Últimas noticias

En vivo: van 32 muertos y 1.406 casos por COVID-19 en Colombia

- Redacción salud

Aquí puede ver los países, en tiempo real, donde se ha propagado el Coronavirus. Esta es la situación del coronavirus en Colombia en tiempo real

- 4 de abril - 2:30 p.m

El Ministerio de Salud confirmó este sábado 4 de abril 139 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 1.406 casos. Además, confirmó que el número de víctimas mortales ya es de 32. Hasta el momento, también se han recuperado 85 pacientes.

- 3 de abril - 3:20 p.m

El Ministerio de Salud confirmó este viernes 3 de abril 106 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 1.267 casos. Además, confirmó que el número de víctimas mortales ya es de 25. Hasta el momento, también se han recuperado 55 pacientes.

- 2 de abril 6:42 p.m.

Colombia logra acuerdo con Corea del Sur para tratar emergencia por coronavirus

El presidente Iván Duque contó que había tenido una conferencia telefónica con su homólogo Moon Jae-in, mandatario de Corea del Sur, para establecer una cooperación en la lucha contra el COVID-19. El país asiático ayudará a Colombia con miles de pruebas para que avance en las pruebas rápidas.

“Le pedí el apoyo para Colombia y me manifestó que van a apoyar al país con miles de pruebas. También van a hacer un refuerzo en materia logística para la llegada de respiradores", señaló Duque en el canal de la presidencia.

Además, señaló que recibirá una asesoría de Corea del Sur para seguir los protocolos que se implementaron en la mitigación de esta pandemia. En solo tres semanas el país asiático pasó de ser el segundo país con más contagios a frenar exponencialmente las infecciones. La tecnología y la práctica constante de pruebas fueron sus aliados.

- 2 de abril 5:17 p.m.

Se confirman más de un millón de contagios y cerca de 50 mil muertes en el mundo por COVID-19

La universidad estadounidense Johns Hopkins, además, informó que el número de personas recuperadas llegó a las 200.000. Los 10 países con más casos confirmados acumulan más del 75% del total de las personas contagiadas, siendo Estados Unidos el nuevo foco de la pandemia.

- 2 de abril 4:06 p.m.

'Coronapoli', la creativa estrategia de la policía de India para generar conciencia sobre el COVID-19

Los agentes de tránsito utilizan un casco con forma del virus SARS-CoV-2 con el objetivo de recordarles a los conductores y peatones lo importantes que es permanecer en cuarentena. En este país ya se registran más de 1.300 casos.

- 2 de abril 3:06 p.m.

Colfuturo anuncia medidas para colombianos beneficiados que estudian en el exterior

Ante la emergencia, la junta directiva de la entidad se reunió y aprobó un plan con el objetivo de ayudar a los beneficiaros que necesiten un alivio financiero para aquellos que no puedan continuar con sus estudios o proyectos de investigación.

"Las medidas se revisarán de acuerdo con la evolución de la coyuntura", aseguró Colfuturo en un comunicado. Además, explicó que "los beneficiarios que requieran alivio financiero, no tendrán que pagar las cuotas de sus créditos correspondientes a abril, mayo y junio. Esas tres cuotas y sus intereses pasarán a pagarse al final del crédito. A los beneficiarios que lo puedan hacer, los invitamos a continuar con el pago de sus obligaciones", añadió.

- 2 de abril 3:01 p.m.

Funcionario del ICBF murió y contagió de COVID-19 a servidores de la entidad en Cali

Un lamentable hecho se registró en Cali, en el departamento de Valle del Cauca, después de que el pasado 30 de marzo, un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) muriera a causa de COVID-19. Una de sus compañeras también contrajo el virus y se encuentra recibiendo atención hospitalaria. La entidad lamentó los hechos y hace seguimiento al caso.

El pasado 23 de marzo, un defensor de familia del ICBF fue trasladado a un centro asistencial después de que presentara los síntomas del virus, pero fue hasta el 27 de marzo que se confirmó como positivo. A pesar de que los médicos brindaron atención, el 30 de marzo el hombre falleció. La entidad asegura que este tenía bases de hipertensión y diabetes.

- 2 de abril 2:27 p.m.

Con trapos rojos, familias piden ayuda en el barrio San Bernardo en Bogotá

El mecanismo ha sido utilizado por familias con adultos mayores tanto en la localidad de Santa Fe como en La Candelaria que piden ayuda ante las precarias condiciones que han tenido que vivir durante la cuarentena.

- 2 de abril 2:11 p.m.

Arabia Saudita pide una reunión urgente de la OPEP para revisar precios crudo

Arabia Saudita invitó este jueves a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a celebrar una reunión urgente ante la crisis del coronavirus y la caída del valor del crudo por la guerra de precios.

El reino invita a una reunión urgente a los miembros de la OPEP+ y otro grupo de países "con el fin de procurar llegar a un acuerdo justo para recuperar el equilibrio deseado en los mercados de petróleo", informó la agencia estatal SPA.

Esa invitación, según la agencia, se produce después de que el príncipe heredero Mohamed bin Salman y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieran una conversación telefónica para evaluar la situación de los mercados energéticos.

- 2 de abril 1:44 p.m.

Gobierno vigilará incremento de precios en artículos de primera necesidad

Tras los incrementos desproporcionados en los precios de varios alimentos, el Gobierno Nacional ideó una estrategia para vigilar las tarifas de varios artículos de primera necesidad que son susceptibles durante la cuarentena decretada (decreto 507).

En primer lugar, los ministerios de Agricultura, Salud y Comercio deberán elaborar unos listados de productos básicos conforme a las necesidades que identifiquen. Una vez consolidada, el DANE tendrá la tarea de hacerle seguimiento a su precio cada cinco días para identificar variaciones atípicas y significativas, basado en su comportamiento histórico. Todos los actores de las cadenas de producción, distribución y comercialización están obligados a suministrar esta información.

- 2 de abril 1:42 p.m.

Van 19 muertos y 1.161 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud anunció este jueves 2 de abril 96 nuevos casos. En total, la cifra de contagiados por COVID-19 en Colombia asciente a 1.161 casos, además confirmó que dos pacientes más habían fallecido. Se trata de una mujer de 81 años en Zipaquirá, que presentaba comorbilidades: hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, diabetes y nefropatía diabética. Y un hombre de 33 años en Bogotá.

La cartera también confirmó que hasta la fecha se han recuperado 55 pacientes.

- 2 de abril 1:34 p.m.

Medidas y ayudas de las empresas para enfrentar la crisis del coronavirus

Desde donaciones hasta reajustes en fuerza laboral, estas son algunas de las decisiones más recientes de empresas colombianas y extranjeras para sobrevivir y apoyar a otros en tiempos de pandemia.

- 2 de abril 11:16 a.m.

Estados Unidos dice que China miente sobre su número de fallecidos por COVID-19

Estados Unidos llegó a la conclusión de que China mintió en su balance de víctimas del nuevo coronavirus, infravalorando los casos, según un informe de inteligencia presentado a la Casa Blanca y citado el miércoles por varios congresistas.

Interrogado al respecto durante su rueda de prensa informativa diaria, el presidente Donald Trump dijo: "Sus cifras parecen un poco subestimadas, y soy generoso cuando digo esto". No obstante, un poco más tarde agregó que "respecto al tema de saber si sus cifras son correctas, yo no soy un contador chino".

La agencia Bloomberg hizo referencia el miércoles a este informe confidencial remitido la semana pasada a la Casa Blanca.

- 2 de abril 10:40 a.m.

Tras cierre de colegios, Amazon da acceso gratuito a todos los audiolibros para niños

"Mientras las escuelas estén cerradas, estamos abiertos". Con ese mensaje Amazon anució la decisión que acaba de tomar en medio de la pandemia de COVID-19: liberar cientos de títulos para niños, que podrán acceder a ellos mientras los colegios continúnen cerrados.

"A partir de hoy, los niños de todas partes pueden aceder instantáneamente una increíble colección de historias, incluidos títulos en seis idiomas diferentes, que los ayudarán a seguir soñando, aprendiendo y simplemente siendo niños", se lee en el breve anuncio de la multinacional.

La decisión fue tomada luego de muchos países, como Colombia, optaran por una medida drástica para detener la expansión del nuevo coronavirus: cerrar las escuelas y las universidades.

- 2 de abril 8:22 a.m.

Indígenas de la Amazonía piden a los gobiernos medidas urgentes frente al COVID-19

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus organizaciones integrantes, que se encuentran en los nueve países amazónicos, pidieron a sus respectivos Gobiernos a adoptar medidas de protección para hacer frente a la propagación del COVID-19.

En una declaración de carácter urgente, subraya la “doble vulnerabilidad” de los pueblos originarios en materia de “exclusión y marginación histórica” y recuerda que, ante la emergencia sanitaria declarada, carecen de “protocolos específicos” para enfrentar la pandemia.

- 2 de abril 8:05 a.m.

El vuelo de drones está prohibido en Colombia durante cuarentena

La Aeronáutica Civil aclaró que el uso de drones en el territorio nacional se encuentra temporalmente restringido durante el aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena) decretado por el Gobienro Nacional en el marco de la emergencia social, económica y ecológica ocasionada por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, sí se permite la operación de drones para la asistencia y prestación de servicios de salud, así como para las labores que adelantan las misiones médicas, la revisión y atención de emergencias, afectaciones viales y el funcionamiento de infraestructura crítica, entre otras.

- 2 de abril 7:45 a.m.

Ciudad china prohíbe comer perros y gatos tras crisis

Shenzhen, una de las mayores ciudades de China, anunció hoy que incorporará en mayo la prohibición de comer perros y gatos a la de comerciar y consumir animales salvajes, impuesta en el marco de la crisis del coronavirus. En su página web, el Gobierno municipal asegura que se trata de la "regulación más estricta" que se ha impuesto en China desde que las autoridades nacionales iniciaron una campaña contra el consumo de animales salvajes tras las sospechas de que el brote de COVID-19 pudo estar relacionado con un mercado de Wuhan donde se vendían.

La lista de animales terrestres permitidos se limita a cerdos, vacas, ovejas, burros, conejos, pollos, patos, ocas, palomas y codornices, así como a "otros incluidos en el Directorio Nacional de Recursos Genéticos de Ganado y Aves Domésticas", donde también figuran otras especies como búfalos, camellos o caballos.

- 2 de abril 6:00 a.m.

Ellis Marsalis, el genio del jazz, falleció a los 85 años por covid-19

El gran jazzista Ellis Marsalis murió el miércoles a los 85 años a consecuencia del coronavirus, informó su hijo Branford, un saxofonista de renombre. El aclamado pianista y profesor -que participó en docenas de discos en una carrera que se prolongó a lo largo de varias décadas- era el padre del trompetista Wynton y el saxofonista Branford.

"Es con enorme tristeza que anuncio el fallecimiento de mi padre, Ellis Marsalis Jr., a consecuencia de las complicaciones del coronavirus", dijo Branford en un comunicado publicado en su página web, tras explicar que había sido hospitalizado el sábado. "Mi papá fue un músico y profesor gigante, y mucho mejor padre", dijo Branford. "Hizo todo lo posible para hacer de nosotros lo mejor que se podía".

- 1 de abril 6:20 p.m.

Este es el protocolo para manejo del coronavirus en las cadenas de producción de alimentos

El Ministerio de Agricultura informó ayer cuál es el protocolo a seguir en caso de que una persona vinculada con la cadena de producción de alimentos contraiga el nuevo coronavirus. Las acciones fueron recomendadas por el Ministerio de Salud. El protocolo busca que los centros de producción sepan qué hacer en caso de que alguna de las personas vinculadas a éstos de positivo para COVID-19.

- 1 de abril 6:16 p.m.

Llamadas para reportar violencia intrafamiliar se han disparado en esta cuarentena

En esta época de cuarentena obligatoria a causa del COVID-19, uno de los mayores temores de las autoridades era que la violencia intrafamiliar creciera. Y, al parecer, así está pasando, como demuestra un informe realizado por el Obervatorio Colombiano de las Mujeres, entidad adiscrita a la Vicepresidencia que sistematiza, entre otras cosas, las llamadas a la Línea 155. Las 1011 denuncias que se han presentando en solo diez días (un promedio de 101 llamadas diarias) han prendido las alarmas de las autoridades. También es preocupante el aumento en todos los factores de riesgo para las mujeres, como delitos sexuales y hechos de emergencia, desde el inicio de la cuarentena.

- 1 de abril 6:01 p.m.

Presidente de Filipinas amenaza con "matar de un tiro" al que no respete la cuarentena

En nombre de la lucha contra la pandemia de coronavirus, varios gobernantes aprovechan no sólo para ampliar sus poderes sino que dan órdenes que socavan todos los derechos. Es el caso de Filipinas con el presidente, Rodrigo Duterte, famoso por sus tentaciones autoritarias y frases polémicas.

No sólo logró que el Congreso le otorgue "poderes especiales" bajo la emergencia nacional, lo que le permite actuar sin contar con el Legislativo, modificar los presupuestos a su antojo e intervenir empresas privadas, sino que ha dado amenazado con "matar" a las personas que den problemas durante la cuarentena.

- 1 de abril 4:36 p.m.

"Muertes mundiales por coronavirus se duplicaron en una semana", OMS

El director de la Organización Mundial de la Salud expresó este miércoles su profunda preocupación por la rápida escalada y la propagación mundial de la infección del coronavirus. En las últimas cinco semanas el mundo ha sido testigo de un crecimiento casi exponencial en el número de casos nuevos, que ya han llegado a todos los países, territorios y áreas, informó.

- 1 de abril 3:09 p.m.

Nicolás García confirma primer muerto por COVID - 19 en Cundinamarca

En la tarde de este miércoles 1 de abril, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, informó por medio de su cuenta de Twitter el fallecimiento de una mujer a causa del COVID - 19. El anuncio se da después de que el Ministerio de Salud sacará un nuevo reporte de contagios en el país, que confirma que en Colombia hay 1.065 contagios por el nuevo coronavirus.

El lamentable hecho se registró en el municipio de Zipaquirá. Por el momento, lo único que se sabe es que se trata de una mujer, de 81 años. Ella se suma a otras 17 personas fallecidas en el país a causa del virus. El último deceso confirmado por el Ministerio de Salud fue el de una mujer de 19 años en la ciudad de Cali.

- 1 de abril 2:40 p.m.

La neumonía por coronavirus en jóvenes también puede ser grave

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recordado que nadie es invencible ante la COVID-19. En España, una de cada cinco personas infectadas tiene entre 20 y 39 años. Profesionales sanitarios de hospitales españoles confirman a SINC que hay un pequeño porcentaje de pacientes jóvenes que desarrollan neumonías severas por SARS-CoV-2, incluso de forma súbita.

- 1 de abril 1:33 p.m.

¿Los pacientes que se salvaron de COVID-19 pueden ayudar a los que apenas se infectan?

Tomar el plasma y, por lo tanto, los anticuerpos de los pacientes recuperados para tratar a los críticamente enfermos es otra de las alternativas que se abre camino. La FDA ya autorizó el procedimiento. En Estados Unidos, España y Colombia, entre otros países, se está evaluando su utilidad.

- 1 de abril 1:13 p.m.

Van 17 muertos y 1.065 casos por COVID-19 en Colombia

Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó 159 casos nuevos de COVI-19 en el país. Hasta la fecha se han confirmado 1.065 casos, siendo Bogotá, con 472, la ciudad donde más se han presentado. Además, informó que por el coronavirus han muerto 17 personas y recuperado 39.

- 1 de abril 1:00 p.m.

Más de 115 mil familias indígenas están en riesgo de contraer el COVID-19

La Organización Nacional Indígena (Onic) señala que 115.774 familias indígenas son vulnerables al contagio del coronavirus por su cercanía a centros urbanos donde ya se confirmaron casos, pero no cuentan con las suficientes medidas de protección. Las comunidades cercanas a la frontera con el Ecuador están en mayor riesgo.

- 1 de abril 10:52 a.m.

El drama de Guayaquil, la ciudad que no tiene cómo enterrar a sus muertos por el coronavirus

La pandemia del covid-19, que ya registra más de cientos de miles de contagios y decenas de miles de muertos alrededor del mundo, aterrizó en Ecuador hace más de un mes. Desde entonces es uno de los países que ha visto con alarma crecer su número de contagiados y fallecidos de manera exponencial.

La situación en este país es dramática. Con 17 millones de habitantes, Ecuador es el tercer país de Latinoamérica en número de contagios, 2.748 casos (al 1 de abril), y fallecimientos, 90, si bien es cierto que el grueso de la propagación se da por ahora en una sola región: la provincia de Guayas.

Guayas, donde se encuentra la ciudad Guayaquil, tiene según los últimos datos oficiales más víctimas del covid-19 que naciones latinoamericanas enteras: Más de 1.615 infectados y 60 muertos. De acuerdo con estadísticas oficiales, el 69% de los casos están en esta región en Ecuador.

- 1 de abril 10:48 a.m.

Presidente pide sanciones económicas a quienes estigmaticen a médicos por el coronavirus

En los últimos días ha sido un hecho recurrente que el presidente Iván Duque disponga de una franja en la mañana para responder entrevistas radiales en las que da partes sobre el avance del coronavirus en el país y las medidas a tomar. Este miércoles no fue la excepción y tuvo un amplio diálogo con el sistema de medios públicos de la nación.

Entre los muchos anuncios hechos en esta entrevista, varios ya revelados durante las intervenciones televisivas de los últimos días, llamó la atención el jalón de orejas hecho por el presidente al país frente a los casos de estigmatización a los trabajadores de la salud por el temor a un contagio de coronavirus. El primer mandatario rechazó esta actitud tomada por algunos colombianos y aseguró que, más allá de una sanción social, este tipo de acciones tenían que ser sancionadas de forma económica.

- 1 de abril 9:13 a.m.

La SIC les pide a los alcaldes vigilar a los productores y proveedores durante la cuarentena

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) exhortó a los alcaldes distritales y municipales para adelanten acciones de inspección y vigilancia a las operaciones de los productores y proveedores. Medidas con las que se busca proteger los derechos de los consumidores durante la cuarentena.

Por medio de una circular la SIC dice: “Al evidenciarse que la alerta mundial generada por esta pandemia ha desatado, de una parte, compras inusuales y excesivas por parte de los consumidores, y de otra, el comportamiento inescrupuloso e ilegal de algunos productores o comercializadores de bienes y servicios, se hace imperativo que todas las alcaldías distritales y municipales que cuentan con funciones de inspección, vigilancia y control en materia de protección al consumidor se articulen con la Superintendencia de Industria y Comercio, con el propósito de garantizar la protección de los derechos de todos los consumidores”.

- 1 de abril 9:03 a.m.

Desde este jueves Medellín aplica pico y cédula para la compra de alimentos

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, informó que desde este jueves 2 de abril hasta el lunes 13 de abril, Medellín tendrá pico y cédula para enfrentar la etapa de mitigación contra el coronavirus. Esta restricción no abarca la compra de medicamentos. La medida aplica en todo el territorio municipal, tanto en la zona urbana como rural.

Dos veces a la semana entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. un miembro de la familia podrá comprar víveres y realizar diligencias bancarias si el último número de su cédula lo indica. La medida también aplica para el reclamo de subsidios.

- 1 de abril 8:45 a.m.

Censura: la insólita forma con la que Turkmenistán "acabó" con el coronavirus

El país asiático alardea ser uno de los pocos lugares en donde no hay casos confirmados de Covid-19, pero la realidad es que esto se debe a la censura oficial. Un grupo de periodistas denunció que en Turkmenistán cualquier referencia al brote está prohibida, y quien sea sorprendido hablando de la enfermedad, o incluso, usando un tapabocas en la calle, puede ir a la cárcel.

- 1 de abril 7:50 a.m.

Hay riesgo de "penuria alimentaria" por el coronavirus, advierten ONU y OMC

Existe un riesgo de "penuria alimentaria" en el mercado mundial por perturbaciones derivadas de la Covid-19 en el comercio internacional y las cadenas de suministro, advirtieron los presidentes de dos organismos de la ONU y de la OMC.

Estas incertidumbres "pueden generar una oleada de restricciones a la exportación" que pueden causar una "penuria en el mercado mundial", declaran en inusual comunicado común el chino Qu Dongyu, que dirige la Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización mundial de la salud (OMS) y el brasileño Roberto Azevedo, dirigente de la Organización mundial del comercio (OMC).

Para estas tres organizaciones multilaterales es "importante" garantizar los intercambios comerciales, "en particular para evitar penurias alimentarias", indica su texto común recibido en París.

- 1 de abril 7:45 a.m.

El cambio de opinión de Trump: Ahora dice que está mal comparar el coronavirus con la gripa

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes que el riesgo de coronavirus es claramente peor que el de la gripa regular, dando marcha atrás en todas sus declaraciones anteriores.Trump afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que "mucha gente" había sugerido previamente que el país debería dejar que el coronavirus siguiera su curso, al igual que la gripa estacional.

"Resístalo, no haga nada, solo resístalo y piense que es gripa", dijeron, según Trump, quien ahora consideró: "Pero no es gripa. Es algo cruel"

-1 de abril 6:46 a.m.

