenaza persiste. Los virólogos estiman que el pico de la epidemia no se alcanzó en el mundo ni en nuestro país", dijo el presidente ruso en su segunda intervención en televisión sobre esta cuestión en poco mas de una semana. "He tomado la decisión de extender el periodo de días no laborables hasta el 30 de abril", añadió.

- 3 de abril 8:21 a.m.

Desde el 7 de abril será obligatorio llevar tapabocas en transporte público de Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que desde este martes 7 de abril será obligatorio el uso del tapabocas en el metro de esta ciudad. La medida, que implementó con el objetivo de disminuir la propagación del virus, se extenderá en los próximos días para el resto de los medios de transporte público de la capital de Antioquia.

Quintero explicó que el lunes 6 de abril realizará una actividad pedagógica con los usuarios del sistema de transporte, pero que las personas que no acaten la norma desde este martes deberán pagar una multa.

- 3 de abril 7:14 a.m.

Las aplicaciones que usaría España para aplanar la curva de contagios por coronavirus

El Gobierno anunció varias iniciativas digitales para mejorar la gestión del confinamiento por el COVID-19 y frenar el contagio. DataCOVID es un estudio de movilidad que utilizará datos anónimos y Asistenciacovid19, una app de autodiagnóstico que geolocaliza al usuario para ofrecerle la información útil de su comunidad autónoma.

- 3 de baril 6:51 a.m.

Banco Mundial habilita US$160.000 millones por crisis del coronavirus

Durante la crisis económica que ha desatado el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, el Banco Mundial ha reiterado en varias ocasiones, de acuerdo con sus informes, que los países más pobres son los que más sufren con la pandemia. Es por esto que hoy decidió disponer 160.000 millones de dólares durante los próximos 15 meses, para ayudar a mitigar el impacto de la crisis económica y sanitaria causada por la pandemia. De este monto, al menos 100 millones están destinados a países latinoamericanos.

De acuerdo con su conjunto inicial de operaciones de ayuda de emergencia, se entregará un primer grupo de proyectos por 1.900 millones de dólares en 25 países. Los lugares de Latinoamérica donde desplegar fondos, bajo distintas modalidades, son Argentina, Bolivia Ecuador, Haití y República Dominicana, Paraguay y Panamá.

- 2 de abril 10:31p.m.

En Nariño, 500 militares se suman al control de los pasos ilegales en la frontera

Desde el pasado 17 de marzo permanece cerrada la frontera con Ecuador. Sin embargo, durante la última semana, el tránsito de migrantes por los 37 pasos ilegales que hay identificados parece inevitable, representando una amenaza en términos de salud pública, sobre todo por la manera tan rápida como ha avanzado el nuevo coronavirus en el vecino país.

- 2 de abril 10:00 p.m.

Camas hospitalarias con sello militar para atender la pandemia

La pandemia del COVID-19 ha cambiado drásticamente la forma en la que vivimos, incluso en el mundo de la Fuerza Pública. Además de los 39.000 policías que patrullan las calles para hacer cumplir la cuarentena, y los militares que los apoyan, en diferentes puntos del país hay fábricas del sector de seguridad que, por un tiempo, transformaron su labor. Producen explosivos, municiones, indumentaria naval, uniformes castrenses, o de reparar buques y aviones y, ahora, empezaron a fabricar en serie camas hospitalarias, carros para transportar tanques de oxígeno, tapabocas, e incluso están calibrando respiradores.

- 2 de abril 9:28 p.m.

El coronavirus corroe la estructura tributaria de Colombia

La pandemia del coronavirus ha puesto de rodillas a la economía mundial, desatando una crisis que muy pocas personas han experimentado y que ya deja su huella en las dos cosas que son certezas en medio de tanta incertidumbre. “En este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos”.

La frase se le atribuye comúnmente a Benjamin Franklin y el postulado recobra toda la vigencia en una época cargada de dolor y de problemas tributarios.

-2 de abril 9:06 p.m.

Empleados de Disney entran en licencia no remunerada por COVID-19

Empleados de Disney entrarán en licencia forzada sin remuneración como parte del "devastador impacto" de la pandemia de la covid-19, que obligó a cerrar sus parques temáticos y paralizar parte de su operación, informó la compañía este jueves.