El precio del bitcoin cayó 25 % en marzo por el coronavirus

La agitación que sacudió los mercados financieros mundiales en marzo causó estragos para bitcoin, pues la criptomoneda registró uno de los peores meses. Los inversionistas se alejaron de los activos más riesgosos en medio de la pandemia de coronavirus que ensombrece las perspectivas de crecimiento global. Situación que provocó que el bitcoin cayera cerca de 25% a niveles por debajo de los US$6.500. Eso hace que este mes sea el peor para la moneda digital desde noviembre de 2018.

La caída de la criptomoneda borró toda noción de que bitcoin actuaría como refugio en tiempos de inestabilidad. A medida que las acciones y los metales cayeron a ritmos que no se habían detectado en décadas, las monedas digitales se vieron afectadas por la rápida liquidación de prácticamente todos los activos en un apuro por cobrar.

- 1 de abril 6:00 a.m.

Para muertos por nuevo coronavirus, Gobierno ordena priorizar las cremaciones

El Ministerio de Salud expidió un documento en el cual se detallan las medidas que deben tener en cuenta todos los funcionarios judiciales y del sector salud que se involucren en el traslado o alistamiento de cadáveres de personas que cuya causa de muerte, confirmada o probable, sea el COVID-19.

- 1 de abril 5:47 a.m.

"Aislamiento vertical", la propuesta de Bolsonaro que genera escepticismo en expertos

Un meme que circula estos días por las redes sociales brasileñas ironiza sobre la postura frente al coronavirus del presidente Jair Bolsonaro, que contrapone salvar la economía con salvar vidas de personas consideradas de riesgo. En él, un dinosaurio está observando la llegada del meteorito que provocó la extinción de esos vertebrados y exclama: "¡Puta mierda, va a joder la economía!".

Con casi la mitad de la población mundial confinada en sus casas, el mandatario ultraderechista de 65 años sostiene que el coronavirus es una "gripecita" y se opone a las medidas de cuarentena y de distanciamiento social aplicados en casi todos los estados brasileños. Sus diatribas e iniciativas contrarían las directrices de la inmensa mayoría de especialistas e incluso de su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, que prevé que la pandemia, que hasta el lunes se cobró 159 vidas en Brasil, llegue a su auge a partir de fines de abril.

- 31 de marzo 10:43 p.m.

Así puede acceder al subsidio de desempleo en época de cuarentena

En el marco de la emergencia económica decretada por la propagación del coronavirus, el Gobierno Nacional anunció hace unos días el subsidio de emergencia del Mecanismo de Protección al Cesante.Las personas cesantes que se postulen tendrán acceso a aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, calculado sobre un salario mínimo legal mensual vigente (smlmv). "Adicionalmente, recibirán la cuota monetaria del subsidio familiar para hijos, hermanos en situación de discapacidad o padres dependientes, en los mismos términos y valores que se venían entregando y en las condiciones establecidas en la legislación vigente aplicables al Sistema de Subsidio Familiar", explicó el Ministerio del Trabajo.

- 31 de marzo 10:12 p.m.

No es cierto que inyectarse bilis de oso cure a las personas del coronavirus

Recientemente, la Comisión Nacional de Salud de China recomendó tratar casos graves y críticos de pacientes que tengan COVID-19 con inyecciones conocidas como Tan Re Qing, que contienen entre sus compuestos bilis de oso. La noticia fue publicada en Environmental Investigation Agency (EIA) por un grupo de periodistas especializados en investigación de agresiones y delitos ambientales.

Los periodistas se basaron en una lista de tratamientos que publicó la comisión el 4 de marzo. En el documento titulado Plan de Diagnóstico y Tratamiento COVID-19 recomiendan el uso de estas inyecciones que tienen bilis de oso, especialmente del oso tibetano. Se producen a partir del líquido extraído de la vesícula biliar de individuos en cautiverio.

- 31 de marzo 10:00 p.m.

Transmilenio implementará rutas preferenciales para profesionales de la salud

Teniendo en cuenta la coyuntura que atraviesa la capital del país y la declaratoria de Aislamiento Preventivo Obligatorio por la crisis de salud pública a causa del COVID-19, Transmilenio. implementará 11 nuevas rutas del componente de alimentación y zonal del Sistema Integrado de Transporte Público, para atender a los profesionales de la salud y demás trabajadores de centros hospitalarios que, a diario se movilizan en la ciudad.

La medida hace parte del compromiso del sistema de transporte que, desde el simulacro de aislamiento preventivo obligatorio en Bogotá (decretado el pasado de 20 de marzo) y el Asilamiento Preventivo Obligatorio Nacional (desde el 25 de marzo hasta el próximo 13 de abril), ha mantenido su oferta de servicios para quienes hacen parte de las excepciones a la restricción de circulación.

- 31 de marzo 8:45 p.m.

Casos de niños con coronavirus se subestiman y suponen un riesgo

La percepción de que los niños no se infectan con el coronavirus o que la enfermedad no progresa en ellos ha llevado a que se hayan sometido a menos testeos y a una subestimación de las tasas de infección real. Esto puede transformar a los niños en un riesgo silencioso para los grupos vulnerables, según estudios recientes.

Según una investigación publicada el 18 de marzo en la revista New England Journal of Medicine (NEJM), del 26 de enero al 28 de febrero, el Hospital de Niños de Wuhan examinó a 1.391 niños sintomáticos y asintomáticos con contacto conocido con pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19. Entre ellos, 171 (12,3%) —con una edad media de 6,7 años— estaban infectados por coronavirus.

Cuatro de cada 10 tuvieron fiebre y 15,8 % no tenía síntomas de neumonía. Tres pacientes (1,8 %) requirieron apoyo de cuidados intensivos y ventilación mecánica durante la hospitalización, y un paciente, un bebé de 10 meses con afecciones coexistentes, murió.

- 31 de marzo 6:52 p.m.

Gobierno prohíbe desalojo de arrendatarios durante emergencia por coronavirus

Este martes, el ministro de Vivienda Jonathan Malagón, anunció una serie de medidas con las que el Gobierno pretende aliviar la carga para los arrendatarios en el marco de la emergencia por el nuevo coronavirus. Malagón anunció que, durante el tiempo que dure la contingencia, y hasta dos meses después, queda prohibido el desalojo de quienes vivan u operen sus negocios bajo arriendo.

En el mismo periodo de tiempo se congelarán los cánones de arrendamiento, independientemente de lo que estipulen los contratos. Esto quiere decir que no se podrá incrementar el costo de los arriendos en el marco de la emergencia.

- 31 de marzo 6:41 p.m.

Gremio de vigilancia privada pide al Gobierno línea de crédito para salvar a sus empresas

Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional De Empresas de Vigilancia Privada, le dijo a El Espectador que, ante los cierres de tiendas, restaurantes y la imposibilidad de hacer turismo por el COVID-19, los esquemas de seguridad privada se han reducido entre un 30 % y 40%. Estima que hay al menos 30 guardias ya diagnosticados.

- 31 de marzo 4:48 p.m.

Gobierno lanza convocatoria para la fabricación de productos para el sector salud

Mantener abastecido al país de los productos necesarios para sobrellevar la pandemia del nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2, es una de las prioridades del Gobierno Nacional. Aunque hasta el momento, los esfuerzos se han centrado en mantener en funcionamiento la cadena de alimentos, ahora, de acuerdo con Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, la siguiente prioridad es la producción en los elementos de protección para el sector de la salud.

En ese sentido, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se lanzó la convocatoria "Empresas por el Empleo", una iniciativa que busca, en primer lugar, identificar la oferta disponible de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que producen y/o comercializan batas manga larga antifluido, gorros, polainas, caretas, visores, mono gafas, guantes de vinilo, guantes de látex estériles, guantes de látex no estériles, tapabocas (mascarilla quirúrgica) y respirador N95.

- 31 de marzo 3:01 p.m.

¿Cuáles son los cinco países africanos que no reportan casos de coronavirus?

Cinco países africanos forman parte de la reducida lista de Estados del mundo que aún no han registrado ningún caso del nuevo coronavirus. Algunos de esos países lo atribuyen a la gracia de Dios o a su aislamiento aéreo, otros admiten que la ausencia de casos puede deberse a la falta de pruebas de detección. Burundi, que invocaba hasta ahora la gracia divina, tuvo que reconocer los dos primeros casos este martes.

- 31 de marzo 2:35 p.m.

Barco hospital con mil camas que espera ayudar a salvar a Nueva York del COVID-19

El estado de Nueva York, en Estados Unidos, se ha convertido en el epicentro de contagios de COVID-19 del país. Con 75.796 casos confirmados -de los 174.567 a nivel nacional- se enfrenta al desbordamiento de hospitales y morgues. Según las últimas cifras, de los 3.148 fallecidos en el país, más de 1.500 están en ese estado, donde también hay cerca de 9.500 personas hospitalizadas y 2.000 en cuidados intensivos a causa de la pandemia.

En medio de la lucha por enfrentar el acelerado aumento de casos de contagio, Nueva York tuvo que instalar un hospital de campaña en un centro de convenciones con 2.500 camas más, y pedir el apoyo del buque hospital USNS Comfort. En pleno Central Park, en la ciudad de NY, se levantó un hospital de campaña para dar tratamiento a más de 60 personas. También se instalaron depósitos de cadáveres móviles en Manhattan y Brooklyn a raíz del desbordamiento de las morgues.

- 31 de marzo 2:21 p.m.

Van 16 muertos y 906 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud confirmó que la cifra de personas contagiadas por COVID-19 en el país ascendió a 906 y la de muertos a 16. Además, confirmó que se han recuperado 31 personas.

- 31 de marzo 1:30 p.m.

Mayor centro de investigación de Brasil construye hospital para COVID-19

La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el principal centro de investigación en salud de Brasil y el mayor de América Latina, inició la construcción de un hospital de campaña en Río de Janeiro para el tratamiento de pacientes críticos y la definición de protocolos que ayudarán a combatir la pandemia de la COVID-19 a nivel nacional.

La unidad, de la que ya se iniciaron las obras, reforzará la labor de por lo menos diez hospitales de campaña para pacientes con COVID-19 anunciadas por las autoridades de Río de Janeiro, el segundo estado de Brasil con mayor número de contagiados con el nuevo virus.

El "Centro hospitalario para la pandemia de la COVID-19 - Instituto Hospitalario de Enfermedades Infecciosas", como la Fiocruz bautizó su unidad, será un centro de referencia para el tratamiento e investigación del nuevo virus en Brasil. Esto porque en la unidad, además de atender pacientes graves, también se adelantarán los ensayos clínicos contra la COVID-19, con los que Fiocruz busca verificar la efectividad de cuatro tratamientos contra el virus, en el marco de una acción global coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

- 31 de marzo 12:35 p.m.

África supera los 5.600 contagios y las 190 muertes por el coronavirus

África sigue siendo uno de los continentes menos afectados por la enfermedad COVID-19, pero el coronavirus no da tregua y se propaga a gran velocidad por el continente, que ya tiene más de 5.600 casos y más de 190 muertes. Desde el pasado 14 de febrero, cuando se declaró el primer contagio en el continente (un ciudadano chino en Egipto), África ha registrado 5.661 contagios y 194 fallecimientos, según el último recuento de Efe a las 18:00 GMT a partir de los comunicados de los gobiernos y los datos que tabula la Universidad John Hopkins (EEUU).

Los últimos países en entrar en la lista fueron hoy Sierra Leona y Burundi. El presidente sierraleonés, Julius Maada Bio, confirmó hoy el primer caso de este país de África occidental, correspondiente a un hombre de 37 años que viajó desde Francia el pasado día 16 y estaba en cuarentena. Mientras que el ministro de Sanidad burundés, Thaddée Ndikumana, confirmó que dos de las personas aisladas en el hotel Bumerec por haber regresado al país recientemente han dado positivo.

- 31 de marzo 11:39 a.m.

El laboratorio de la U. del Valle realizará pruebas para detectar casos de coronavirus

La Universidad del Valle anunció que el Ministerio Nacional de Salud autorizó al laboratorio de agentes biológicos del Departamento de Microbiología de la universidad, para realizar las pruebas que identifican los casos de COVID-19. A partir de este martes 31 de marzo, el laboratorio tendrá la capacidad de realizar 60 pruebas diarias.

“Desde hace un par de semanas venimos haciendo los trámites con el Instituto Nacional de Salud (INS) para que el laboratorio de microbiología de la facultad de salud, que dirige la profesora Beatriz Parra, fuera habilitado para hacer las pruebas del COVID-19”, dijo Edgar Varela, rector de la Universidad.

- 31 de marzo 11:09 a.m.

Colombia entra, oficialmente, en la fase de mitigación del COVID-19

“En este momento el índice de casos que tenemos sin nexo, frente a los registrados con nexo está en el 11%. Es decir, 11% de las personas con COVID-19 identificadas en Colombia no tienen un nexo epidemiológico (no es claro cómo se contagiaron) y, como lo dijimos desde el principio, por encima del 10% significa que estamos en etapa de mitigación. Esto es un hecho”

Con esas palabras el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le anunció al país que Colombia se encuentra, oficialmente, en una nueva etapa de la pandemia del COVID-19: la de mitigación. Hasta el momento estaba en la fase de contención.

- 31 de marzo 10:31 a.m.

Bob Iger, presidente de Disney, renuncia a su salario por la crisis del coronavirus

El presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, renunciará a su salario a partir de abril para reducir el impacto que la crisis del nuevo coronavirus está teniendo sobre la compañía, que ha cerrado sus parques temáticos, cancelado estrenos de cine y pausado casi todos los rodajes.

Iger, que asumió el cargo en febrero tras abandonar su anterior puesto como consejero delegado (CEO) de la empresa, contó con un salario base de 3 millones de dólares según los datos del último año fiscal, aunque sus ingresos superaron los 45 millones por complementos, bonos y reparto de acciones.

- 31 de marzo 10:01 a.m.

Uruguay copia modelo coreano para hacer test de COVID-19 sin salir del auto

Uruguay implementará un nuevo sistema para efectuar test diagnósticos del coronavirus COVID-19 en puntos móviles a los que los usuarios acudirán en sus vehículos y, sin salir de ellos, se les tomará la muestra, siguiendo un modelo exitoso en Corea del Sur.

El paciente obtendrá cita para la prueba mediante la app Coronavirus UY, que el Ejecutivo presentó el pasado viernes 20 y que este martes fue actualizada para implantar un sistema de "telemedicina", con el fin de atender a más personas y disminuir el riesgo de contagio del personal sanitario.

Sin embargo, este nuevo "autoservicio" no está abierto para cualquiera sino que solo se tomarán las muestras a aquellos pacientes a los que un médico les prescribió la prueba, según explicó este lunes el director ejecutivo de GeneXus, una de las empresas encargadas de esta app, Nicolás Jodal. Como si de un restaurante de comida rápida se tratara, el posible infectado pasará por varios puestos sin descender del vehículo en ningún momento.

En la entrada del "autotest COVID-19", el usuario deberá mostrar su identificación sin bajar la ventanilla, se comprobará si tiene cita y, en caso afirmativo, continuará hasta el siguiente paso, donde el personal sanitario le tomará una muestra a través de las cavidades nasales, único momento en el que deberá bajar la ventanilla.

- 31 de marzo 9:29 a.m.

Amazonas recibe una ambulancia y 12 toneladas de equipos médicos para enfrentar el COVID-19

Las próximas semanas no serán fáciles para el sistema de salud. Es posible que, pese a las medidas tomadas por el Gobierno, empiece a colapsar a medida que incrementan los casos de COVID-19. Pero hay unos eslabones que pueden resultar especialmente frágiles: las zonas más apartadas como los departamentos amazónicos.

La preocupación ya la han expresado varias personas en diversas oportunidades. Olga Lucía Zuluaga, directora de Acesi, la asociación que reúne 450 hospitales públicos del país, se lo dijo a este diario hace unos días: “Territorios como Guainía, Guaviare, Amazonas, La Guajira, Chocó y el mismo Tumaco tienen deficiencias grandes. Son regiones en las que, lastimosamente, la red pública y la red privada son bastante deficientes”, aseguró.

Para empezar a remediar esta situación, hace unos días llegaron a Laticia, la capital del departamento, un par de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana con varios insumos médicos. En un Hércules C-130 y en un Júpiter 767, esa entidad transportó una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una ambulancia totalmente equipada y cerca de 12 toneladas de medicamentos, equipos médicos, camas y colchones.

- 31 de marzo 8:56 a.m.

Italia permite a los niños dar un paseo acompañados de un padre

El Ministerio del Interior de Italia precisó que los niños pueden salir a dar un paseo y acompañados de un solo padre y en las proximidades de sus casas, después de las peticiones de conceder que los menores pudieran salir a pesar de las medidas de aislamiento debido a la pandemia del coronavirus.

En un comunicado, Interior puntualizo que respecto al permiso de salir a pasear o correr cerca de casa, también podrán hacerlo los menores mientras estén acompañados de un progenitor y en las proximidades de casa. La ministra de Igualdad de Oportunidades y la Familia, Elena Bonetti; la subsecretaria de Salud con responsabilidad en medicina para niños y adolescentes, Sandra Zampa, y el presidente de la Sociedad Italiana de Pediatría (SIP), Alberto Villani, habían escrito justo hoy una carta al ministro de Sanidad, Roberto Speranza presentando el problema de no permitir salir de casa a los niños.

"Hemos compartido con el ministro Speranza la necesidad de permitir que todos las personas en edad de desarrollo, es decir, menores de entre 0 y 18 años, puedan realizar actividades físicas y recreativas al aire libre, pero siempre acompañados por un miembro de la familia, respetando la distancia social".

- 31 de marzo 8:13 a.m.

Liberan a 78 elefantes por falta de turistas en Tailandia

Decenas de elefantes fueron liberados de la esclavitud de las pesadas sillas que utilizaban para pasear turistas en Tailandia en medio de la crisis mundial por el coronavirus. La poca afluencia de visitantes en plena pandemia obligó a los dueños de los mamíferos a devolverlos a su habitat natural.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió en Chiang Mai, una ciudad que se encuentra al norte de Tailandia, debido al estado de emergencia declarado por el gobierno para enfrentar al COVID-19 y también porque en este momento no hay a quien ofrecerle la "exótica" experiencia.

- 31 de marzo 7:33 a.m.

Aerolíneas suspenden el 50 % de su capacidad mundial por coronavirus

La mayor caída porcentual semanal registrada por OAG Aviation Worldwide a nivel mundial se produjo cuando Estados Unidos e India aceleraron sus recortes en 4,4 millones de asientos y 3,5 millones de asientos, respectivamente, lo que equivale a reducciones de capacidad del 21 % y el 70 %. Las aerolíneas de todo el mundo están dejando en tierra sus aeronaves a medida que la demanda se desploma por el coronavirus, que ha infectado a más de 785.000 personas en todo el mundo y ha provocado la muerte de 37.600.

“La industria aérea tardó unas ocho semanas en reducir la capacidad mundial de 106 millones a 90 millones”, escribió el analista sénior de OAG, John Grant, en un blog semanal. “Tardó otras dos semanas en caer a 49 millones”.

- 31 de marzo 7:31 a.m.

Gobierno entrega de forma anticipada más de $780 mil millones a las EPS

Esta semana la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, entidad encargada de manejar los recursos del sistema de salud, anunció algo que las EPS estaban esperando: el giro anticipado de montos para que financien tratamientos de pacientes de alto costo y las pruebas para diagnosticar el COVID-19.

En total, anunció la Adres, desembolsó $782.515 millones a las EPS. Es una suma que corresponde al nuevo mecanismo de pago que adoptó el Ministerio de Salud en febrero de este año y que busca transformar la manera en que se pagan los medicamentos del llamado No POS.

- 31 de marzo 6:23 a.m.

Panamá se plantea uso de coliseos deportivos para aislar pacientes de COVID-19

Las autoridades de Panamá barajan la idea de aislar pacientes de COVID-19 en los coliseos deportivos del país, que registra ya 27 decesos y 1.075 casos confirmados de la enfermedad y en donde ya se están confinando personas contagiadas en hoteles.

El director general del estatal Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Eduardo Cerda, dijo este martes a EFE que "dentro del plan de emergencia nacional se ha hablado" sobre el uso de los estadios y coliseos deportivos "en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud". El dirigente precisó que ya se identificaron a nivel nacional "diez coliseos y áreas deportivas que poseen dormitorios y espacios libres por si se requiere el uso como albergue para pacientes en aislamiento o para lo que el sistema de Salud requiera".

Las autoridades sanitarias han reportado que al menos un centenar de pacientes de COVID-19 están aislados en hoteles que ha prestado sus instalaciones para ello, donde tiene un mejor monitoreo médico y se garantiza el cumplimiento del confinamiento. Cerda recalcó que ya se están usando las instalaciones deportivas como albergue de personas que han regresado del extranjero, y también como centro de acopio de alimentos.

- 30 de marzo 10:00 p.m.

San Andrés enfrenta el coronavirus en medio de crisis hospitalaria

En el archipiélago las deficiencias que durante años ha tenido el sistema de salud son la principal preocupación de las autoridades a la hora de enfrentar la emergencia. Hay un caso de contagio confirmado.

- 30 de marzo 9:49 p.m.

El gobierno de México declaró emergencia nacional por COVID-19

El gobierno de México declaró este lunes emergencia sanitaria por la epidemia de coronavirus hasta el 30 de abril ante el aumento en el número de casos en el país, que alcanzan 1.094 contagios y 28 fallecimientos. El Consejo de Salubridad General "ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia generada por el virus COVID-19", dijo el canciller Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa.

México superó este lunes el millar de contagios de COVID-19 con 1.094 casos confirmados, 101 más respecto a los 993 del día de ayer y 28 defunciones,ocho más que la víspera, informaron las autoridades sanitarias del país. En una rueda de prensa en el Palacio Nacional, las autoridades sanitarias mexicanas confirmaron que, además, tienen un registro de 2.752 casos sospechosos de la enfermedad, luego de que el pasado 27 de febrero se reportada el primer contagio.

- 30 de marzo 8:46 p.m.

Por el coronavirus, Comisión de Paz del Senado pide cese al fuego de todos los armados

El Congreso está en medio de un limbo jurídico frente a la posibilidad o no de que se hagan sesiones formales por medios virtuales para prevenir el contagio por el coronavirus. Mientras se soluciona este debate, algunas comisiones se han venido reuniendo de forma informal a través de los canales digitales, como lo hizo en la tarde de este lunes la Comisión de Paz en el Senado.

En su primer encuentro virtual, que no estuvo exento de problemas de conexión e interrupciones, ya que se usaba la versión gratuita de una conocida aplicación de videollamadas, los congresistas hicieron un llamado conjunto a los grupos armados de este país para que cesen el fuego y así la Fuerza Pública pueda enfocar sus esfuerzos en la prevención del coronavirus.

- 30 de marzo 7:37 p.m.

Colombianos varados en Portugal piden ayuda urgente al Gobierno para regresar

El panorama es complejo para los cinco pasajeros colombianos del crucero Fantasía MSC. El barco los obliga a bajar, pero las autoridades portuguesas no los quieren recibir. En medio de la pandemia, piden con urgencia ayuda de la Cancillería.

- 30 de marzo 7:28 p.m.

Devolución del IVA a un millón de hogares arranca este 31 de marzo

La devolución del IVA a un millón de familias colombianas arrancará este 31 de marzo, anunció este lunes el presidente de la República, Iván Duque. Este mecanismo, vale la pena recordar, fue aprobado en la última reforma tributaria (Ley 2010 de 2019, conocida como Ley de Crecimiento), y su implementación se adelantó con motivo de la crisis sanitaria, económica y social por la que atraviesa el país a causa del coronavirus.

Según el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, este giro se hará cada dos meses, por un monto de $75.000, que es el cálculo que se ha hecho como equivalente a la contribución de IVA que hacen los hogares más pobres y que ahora se busca regresarles.

- 30 de marzo 7:27 p.m.

Autoridades de Cundinamarca piden a los habitantes de Tenjo no bloquear las vías

El bloqueo se produjo por la supuesta llegada de 90 personas norteamericanas enviadas por Duque a pasar la cuarentena en el municipio. El gobernador del departamento asegura que el pánico pudo originarse por una noticia falsa.

- 30 de marzo 7:15 p.m.

Esta es la estrategia de Asia para evitar una segunda ola de contagios de coronavirus

La lucha de Asia para combatir una segunda ola de contagios de coronavirus no cesa. Desde la famosa playa australiana de Bondi Beach hasta las calles de Nueva Delhi, las autoridades del continente han intensificado esfuerzos para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2, luego de que se creyera que la pandemia estaba bajo control.

Las autoridades informaron que esta segunda ola de contagios se debe principalmente a personas que regresaron del extranjero. Por eso, son varios países los que comenzaron a tomar medidas. En Singapur, por ejemplo, se prohibió la entrada a visitantes de corta duración, después de que una ola de casos importados llevara a 432 el total de contagios registrados.

- 30 de marzo 6:32 p.m.

"La Gata” reaparece y pide a Gobierno excarcelación masiva por coronavirus

La llegada del coronavirus puso sobre la mesa el riesgo de contagio en los diferentes penales del país, que en su mayoría superan los límites máximos de población carcelaria y no tienen las condiciones mínimas de salubridad o de atención para los reclusos. El pasado 21 de marzo se materializó parte de ese riesgo con una serie de motines en múltiples cárceles del país ante el riesgo de la enfermedad, siendo el más grave el ocurrido en la cárcel Modelo de Bogotá.

La contingencia por los motines y el temor de un contagio masivo en las cárceles llevó a la posibilidad de que se decretara la emergencia carcelaria y hubiera una excarcelación masiva de reclusos, tratando así de bajar la población carcelaria, sobre todo con aquellos reos que están dentro de la población de riesgo. Sin embargo, ha pasado una semana y el decreto no ha salido. Ante el afán, varios expertos se han manifestado pidiendo al presidente que amita el Congreso. El reclamo también ha venido por parte de los condenados

- 30 de marzo 5:51 p.m.

Pereiranos de estratos 1, 2 y 3 no pagarán servicios públicos por dos meses

La Alcaldía de Pereira anunció que debido a la emergencia que se presenta a nivel nacional por el COVID-19, los pereiranos de estratos 1, 2 y 3 no pagarán servicios públicos por los meses de marzo y abril. Además, aclaró que para los estratos 4, 5 y 6, los usuarios de podrán diferir sus facturas a 12 meses.

En cuanto a los subsidios y ayuda complementaria, Carlos Maya, alcalde de la ciudad, anunció que desde este lunes, 30 de marzo, se realizará la entrega de las raciones alimentarias que se repartían en escuelas y colegios desde el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

- 30 de marzo 5:50 p.m.

Luis Carlos Sarmiento donará $80.000 millones para atender crisis por COVID-19

A través de una carta, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo le informó al presidente de la República, Iván Duque, una donación suya por un total de $80.000 millones. La donación, según el documento conocido este lunes, "se distribuirá en tres frentes que hemos identificado como prioritarios, a saber: la adquisición y la distribución de mercados para la población más vulnerable; la adquisición de 300.000 kits (inicialmente) para la realización de las pruebas diagnósticas para la detección del coronavirus COVID-19, los cuales serán entregados al Ministerio de Salud y Protección Social y al INS para que puedan ser aplicados en el menor tiempo posible y la adquisición de ventiladores para la atención de pacientes con insuficiencia pulmonar".

- 30 de marzo 4:50 p.m.

En medio de la pandemia, ministros del G20 defienden apertura de cadenas de suministro

Los ministros de Comercio del Grupo de los 20 se comprometieron a tratar de mantener abiertas las cadenas de suministro mientras el mundo lucha por contener la pandemia de coronavirus y limitar las consecuencias económicas. Los ministros del G20 también prometieron "protegerse contra la especulación y los aumentos injustificados de precios" durante una conferencia telefónica realizada el lunes y que estuvo dedicada a las implicaciones comerciales y de inversión causadas por la crisis sanitaria.

"Continuaremos trabajando juntos para ofrecer un comercio y un ambiente de inversión libre, justo, no discriminatorio, transparente, predecible y estable; y para mantener abiertos nuestros mercados", dijeron los ministros en una declaración conjunta emitida por Arabia Saudita, actual titular de la presidencia rotativa del G20. "Buscaremos formas para que las redes logísticas vía transporte aéreo, marítimo y terrestre permanezcan abiertas".

- 30 de marzo 3:48 p.m.

Estudio de la OMS concluyó que coronavirus no se transmite por el aire

Los científicos del mundo han venido investigando, en tiempo récord, todo lo relacionado con el virus SARS-CoV-2 para ofrecerles a las personas una información mucho más clara sobre este coronavirus que ya se ha propagado por la mayoría de los países. En esa tarea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica constantemente informes técnicos. El más reciente aclara su forma de transmisión

En este estudio, la OMS asegura que el virus no queda flotando en el aire y tampoco es posible que se transmita por medio de él si una persona sale a la calle o camina por una tienda donde transitó antes una persona contagiada. Por eso, reitera una vez más, que no es necesario utilizar tapabocas en espacios públicos.

La organización explica que los métodos de contagio son por el contacto con gotitas de saliva que vengan de tos o estornudos de pacientes afectados por el COVID-19, la enfermedad provocada por este nuevo coronavirus. “Para que se lleve a cabo la transmisión ambas personas tienen que estar a una distancia de un metro y, el infectado, tiene que toser o estornudar”, añade.

- 30 de marzo 3:00 p.m.

Propuestas desde el Congreso para la protección de médicos en medio de la pandemia

Más de una veintena de congresistas y concejales de Bogotá le enviaron al presidente de la República, Iván Duque Márquez, una carta en la que le solicitan adoptar medidas para la protección de los médicos que están atendiendo el brote de del nuevo coronavirus en los hospitales del país, que van desde la mejora de las condiciones de contratación hasta la protección de su integridad en medio de la pandemia.

En primer lugar, piden que se determine que los médicos y paramédicos deban estar vinculados por medio de contratos laborales, independientemente de que la institución de salud sea pública o privada, como una forma de garantizar el acceso a las prestaciones laborales y sociales.

También se propone una modificación a los salarios que el personal médico ostenta y que estos sean definidos por comités que incluyan especialistas y médicos generales. “Debe tenerse en cuenta el tiempo ejercido o estudios profesionales, así como los ajustes salariales anuales.

- 30 de marzo 2:53 p.m.

MinSalud anunció recursos por $2,1 billones para hospitales públicos y privados

El ministro de Salud, Fernando Ruíz, aseguró que la mayor parte de hospitales y clínicas del país han tenido problemas crónicos para poder mantener una salud financiera. Por eso, anunció que para atender la emergencia por el coronavirus adelantará $2,1 billones del presupuesto de salud destinado por este gobierno.

“Cuando empezó este gobierno anunciamos que íbamos a inyectar $4,5 billones a los hospitales y clínicas. Ante la emergencia del coronavirus, tenemos la necesidad de actuar rápido para garantizar que los hospitales tengan liquidez (…) Por esta razón, se tomó la decisión de anticipar ese dinero”, añadió el jefe de cartera.

- 30 de marzo 1:19 p.m.

Van 14 muertos y 798 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud informó que la cifra de personas contagiadas con COVID-19 aumentó a 798 casos y confirmó que el número de muertos es 14. Las cuatro víctimas mortales son una mujer de 63 años en Neiva, un hombre de 68 años en Cali, una mujer de 44 años en Cartagena y un hombre de 51 años en Cali.

Los 96 casos nuevos reportados son: Bogotá (56), Valle (13), Antioquia (10), Huila (5),Cundinamarca (4),Cartagena (3),Santa Marta (1),Boyacá (1),Barranquilla (1),Caldas (1) y Norte de Santander (1).

Además, informó que hasta la fecha se han recuperado 15 pacientes.

- 30 de marzo 1:10 p.m.

Rusia extiende cuarentena obligatoria tras fallido confinamiento voluntario

Las autoridades rusas impusieron este lunes una cuarentena obligatoria en Moscú, San Petersburgo y otras quince regiones del país después de numerosos casos de incumplimiento del confinamiento voluntario ordenado la pasada semana.

"Esta es una medida justificada y necesaria para una gran urbe con muchos millones de habitantes que fue la primera (en Rusia) en toparse con el coronavirus", aseguró hoy el presidente ruso, Vladímir Putin.

- 30 de marzo 12:28 p.m.

Coronavirus en África: cuando las medidas de prevención se vuelven violentas

Gas lacrimógeno, balas de gomas, redadas militares. Las fuerzas policiales de distintos países en África están usando todo el arsenal que tienen a la mano para hacer cumplir las medidas impuestas por los gobiernos, como cuarentenas de seguridad y toques de queda, con el fin de controlar la propagación del brote de COVID-19 en el continente.

Estas medidas han generado una preocupación extra en la población, ya de por sí asustada por las noticias que llegan del virus. Según expertos, la curva en África es semejante a la de Europa, por lo que la ansiedad no se hizo esperar. Algunos se mantienen en las calles abasteciéndose de lo que pueden, lo que generó la reacción de las fuerzas policiales. Otros simplemente no pueden ir a otro lado, pues viven en la calle.

En Kenia, la policía disparó gases lacrimógenos contra una multitud de personas el primer día del toque de queda impuesto por el gobierno. “Nos horrorizó el uso excesivo de la fuerza policial. Continuamos recibiendo testimonios de víctimas, testigos oculares y videos que muestran a la policía agrediendo alegremente a la población”, declaró Amnistía Internacional en Kenia.

- 30 de marzo 12:15 p.m.

La pandemia se frena en China e Italia, pero se acelera a nivel global

China, el país donde se originó la pandemia del coronavirus, asegura contar ya menos de 2.500 casos “activos” y en Italia el contagio se ralentiza, pero a nivel global la epidemia está en una fase expansiva acelerada. La cifra de nuevos casos diarios de coronavirus en el mundo continúa aumentando y en las últimas horas se diagnosticaron 66.000 positivos, lo que supone un récord, y el total global se sitúa en 693.224 contagiados, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgados este lunes.

Al actual ritmo, que además muestra una tendencia a acelerarse, se alcanzará el millón de afectados globales a mediados de esta semana. Los fallecidos por la pandemia, que afecta a más de 200 países y territorios del planeta, ascienden a 33.106, es decir, 3.000 más que en la jornada anterior, conforme a las estadísticas del organismo, con sede en Ginebra.

Según los datos de las distintas autoridades sanitarias de los países afectados, dos naciones sobrepasan ya los 100.000 contagiados: Estados Unidos (145.000) e Italia (101.000), aunque este último reportó hoy el número más bajo de nuevos casos diarios de las últimas dos semanas.

- 30 de marzo 11:53 a.m.

Anuncian apoyo por $8.572 millones a pequeños caficultores

El Comité Nacional de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) aprobó un programa de apoyo en especie a la renovación de cafetales para el año 2020. El auxilio está destinado para los pequeños productores, de menos de cinco hectáreas sembradas, que pueden verse afectados por la emergencia provocada por el coronavirus.

En total se destinarán $8.571 millones al programa de apoyo, recursos que podrán acceder quienes estén registrados en el Sistema de Información Cafetera (SICA) al 31 de diciembre de 2019 y hayan renovado, desde el 1 de enero de 2020, mínimo 400 plantas por lote. “Los recursos de este programa provendrán del Fondo Nacional del Café (FoNC) – transferencia cafetera–, sin excluir recursos adicionales, que se pudiesen adicionar, provenientes de otras fuentes”, explicó el comité de la FNC.

- 30 de marzo 11:44 a.m.

Conozca las líneas de atención en Bogotá durante la cuarentena por Covid-19

Desde el miércoles 25 de marzo, la administración distrital habilitó líneas de atención para pedir información, presentar denuncias o hacer trámites con el Distrito. El directorio incluye información sobre salud, denuncias, violencia intrafamiliar, precios de alimentos, ayuda a vendedores informales y habitantes de calle.

Con este directorio, la Alcaldía invita a usar las líneas de atención según cada caso en particular, esto para no congestionar el número de emergencia 123, que se utiliza para dos cosas: por sospecha de COVID-19 o para denunciar casos de abuso por especulación de precios.

En el sector salud, por sospecha de contagio de COVID-19, la línea es 123; Problemas de salud mental: 106; WhatsApp de la Secretaría de Salud: (+57)3007548933; dudas y preguntas sobre la emergencia por el Coronavirus: (1)3649666; orientación por parte de instituciones prestadoras de servicios de salud: (+57)3004665038.

- 30 de marzo 11:19 a.m.

Facebook ofrece ayuda a medios porque "el periodismo es más necesario que nunca"

Facebook dijo este lunes que donará 100 millones de dólares a medios de comunicación golpeados por las consecuencias económicas de la pandemia del nuevo coronavirus, citando la necesidad de contar con información confiable sobre la crisis.

"La industria de las noticias está trabajando en condiciones extraordinarias para mantener al público informado durante la pandemia de la COVID-19", dijo Campbell Brown, directora a cargo de la relación de Facebook con los medios.

- 30 de marzo 10:27 a.m.

Papa Francisco teme un "genocidio" si se prioriza economía por sobre la salud

El papa Francisco manifestó su preocupación por el riesgo de un "genocidio virósico" si se decide priorizar la economía y no la salud de los pueblos ante la pandemia de covid-19, aseguró en una carta divulgada este lunes por el Vaticano. En la misiva, enviada al juez argentino Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales, y parcialmente divulgada por el portal oficial Vatican News, el pontífice reflexiona sobre la crisis desatada por la propagación del virus.

Francisco reconoce que muchos países "han tomado medidas ejemplares con prioridades bien señaladas para defender a la población", mostrando que "la prioridad de sus decisiones es primero la gente", recalca.

- 30 de marzo 9:53 a.m.

Empleadores no podrán obligar a sus trabajadores a tomar licencias no remuneradas

La más reciente circular emitida por el Ministerio del Trabajo establece los lineamientos acerca de la prohibición de los empleadores de coaccionar a los trabajadores a tomar licencia no remunerada. Aclaración que se venía pidiendo por diferentes sectores para evitar que las empresas abusen de este mecanismo durante la emergencia provocada por el coronavirus.

En este caso se invoca la sentencia C–930 del 10 de diciembre de 2009, en la cual la Corte Constitucional precisa que “la suspensión del trabajo no obedece a causas imputables ni al empleado ni al empleador, sino a las prescripciones del legislador o a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o a interpretaciones sobre el alcance del derecho fundamental de asociación sindical”.

También se deja claro que el trabajador no puede asumir la carga económica mediante el descuento sobre su salario o trabajo personal afectando de esta manera su derecho al descanso. De esta manera, la opción de solicitar una licencia no remunerada debe provenir libre y voluntariamente por el empleado.

- 30 de marzo 9:35 a.m.

Cristiano, Mourinho y Joao Félix entre los donantes de 150.000 mascarillas

Un total de 26 personalidades del fútbol ligadas a la empresa de representación Gestifute, entre ellas los futbolistas Cristiano Ronaldo y João Félix y el entrenador José Mourinho, se juntaron para donar en conjunto 150.000 mascarillas al Hospital de Santo António, de Oporto (Portugal).

Según medios lusos, a la iniciativa se unieron también jugadores como Pepe, Gonçalo Guedes, João Cancelo, André Silva, Bernardo Silva, Diogo Jota, Nélson Semedo, Dyego Sousa, João Moutinho, João Camacho, Rui Patrício o Pepe.

También los futbolistas Pedro Neto, Renato Sanches, Ricardo Carvalho, Rúben Dias, Rúben Neves, Rúben Vinagre y el exjugador Valdir Cardoso. Además de Mourinho, también participaron los técnicos Bruno Lage y Nuno Espírito Santo.

- 30 de marzo 9:33 a.m.

Aumentarán presencia de Policía y Ejército en siete municipios de Cundinamarca

Siete municipios de Cundinamarca agrupan la mitad de los comparendos impuestos en todo el departamento desde que inició el aislamiento preventivo obligatorio, como forma de contener la propagación del nuevo coronavirus. Se trata de Soacha, Mosquera, Madrid, Fusagasugá, Facatativá, Girardot y Zipaquirá, municipios que tendrán un aumento en el número de uniformados en las calles, para vigilar el cumplimiento de las restricciones de movilidad durante la cuarentena.

Desde este miércoles, según anunció el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, se empezará a aumentar el pie de fuerza en los municipios señalados. La medida irá hasta que los habitantes de esos territorios empiecen a cumplir con la cuarentena y disminuya el número de comparendos impuestos por quebrantar la norma.

- 30 de marzo 8:56 a.m.

John Prine, figura del folk, en estado crítico por coronavirus

John Prine, una gran e influyente figura del folk estadounidense, se encuentra hospitalizado en estado crítico por coronavirus. "Después de un súbito comienzo de síntomas de COVID-19, John fue ingresado el jueves 26 de marzo", informó su familia en un comunicado alojado en el perfil de Twitter del artista.

Fiona Prine, esposa del músico, dijo el pasado 20 de marzo que ambos se encontraban en cuarentena y aislados el uno del otro después de que ella hubiera dado positivo por coronavirus.

- 30 de marzo 8:47 a.m.

Tomar metanol para el coronavirus, la falsa creencia que ha matado a más de 300 iraníes

En medio de la pandemia del COVID-19 se ha vuelto cada vez más frecuente la aparición de noticias falsas. Algunas parecen inofensivas. Otras, en cambio, pueden causar graves consecuencias, especialmente, cuando se refieren a la existencia de un tratamiento o una cura contra el virus. En Irán una de esas “fake news” ha tenido un fatal desenlace: más de 300 personas han muerto. Creen que el metanol puede combatir el SARS-COV-2.

El problema, sin embargo, puede ser mucho mayor. Como le contó a la agencia Associated Press un médico iraní vinculado al ministerio de Salud de ese país, es posible que el número de personas fallecidas sea más de 450. Además, hay cerca de 2.850 personas enfermas por la ingesta de metanol.

“Otros países tienen solo un problema, que es la nueva pandemia de coronavirus. Pero aquí estamos luchando en dos frentes. Tenemos que curar a las personas con intoxicación por alcohol y también combatir el coronavirus”, dijo a AP el doctor Hossein Hassanian, asesor del Ministerio de Salud de Irán.

- 30 de marzo 8:29 a.m.

Personería reitera llamado a adoptar medidas sanitarias en estaciones de Policía de Bogotá

La Personería de Bogotá reiteró a las autoridades distritales y nacionales la necesidad urgente de adoptar medidas vitales para garantizar la salubridad en las estaciones de Policía y las URI, especialmente en temas como el suministro del servicio permanente de agua, la entrega de jabón, tapabocas, gel antiséptico y guantes.