"Los empleados de Disney han recibido su pago completo y los beneficios durante este tiempo y nos hemos comprometido a pagarles hasta el 18 de abril, para un total de cinco semanas adicionales de compensación", indicó la empresa en un comunicado.

- 2 de abril 8:09 p.m.

Anuncian subastas para compra y venta de alimentos en plataformas electrónicas

El ministro de Agricultura Rodolfo Zea Navarro anunció, durante una sesión virtual informal realizada este jueves en la Comisión de Ordenamiento Territorial, que a partir de la otra semana se habilitará, a través de la bolsa mercantil, la venta electrónica de productos a distribuidores.

“Serán creadas unas subastas de ventas de productos en plataformas electrónicas para conectar a vendedores y compradores de productos en todo el territorio nacional, con las ayudas de gobernadores y alcaldes, y el apoyo del Sena en materia tecnológica”, afirmó el jefe de cartera.

- 2 de abril 6:42 p.m.

Colombia logra acuerdo con Corea del Sur para tratar emergencia por coronavirus

El presidente Iván Duque contó que había tenido una conferencia telefónica con su homólogo Moon Jae-in, mandatario de Corea del Sur, para establecer una cooperación en la lucha contra el COVID-19. El país asiático ayudará a Colombia con miles de pruebas para que avance en las pruebas rápidas.

“Le pedí el apoyo para Colombia y me manifestó que van a apoyar al país con miles de pruebas. También van a hacer un refuerzo en materia logística para la llegada de respiradores", señaló Duque en el canal de la presidencia.

Además, señaló que recibirá una asesoría de Corea del Sur para seguir los protocolos que se implementaron en la mitigación de esta pandemia. En solo tres semanas el país asiático pasó de ser el segundo país con más contagios a frenar exponencialmente las infecciones. La tecnología y la práctica constante de pruebas fueron sus aliados.

- 2 de abril 5:17 p.m.

Se confirman más de un millón de contagios y cerca de 50 mil muertes en el mundo por COVID-19

La universidad estadounidense Johns Hopkins, además, informó que el número de personas recuperadas llegó a las 200.000. Los 10 países con más casos confirmados acumulan más del 75% del total de las personas contagiadas, siendo Estados Unidos el nuevo foco de la pandemia.

- 2 de abril 4:06 p.m.

'Coronapoli', la creativa estrategia de la policía de India para generar conciencia sobre el COVID-19

Los agentes de tránsito utilizan un casco con forma del virus SARS-CoV-2 con el objetivo de recordarles a los conductores y peatones lo importantes que es permanecer en cuarentena. En este país ya se registran más de 1.300 casos.

- 2 de abril 3:06 p.m.

Colfuturo anuncia medidas para colombianos beneficiados que estudian en el exterior

Ante la emergencia, la junta directiva de la entidad se reunió y aprobó un plan con el objetivo de ayudar a los beneficiaros que necesiten un alivio financiero para aquellos que no puedan continuar con sus estudios o proyectos de investigación.

"Las medidas se revisarán de acuerdo con la evolución de la coyuntura", aseguró Colfuturo en un comunicado. Además, explicó que "los beneficiarios que requieran alivio financiero, no tendrán que pagar las cuotas de sus créditos correspondientes a abril, mayo y junio. Esas tres cuotas y sus intereses pasarán a pagarse al final del crédito. A los beneficiarios que lo puedan hacer, los invitamos a continuar con el pago de sus obligaciones", añadió.

- 2 de abril 3:01 p.m.

Funcionario del ICBF murió y contagió de COVID-19 a servidores de la entidad en Cali

Un lamentable hecho se registró en Cali, en el departamento de Valle del Cauca, después de que el pasado 30 de marzo, un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) muriera a causa de COVID-19. Una de sus compañeras también contrajo el virus y se encuentra recibiendo atención hospitalaria. La entidad lamentó los hechos y hace seguimiento al caso.