A marzo 30, las estaciones de Policía cuentan con capacidad para albergar 432 personas, y tienen cerca de 1.021 personas privadas de la libertad, según indicó la institución. Sin embargo, la Personería advirtió que “no se les ha entregado ni a los policías que cumplen funciones de custodios, ni a los privados de la libertad, los elementos mínimos para la prevención del coronavirus COVID-19”.

- 30 de marzo 8:18 a.m.

Proponen congelar el arriendo de bares y restaurantes por tres meses por el coronavirus

Con el fin de hacer frente a la debacle económica que enfrentan 50.000 bares y restaurantes en el país por causa del Estado de Emergencia provocado por el coronavirus, Asobares le propuso al Gobierno nacional y a los entes territoriales una serie de alivios para ayudar a estos establecimientos comerciales durante la emergencia.

Al Gobierno se le propuso congelar los arriendos comerciales durante tres meses inicialmente y por el 2020 reducir la tarifa del IVA sobre los arriendos del 19% al 5 %. Y para mitigar los efectos los propietarios se le pide a los entes territoriales reducir la tarifa del impuesto predial al 50% y aplazar el pago del otro 50% en el 2021.

De acuerdo con Asobares esta es una propuesta en el que el estado, propietarios de locales comerciales e inquilinos encuentran una alternativa viable y excepcional donde todos ponen y todos ganan en medio de la crisis.

- 30 de marzo 8:00 a.m.

Llegan a España dos aviones procedentes de China con material sanitario

España recibió este lunes tres millones de mascarillas a través del corredor aéreo sanitario con China creado el pasado viernes, que desplegará tres vuelos semanales para importar material sanitario. El primero de esos vuelos llegó hoy a Madrid, fletado por Iberia, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria Fenin y el Grupo Oesía, con la colaboración del Gobierno español, y se espera la llegada en las próximas horas de un segundo avión procedente de Shanghai con un millón de test del Covid-19.

Los tres millones de mascarillas se entregarán a los hospitales lo más rápido posible, según informaron los promotores de la iniciativa, que señalaron que un tercer avión permanece preparado en el aeropuerto de Barajas de Madrid para emprender la ruta esta medianoche. También hoy aterrizó un vuelo procedente de China en Palma de Mallorca (Baleares, mediterráneo español) con 17 toneladas de material sanitario, que se suman a las siete toneladas de un primer transporte que llegó en la madrugada del domingo, informaron las autoridades regionales.

Estos suministros se suman a los 10.000 equipos de protección individual (EPI) que llegaron ayer en un avión procedente de la República Checa, en respuesta a la petición que el Gobierno español hizo a la OTAN el pasado lunes.

- 30 de marzo 7:45 a.m.

Italia registra el menor número de contagios con coronavirus en 20 días

Italia ha registrado en el último día 1.648 nuevos contagios con coronavirus, la cifra más baja de los últimos veinte días, si bien los muertos ascendieron a 11.591, con 812 más respecto al domingo, según datos de hoy de Protección Civil. Las personas infectadas actualmente son 75.528, con lo que se han registrado solo 1.648 más que el domingo, menos de la mitad de los aumentos de los últimos días. Este nivel no se lograba desde el 9 de marzo (1.598), cuando el país inició una tendencia al alza.

"Cae el número de sujetos positivos con un número similar de pruebas realizadas en los últimos días", refirió en rueda de prensa el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli. De todos los enfermos detectados actualmente, la mayoría, el 58 %, están recuperándose aislados en sus casas, con síntomas leves o sin síntomas, mientras que 3.981 están en cuidados intensivos.

La pregunta más repetida en Italia es si se ha alcanzado el pico de inflexión en la gráfica de contagios: "Hay varias hipótesis pero prefiero destacar la ralentización en el crecimiento de los infectados y la presión en los hospitales", atajó Locatelli.

- 30 de marzo 7:18 a.m.

Netanyahu se somete a cuarentena tras positivo por COVID-19 de una de sus ayudantes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, entrará en aislamiento preventivo durante una semana después de que su asesora parlamentario Rivka Paluch diera positivo por COVID-19 en la noche del domingo. "Incluso antes que el análisis epidemiológico haya terminado y para disipar cualquier duda, el primer ministro resolvió que él y su personal cercano quedarían en confinamiento", señaló a la AFP la oficina del primer ministro.

El Ministerio de Salud de Israel normalmente sugiere un aislamiento preventivo de 14 días y una prueba de coronavirus para cualquier persona que tenga dudas de haber estado cerca a una persona infectada. "Tomaremos medidas de acuerdo con las directivas del Ministerio de Salud", dijo un funcionario cercano al Primer Ministro. También anuncio que la asistente de Netanyahu se encuentra "en buenas condiciones de salud".

- 30 de marzo 6:03 a.m.

Investigan denuncia de desaparición de pruebas de coronavirus en Puerto Rico

Puerto Rico suma este lunes a la amenaza del COVID-19 una polémica por la supuesta desaparición de 500 pruebas para detectar el coronavirus, señalada como una de las causas de la dimisión de Concepción Quiñones de Longo al frente del Departamento de Salud. La polémica continúa este lunes tras interrogantes sobre dónde terminaron las pruebas y quién es responsable del supuesto extravío, en un momento en el que siguen aumentando los contagiados -174 y 6 muertes- y es apremiante detectar positivos para detener la expansión.

El Ejecutivo de Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU., trabaja a marchas forzadas en la compra de pruebas para la detección del COVID-19, un esfuerzo que ahora corre paralelo a una polémica sobre la que, según Quiñones de Longo, ya comenzaron a investigar las autoridades federales estadounidenses por medio del FBI. Quiñones de Longo confirmó, además, en declaraciones a medios locales que el Departamento de Salud es investigado por las autoridades federales por presuntas irregularidades en la compra y distribución de pruebas de diagnóstico.

- 29 de marzo 9:14 p.m.

La lucha contra el otro virus: la infodemia

Que el COVID-19 proviene de un laboratorio, que es un arma de guerra biológica entre grandes potencias o que ya hay una vacuna son algunas de las noticias falsas que andan circulando y siendo replicadas sin filtro en las conversaciones de los colombianos. Análisis.

- 29 de marzo 6:38 p.m.

Así son las operaciones aéreas sin vuelos comerciales de pasajeros

Sin vuelos de pasajeros, tanto internacionales como domésticos, las operaciones aéreas del país se redujeron al mínimo y se concentran en otras actividades. De acuerdo con un informe de la Aeronáutica Civil, el pasado viernes se registraron un total de 257 vuelos en el territorio nacional.

Estas operaciones se distribuyeron así: 25 vuelos humanitarios, 45 vuelos ambulancia, 56 vuelos para transporte de valores, 88 de vuelos de aviación de Estado y 43 vuelos de fueron de carga, con un transporte aproximado de 1.137 toneladas.

Juan Carlos Salazar, director de la Aerocivil, resaltó la importancia de las operaciones aéreas que se vienen realizando y que apuntan a mantener el abastecimiento nacional y que, además, permiten contribuir con los gobiernos regionales y municipales en su preparación para afrontar la crisis generada por el COVID-19.

- 29 de marzo 3:45 p.m.

Sector hotelero ofrece 8.000 habitaciones para la emergencia por coronavirus

El sector hotelero puso a disposición del Gobierno más de 8.000 habitaciones en caso de que la emergencia sanitaria que enfrenta el país lo llegue a requerir. Así lo anunció el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, en la que calificó como “quizás la más grande movilización del sector productivo de este país”.

A la cifra se llegará con 132 hoteles, en 28 departamentos del país. “Ese es un gran mensaje a nuestro país”, dijo el presidente Iván Duque al conocer la decisión. Pero no son los únicos uniendo esfuerzos. El martes pasado las juntas directivas de Corferias y de la Cámara de Comercio de Bogotá aprobaron la iniciativa de adaptar las instalaciones del recinto ferial para complementar la baja capacidad del sistema de salud con 1.000 camas.

- 29 de marzo 2:35 p.m.

Gobierno prohíbe suspender contratos públicos por prestación de servicios

El presidente de la República, Iván Duque, firmó un nuevo decreto el pasado sábado que, entre otras cosas, prohíbe la suspensión de los contratos por prestación de servicios por parte de las entidades del Estado durante el aislamiento preventivo.

Las autoridades deberán disponer de las medidas necesarias para que servidores públicos y docentes ocasionales de instituciones de educación públicas cumplan sus funciones, o actividades similares a la naturaleza de su cargo, mediante la modalidad de trabajo en casa. Además, asegura que en ningún momento podrán suspender los honorarios de los que tienen derecho.

Además, los contratistas cuyas obligaciones sólo se puedan realizar de forma presencial también seguirán recibiendo su pago y para servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte tampoco podrán ser suspendidos.

- 29 de marzo 2:22 p.m.

Demandan al gobernador de California por cerrar las tiendas de armas en medio de la pandemia

La pandemia de coronavirus obligó a algunos líderes a sancionar medidas drásticas e impouplares para enfrentar la propagación del COVID-19. Uno de ellos es Gavin Newson, gobernador de California, quien ordenó el cierre de los negocios no esenciales en el estado, incluyendo en la lista de no esenciales a las tiendas de armas.

“Hay cientos de empresas que, por causas ajenas a su voluntad, no están incluidas en la definición del gobernador de infraestructura crítica. Como resultado, he ordenado a mis diputados que hagan cumplir los cierres de negocios que han ignorado la orden del gobernador (tiendas de armas, clubes de striptease y otros negocios no designados)”, dijo Alex Villanueva, Sheriff del Condado de Los Ángeles.

La decisión no cayó bien dentro del gremio armamentístico, el cual anunció el fin de semana una demanda contra Newson con la que se vería obligado a permitir la reapertura de estos negocios en medio de la crisis sanitaria.

- 29 de marzo 2:15pm

Ministerio de Salud confirma 702 casos nuevos en Colombia

El Ministerio de Salud confirmó este domingo 29 de marzo 94 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 702 . Además confirmó que el número de víctimas mortales son diez y diez pacientes recuperados.

- 29 de marzo 11:33 a.m.

Descifran la primera secuencia genética de SARS-CoV-2 en Colombia

Investigadores del Instituto Nacional, en asocio con el Instituto Humboldt, el UCCSM, el Imperial College, el MCR Outbreak y LSHTM obtuvieron la primera secuencia del genoma de SARSCoV2 que circula en Colombia.

Los datos producidos por científicos colombianos se suman a una iniciativa mundial que traza el árbol genealógico del virus desde su aparición y su migración a través del mundo. El de nuestro país, puntualmente, anida con dos virus muestreados de Chile dentro de un grupo que contiene el proveniente de China.

Según esta primera secuencia genética del virus en Colombia, SARS-CoV2 llega al país el 26 de febrero de 2020 y pertenece a la segunda generación de una cadena de transmisión desde un caso importado originado en España.

- 29 de marzo 10:18 a.m.

Guaidó propone un “gobierno de emergencia” para contener el coronavirus en Venezuela

El líder opositor venezolano Juan Guaidó propuso a las fuerzas políticas y militares de su país que den la espalda al presidente Nicolás Maduro y le ayuden a conformar un gobierno de emergencia nacional que pueda acceder a financiación internacional con el fin de evitar "miles de muertes" por el COVID-19.

"En concreto planteamos instalar un Gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los sectores políticos del país", planteó Guaidó en un vídeo divulgado por la noche en sus redes sociales.

Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino, dijo tener conocimiento del informe de un grupo de expertos que alerta de que los contagios y muertes por COVID-19 se agravarán durante las próximas semanas en Venezuela, un país que atraviesa por la peor crisis de su historia moderna.

- 29 de marzo 9:52 a.m.

Universidad del Rosario autorizada para hacer pruebas diagnósticas del COVID-19

Desde el 28 de marzo de 2020 el Instituto Nacional de Salud (INS) autorizó al Laboratorio de Microbiología de la Universidad del Rosario para hacer pruebas diagnósticas del Covid-19 a nivel nacional. El profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la universidad señaló que el INS INS le envió una carta con fecha 28 de marzo de 2020, en la que le notifica “el acta de inicio como institución autorizada para el diagnóstico molecular del nuevo coronavirus COVID-19” hasta el 31 de diciembre de 2020.

“El Laboratorio (de Microbiología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario) queda oficialmente notificado como laboratorio autorizado para el diagnóstico de COVID-19 a partir del 28 de marzo de 2020”, indica en la carta de inicio del convenio Astrid Carolina Flórez, directora de Redes en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud (INS).

- 28 de marzo 9:00 p.m.

El complejo dilema de Estados Unidos: la bolsa o la vida

Estados Unidos superó a China en número de contagios de coronavirus (más de 100.000), con una media de 5.000 nuevos casos diarios. El virus se ceba con el país de Donald Trump, quien desde el comienzo de la crisis sanitaria se ha mostrado errático: ¿Economía o salud?

- 28 de marzo 8:49 p.m.

Ya hay 382 ensayos clínicos para buscar tratamientos contra COVID-19

"Este es el momento de los hechos, no del miedo; de la ciencia, no de los rumores", fue el mensaje de la Organización Mundial de la Salud. Investigadores de todo el mundo intentan probar fármacos ya conocidos que podrían ayudar a tratar a los pacientes críticos.

- 28 de marzo 8:29 p.m.

Presidente firma decreto para que Congreso colombiano sesione virtualmente

Después de dos semanas en las que los congresistas de todos los partidos le pidieron al presidente Iván Duque expedir un decreto, bajo la facultad del estado de emergencia económica y social que declaró el primer mandatario por cuenta del brote del coronavirus en el país, para permitir legislar desde la virtualidad, este sábado, por fin, esa solicitud se hace una realidad.

El primero en anunciar la vía libre a las sesiones, tanto en plenaria como en comisiones, fue el presidente del Congreso, Lidio García: "Superada la dificultad jurídica, hoy a través del decreto presidencial 491 del 28 de marzo quedan autorizadas las sesiones del Congreso para deliberar y decidir virtualmente", escribió en su cuenta de Twitter.

- 28 de marzo 8:28 p.m.

Perú exime de responsabilidad penal a militares que patrullan el país por coronavirus

Perú eximió este sábado de responsabilidad penal a los militares y policías que hieran o maten gente en situación de "legítima defensa", mientras patrullan las calles para hacer cumplir la cuarentena nacional obligatoria por el coronavirus. "Está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte", establece una ley publicada en el diario oficial El Peruano.

Perú está bajo aislamiento domiciliario obligatorio y toque de queda nocturno desde el 16 de marzo (y hasta el 12 de abril). Sin embargo, más de 26.000 personas han sido detenidas hasta este sábado por infringir la prohibición de salir a las calles, aunque han sido liberadas poco después. Como miles de peruanos siguen sin respetar esta prohibición, el gobierno decidió crear un registro de todos los detenidos, lo que podría conducir a que sean procesados penalmente.

Tras la publicación de la ley, el Ministerio de Defensa advirtió en las redes sociales, con videos de apoyo, que los uniformados actúan bajo "el principio de legítima defensa" si emplean la fuerza mientras patrullan las calles.

- 28 de marzo 8:23 p.m.

Coronavirus en Cartagena: Hospital Naval recibirá pacientes con COVID-19

Esta medida de contingencia médica de atención transitoria cuenta con una estructura conformada por dos carpas, con capacidad para albergar 24 camas.

- 28 de marzo 7:43 p.m.

Empresas de servicios públicos ofrecen atención virtual para fomentar la cuarentena

Atendiendo las disposiciones establecidas por el los gobiernos Nacional y Distrital para mitigar los efectos del COVID-19, las empresas de servicios públicos anunciaron la apertura de canales no presenciales para la atención de sus usuarios. Los clientes de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), por ejemplo, comunicó que por medio de su página web (www.etb.com) encontrarán a su asistente virtual, Max, quien atenderá las solicitudes de los usuarios de la compañía.

"También, a través de Facebook (@ETB.Colombia) y Twitter (@ETBSoluciones) se garantiza la atención de los asesores de servicio", aseguró la empresa de telecomunicaciones. Y agregó que "ETB ha reforzado en los clientes la autogestión, pues a través de la página y de la línea telefónica 018000112170 se tiene acceso a duplicado de la factura, pagos, recargas, validación de visita técnica y consultar fecha de pago, entre otros trámites. La línea telefónica de ventas 3777777 también está activa".

- 28 de marzo 6:44 p.m.

La estrategia que implementó Japón para no convertirse en otro foco de contagios de coronavirus

En este país hay una gran población mayor de 65 años, hay un elevado consumo de tabaco y sus habitantes viven en espacios muy reducidos, de hecho en la mayoría de las ciudades hay alta densidad poblacional. Todas estas características hace que sea una zona vulnerable para la pandemia, pero hasta ahora hay 1.693. ¿Cuáles son las medidas que implementaron?

- 28 de marzo 6:14 p.m.

El presidente de Bielorrusia prefiere el vodka a la cuarentena para enfrentar el coronavirus

Alexander Lukashenko, líder autoritario de Bielorrusia, se niega a pausar las actividades en la nación como lo hicieron sus vecinos en Ucrania o Polonia. Su consejo para los ciudadanos es que se laven las manos con vodka y que lo ingieran para acabar con el virus. En el país, tanto la vida como el fútbol transcurre con normalidad. ¿Qué dicen los expertos?

- 28 de marzo 5:51 p.m.

Secretaría de Salud de Bogotá analiza 600 muestras diarias de COVID-19

Ante el riesgo de salud pública que representa el COVID-19 en Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud realiza 600 pruebas diarias para identificar y diagnosticar los casos que se presentan en la ciudad. El director de epidemiología de Salud Pública de la SDS, Carlos Julio Pinto, explicó que la muestra tomada al paciente, se lleva al laboratorio donde se realiza un proceso "altamente tecnificado" de biología molecular.

Una vez el paciente es diagnosticado positivo, las autoridades en salud realizan un cerco epidemiológico, que consiste en determinar mediante una línea de tiempo, el número de personas con las que pudo tener contacto durante los últimos días. La Secretaría Distrital de Salud ha analizado en promedio más de 3.900 muestras desde el pasado 13 de marzo, de ellas solamente el 6 % ha dado como resultado positivo.

Todas las muestras de pacientes de Bogotá, las realiza la Secretaría Distrital de Salud, mientras que los casos de todo el país son analizados por el Instituto Nacional de Salud. A través de la página www.saludcapital.gov.co, los pacientes que se hayan practicado la prueba, pueden consultar con el número de cédula y del celular, el resultado en línea del COVID-19.

- 28 de marzo 5:22 p.m

Trump considera cuarentena para Nueva York y Nueva Jersey por coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que está estudiando imponer una cuarentena de dos semanas al estado de Nueva York, epicentro de la crisis de COVID-19 en el país, así como a Nueva Jersey y partes de Connecticut para contener la propagación del coronavirus. Según medios locales, el anuncio se haría efectivo este mismo sábado.

“Nos gustaría ver una cuarentena en Nueva York, porque es un punto caliente -Nueva York, Nueva Jersey y puede que uno o dos lugares más, algunas partes de Connecticut. Estoy pensando en eso ahora. Puede que no lo hagamos, pero hay una posibilidad de que en algún momento hoy impongamos una cuarenta”, dijo el presidente a los periodistas en Washington antes de partir a Norfolk (Virginia).

El mandatario se dirigió a Norfolk para presenciar la partida del buque hospital de las Fuerzas Armadas USNS Comfort, en dirección a Nueva York, donde tiene previsto llegar el próximo lunes a Manhattan para ofrecer respaldo a los centros sanitarios, que ofrecen señales de desbordamiento.

- 28 de marzo 3:20 p.m.

España endurece el confinamiento para reforzar la contención de la pandemia

España paralizará desde el lunes todas las actividades laborales no esenciales para restringir aun más el movimiento de personas y contener el contagio de coronavirus, que da algunas muestras de moderación, aunque este sábado se llegó al máximo de muertos en una sola jornada, 832.

El Gobierno aprobará mañana esta nueva medida "excepcional", que refuerza el confinamiento de la población en las viviendas decretado el 14 de marzo para luchar contra la pandemia, anunció el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, en conferencia de prensa.

- 28 de marzo 2:51 p.m.

INS confirmó que la máquina para revisar pruebas de COVID-19 ya fue reparada

Por medio de su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional de Salud informó que ya está en funcionamiento la máquina automatizada para la extracción de ácido nucleico. Con este instrumento, se analizan muestras de los pacientes para saber si tienen coronavirus.

-28 de marzo 2:35 p.m.

Italia supera los 10.000 muertos, pero sigue tendencia a la baja de contagios

El número de fallecidos en Italia a causa del coronavirus alcanzó los 10.023, al registrarse 889 muertos en las últimas 24 horas, pero continua la tendencia a la baja de los contagiados, informó Protección Civil. El número total de personas infectadas desde la detección del virus en Italia el 20 de febrero fue hoy de 70.075, 3.651 enfermos más que este viernes.

Pero se mantiene así la tendencia a la baja de los casos positivos con un 5% más que ayer, pero menos del 7 % del viernes con cinco días de bajada de los infectados. A pesar de la elevada cifra de fallecidos, la segunda más alta desde que comenzó la crisis, hoy el jefe de Protección Civil de Italia, Angelo Borrelli, destacó que 1.434 personas han sido declaradas curadas, lo que es el dato más alto hasta ahora y el doble respecto a este viernes.

- 28 de marzo 1:24 p.m.

EEUU aprueba test de coronavirus que ofrece resultados en menos de 15 minutos

Las autoridades de Estados Unidos han dado luz verde en las últimas horas a un test para diagnosticar COVID-19, fabricado por la farmacéutica Abbott, que ofrece resultados en menos de quince minutos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, en sus siglas en inglés) autorizó el viernes por la noche este test para uso de urgencia.

En su notificación, la FDA explica que la prueba sirve para "detectar el ácido nucleico del ARN (ácido ribonucleico) viral de SARS-CoV-2 en muestras directas nasales, nasofaríngeas y de garganta, así como en hisopos extraídos nasales, nasofaríngeos y de garganta de medios de transporte viral de individuos sospechosos de COVID-19". Por su parte, Abbot precisó en un comunicado que el test puede ofrecer resultados positivos en cinco minutos, y negativos en 13.

La farmacéutica agregó que las pruebas estarán disponibles la próxima semana para los centros sanitarios designados en EE.UU., y que tiene intención de entregar 50.000 tests diarios al sistema sanitario del país. Asimismo, espera producir en torno a cinco millones de test al mes.

- 28 de marzo 1:00pm

Confirman seis muertos y 608 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud informó este sábado de 69 casos más en el país. Hasta el momento siguen 6 fallecidos y diez personas recuperadas.

- 28 de marzo 10:34 a.m.

¿Dónde se concentran los contagios en Bogotá?

Con más de 200 contagios reportados, Bogotá se encuentra en la segunda fase de contención y respuesta a la propagación del covid-19, que hasta el momento deja tres víctimas mortales en la ciudad. El aislamiento social comenzó el pasado viernes, pero se extendió con la declaratoria de cuarentena en todo el país que irá hasta el 13 de abril si las condiciones son óptimas.

Ante esto, el Concejo de Bogotá se declaró en foro permanente para escuchar de la mano de todos los secretarios las acciones que está implementando el Distrito. El primero de ellos fue el secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien además de explicar el plan dio detalles del avance del virus en la ciudad.

La mayoría de los casos se concentran en Usaquén (36), Chapinero (30), Suba (23) y Engativá (21), mientras que el 61 % de los casos se concentra entre las edades de 20-29 años (37), 30-39 (28) y 40-49 años (33).

- 28 de marzo 9:45 a.m.

Brasil impide la entrada por vía aérea de todos los extranjeros

El Gobierno brasileño determinó este viernes que, durante 30 días, será prohibido el ingreso al país de todo ciudadano extranjero por vía aérea, debido a la expansión del coronavirus a escala global. La medida, que no supondrá restricciones al tráfico de cargas por los aeropuertos del país, fue dictada en momentos en que la COVID-19 ha llegado a los 27 estados de Brasil, país de unos 210 millones de habitantes que hasta ahora, según los últimos datos oficiales, ha registrado 92 muertes y casi 3.500 casos de coronavirus.

La resolución, dictada por los ministerios de la Presidencia, Justicia, Infraestructura y Salud, deja bien claro que esa medida restrictiva estará en vigor a partir de este sábado e impedirá "la entrada" por vía aérea "de extranjeros de todas las nacionalidades".

Hasta ahora, esas mismas restricciones se aplicaban apenas a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y una decena de países de varios continentes, pero según dijo el ministro de Justicia, Sergio Moro, se ha decidido ampliarlas frente a la expansión del coronavirus en todo el mundo. La resolución aclara que las únicas excepciones serán todos los ciudadanos brasileños, los inmigrantes que viven en el país, los extranjeros en misiones diplomáticas o de organismos internacionales y aquellos que tengan parientes brasileños "directos".

- 28 de marzo 8:29 a.m.

Gobernación de San Andrés recibió el hotel Marazul y lo usará para el COVID-19

El hotel Marazul, uno de los más apetecidos por los turistas en San Andrés y de los más costosos de la línea Decameron en la isla, dejará de servirle al turismo y pasará a ser utilizado para resolver la contingencia que causó el COVID-19, al menos temporalmente. En la isla, el pasado 22 de marzo el Instituto Nacional de Salud confirmó el primer caso por el nuevo coronavirus. Aunque el paciente, un hombre entre 30 y 39 años, permanece aislado en su casa, las autoridades del archipiélago tienen razones para temer que el virus se esparza y contagie a tantos habitantes que el limitado sistema de salud de la isla colapse.

Ante la emergencia por el nuevo coronavirus, que en Colombia ya deja 539 casos confirmados y seis muertes según cifras oficiales, el pasado martes 24 de marzo, el gobernador sanandresano Everth Hawkins presentó ante la Sociedad de Activos Especiales una solicitud para que le entregara el Hotel Marazul. El bien fue declarado extinto desde 2013, por lo que el trámite se hizo en un abrir y cerrar de ojos. Este jueves finalizó el proceso y la propiedad ya quedó a nombre de la Gobernación de San Andres. Desde hace tres años, señaló la propia SAE, esta entidad ha tratado de entregarle el hotel a la Gobernación del archipiélago, sin éxito.

- 27 de marzo 10:00 p.m.

Ascienden a 41 los fallecidos y a 1.627 los positivos por COVID-19 en Ecuador

El número de fallecidos por COVID-19 en Ecuador se elevó este viernes a 41, cinco más respecto del último parte emitido en la mañana, mientras que los positivos se cuentan en 1.627, informó el director nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud, Santiago Tarapués. El alto funcionario precisó además que se tienen 2.347 casos bajo sospecha, que 1.941 fueron descartados y se realizaron 5.915 muestras que ya fueron procesadas.

En una rueda de prensa virtual el responsable sanitario manifestó que la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, sigue concentrando el grueso de los positivos, que se elevan a 1.202, mientras que la de Pichincha suma 137, Los Ríos cinco y Manabí cuatro casos afirmativos. De los afectados por el coronavirus señaló que 1.376 se encuentran bajo aislamiento domiciliario, 113 hospitalizados en situación estable y 904 con pronóstico reservado.

Por su parte, la directora del organismo nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, dio a conocer nuevas restricciones en la circulación vehicular adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. Ocles subrayó que las directrices fueron decididas a la luz de que la situación de varias ciudades respecto a la circulación refleja que se siguen produciendo incumplimientos de las limitaciones vigentes, y por ello, aclaró que las nuevas disposiciones entrarán en vigor desde mañana, sábado, a nivel nacional.

Así, dijo que la circulación de vehículos para la compra exclusivamente de víveres, medicamentos y combustibles deberá seguir nuevos parámetros fijados en la disposición, según la cual las matrículas acabadas en 1, 2 y 3 solo podrán salir los lunes y viernes.

- 27 de marzo 8:45 p.m.

Estados Unidos supera los 100.000 casos de COVID-19 y suma 1.581 muertes

Estados Unidos superó este viernes los 100.000 casos de COVID-19, que se ha cobrado ya las vidas de 1.581 personas, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, que mantienen al país como primero en el mundo en cuanto a contagios. De acuerdo a esas estadísticas, EE.UU. ha registrado 101.657 infectados; seguido de Italia, con 86.498; y China, con 81.897.

El estado de Nueva York concentra más del 40 % de los contagios documentados en el país, con 44.970 casos; seguido de su vecino, Nueva Jersey, con 8.825; y California, que acumula 4.569. En cuanto a las cifras de mortalidad dentro de EE.UU., el estado de Nueva York está a la cabeza de decesos con 527; por delante de Washington, con 157; y Nueva Jersey, con 108.

Pese a estos datos, durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, alabó la labor de su Gabinete frente a esta crisis y al vicepresidente, Mike Pence, quien lidera en su Gobierno la lucha contra la pandemia.

Trump estampó este viernes su firma en el mayor paquete de estímulo económico de la historia del país, por valor de más de 2 billones de dólares, para contener el impacto económico de la pandemia del coronavirus.

- 27 de marzo 7:55 p.m.

Colombia adquiere 1.510 ventiladores mecánicos para atender emergencia por COVID-19

El ministro de Salud, Fernando Ruíz, informó este viernes de las nuevas medidas que está adoptando la cartera en su plan de contingencia contra el COVID-19. El jefe de la cartera explicó que dentro de las estrategias de preparación del sistema de salud ante la pandemia está un elemento crítico: los ventiladores.

"En todo el mundo esta es una preocupación. Hay 182 países luchando por comprar ventiladores, por adquirirlos. Pero esta es una batalla muy desigual, donde los países más ricos tienen una ventaja porque tienen las fábricas dentro de su territorio", dijo el ministro.

Dentro del plan de Colombia, explicó, está dotar con 7.500 unidades de ventiladores adicional el sistema de salud. Para conseguirlo, anunció que este viernes 27 de abril había firmado la orden de pedido de los primeros 1.510 ventiladores mecánicos.

- 27 de marzo 7:52 p.m.

Gobierno destinará $70 billones en créditos para microempresarios durante emergencia sanitaria

Este viernes, el Gobierno anunció una serie de ayudas financieras enfocadas en los microempresarios y emprendedores en el marco de la crisis por COVID-19 que obligó a imponer el estado de emergencia.

Duque anunció que se buscará hacer una capitalización del Fondo Nacional de Garantías para impulsar un programa de garantías de crédito que le permita al sistema prestar cerca de $70 billones durante la emergencia.

Según explicó el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, de esta suma se destinarán $20 billones para pagar el 50 % de la deuda de los microempresarios. Esto con el fin de que se preserven los empleos que generan estos negocios.

- 27 de marzo 6:09 p.m.

Personal de salud pide al Gobierno garantías para atender casos de coronavirus

La Asociación Colombiana de Hospitales y clínicas, en una carta, pide, entre otras cosas, suministro de elementos de protección personal. En Zarzal, Valle, médicos renuncian por falta de garantías; y en una carta la asociación Médicos Unidos de Colombia le hace un llamado al presidente para que revise las condiciones laborales y operativas

- 27 de marzo 5:37 p.m.

Ecopetrol destinará $26.000 millones para fortalecer el sistema de salud

En el marco de la emergencia por el nuevo coronavirus, el Grupo Ecopetrol anunció este viernes un paquete de inversiones para fortalecer el sistema de salud colombiano. En su primera etapa el plan contempla recursos por $ 26.000 millones.

De acuerdo con el grupo, el paquete incluye una dotación de elementos de protección personal, hospitales de campaña, equipos médicos, ayudas humanitarias y apoyos para iniciativas innovadoras que puedan ayudar a lidiar con el virus en las zonas de influencia de Ecopetrol.

“Lo primero que debemos tener es compromiso con la vida. Es momento de unir esfuerzos para superar el reto que nos impuso esta pandemia, de ser resilientes, de demostrar que los colombianos somos capaces de transformar esta compleja realidad en un aprendizaje diario que nos va a servir para construir un mejor futuro”, aseguró Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.

- 27 de marzo 4:58 p.m.

En Buga usan aspersión aérea de desinfectante para combatir coronavirus

Julián Rojas, alcalde de Buga, afirmó que la asepersión de desinfectante con drones respeta todos los protocolos exigidos por las autoridades de salud, la Aeronáutica civil y la Fuerza Aérea. La medida busca agilizar el proceso de desinfección y se acompaña de otras acciones como la fumigación. El alcalde afirma que las zonas en las que se hace la aspersión se encuentran controladas porque previamente se acordonan y se busca que no haya circulación de personas ni animales.

“Es una medida que se toma rápido porque esta tecnología permite que la aspersión de un cuadrante se haga en 10 o 12 minutos”, afirmó el alcalde. Añadió que uno de los gestores de la iniciativa es bugueño y que desde el municipio han sido pioneros, estando a la vanguardia con las decisiones y medidas para prevenir el contagio.

Los primeros vuelos se realizaron la mañana del viernes 27 de marzo. Se usaron drones que esparcieron hipoclorito de sodio a baja concentración. Según la Alcaldía, la operación se ejecutó de manera controlada y bajo supervisión. La empresa tiene autorización de la Aeronáutica Civil de Colombia.

- 27 de marzo 4:43 p.m.

Presentan estrategia para crear 4.000 Unidades de Cuidados Intensivos en Bogotá

Bogotá se sigue preparando para el escenario más complejo en la atención de pacientes infectados con el nuevo coronavirus. La capital, que tiene 11.000 camas, habilitará en Corferias otras 5.000, máximo, lo que equivale a casi la mitad de la red hospitalaria de la ciudad. Con esta estrategia, que adelantará el Distrito con apoyo del sector privado, la idea es convertir los hospitales de la ciudad en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y a Corferias en un nuevo hospital de Bogotá con la cantidad de camas que se necesiten.

El objetivo es transformar unidades de cuidados intermedios en 4.000 UCI, lo que implica que los pacientes que necesitan camas hospitalarias deben ser instalados en el recinto ferial ubicado en el barrio Quinta Paredes. Esto quiere decir que Corferias no será un hospital en el que se tratarán casos de Covid-19, sino al que llegarán los casos que se deberían atender en la red hospitalaria de la ciudad.

“Vamos a convertir los hospitales de Bogotá en UCI y a Corferias en un nuevo hospital de Bogotá. Por ahora, el 5 de abril terminará la adecuación de 1.200 camas, en las que atenderemos a pacientes de Bogotá, Cundinamarca , Boyacá, Meta, Huila y Tolima”, anunció la alcaldesa Claudia López. En una segunda fase, que finalizará en 15 días, se adecuarán mil camas más (para completar 2.200) y, en caso de ser necesario, se ampliará la capacidad hasta 5.000 camas.

- 27 de marzo 2:32 p.m.

Confirman seis muertos y 539 casos por COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud informó que la cifra de personas contagiadas con COVID-19 en el país ascendió a 539. Además, aseguró que hasta el momnto han fallecido seis personas y se han recuperado 10.

Los 48 casos nuevos reportados son: Bogotá (39), Quindío (3), Santa Marta (2), Atlántico (2),Barranquilla (1) y Caldas (1).

-27 de marzo 2:35 p.m.

La OMS alerta contra el uso de tratamientos no probados contra el COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió contra el uso de tratamientos contra el coronavirus, o COVID-19, que no hayan sido probados clínicamente, el mismo día que confirmó que pacientes de Noruega y España comenzarán test clínicos con fármacos a los que el organismo sí ha dado su visto bueno.

"Pedimos a países e individuos que se abstengan de usar terapias que no hayan probado ser efectivas en el tratamiento contra el COVID-19", declaró en una rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"La historia de la medicina está llena de ejemplos de fármacos que sobre el papel o en el tubo de ensayo funcionaban, pero que no lo hicieron en humanos, o incluso fueron perjudiciales para ellos", advirtió el médico etíope.

- 27 de marzo 2:20 p.m.

Cubanos piden a Trump levantar embargo a Cuba durante epidemia de COVID-19

Un grupo de cubanos residentes en Estados Unidos inició una campaña en línea que pide al presidente Donald Trump levantar las restricciones económicas a Cuba, endurecidas por la actual Administración, mientras dure la epidemia de coronavirus que asola al mundo.

La petición ya acumula más de 7.500 firmas y está alojada en la conocida plataforma de ciberactivismo Change.org, bloqueada desde la isla. "Querido presidente: Ante la emergencia mundial por la plaga del coronavirus, le imploramos que levante las restricciones comerciales y financieras establecidas por EE.UU. hacia Cuba. Estas limitaciones, entre otras cosas, dificultan o impiden que Cuba adquiera equipos médicos, alimentos y medicinas", reclama el texto de la campaña.

- 27 de marzo 2:15 p.m.

El Levante hace una donación de 150.000 mascarillas y 6.000 trajes EPI

El Levante y la Fundación Cent Anys del club valenciano anunció la adquisición de 6.000 trajes de protección EPI, 6.000 gafas protectoras, 50.000 mascarillas FFP2 y 100.000 mascarillas 3 PLY que serán entregados a los hospitales y centros de mayores de la Comunitat Valenciana.

El club valenciano activó el pasado jueves, y durante 24 horas, una campaña solidaria en colaboración con la Generalitat que será la encargada de distribuir el material sanitario para luchar contra el coronavirus, según informaron fuentes del club valenciano.

El Levante, sin embargo, ha explicado que “debido a la gran acogida de la campaña y a la numerosa participación de la sociedad valenciana y, especialmente, de los levantinistas” se amplía el plazo para realizar la donación económica hasta el martes 31 de marzo a las 19:09, hora que coincide con el año de la fundación del club (1909).

- 27 de marzo 1:01 p.m.

La CAR destina recursos para atender emergencia por COVID-19 en Cundinamarca

Los municipios de Cundinamarca no se escapan de las consecuencias sociales y económicas por el Coronavirus, una pandemia que se acerca a los 500 contagiados confirmados en Colombia. Es por lo que, durante el Consejo Directivo Extraordinario de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) de este viernes, Nicolás García, gobernador del departamento, propuso que se permitan usar recursos de esa corporación, como parte del plan de acción para atender la emergencia.

“Se ha aprobado la participación de la CAR en los planes de acción para mitigar esta emergencia, no solo para Cundinamarca, sino también para Bogotá y los seis municipios de Boyacá, que pertenecen a la jurisdicción de la CAR”, dijo el mandatario departamental.

- 27 de marzo 12:45 p.m.

El papa bendice al mundo en soledad por el coronavirus

El papa Francisco impartió una histórica bendición "Urbi et Orbi" -a la ciudad y al mundo- en soledad, desde una plaza de San Pedro del Vaticano totalmente vacía como consecuencia de la emergencia del coronavirus, que ha causado en Italia más de 9.000 fallecidos. En una plaza desierta, envuelta en silencio y mojada por la lluvia incesante, Jorge Bergoglio regaló a los fieles católicos del mundo una ceremonia inédita, una homilía y una bendición posterior que los creyentes católicos tuvieron que seguir a través de los medios de comunicación.

La Santa Sede ha ordenado el cierre hasta el 3 de abril de la plaza y la basílica de San Pedro, como medida de precaución ante la propagación de esta pandemia, que ha dejado ya al menos cinco casos positivos en el interior del Vaticano. La bendición "Urbi et Orbi" se imparte habitualmente en tres ocasiones: cuando el papa es elegido sucesor de Pedro, el 25 de diciembre por Navidad y en Pascua.

Pero también se ofrece en ocasiones muy puntuales, como en 1942, cuando Pío XII lo hizo con motivo de su Jubileo episcopal y del XXV aniversario de las apariciones de Fátima.

- 27 de marzo 12:04 a.m.

Trabajadores de empresas contratistas de Ecopetrol denuncian despidos masivos por coronavirus

Una nueva compañía se convirtió en tendencia en las redes sociales por la denuncia de un grupo de trabajadores contratistas que, aseguran, fueron despedidos: Ecopetrol. Edwin Palma, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), aseguró que las empresas contratistas que trabajan con Ecopetrol prescindieron de los servicios de al menos 1.500 trabajadores de la refinería de Barrancabermeja. Ahora temen que se tome la misma decisión con otros 3.500 que tienen la misma condición laboral en otras partes del país.

Para Palma, esta decisión, en medio de la crisis sanitaria que enfrenta el país por culpa de la pandemia del nuevo coronavirus, es “una masacre laboral” y, a través de una carta, les pidió a los directivos de Ecopetrol diálogo y solidaridad: “No podemos aceptar las aceleradas e ilegales decisiones que desde la vicepresidencia jurídica y de abastecimiento se están tomando para destruir miles de empleos en medio de la crisis de salud publica que atravesamos”.

- 27 de marzo 11:28 a.m.

Colombia subsidiará a connacionales que no han podido retornar al país y necesiten ayuda

El gobierno colombiano continúa trabajando por encontrar soluciones para los connacionales que se encuentran en el exterior atrapados en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, consciente de las dificultades por las que pasan algunos ciudadanos, el gobierno nacional espera otorgar un subsidio para quienes se encuentran afuera por negocios o trabajo y se vieron afectados por la suspensión de la operación aérea internacional.

- 27 de marzo 11:20 a.m.

Economía mundial entró en recesión, dice FMI

La pandemia del coronavirus ha llevado a la economía mundial a una recesión, y serán necesarios fondos masivos para ayudar a las naciones en desarrollo, dijo el viernes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

"Está claro que hemos entrado en una recesión", que será peor que en 2009 después de la crisis financiera mundial, señaló la titular del FMI en una conferencia de prensa virtual.

- 27 de marzo 11:11 a.m.

Coronavirus: ¿Cómo será la atención de la Unidad de Víctimas en esta cuarentena?

Ramón Rodríguez, director nacional de la entidad, responde a las dudas sobre las medidas tomadas para garantizar que las víctimas del conflicto armado continuarán recibiendo atención por parte del Gobierno en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

- 27 de marzo 10:47 a.m.

El coronavirus llegó a la Isla Pascua, uno de los lugares más remotos del planeta

La Isla de Pascua, originalmente conocida como Rapa Nui, es una isla considerada parte del territorio de Chile. Cuenta con población cercana a los 7750 habitantes y este viernes 27 de marzo confirmó su primer caso de coronavirus. Aunque aún se estudia el origen del contagio, las autoridades descartan que la transferencia haya sido por la presencia de un turista, como se ha visto en alrededor del mundo, cuando el virus alcanza lugares remotos.

"Tenemos un caso positivo, que no es posible trazar, que no corresponde a una persona que llegó de alguna otra parte recientemente a Isla de Pascua, sino que es un caso originado localmente", indicó en una conferencia de prensa el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich.