El pasado 23 de marzo, un defensor de familia del ICBF fue trasladado a un centro asistencial después de que presentara los síntomas del virus, pero fue hasta el 27 de marzo que se confirmó como positivo. A pesar de que los médicos brindaron atención, el 30 de marzo el hombre falleció. La entidad asegura que este tenía bases de hipertensión y diabetes.

- 2 de abril 2:27 p.m.

Con trapos rojos, familias piden ayuda en el barrio San Bernardo en Bogotá

El mecanismo ha sido utilizado por familias con adultos mayores tanto en la localidad de Santa Fe como en La Candelaria que piden ayuda ante las precarias condiciones que han tenido que vivir durante la cuarentena.

- 2 de abril 2:11 p.m.

Arabia Saudita pide una reunión urgente de la OPEP para revisar precios crudo

Arabia Saudita invitó este jueves a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a celebrar una reunión urgente ante la crisis del coronavirus y la caída del valor del crudo por la guerra de precios.

El reino invita a una reunión urgente a los miembros de la OPEP+ y otro grupo de países "con el fin de procurar llegar a un acuerdo justo para recuperar el equilibrio deseado en los mercados de petróleo", informó la agencia estatal SPA.

Esa invitación, según la agencia, se produce después de que el príncipe heredero Mohamed bin Salman y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieran una conversación telefónica para evaluar la situación de los mercados energéticos.

- 2 de abril 1:44 p.m.

Gobierno vigilará incremento de precios en artículos de primera necesidad

Tras los incrementos desproporcionados en los precios de varios alimentos, el Gobierno Nacional ideó una estrategia para vigilar las tarifas de varios artículos de primera necesidad que son susceptibles durante la cuarentena decretada (decreto 507).

En primer lugar, los ministerios de Agricultura, Salud y Comercio deberán elaborar unos listados de productos básicos conforme a las necesidades que identifiquen. Una vez consolidada, el DANE tendrá la tarea de hacerle seguimiento a su precio cada cinco días para identificar variaciones atípicas y significativas, basado en su comportamiento histórico. Todos los actores de las cadenas de producción, distribución y comercialización están obligados a suministrar esta información.

- 2 de abril 1:42 p.m.

Van 19 muertos y 1.161 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud anunció este jueves 2 de abril 96 nuevos casos. En total, la cifra de contagiados por COVID-19 en Colombia asciente a 1.161 casos, además confirmó que dos pacientes más habían fallecido. Se trata de una mujer de 81 años en Zipaquirá, que presentaba comorbilidades: hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, diabetes y nefropatía diabética. Y un hombre de 33 años en Bogotá.

La cartera también confirmó que hasta la fecha se han recuperado 55 pacientes.

- 2 de abril 1:34 p.m.

Medidas y ayudas de las empresas para enfrentar la crisis del coronavirus

Desde donaciones hasta reajustes en fuerza laboral, estas son algunas de las decisiones más recientes de empresas colombianas y extranjeras para sobrevivir y apoyar a otros en tiempos de pandemia.

- 2 de abril 11:16 a.m.

Estados Unidos dice que China miente sobre su número de fallecidos por COVID-19

Estados Unidos llegó a la conclusión de que China mintió en su balance de víctimas del nuevo coronavirus, infravalorando los casos, según un informe de inteligencia presentado a la Casa Blanca y citado el miércoles por varios congresistas.

Interrogado al respecto durante su rueda de prensa informativa diaria, el presidente Donald Trump dijo: "Sus cifras parecen un poco subestimadas, y soy generoso cuando digo esto". No obstante, un poco más tarde agregó que "respecto al tema de saber si sus cifras son correctas, yo no soy un contador chino".

La agencia Bloomberg hizo referencia el miércoles a este informe confidencial remitido la semana pasada a la Casa Blanca.

- 2 de abril 10:40 a.m.

Tras cierre de colegios, Amazon da acceso gratuito a todos los audiolibros para niños

"Mientras las escuelas estén cerradas, estamos abiertos". Con ese mensaje Amazon anució la decisión que acaba de tomar en medio de la pandemia de COVID-19: liberar cientos de títulos para niños, que podrán acceder a ellos mientras los colegios continúnen cerrados.

"A partir de hoy, los niños de todas partes pueden aceder instantáneamente una increíble colección de historias, incluidos títulos en seis idiomas diferentes, que los ayudarán a seguir soñando, aprendiendo y simplemente siendo niños", se lee en el breve anuncio de la multinacional.

La decisión fue tomada luego de muchos países, como Colombia, optaran por una medida drástica para detener la expansión del nuevo coronavirus: cerrar las escuelas y las universidades.

- 2 de abril 8:22 a.m.

Indígenas de la Amazonía piden a los gobiernos medidas urgentes frente al COVID-19

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus organizaciones integrantes, que se encuentran en los nueve países amazónicos, pidieron a sus respectivos Gobiernos a adoptar medidas de protección para hacer frente a la propagación del COVID-19.

En una declaración de carácter urgente, subraya la “doble vulnerabilidad” de los pueblos originarios en materia de “exclusión y marginación histórica” y recuerda que, ante la emergencia sanitaria declarada, carecen de “protocolos específicos” para enfrentar la pandemia.

- 2 de abril 8:05 a.m.

El vuelo de drones está prohibido en Colombia durante cuarentena

La Aeronáutica Civil aclaró que el uso de drones en el territorio nacional se encuentra temporalmente restringido durante el aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena) decretado por el Gobienro Nacional en el marco de la emergencia social, económica y ecológica ocasionada por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, sí se permite la operación de drones para la asistencia y prestación de servicios de salud, así como para las labores que adelantan las misiones médicas, la revisión y atención de emergencias, afectaciones viales y el funcionamiento de infraestructura crítica, entre otras.

- 2 de abril 7:45 a.m.

Ciudad china prohíbe comer perros y gatos tras crisis

Shenzhen, una de las mayores ciudades de China, anunció hoy que incorporará en mayo la prohibición de comer perros y gatos a la de comerciar y consumir animales salvajes, impuesta en el marco de la crisis del coronavirus. En su página web, el Gobierno municipal asegura que se trata de la "regulación más estricta" que se ha impuesto en China desde que las autoridades nacionales iniciaron una campaña contra el consumo de animales salvajes tras las sospechas de que el brote de COVID-19 pudo estar relacionado con un mercado de Wuhan donde se vendían.

La lista de animales terrestres permitidos se limita a cerdos, vacas, ovejas, burros, conejos, pollos, patos, ocas, palomas y codornices, así como a "otros incluidos en el Directorio Nacional de Recursos Genéticos de Ganado y Aves Domésticas", donde también figuran otras especies como búfalos, camellos o caballos.

- 2 de abril 6:00 a.m.

Ellis Marsalis, el genio del jazz, falleció a los 85 años por covid-19

El gran jazzista Ellis Marsalis murió el miércoles a los 85 años a consecuencia del coronavirus, informó su hijo Branford, un saxofonista de renombre. El aclamado pianista y profesor -que participó en docenas de discos en una carrera que se prolongó a lo largo de varias décadas- era el padre del trompetista Wynton y el saxofonista Branford.

"Es con enorme tristeza que anuncio el fallecimiento de mi padre, Ellis Marsalis Jr., a consecuencia de las complicaciones del coronavirus", dijo Branford en un comunicado publicado en su página web, tras explicar que había sido hospitalizado el sábado. "Mi papá fue un músico y profesor gigante, y mucho mejor padre", dijo Branford. "Hizo todo lo posible para hacer de nosotros lo mejor que se podía".

- 1 de abril 6:20 p.m.

Este es el protocolo para manejo del coronavirus en las cadenas de producción de alimentos

El Ministerio de Agricultura informó ayer cuál es el protocolo a seguir en caso de que una persona vinculada con la cadena de producción de alimentos contraiga el nuevo coronavirus. Las acciones fueron recomendadas por el Ministerio de Salud. El protocolo busca que los centros de producción sepan qué hacer en caso de que alguna de las personas vinculadas a éstos de positivo para COVID-19.

- 1 de abril 6:16 p.m.