- 27 de marzo 10:15 a.m.

Mueren cuatro pasajeros en crucero de Holland que busca llegar a Florida

La naviera Holland America informó que cuatro pasajeros murieron de COVID-19 en el crucero Zandaam, el cual se encuentra en aguas de Panamá y busca llegar al Puerto Everglades (Florida) en Estados Unidos con 138 personas con síntomas de gripe. "Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias y estamos haciendo todo lo posible para apoyarlos durante este momento difícil", señaló la compañía en un comunicado en el que solo detalló que se trataba de personas "mayores".

La empresa indicó que hay 53 pasajeros y 85 tripulantes con síntomas similares a la gripe, de un total de 1.243 pasajeros y 586 miembros de la tripulación.

- 27 de marzo 9:45 a.m.

NFL confirma donación de más de 35 millones de dólares a afectados COVID-19

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) confirmó que su organización junto con el Sindicato de jugadores, los propios profesionales, dueños y equipos han donado más de 35 millones de dólares en ayuda a los damnificados por la pandemia del coronavirus.

Las donaciones comenzaron a hacerse desde el pasado 16 de marzo cuando se cancelaron todas las competiciones deportivas en Estados Unidos y la Fundación NFL aportó 3,5 millones de dólares como parte de los esfuerzos en la lucha contra la mortal enfermedad del COVID-19.

Estas ayudas han sido canalizadas a través de 10 organizaciones benéficas que operan a través de todo el país como son la Cruz Roja Americana, Fundación Bob Woodruff, Boys & Girls Clubs of America, Fundación CDC, Fundación GENYOUth, Meals on Wheels America, Ejército de Salvación, Team Rubicon, United Way y Wounded Warrior Project.

- 27 de marzo 9:20 a.m.

El Gobierno francés prolonga hasta el 15 de abril el confinamiento

El primer ministro francés, Édouard Philippe, anunció la prolongación durante dos semanas más del confinamiento en el país, que se extenderá ahora hasta el 15 de abril. El jefe del Ejecutivo dejó claro, en una breve intervención ante la prensa, que Francia no ha alcanzado todavía el pico de la epidemia de coronavirus, que ya ha causado 1.696 muertes en hospitales y centros médicos.

El confinamiento de la población comenzó en Francia el pasado 17 de marzo e iba a finalizar este próximo martes. Al prolongarse, se aplicarán las mismas reglas que hasta ahora, con excepciones para quien deba desplazarse por motivos laborales o sanitarios, entre otros.

Philippe recordó que el Gobierno ha avanzado desde el principio que las restricciones a los movimientos durarán "el tiempo que sea necesario" y buscan frenar la propagación de la epidemia y permitir que los hospitales puedan afrontar "en la medida de lo posible" el flujo de casos graves.

- 27 de marzo 8:40 a.m.

España registra su cifra más alta de muertes, 769, pero reduce los contagios

España alcanzó este viernes su cifra más alta de fallecidos por COVID-19 en un día, 769, pero el aumento de nuevos contagios registró el menor ritmo en dos semanas, mientras continúa la grave congestión que sufren muchos hospitales. La cifra total de fallecimientos subió respecto a los 655 de ayer y ya alcanza un total de 4.858, mientras que el total de los contagios asciende hasta los 64.059, con un incremento diario del 14 por ciento, lo que confirmaría la ralentización de los nuevos contagios, según las cifras divulgadas este viernes por el Ministerio de Sanidad.

La cifra de nuevos contagios mantiene la "tendencia" de reducción, ya que el anunciado hoy supone el "incremento menor en los últimos quince días", destacó en rueda de prensa el portavoz de Sanidad para la pandemia, Fernando Simón. Aún así, recalcó que "hay que ser prudentes" y confió en que el pico de aumentos de nuevos contagios "se alcanzará la próxima semana" antes de descender.

- 27 de marzo 8:10 a.m.

Italia supera los 9.000 muertos, con casi mil más en un solo día

El número de fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzó hoy los 9.134, al registrarse 969 en las últimas veinticuatro horas, un aumento récord en el cómputo de víctimas de esta pandemia. La cifra total de infectados desde la detección del virus en Italia el 20 de febrero es de 86.489, lo que supera todos los casos registrados en China, cerca de 82.000, y convierte a Italia, a la espera de los datos de hoy de Estados Unidos, en el país del mundo más afectado.

Los casos positivos en estos momentos ascienden a 66.414, con 4.401 en el último día, una cifra que parece mostrar que se contiene el aumento de los contagios, según los datos ofrecidos por Protección Civil. Hasta ahora han sido dadas de alta 10.950 personas.

- 27 de marzo 8:49 a.m.

Coliseo del INDER se usará como refugio en Medellín

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) anunció que el coliseo se usará para albergar personas que no tengan techo. La Alcaldía trazó una ruta de atención para personas vulnerables haciendo uso de escenarios deportivos.

En el Coliseo Carlos Mauro Hoyos se podrán instalar 250 personas, se espera que en las próximas horas lleguen las primeras 100. Desde la Alcaldía de Medellín se dispuso de un equipo interdisciplinario que realizará acompañamiento a esta población como una medida preventiva por el COVID-19.

- 27 de marzo 8:18 a.m.

“No se rindan”, el mensaje de aliento de los 33 mineros de Chile en medio de la pandemia

"No se rindan", "organicen rutinas", "sentido del humor", "obedezcan a los que saben", alientan los 33 mineros chilenos que estuvieron casi 70 días atrapados en 2010 y dos de los sobrevivientes uruguayos de la tragedia aérea de los Andes en 1972, en un mundo en aislamiento por la pandemia.

Protagonistas de dos de las historias de supervivencia más espectaculares de las que se tengan registro echan mano a su experiencia para aconsejar sobre cómo llevar de mejor manera el confinamiento, aunque ahora en condiciones muy distintas a las que ellos enfrentaron.

"No se rindan chicos; el sentido del humor es muy importante. Organicen sus casas. Hagan y organicen una rutina para no aburrirse. ¡Hay muchas cosas por hacer!", recomienda Mario Sepúlveda, el más carismático de los 33 mineros que quedaron encerrados hace una década a 600 metros de profundidad en el interior de una mina en el norte de Chile.

- 27 de marzo 8:10 a.m.

Cerca de 200 nuevos casos de coronavirus en 24 horas en Ecuador

Un total de 192 contagiados más por coronavirus se registraron en Ecuador en las últimas 24 horas, lo que elevó la cifra de positivos a 1.595, informó este viernes Alexandra Ocles, titular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE). De acuerdo a la funcionaria, la cifra de fallecidos ascendió a 36, dos más respecto al reporte del jueves.

Con base en datos del Ministerio de Salud, Ocles indicó en una rueda de prensa virtual que 32 personas fallecieron en hospitales -algunas de ellas estaban en la Unidad de Cuidados Intensivos-, mientras que cuatro perecieron en sus domicilios. La mayor parte de los fallecimientos (22) ocurrieron en la provincia del Guayas, situada en el suroeste de Ecuador.

- 27 de marzo 7:50 p.m.

Argentina cumple una semana en cuarentena y amplía el cierre de fronteras

Argentina cumplió este viernes una semana de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", una jornada en la que también ha entrado en vigor un decreto que amplía el cierre total de las fronteras del país hasta el próximo 31 de marzo. De hecho, ese mismo 31 de marzo era la fecha fijada por el Gobierno argentino para poner fin a las medidas de cuarentena, que evalúa prorrogar después de que el número de contagiados haya trepado este jueves hasta los 589, cuatro veces más que el mismo día de la semana anterior.

- 27 de marzo 7:27 a.m.

Nuevos líderes del FMI, a prueba ante inestable economía global por coronavirus

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se enfrenta a una de sus mayores pruebas desde la creación del organismo, poco tiempo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, con nuevos líderes encargados de mantener la economía mundial alejada del abismo.

Desde que el brote de coronavirus cerró la sede de Washington, su directora gerente Kristalina Georgieva trabaja desde su casa en los suburbios de Maryland. De acuerdo con una persona familiarizada con su rutina, las llamadas con los líderes, desde el gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, al presidente argentino, Alberto Fernández, así como al personal superior del fondo, cubren días que pueden extenderse desde las 6:00 a.m. hasta la medianoche.

- 27 de marzo 6:30 a.m.

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, tiene coronavirus

En un video publicado en Twitter hace unos minutos, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, confirmó que había desarrollado síntomas leves como alta temperatura y tos persistente durante las últimas 24 horas y, siguiendo el consejo de su médico, tomó un prueba que dio positivo para coronavirus.

Johnson, cuya compañera sentimental, Carrie Symonds, está embarazada del que será el primer bebé de la pareja, agregó que, aunque se ha "aislado" continuará "liderando la respuesta del Gobierno vía vídeo conferencia" contra la pandemia.

El Reino Unido registró el jueves 115 nuevos decesos por el coronavirus en 24 horas, lo que eleva la cifra hasta ahora a 578, mientras que los hospitales de Londres informaban de un "tsunami continuo" de pacientes graves y una falta "sin precedentes" de personal porque muchos trabajadores están enfermos. Hasta la fecha, el Reino Unido ha registrado 11.658 casos.

- 26 de marzo 10:20 p.m.

Confirman primeros casos de coronavirus en comunidad indígena Yukpa en Cúcuta

Las alarmas dentro de la etnia Yukpa, en Norte de Santander, se prendieron luego de que la Secretaría de Salud de Cúcuta confirmara dos casos de coronavirus en la comunidad. “Se evidenciaron unos síntomas en un paciente, se le tomó la muestra y esta salió positiva”, aseguró a Noticias Caracol Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud.

Tras conocerse la noticia, la alcaldía de Cúcuta aseguró que iba a levantar los protocolos necesarios para evitar que el virus se propague entre los otros miembros de la comunidad, donde habitan 250 personas, entre niños, niñas y mujeres embarazadas. Una de estas estrategias fue que la Policía cercara, como medida de aislamiento, el barrio El Escobal, donde actualmente viven.

- 26 de marzo 7:50 p.m.

Se agilizarán en Colombia trámites de registro sanitario para equipos y medicamentos para tratar COVID-19

Este jueves el ministro de Salud, Fernando Ruiz, durante una reunión con el presidente Iván Duque y Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, explicó cómo iba a ser el funcionamiento del decreto 476 de 2020, con el que habrá mayor flexibilidad para el ingreso de tecnologías y equipos médicos para prevención, diagnóstico y tratamiento de COVID-19. “Procedimientos que se demoraban entre seis y ocho meses ahora, por compromiso del Invima, tardarán máximo una semana”, añadió el jefe de cartera.

Con este nuevo decreto se podrán agilizar todos los trámites relacionados con los temas de disponibilidad de recursos farmacéuticos y, según dijo Ruiz, “le da armas al Invima para poder aportar de manera efectiva a la epidemia y tener la disponibilidad de todos los productos.

Además, aseguró, con la medida se conseguirá que todos los nuevos medicamentos y pruebas que se generan en el mundo pueden ser aprobados de una manera más libre para entrar al mercado nacional. El objetivo es que puedan ser suministrados por las EPS, IPS y Secretarías de salud.

- 26 de marzo 7:27 pm.

Estados Unidos ya es el país con el mayor número de casos de coronavirus en el mundo

Era cuestión de tiempo para que Estados Unidos se convirtiera en el país con más casos registrados de coronavirus, en parte por la cantidad de ciudadanos que tiene (cerca de 330 millones). La Universidad Johns Hopkins dijo hoy que ya son 82.404 casos, mientras que The New York Times dijo que había al menos 81.321 personas contagiadas, cifras que colocan a la nación norteamericana por encima de los países que registraban hasta ahora el mayor número de contagios, China e Italia.

- 26 de marzo 6:44 p.m.

Inpec le abre la puerta a la contratación directa para enfrentar pandemia de Covid-19

En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de ahora en adelante se podrá contratar de manera directa para cualquier tema relacionado con atender la pandemia del Covid-19. El director de la entidad, general Norberto Mujica, declaró la urgencia manifiesta, una figura que se usa en casos excepcionales y de crisis para sortear todos los trámites que supone la contratación estatal y darle mayor agilidad a un proceso. La decisión se da a días de que se decretara la emergencia carcelaria y le amplía el poder al director para decidir en qué se gasta el presupuesto de un ente que tiene un recordado historial de corrupción.

La medida se tomó “con el fin de surtir los trámites de contratación requeridos para atender de manera urgente e inmediata la mitigación del impacto sanitario y garantizar la salud de la población privada de la libertad, las condiciones laborales de los servidores penitenciarios y auxiliares bachilleres, así como todo lo necesario para el cumplimiento de la misionalidad”, según reza la resolución 1274 firmada por el general Mujica. Y aclara que solo se podrán contratar bienes y servicios que tengan que ver con atender la emergencia carcelaria.

- 26 de marzo 2:28 p.m.

La estrategia de la Unesco para que los niños se eduquen en tiempos de coronavirus

En un momento en que el 87% de la población estudiantil del mundo se ve afectada por el cierre de las escuelas debido al Covid-19, la UNESCO pone en marcha una Coalición Mundial para la Educación, con el fin de ayudar a los países a ampliar las mejores soluciones de aprendizaje a distancia y llegar a los niños y jóvenes que corren mayor riesgo.

“Nunca antes habíamos sido testigos de un trastorno educativo de tal magnitud”, dijo la Directora General de la UNESCO, Sra. Audrey Azoulay. “La colaboración es el único camino a seguir. Esta Coalición constituye un llamamiento a la acción coordinada e innovadora para descubrir soluciones que ayuden a los alumnos y los maestros no solo ahora, sino también a lo largo del proceso de recuperación, prestando especial atención a la inclusión y la equidad”.

- 26 de marzo 2:18 p.m.

En Colombia confirman seis muertos por coronavirus y 491 casos

El Ministerio de Salud confirmó que la cifra de contagiados por coronavirus en Colombia ascendió a 491 y la de muertos a seis. Además,informó que ocho pacientes, hasta la fecha, se han recuperado.

Estos son los 21 nuevos casos reportados: Bogotá (17), Valle (2) Barranquilla (1) y Boyacá (1).

- 26 de marzo 1:42 p.m.

Durante la cuarentena no se cobrarán peajes: Mintransporte

Este jueves, Ángela María Orozco, ministra de Transporte, anunció que durante la cuarentena no se cobrarán peajes a los transportadores y queda establecido en el decreto 482 del 26 de marzo de 2020.

"No cobrarán peajes ni el Invías ni las vías concesionadas de la ANI. ¿Qué plantea el decreto? ampliar los plazos en un momento determinado para compensar lo que se deja de recibir. Se trata de una medida para aliviarle a los transportadores y a la cadena logística el costo de transportar y abastecer a los colombianos", explicó la jefe de cartera.

- 26 de marzo 1:35 p.m.

China prohíbe temporalmente la entrada al país de extranjeros por coronavirus

China prohibirá temporalmente la entrada de extranjeros en el país, aunque tengan visados y permisos de residencia en vigor, como medida de urgencia para frenar la propagación del coronavirus, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. "En vista de la rápida propagación de la COVID-19 en todo el mundo, China suspenderá temporalmente la entrada en el país de ciudadanos extranjeros con visas o permisos de residencia válidos en el momento de este anuncio. La medida entra en vigor en la medianoche del 28 de marzo", señala el comunicado.

El informe añade que China "se ha visto obligada" a tomar esta decisión "a tenor de la situación del brote y las prácticas de otros países", con el objetivo de frenar los llamados casos "importados" de coronavirus, que no dejan de aumentar en el gigante asiático. "China se mantendrá en estrecho contacto con todas las partes y manejará adecuadamente los intercambios de personal con el resto del mundo en circunstancias especiales. Las medidas se calibrarán a la luz de la evolución de la situación y se anunciarán en consecuencia", afirma la nota.

- 26 de marzo 1:25 p.m.

Los muertos en Italia superan los 8.000 y suben de nuevo los contagios

El número de muertos en Italia con coronavirus alcanzó los 8.165, al registrarse 662 en las últimas 24 horas, una cifra inferior a los dos días anteriores. Sin embargo los casos positivos han vuelto a crecer después de cuatro días de descensos y actualmente son 62.013, tras contabilizarse 4.492 en solo una jornada, según los datos ofrecidos este jueves por Protección Civil.

El nuevo alza en el número de contagios diarios se debe especialmente a Lombardía, la región más afectada, donde en las últimas veinticuatro horas aumentaron en más de 2.500. Lombardía acumula ya 34.889 contagios totales y 4.861 fallecidos y la siguen Emilia Romaña (10.816 contagios totales), Véneto (6.935) y Piamonte (6.534), las cuatro regiones en el norte de Italia.

De los más de 62.000 enfermos positivos, 3.612 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, mientras que más de 33.500 están en aislamiento domiciliar y un total de 24.753 están hospitalizados.

- 26 de marzo 1:10 p.m.

Armani fabricará batas desechables para sanitarios en sus plantas italianas

El grupo Armani informó que convertirá todas sus plantas de producción italianas en espacios de fabricación de batas desechables para profesionales sanitarios que atienden a enfermos con coronavirus, que hasta la fecha ha dejado más de 8000 víctimas mortales en el país.

Armani tomó esta decisión después de donar en los últimos días hasta dos millones de euros (2,2 millones de dólares) a la Protección Civil y a varios hospitales del país, para contribuir en combatir esta pandemia, informan los medios locales.

- 26 de marzo 12:08 p.m.

BID aumenta créditos y anuncia medidas de protección para poblaciones vulnerables

El Banco Interamericano de Desarrollo y BID Invest anunciaron las medidas financieras y técnicas que han puesto a disposición de sus países miembros y de las empresas para atender la crisis causa por el nuevo coronavirus.

De acuerdo con un comunicado difundido este jueves, el BID desde finales de enero aumentó la disponibilidad de fondos y ajustó sus instrumentos de préstamos con el fin de apoyar a los países afectados por el virus. Lo que quiere decir que podrá dirigir US$3.200 millones adicionales al programa de préstamos estipulado para 2020.

- 26 de marzo 12:05 p.m.

Bicarbonato, el remedio casero más buscado en Google contra el coronavirus por los colombianos

Jengibre, eucalipto y limón también hacen parte de los registros más googleados. Hasta el momento, no existe una cura confirmada y las indicaciones de prevención aprobadas por la Organización Mundial de la Salud apuntan únicamente al constante lavado de manos, aislamiento social y cuidado de síntomas gripales.

- 26 de marzo 11:23 a.m.

Muertes en EEUU por coronavirus superan los 1.000 casos, según datos privados

La cifra de muertes a causa del coronavirus superó los 1.000 casos en Estados Unidos, con Nueva York como la zona más afectada, con 280 decesos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins y el diario The Washington Post. Estos datos varían respecto a las estadísticas de los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en cuya web se reportan 68.440 casos en el país y 994 fallecidos.

Los datos de la Universidad Johns Hopkins indican que Estados Unidos, con 326 millones de habitantes, contabiliza 69.684 casos confirmados del COVID-19, lo que lo sitúa como tercero en las cifras de contagio en el mundo, por debajo de China (81.782) e Italia (74.386). El mayor foco de la enfermedad se concentra en la ciudad de Nueva York, con 280 fallecimientos.

Otras zonas con alta incidencia de pérdidas de vida son el estado de Washington (100) y Nueva Jersey -estado vecino a Nueva York-, con 44 casos.

- 26 de marzo 10:15 a.m.

La difícil situación en los zoológicos colombianos por el coronavirus

Con la cuarentena obligatoria, impuesta en todo el país durante los próximos 19 días, los zoológicos han manifestado la crisis en la que se encuentran. Sin visitas turísticas, los ingresos para sostener a los animales son realmente limitados. Algunos espacios, como El Zoológico de Barranquilla desarrollan planes de donaciones y crowdfunding para recibir dinero que les permita equilibrar por un tiempo la situación.

Por su parte, el zoológico de Santa Cruz, en Cundinamarca, alberga a cerca de 700 animales. Cada mes recibe aproximadamente 20.800 visitantes al mes. Por ahora, han subsistido de lo ahorros, “por ser una fundación sin ánimo de lucro, Santa Cruz opera netamente con los recursos provenientes de las entradas. Al no recibir dinero por la ausencia de los visitantes, acudimos a los ahorros para comprar la comida. Como somos un lugar turístico, estamos acostumbrados a guardar fondos para los meses donde no recibimos muchas visitas”, señaló a Semana Sostenible, Viviana Parra representante legal de Santa Cruz.

De igual forma, el Zoológico de Cali hospeda a 2.500 animales y recibe unas 500.000 visitantes cada año. Su operación está cubierta hasta finales de marzo. “El problema es el económico, es que no podemos comprar los alimentos”, afirmó a El Heraldo Susan Posada, gerente de comunicaciones de la fundación sin ánimo de lucro que lo administra.

- 26 de marzo 10:06 a.m.

El nuevo coronavirus no tiene hebras del VIH, ni de tuberculosis, ni de malaria

En los últimos días está circulando un audio de una mujer antioqueña radicada en España que generó pánico colectivo en el país. El Espectador habló con un experto que explicó el porqué las afirmaciones del mensaje son falsas.

- 26 de marzo 8:55 a.m.

Natura dejará de fabricar maquillaje para producir artículos de higiene personal

En los últimos días se ha conocido el aporte que las empresas están haciendo para mitigar los efectos del nuevo coronavirus. Por ejemplo, Cine Colombia anunció que cerraría sus salas por tiempo indefinido y que utilizaría su Ruta 90 para donar mercados, Arturo Calle también cerró sus tiendas y fábricas y le seguirá pagando a sus empleados. Lo mismo hizo Crepes & Waffles.

El grupo de cosméticos Natura &CO, una alianza entre Natura, Aesop y The Body Shop, anunció su aporte a la crisis. De acuerdo con la compañía, sus colaboradores en América Latina se dedicarán a producir artículos esenciales de higiene personal, alcohol en gel y líquido, que son fundamentales para protegerse del virus. "Dejaremos, temporalmente, de fabricar líneas como maquillaje y perfumería", dijo la empresa mediante un comunicado.

-26 de marzo 8:32 a.m.

Los pangolines de Malasia podrían ser los animales portadores del coronavirus

El SARS-Cov-2 es un coronavirus zoonótico que se transmitió inicialmente de un animal a un ser humano. El brote de neumonía que inició a finales de diciembre 2019, en Wuhan (China), se asoció inicialmente con los murciélagos, que en efecto son probables huéspedes del virus. Sin embargo, aún se desconoce la identidad del portador intermedio que facilitó la transferencia a humanos. Algunos científicos, que han investigado el origen del contagio, identificaron que los pangolines de Malasia podrían ser los responsables de la propagación.

El estudio, publicado en Nature, señala que los científicos reexaminaron muestras archivadas de pangolín obtenidos en operaciones contra el contrabando, en China en marzo de 2019, y los resultados arrojaron que los genomas de coronavirus del animal tenían un 85.5% de secuencia similar a la que tiene el SARS-Cov-2.

- 26 de marzo 8:16 a.m.

Nueva York instala una morgue temporal a la espera de más muertos por coronavirus

La instalación se levantó en el mismo lugar que se usó para asistir a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se espera un aumento de las muertes en la ciudad por coronavirus en los próximos días.

- 26 de marzo 7:57 a.m.

Almacenes Only cierra sus puertas por el coronavirus

Almacenes Only informó que cerró sus tiendas hasta nueva orden para prevenir la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus y proteger a sus clientes y a sus más de 1.000 colaboradores directos. "La salud y el bienestar de todos nuestros colaboradores es una prioridad para nosotros y por esto en la medida de lo posible seguiremos garantizando el pago de sus salarios. En este momento estamos trabajando en varios frentes para poder generar y pagar la nómina correspondiente al 31 de marzo", aseguró la empresa mediante un comunicado.

La reconocida empresa, que tiene 12 tiendas en Bogotá, también aprovechó para pedirle a los ciudadanos colaboración para cumplir con las normas decretadas "para lograr terminar en el menor tiempo posible esta situación tan complicada".

- 26 de marzo 7:31 a.m.

Piden al alcalde de Soacha evitar aglomeraciones en Transmilenio para evitar contagio de COVID-19

Las preocupantes imágenes que se vieron en la mañana de ayer en las estaciones de Transmilenio en Soacha, en la que cientos de personas se aglomeraron en las entradas del sistema de transporte en el municipio aledaño a Bogotá, prendió las alarmas de varias autoridades que luchan para frenar la expansión del COVID-19. Entre ellas, la Procuraduría fue una de las que llamó la atención al alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, para que evitara las congestiones del sistema de transporte que se presentaron durante el primer día de la cuarentena obligatoria ordenada por el presidente Iván Duque.

En una misiva enviada por el Ministerio Público al mandatario local se señaló por parte del organismo que se adopten medidas urgentes para, en coordinación con la Alcaldía de Bogotá, para controlar el traslado intermunicipal de personas. Segundo, "verificar con la Policía las excepciones o no del flujo de ciudadanos para su libre tránsito". Y por último, aplicar los protocolos sanitarios en Transmilenio para minimizar riesgos de contagios y propagación del virus.

- 26 de marzo 7:11 a.m.

Sector textil le pide medidas al Gobierno para proteger empleos durante crisis del coronavirus

La Cámara Colombia de la Confección y Afines (CCCyA) emitió un comunicado en el que le solicita al Gobierno medidas para proteger los empleos del sector textil durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia del coronavirus, que en Colombia ya suma 470 contagiados y cuatro muertos.

"Hoy, el país tiene una tasa de desempleo del 13 % y un nivel de informalidad del 60 %. Situación que preocupa al gremio, ya que emplea miles de puestos de trabajo, que en su mayoría son femeninos. En esta industria, por cada hombre empleado, se generan seis puestos de trabajo femeninos", dice el comunicado.

- 26 de marzo 6:29 a.m.

HP utiliza sus impresoras 3D para producir protectores faciales para los hospitales

HP y su comunidad global de fabricantes digitales están movilizando sus equipos de impresión 3D para el desarrollo de piezas críticas que se necesitan en los hospitales para combatir la pandemia de COVID-19. Los centros de I+D en 3D de HP en Barcelona; Corvallis, San Diego y Vancouver (Estados Unidos), están colaborando con socios de todo el mundo en un esfuerzo coordinado para aumentar la producción y satisfacer las necesidades más urgentes, como informa la compañía en un comunicado.

Las aplicaciones iniciales que se están validando y finalizando para la producción industrial incluyen mascarillas, protectores faciales, ajustadores de mascarillas, hisopos nasales, abridores de puertas con manos libres y piezas de respiradores. Ya se han entregado más de mil piezas impresas en 3D a los hospitales locales.

- 25 de marzo 10:27 p.m.

Hospitales públicos en Colombia: el gran desafío de enfrentar el COVID-19

Las próximas semanas no serán fáciles para los hospitales colombianos. A medida que crezca el número de casos de COVID-19, que este 25 marzo ascendió a 470 en el país, tendrán una mayor presión. Aunque todo depende del comportamiento de la epidemia, es posible que los hospitales públicos sean los que tengan más apuros. Víctimas de malos manejos y de los intereses políticos, con frecuencia han estado en aprietos financieros. ¿Cómo harán para sortear los días que se avecinan? ¿Están preparados? ¿Podrán enfrentar un posible colapso del sistema?

Buscar hoy una respuesta a esos interrogantes es pararse en el terreno de la especulación. El sistema está tratando de adaptarse a medida que cambia el escenario y con el paso del tiempo sabremos si las estrategias dieron o no resultado. Sin embargo, hay algo claro: existen regiones que en caso de identificar pacientes con el virus SARS-COV-2 podrían pasar serias dificultades. Sus hospitales públicos no tienen personal suficiente ni especializado para atenderlos. Tampoco el número de camas adecuado.

- 25 de marzo 9:17 p.m.

En el primer día de cuarentena, se impusieron 501 comparendos en Bogotá

El primer día de cuarentena fue mucho más tranquilo que el último del simulacro. Sin tantas personas en la calle y con mayor control de las aglomeraciones en Transmilenio, la Secretaría de gobierno informó que se impusieron 501 sanciones a personas que no tenían autorización para prestar servicios, 379 comparendos a vehículos y se cerraron 67 establecimientos que no deberían estar operando.

Entre los multados se encuentra una sucursal del Banco ITAU, a la que se le impuso una sanción por 32 salarios mínimos diarios y participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas por tener en dos de sus áreas a más de 100 personas aglomeradas; en similares circunstancias se encontró la operación de la empresa de call center de Colpatria y las sucursales del centro y Puente Aranda de NEXA BPO.

- 25 de marzo 9:00 p.m.

Las propuestas de la iglesia frente al coronavirus

En medio de la propagación incesante y voraz del nuevo coronavirus por todo el mundo, parece humano mirar al cielo de vez en cuando y preguntarse, ¿qué está pasando? Nadie lo sabe, pero la fe, para muchos, es el único refugio. Esto no tiene precedentes. El virus lo está cambiando todo: la salud, la sociedad, la economía y la fe. Las iglesias de todo el mundo tuvieron que ceder ante algo que se sale de las manos y de la razón: cerrar sus puertas y entregar los mensajes de Dios a través de una pantalla.

El papa Francisco fue el primero en hacerlo. El pasado jueves, durante el rosario que la Conferencia Episcopal italiana convocó en toda Italia, donde ya hay más de 3.400 muertos por el virus, afirmó: “en esta situación sin precedentes, en la que todo parece fallar, ayudémonos a mantenernos firmes en lo que realmente importa. Por necesidad, nuestros espacios pueden haberse reducido a las paredes de la casa, pero tengan un corazón más grande, donde el otro pueda encontrar disponibilidad y acogida. Da la inteligencia de la ciencia a quienes buscan los medios adecuados para la salud y el bienestar físico de los hermanos”.

Poco a poco los espacios de congregación religiosa han ido cancelando sus actividades normales. Al sur de Francia, por ejemplo, el santuario de Lourdes cerró sus puertas al público por primera vez en su historia. El hecho no es de poca monta, teniendo en cuenta que al año son ocho millones de personas las que visitan el santuario, construido en 1858, cuando la religiosa Bernadette Soubirous afirmó haber presenciado la aparición de la Virgen María en la hoy llamada Gruta de las Revelaciones.

- 25 de marzo 5:30 p.m.

Personal médico en espacios de reincorporación recibiría capacitación para contener COVID-19

Ante las preocupaciones de algunos excombatientes de las Farc, el Ministerio de Salud aseguró que si bien puede haber traslados del personal de salud que apoya estos espacios en estas semanas será temporal y con el fin de recibir capacitación para la prevención y orientación para el manejo del nuevo coronavirus.

- 25 de marzo 4:02 p.m.

Indígenas, una población vulnerable que también lucha contra el coronavirus

Las comunidades de la Sierra Nevada, el Amazonas y el Norte del Cauca ya han tomado medidas para enfrentarse al SARS-CoV-2. Aunque la medicina tradicional hace parte de las prevenciones que tienen en cuenta, ellos mismos aceptan que de presentarse un caso tendría que haber intervención del sistema de salud.

- 25 de marzo 3:31 p.m.

FMI y Banco Mundial piden suspensión de pagos de deuda de países pobres

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) pidieron este miércoles a los acreedores bilaterales de los países más pobres que "congelen el reembolso de deudas" para que puedan liberar dinero para combatir la pandemia de coronavirus.

"El Banco Mundial y el FMI creen que es imperativo en este momento dar un sentido global de alivio a los países en desarrollo así como una fuerte señal a los mercados financieros", indicaron en un comunicado conjunto.

Este respiro permitiría analizar la situación y necesidades de cada país, destacaron las dos instituciones. El pedido apunta a países que califican para ayuda del "IDA" (AIF en español), un fondo destinado a la población mundial en extrema pobreza.

- 25 de marzo 3:08 p.m.

Hospital Santa Sofía de Manizales es el primero en el país con unidad para pacientes con COVID-19

La adecuación del lugar inició el 17 de marzo y finalizó el 23 del mismo mes, en una semana se logró crear el espacio para la atención exclusiva de pacientes con coronavirus. En el hospital se adquirieron 30 camas con posibilidad de ampliación, la zona cuenta con puertas y ventanas aisladas para los pacientes contagiados.

“Con todo el protocolo, con todas las instalaciones y adecuaciones, con el acompañamiento de la División territorial y el gobernador Luis Carlos Velásquez, se garantiza una inversión cuantiosa para que el Hospital Santa Sofía sea un referente a nivel nacional y sea el primer hospital COVID-19 del país”, afirmó Carlos Alberto Piedrahita, gerente del Hospital Santa Sofía.

En un comunicado el Hospital afirma que se realizó una contratación inicial de abastecimiento con la adquisición de medicamentos y elementos como: alcohol, guantes, trajes, mascarillas convencionales, tapabocas, uniformes antifluidos, caretas y todo lo necesario para proteger al personal del salud y evitar la propagación del virus.

- 25 de marzo 1:31 p.m.

Aerolíneas enfocan su operación en la repatriación de extranjeros y locales

Tras la suspensión de los vuelos comerciales en varios países de la región y al cierre de fronteras debido a la crisis sanitaria causada por el COVID-19, las aerolíneas han concentrado su operación en viajes especiales que buscan ayudar a los latinoamericanos y a los mismos colombianos a regresar a sus países de origen.

Latam Airlines, por ejemplo, ha facilitado la repatriación de 2.200 personas desde Colombia hacia diferentes destinos a través de sus vuelos de itinerario en días pasados y, ahora que el Gobierno Nacional restringió la operación aérea comercial, en vuelos especiales. En el primer caso, mediante las 14 frecuencias que operaba la firma para conectar Bogotá con Brasil y Chile; en el segundo 1.360 repatriados en viajes humanitarios.

María Lara, directora de Asuntos Corporativos de Latam Airlines, explicó que solo la última semana se han hecho siete vuelos desde Bogotá, cinco a Santiago (Chile) y otros dos una ciudad con la que ni siquiera tienen autorización para un vuelo comercial directo: Buenos Aires (Argentina). “Por tratarse de una operación de rescate, se pidió a las autoridades de ambos países que permitieran una ruta que no tiene itinerario regular”.

- 25 de marzo 1:29 p.m.

Bolsas europeas caen más de 2 % en la apertura de los mercados: siga los hechos financieros globales

Las bolsas europeas perdían este jueves más de un 2 % tras dos días de ganancias, en un mercado preocupado por las cifras del empleo en Estados Unidos en el contexto de la pandemia mundial del nuevo coronavirus.

En Londres, la bolsa cayó un 2,61 % en los primeros intercambios, en Fráncfort cedía 1,76 % y en París perdía un 2,25 %. También abrieron a la baja, alrededor de un 2 %, las bolsas de Madrid y Milán.

"La tendencia negativa de la mañana se debe a la propagación casi descontrolada del virus en Estados Unidos y en particular en Nueva York, que se confina cada vez más", subrayó en un nota John Plassard, especialista en inversiones de Mirabaud.

- 25 de marzo 1:06 p.m.

Hasta el 13 de abril, Gobierno evaluará extensión de la cuarentena

En entrevista con W Radio, el presidente Iván Duque explicó una a una las medidas que hasta ahora el Gobierno ha tomado para enfrentar la crisis económica, social y sanitaria que despertó el brote del coronavirus en el país.

Lo primero que advirtió fue que durante este lapso de cuarentena obligatoria se estará evaluando la posibilidad de extenderla más allá del 13 de abril, fecha que se dispuso por decreto para cumplir 19 días de aislamiento nacional. “No es que ese día todos vamos a poder salir a la calle, nos vamos a un concierto y después a un bar a celebrar”, enfatizó el mandatario en W Radio.

“Nosotros, de aquí al 13 de abril, vamos a estar monitoreando el comportamiento de la curva, para darnos cuenta si hemos logrado reducir ese crecimiento exponencial y, por eso, tendremos que tomar decisiones (…) Esto no termina con la cuarentena. Yo en eso quiero ser claro, para que tengamos el manejo de las expectativas.”.

- 25 de marzo 12:12 p.m.

ONU pide reducir población carcelaria para prevenir casos de coronavirus en reclusos

La Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió este miércoles la urgente reducción del número de presidiarios alrededor del mundo para evitar que la pandemia de coronavirus cause estragos en las cárceles, generalmente superpobladas.

Bachelet exhortó a “gobiernos y autoridades competentes a trabajar rápidamente para reducir la cantidad de personas detenidas”, liberando por ejemplo a “los reclusos de mayor edad y a aquellos que están enfermos, así como los que presentan un riesgo menor”

- 25 de marzo 12:00 p.m.

En Colombia confirman 470 casos y cuatro muertes por coronavirus

El Ministerio de Salud confirmó este miércoles 25 de marzo 92 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 470. Además confirmó una segunda muerte por el virus SARS-Cov-2, el lunes 23 de marzo, una tercera y el miércoles 25 de marzo, un cuarto fallecimiento. El último se trata de un hombre de 76 años, de Bogotá.

Estos son los nuevos casos que reportó el Instituto Nacional de Salud: Bogotá (49), Antioquia (7),Cauca (6),Cartagena (5),Valle del Cauca (5), Quindío (4), Norte de Santander (4),Risaralda (2),Barranquilla (2),Tolima (1), Santander (1), Santa Marta (1),Boyacá (1),Atlántico (1),Caldas (1),Meta (1) y Cundinamarca (1).

- 25 de marzo 11:33 a.m.

Cacerolazo contra Bolsonaro: brasileros piden acciones frente al coronavirus

El martes en la noche se registraron masivos cacerolazos en contra del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Brasilia, Río de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Salvador y San Pablo, mientras el mandatario se dirigía al país por televisión.

“Bolsonaro fue a la TV a defender sus puntos de vista irresponsables sobre el combate al coronavirus. Locura completa”, dijo el politólogo Alberto Carlos Almeida, autor del libro “La cabeza del brasileño”.

La protesta, provocada por la falta de respuesta del gobierno ante la pandemia de coronavirus, estuvo acompañada de gritos como “fuera, Bolsonaro”, en medio de la oscuridad.

- 25 de marzo 11:21 a.m.

ICBF entregará canasta nutricional a 1,7 millones de familias

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aseguró que las canastas familiares se entregarán a 421.000 familias adicionales, llegando a un total de 1.732.000 familias. “A hoy hemos llegado a 385.000 familias en todo el país, trabajando con las Fuerzas Armadas para llegar a Leticia, Quibdó, Bahía Solano, Nuquí, Tado y estamos llegando hasta Nazareth en la Guajira”, afirmó Lina Arbeláez, directora del ICBF.

Los centros de desarrollo infantil fueron cerrados temporalmente por orden del Gobierno para prevenir contagio por coronavirus, pero el ICBF dijo que garantizará la alimentación de los niños por medio de las canastas. La directora aseguró que los agentes educativos y madres comunitarias recibirán sus pagos porque se ha dispuesto de una metodología para que sigan prestando sus servicios vía telefónica; la idea es estar en constante comunicación con los padres para dar pautas de crianza y procesos pedagógicos. El proceso hace parte de en trabajo conjunto con las regionales y los actores privados.

- 25 de marzo 10:46 a.m.

Tres policías y un oficial de la Fuerza Aérea dieron positivo para coronavirus

El Ministerio de Defensa confirmó en la mañana de este miércoles que existen casos de Covid-19 en las filas de las fuerzas militares entre los 378 casos que ha constatado el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud. Se trata de tres miembros activos de la Policía Nacional y un oficial de la Fuerza Aérea, quienes, según la cartera que dirige Carlos Holmes Trujillo, han cumplido con una estricta cuarentena para evitar un brote mayor al interior de la fuerza pública.

“Es importante aclarar que tres de estos casos son importados y los uniformados nunca tuvieron contacto con sus unidades policiales o militares, debido a que cuando ingresaron al país cumplieron con el protocolo de aislamiento establecido por el Gobierno Nacional”, aseguró en un comunicado el Ministerio. En el caso del último uniformado que, sí se contagió por contacto con uno de los casos importados, la cartera de Defensa insiste en que “se tomaron todas las medidas de aislamiento y los protocolos establecidos”.

- 25 de marzo 10:10 a.m.

Excombatientes están fabricando tapabocas para atender emergencia del coronavirus

De tres metros de tela quirúrgica que había quedado en el antiguo puesto de salud en el espacio de reincorporación "Antonio Nariño", en Icononzo (Tolima), salieron alrededor de 180 tapabocas destinados a los excombatientes y habitantes de las veredas circundantes. Esta fue la forma de resolver la escasez de este insumo médico que ya hay en todo el país. La idea la emprendieron los exguerrilleros de las Farc de la Cooperativa Tejiendo Paz y la marca de ropa Manifiesta, conocidos porque en septiembre de 2019 impulsaron un desfile de modas en la Universidad de los Andes en el que dieron a conocer los kimonos y vestidos que ellos mismos producen como una manera de hacer su reincorporación a la vida civil.

Juan Perea, representante legal de Tejiendo Paz, dice que en este espacio de reincorporación están tomándose en serio la cuarentena nacional decretada por el gobierno de Iván Duque para evitar la propagación del coronavirus. No obstante, agrega que allá la situación se vive en calma, “sabemos que no es nuevo, que los virus siempre han existido. No es cosa que nos alarme demasiado como para entrar en pánico”, aunque sí prefieren respetar la cuarentena y aplicar las medidas de prevención.

- 25 de marzo 10:06 a.m.

Roger Federer se suma a los donativos de grandes deportistas por el COVID-19

El tenista Roger Federer, campeón de veinte torneos el Grand Slam, anunció este miércoles el donativo de un millón de francos suizos (un millón de dólares, 943.000 euros) para las familias pobres de su país, las más vulnerables a las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

"Vivimos un momento difícil para todos nosotros y nadie debe ser dejado de lado. Mirka (su esposa) y yo hemos decidido hacer personalmente un donativo de un millón de francos suizos para las familias más desfavorecidas de Suiza", indicó Roger Federer en su cuenta de Instagram, en un mensaje en francés, alemán e inglés.

- 25 de marzo 9:38 p.m.

Programa en Antioquia busca atender repercusiones psicológicas durante la crisis

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, explicó que más de 300 profesionales se presentaron como voluntarios para apoyar a la ciudadanía en un momento de crisis en el que deben enfrentarse al aislamiento y al temor de contagiarse. Los profesionales, entre psicólogos y psiquiatras, también atenderán al personal médico que está expuesto a un alto nivel de tensión en medio de la emergencia sanitaria.