Llamadas para reportar violencia intrafamiliar se han disparado en esta cuarentena

En esta época de cuarentena obligatoria a causa del COVID-19, uno de los mayores temores de las autoridades era que la violencia intrafamiliar creciera. Y, al parecer, así está pasando, como demuestra un informe realizado por el Obervatorio Colombiano de las Mujeres, entidad adiscrita a la Vicepresidencia que sistematiza, entre otras cosas, las llamadas a la Línea 155. Las 1011 denuncias que se han presentando en solo diez días (un promedio de 101 llamadas diarias) han prendido las alarmas de las autoridades. También es preocupante el aumento en todos los factores de riesgo para las mujeres, como delitos sexuales y hechos de emergencia, desde el inicio de la cuarentena.

- 1 de abril 6:01 p.m.

Presidente de Filipinas amenaza con "matar de un tiro" al que no respete la cuarentena

En nombre de la lucha contra la pandemia de coronavirus, varios gobernantes aprovechan no sólo para ampliar sus poderes sino que dan órdenes que socavan todos los derechos. Es el caso de Filipinas con el presidente, Rodrigo Duterte, famoso por sus tentaciones autoritarias y frases polémicas.

No sólo logró que el Congreso le otorgue "poderes especiales" bajo la emergencia nacional, lo que le permite actuar sin contar con el Legislativo, modificar los presupuestos a su antojo e intervenir empresas privadas, sino que ha dado amenazado con "matar" a las personas que den problemas durante la cuarentena.

- 1 de abril 4:36 p.m.

"Muertes mundiales por coronavirus se duplicaron en una semana", OMS

El director de la Organización Mundial de la Salud expresó este miércoles su profunda preocupación por la rápida escalada y la propagación mundial de la infección del coronavirus. En las últimas cinco semanas el mundo ha sido testigo de un crecimiento casi exponencial en el número de casos nuevos, que ya han llegado a todos los países, territorios y áreas, informó.

- 1 de abril 3:09 p.m.

Nicolás García confirma primer muerto por COVID - 19 en Cundinamarca

En la tarde de este miércoles 1 de abril, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, informó por medio de su cuenta de Twitter el fallecimiento de una mujer a causa del COVID - 19. El anuncio se da después de que el Ministerio de Salud sacará un nuevo reporte de contagios en el país, que confirma que en Colombia hay 1.065 contagios por el nuevo coronavirus.

El lamentable hecho se registró en el municipio de Zipaquirá. Por el momento, lo único que se sabe es que se trata de una mujer, de 81 años. Ella se suma a otras 17 personas fallecidas en el país a causa del virus. El último deceso confirmado por el Ministerio de Salud fue el de una mujer de 19 años en la ciudad de Cali.

- 1 de abril 2:40 p.m.

La neumonía por coronavirus en jóvenes también puede ser grave

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recordado que nadie es invencible ante la COVID-19. En España, una de cada cinco personas infectadas tiene entre 20 y 39 años. Profesionales sanitarios de hospitales españoles confirman a SINC que hay un pequeño porcentaje de pacientes jóvenes que desarrollan neumonías severas por SARS-CoV-2, incluso de forma súbita.

- 1 de abril 1:33 p.m.

¿Los pacientes que se salvaron de COVID-19 pueden ayudar a los que apenas se infectan?

Tomar el plasma y, por lo tanto, los anticuerpos de los pacientes recuperados para tratar a los críticamente enfermos es otra de las alternativas que se abre camino. La FDA ya autorizó el procedimiento. En Estados Unidos, España y Colombia, entre otros países, se está evaluando su utilidad.

- 1 de abril 1:13 p.m.

Van 17 muertos y 1.065 casos por COVID-19 en Colombia

Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó 159 casos nuevos de COVI-19 en el país. Hasta la fecha se han confirmado 1.065 casos, siendo Bogotá, con 472, la ciudad donde más se han presentado. Además, informó que por el coronavirus han muerto 17 personas y recuperado 39.

- 1 de abril 1:00 p.m.

Más de 115 mil familias indígenas están en riesgo de contraer el COVID-19

La Organización Nacional Indígena (Onic) señala que 115.774 familias indígenas son vulnerables al contagio del coronavirus por su cercanía a centros urbanos donde ya se confirmaron casos, pe