El programa “Salud para el alma” se comenzará a implementar gradualmente. El gobernador explicó que esta iniciativa tendrá cuatro estrategias de intervención: primero, apoyo a los que apoyan, una línea de atención para el personal médico; segundo, una línea de atención continua a los ciudadanos, los mensajes serán analizados por profesionales y se establecerá quienes requieren atención prioritaria; tercero, las personas identificadas serán atendidas; por último, la implementación del programa de televisión “Salud para el alma” que se emitirá por el canal regional Teleantioquia.

- 25 de marzo 9:37 p.m.

Aerolíneas del mundo perderían US$252.000 millones

El impacto anticipado duplica con creces la disminución sugerida por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) a principios de este mes, lo que refleja la fuerte espiral descendente de muchos operadores, a medida que se enfrentan a una crisis más severa que cualquier otra que haya enfrentado el sector, dijo el martes el grupo comercial.

Si bien gobiernos de todo el mundo han prometido apoyo, una crisis de liquidez está “llegando a toda velocidad”, dijo el presidente ejecutivo de IATA, Alexandre de Juniac, en una conferencia en línea. Los Estados necesitan preparar una "acción masiva" para que todavía haya una industria que rescatar.

- 25 de marzo 8:35 a.m.

Maximiliano Richeze, compañero de Fernando Gaviria, se recuperó del COVID-19

Este martes, el ciclismo Maximiliano Richeze, compañero de Fernando Gaviria en el UAE Team Emirates, fue dado de alta de un hospital en Emiratos Árabes Unidos, donde permaneció aislado durante 18 días luego de dar positivo por coronavirus.

“Mis últimas pruebas fueron negativas por lo que le doy gracias a los médicos y a todo el personal que me ayudó en esta dura etapa”, el mensaje del argentino a través de las redes sociales.

- 25 de marzo 8:19 a.m.

Empresas de energía y gas, listas para atender demanda de servicios

El Ministerio de Minas y Energía reportó que las compañías del sector energético han manifestado estar preparadas para atender demanda en los servicios de energía y gas durante el aislamiento preventivo obligatorio en Colombia y tener activos sus planes de continuidad.

La titular de la cartera, María Fernanda Suárez, recordó que le solicitó a las empresas prepararse para la contingencia desde la semana del 10 de marzo, por lo que entregó un parte de tranquilidad a los colombianos sobre el suministro de estos servicios y aseguró que el Gobierno hará un monitoreo permanente del cubrimiento de la demanda en Colombia.

“Estos planes deben asegurar la implementación de medidas preventivas para la protección de los empleados que participan en la cadena de suministro de electricidad y gas, así como las comunidades cercanas a los puntos de operación”, señaló la entidad.

- 25 de marzo 7:54 a.m.

El príncipe Carlos, de 71 años, contrajo el coronavirus

El príncipe Carlos, hijo mayor de la reina Isabel II y heredero al trono británico, dio positivo en la prueba de coronavirus, informó el miércoles su residencia oficial de Clarence House.

El príncipe de Gales, de 71 años, tiene síntomas leves de COVID-19 "pero por lo demás se mantiene en buena salud", precisó un comunicado. El heredero de la corona se encuentra confinado junto a su esposa Camila en la residencia real de Balmoral, en Escocia. Por su parte, Isabel II, de 93 años, y su esposo el príncipe Felipe, de 98, se encuentran desde hace una semana en el Castillo de Windsor, al oeste de Londres.

- 25 de marzo 7:11 a.m.

Gobierno dice que garantizará transporte aéreo de carga

Colombia amaneció sin vuelos comerciales de pasajeros luego de que el Gobierno Nacional decidiera suspender las operaciones aéreas (decreto 457 de 2020) como una medida para controlar la expansión del coronavirus.

Sin embargo, la Aeronáutica Civil aseguró que garantizará el transporte de carga por vía aérea para el normal abastecimiento de productos durante la aplicación del aislamiento preventivo, para que todos los colombianos en sus regiones tengan acceso a los bienes y productos que necesitan.

Según estadísticas de la Aerocivil, en 2018 se movieron 2.282 millones de toneladas de carga/kilómetro y en el primer semestre de 2019 (cifra más reciente disponible) fueron 1.078 millones de toneladas/kilómetro, la mayoría de estas con destino a otros países (96 %).

- 25 de marzo 6:53 a.m.

La Casa Blanca y el Senado acuerdan el mayor rescate económico de la historia de EE. UU.

Este miércoles en la madrugada, los republicanos y demócratas del Senado y la Casa Blanca llegaron a un acuerdo sobre un plan de estímulo de 2 billones de dólares para relanzar la primera economía del mundo, duramente golpeada por la pandemia de COVID-19.

El texto de consenso fue alcanzado tras cinco días de arduas negociaciones sobre una propuesta del gobierno de Donald Trump, mientras el brote del nuevo coronavirus dejaba cada vez más enfermos y se cobraba más vidas, acelerando la suspensión de las actividades en todo el país y aumentado la presión para tener un plan para mitigar las consecuencias económicas.

- 24 de marzo 10:17 p.m.

Hubei, primer foco de la pandemia, levantará la cuarentena

China sigue librando una intensa batalla contra el virus SARS-CoV-2. Este miércoles, luego de estar dos meses confinados, Hubei, primer foco de la pandemia, por fin levantará sus restricciones. Esta medida la anunció el Gobierno luego de que la Comisión Nacional de Sanidad asegurara que en la última semana solo se había confirmado un contagio, el de un médico. Inicialmente solo podrán salir de la provincia los habitantes que logren demostrar que están sanos y no tienen riesgo de ser portadores del nuevo coronavirus.

Para demostrarlo, deberán tener AliPay, una aplicación que monitorea al usuario y por medio de códigos clasifica su estado de salud. El software analiza datos como el nombre, número de identificación, información de contacto, síntomas y detalles sobre viajes recientes para generar un código QR. Si es de color verde, la persona podrá moverse sin restricciones; si arroja un color amarillo, deberá quedarse en casa durante siete días, y si es rojo significa una cuarentena de dos semanas.

- 24 de marzo 9:32 p.m.

El "experimento" de un pueblo italiano que ha logrado contener el brote

Un pequeño pueblo en el norte de Italia, uno de los primeros afectados al comenzar la epidemia del COVID-19 en ese país, se convirtió en el escenario de un "experimento científico único" en medio de la batalla por contener la propagación del brote.

Vò' Euganeo, famosa por su vino, sus parques y sus aguas termales, fue una de las 11 poblaciones del norte de Italia que se declararon en alerta roja el pasado mes de febrero, cuando empezaron a darse los primeros casos de contagios por el nuevo coronavirus.

Cuando todavía era poco lo que se sabía sobre la enfermedad, en el hospital de este pueblo, de unos 3.300 habitantes, dos personas se encontraban internadas por una "misteriosa neumonía", como la calificaron entonces los médicos.

- 24 de marzo 7:52 p.m.

África empieza a decretar toques de queda y confinamientos contra el nuevo coronavirus

El continente africano se había librado hasta hace poco de la pandemia, con 1.800 casos y cerca de 60 muertos, frente a los más de 400.0000 infectados y 18.000 fallecidos en el mundo, según un balance de la AFP elaborado con fuentes oficiales el martes. Pero la precariedad de los sistemas de salud de los países africanos hace temer lo peor.

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, llamó al G20 a apoyar a las economías africanas reduciendo su deuda y preparando un plan de ayuda financiera de emergencia de 150.000 millones de dólares.

El Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África (BADEA), una institución de la Liga Árabe con sede en Jartum, anunció que asignará 100 millones de dólares (93 millones de euros) para ayudar a África subsahariana a hacer frente a la crisis del coronavirus.

- 24 de marzo 7:44 p.m.

Duque anuncia que el PAE continúa y otras medidas frente al coronavirus

En la alocuión presidencial de las seis de la tarde, el presidente Ivan Duque anunció que habrá giros adicionales para beneficiarios de Familias en Acción y Jóvenes en Acción, además de $160.000 para cerca de tres millones de personas que no están en estos programas. También anunció auxilios para beneficiarios del Icetex y la continuación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

- 24 de marzo 7:19 p.m.

Trabajadores informales también recibirán asistencia económica por pandemia

El Gobierno nacional explicó este miércoles con algo más de detalle cómo se realizará la asistencia social para las poblaciones pobres y vulnerables durante esta cuarentena, especialmente para aquellos que están en programas de asistencia o que laboran en la informalidad.

Para comenzar, el presidente Iván Duque reveló que el Gobierno apoyará a los trabajadores informales de Colombia, que son cerca de 50 % de la fuerza laboral, según el DANE. El mandatario aseguró que “con las capacidades logísticas y de giro que tienen los programas sociales, hemos diseñado un ingreso solidario para sortear esta tempestad que va a llegar a tres millones de familias. Ese giro debe empezar la próxima semana y tendrá, en promedio, $160.000”.

- 24 de marzo 7:14 p.m.

Mueren los artistas Terrence McNally y Manu Dibango por coronavirus

Terrence McNally, dramaturgo y guionista estadounidense de 81 años, ganador de cuatro premios Tony y un Emmy, murió este martes tras sufrir complicaciones de salud debido al coronavirus. El publicista de McNally dijo en un comunicado enviado a la AFP que el artista era un superviviente de cáncer de pulmón que vivía con una enfermedad crónica pulmonar. Murió mientras estaba hospitalizado en Florida.

Abiertamente gay, tocaba temas como el amor, la homofobia y el sida, y escribió obras como "Master Class" y musicales como "Kiss of the Spider Woman" y "Ragtime".

- 24 de marzo 7:10 p.m.

Colectivo en Medellín ayuda a trabajadoras sexuales y vendedores informales durante la cuarentena

Cinco mujeres en Medellín crearon el colectivo “Putamente Poderosas” con el cual buscan visibilizar las problemáticas alrededor del trabajo sexual.

La iniciativa fue creada hace dos años. Sin embargo, en medio del auge del coronavirus impulsaron una nueva campaña para brindar ayuda, no solo a este sector de la población, también a los vendedores informales que se pueden ver afectados por la pandemia. “Queremos resignificar las historias de estas mujeres y brindarles asesoría en otro tipo de actividades u oficios, para que ellas descubran sus talentos en medio del brote de este virus” , dijo Melissa Toro quien hace parte del colectivo.

- 24 de marzo 5:10 p.m.

EPM reconectará energía y gas a clientes que tienen servicios suspendidos por falta de pago

Empresas Públicas de Medellín (EPM) decidió, a partir de hoy y mientras dure la declaratoria de aislamiento preventivo por el nuevo coronavirus, reconectar inmediatamente los servicios de energía y gas a los clientes residenciales y comerciales que los tenían suspendidos por mora en el pago de sus facturas. La decisión se tomó tras la orden de Daniel Quintero, alcalde de Medellín y presidente de la junta de la compañía.

Dentro de las medidas de la empresa está también la suspensión de los cobros de los intereses de mora originados en el no pago o pago inoportuno de los servicios de energía, gas, acueducto y alcantarillado. Además, la empresa paró el abono automático del 10% a la deuda pendiente que se hace en las recargas de energía prepago y agua prepago. De esta manera, ese valor se destinará al consumo del cliente.

- 24 de marzo 5:05 p.m.

Nuevos casos de coronavirus en Colombia: van 378 confirmados

El Ministerio de Salud confirmó este martes 24 de marzo 72 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 306. Además confirmó una segunda muerte por el virus SARS-Cov-2 y el lunes 23 de marzo, una tercera.

Estos son los nuevos casos que reportó el Instituto Nacional de Salud: Valle (29),Cundinamarca (8), Bogotá (6), Cartagena (5), Tolima (4), Norte de Santander (3), Huila (3), Risaralda (3), Barranquilla (2), Meta (2), Caldas (2), Nariño (1), Quindío (1), Santa Marta (1),Cesar (1) y Cauca (1).

- 24 de marzo 4:28 p.m.

Fuerza pública "está lista" para garantizar la cuarentena, asegura ministro de Defensa

El ministro Carlos Holmes Trujillo señaló que, en algunas ciudades del país, fuerzas militares y policía ya están haciendo operativos conjuntos. Hay más de 30.000 policías en las calles en esta coyuntura del covid-19, dijo el alto funcionario.

- 24 de marzo 4:26 p.m.

Así funcionarán los servicios de Colpensiones durante la cuarentena

Además de bancarizar a los mayores de 70 años a domicilio, darán prioridad a esta población si necesita presentarse en sus oficinas. También atenderán a los usuarios según el último número de su cédula de ciudadanía.

- 24 de marzo 4:00 p.m.

Por Covid-19, jueces de garantías de Bogotá empezarán a teletrabajar esta semana

A partir de este miércoles 25 de marzo, los jueces con funciones de control de garantías de Bogotá comenzarán labores desde sus casas para contribuir a enfrentar la pandemia del Covid-19. Luego de que el Consejo Superior de la Judicatura suspendiera los términos judiciales, dejó viva la labor que realizan estos jueces, que deben presidir diligencias tan vitales como las de legalización de capturas, control de legalidad de allanamientos, imputación de cargos y medidas de aseguramiento, pero finalmente se accedió a utilizar medios virtuales para realizar estas audiencias.

Por ahora, la medida solo contempla a los jueces de garantías de Bogotá, pero con ella se descongestionan importantes centros judiciales, como el de Paloquemao, los juzgados de Convida y de menores, las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las Salas Penales de los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca. Según informaron los jueces, iniciarán las sesiones virtuales desde el próximo 25 de marzo a las 6 de la mañana, cuando comienza el primer turno. El reparto de los expedientes seguirá siendo aleatorio y se enviarán a los correos institucionales de cada funcionario judicial.

- 24 de marzo 3:44 p.m.

Coronavirus en Colombia: Este es el plan de auxilios educativos para beneficiarios de ICETEX

Ante la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por parte del presidente Iván Duque, el gobierno nacional expidió el Decreto 467 de Marzo 23 de 2020 por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de alivios para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, el cual habilita a la entidad para otorgarles auxilios para quienes así lo requieran.

El plan comprende el otorgamiento de beneficios como período de gracia en cuotas vigentes, reducción transitoria de tasa de intereses al IPC; ampliación de plazos en los planes de amortización y otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del año 2020 sin deudor solidario, a más de 100.000 beneficiarios dando prioridad a aquellos que se enfrentan a condiciones de vulnerabilidad por motivos de discapacidad, género, condición socio-económica, disminución temporal o definitiva de su fuente de ingresos o problemas de salud derivados de la ocurrencia de la pandemia COVID-19 en el territorio nacional.

- 24 de marzo 3:26 p.m.

“Esto no es un juego”: Alcalde de Chía hace llamado a la ciudadanía por no cumplir aislamiento

En la mañana de este martes, Luis Carlos Segura, alcalde de Chía, hizo un llamado a la ciudadanía en medio de la plaza principal del municipio por no cumplir las medidas de aislamiento. A horas de iniciar la cuarentena obligatoria declarada por el presidente Iván Duque, la Policía hizo presencia en el lugar debido a la cantidad de ciudadanos que no permanecieron en sus casas.

"El día que tengamos 3.000 muertos encima, que no podamos ir a velarlos, ¿qué vamos a decir?: 'que fui a pagar el recibo, que estaba comprando algo'. Los invito a ser solidarios, piensen en los otros", dijo Segura.

- 24 de marzo 3:07 p.m.

Tres grandes de la industria automotriz fabricarán respiradores artificiales

El presidente de EE.UU., Donald Trump, autorizó para que desde esta semana los fabricantes de vehículos Ford, General Motors y Tesla fabriquen ventiladores ante la creciente demanda de estos equipos debido a la pandemia del coronavirus.

Trump aseguró en su cuenta de Twiter que a “Ford, General Motors y Tesla se le está dando el visto bueno para fabricar ventiladores y otros productos metálicos”. La decisión se conoce días después de que el gobernante se refiriera al interés de las compañías durante la conferencia de prensa diaria con el grupo de tarea sobre coronavirus de la Casa Blanca.

General Motors (GM), el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, anunció el viernes que llegó a un acuerdo con el productor de equipos médicos Ventec Life Systems para incrementar la producción de respiradores necesarios para tratar a los casos más graves de COVID-19.

- 24 de marzo 2:56 p.m.

A partir de mañana y por tres semanas, quedan restringidos los vuelos nacionales

El decreto 457, expedido el pasado 22 de marzo, ordenó la suspensión del transporte aéreo de pasajeros doméstico, es decir, los vuelos nacionales, a partir de las 00:00 de mañana 25 de marzo de 2020, como una medida para contener la emergencia sanitaria que generó en Colombia el coronavirus.

Esto significa que hoy a las 11:59 de la noche tendrá lugar la última operación y esta se retomará hasta el próximo 13 de abril a las 00:00 debido al aislamiento preventivo obligatorio decretado en todo el país.

Todas las aerolíneas comerciales se verán afectadas, pues hace apenas unos días (23 de marzo) se restringió también la entrada de vuelos procedentes de otros países, lo que significa que su operación quedará detenida por completo.

- 24 de marzo 2:33 p.m.

Coronavirus: vigilancia extrema, el plan de Rusia para contener la pandemia

El presidente ruso Vladimir Putin, con un traje de máxima protección, visitó este lunes a los pacientes del brote del nuevo coronavirus en Moscú, capital de Rusia. El mandatario declaró que pudo ver cómo todos estaban trabajando como un reloj “bueno y coordinado” para contener la propagación del virus en el país, que pese a su gran extensión solo ha reportado 495 casos hasta este martes. La mayoría de estos han sido detectados en Moscú, donde 100.000 cámaras vigilan el confinamiento.

Desde febrero, miles de moscovitas, y sobre todo los que regresaron de países afectados por la COVID-19, fueron sometidos a un régimen de confinamiento estricto a domicilio durante 14 días, con el fin de limitar la propagación de la epidemia.

Todos fueron catalogados con sus domicilios, la copia de sus pasaportes y número de teléfono en una base de datos de la capital, de 16 millones de habitantes y visitantes diarios.

- 24 de marzo 2:25 p.m.

Sancionan a supermercados en Montería por especulación de precios

Este fin de semana se hicieron varios operativos en la capital de Córdoba para evitar que los comercios aumenten los precios de productos de la canasta familiar e implementos de aseo. La alcaldía informó que han llegado denuncias por distintos medios. Incluso, hay una línea que se habilitó en Montería para recibir las denuncias. Algunas de ellas fueron comunicadas a la Dirección Departamental de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), para que desde el gremio se tomen medidas.

"Los establecimientos que incrementen precios de manera injustificada, serán sellados. Ante esta emergencia sanitaria y económica que estamos viviendo en el país por la pandemia del COVID-19 no permitiremos abusos en precios", afirmó el alcalde Carlos Ordosgoitia.

- 24 de marzo 2:17 p.m.

Médicos e ingenieros españoles se unen para crear respiradores artificiales con impresoras 3D

Construir respiradores artificiales de bajo costo y en tiempo récord con impresoras 3D es el objetivo principal de los integrantes de Coronavirus Makers, un grupo de la red social Telegram, que nació hace una semana cuando el gobierno español decretó el estado de alarma para tratar de controlar la expansión de un virus que en España ha colapsado el sistema sanitario, ha contagiado a 33.000 personas y ha matado a más de 2.200. (Datos del 23 de marzo).

El proyecto, que nació como una red de 50 amigos aficionados a la tecnología, ya tiene más de 13.000 médicos, diseñadores e ingenieros voluntarios de todas las comunidades españolas trabajando en el perfeccionamiento de un prototipo de respirador artificial que ayude a salvar a los enfermos más graves de Covid-19. La escasez de estos respiradores es una de las mayores preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud, que afirma que el 3% de los contagiados de coronavirus necesitará respiración asistida.

- 24 de marzo 2:01 p.m.

Estados de EE. UU. suspenden los abortos “en nombre de la lucha contra el coronavirus”

Los estados de Texas y Ohio, en Estados Unidos, ordenaron suspender todas las operaciones no urgentes, incluidos los abortos, debido a la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus. Esas decisiones fueron criticadas por los defensores del derecho de las mujeres a la interrupción de un embarazo, que denuncian una maniobra "ideológica" y recuerdan que los abortos no pueden esperar.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó el sábado posponer "las intervenciones que no sean inmediatamente necesarias", a fin de asegurar la disponibilidad de camas para los enfermos de COVID-19 y de equipos de protección para el personal que deba atenderlos. La orden se aplica a los abortos salvo en caso de peligro para la vida de la madre, precisó el lunes el fiscal general de ese estado conservador, Ken Paxton.

- 24 de marzo 1:15 p.m.

La OMS lanza “Solidaridad”, un estudio clínico internacional para combatir el coronavirus

Luego de tres meses de haberse reportado el primer caso de contagio por el virus SARS-Conv-2, el 31 de diciembre en Wuhan (China), el mundo entero ha intentado combatir la pandemia que ya causó la muerte de cerca de 14.602 personas, en 181 países. Varios estudios científicos se han publicado durante este tiempo, epidemiólogos, infectólogos, virólogos y demás especialistas se han dedicado a estudiar las causas, comportamientos y consecuencias del brote.

En una iniciativa llamada, SOLIDARITY, solidaridad en español, la Organización Mundial de la Salud (OMS) busca reunir y compartir investigaciones sobre el covid-19 que se realizan simultáneamente en diferentes países. “Es posible que múltiples ensayos pequeños, con diferentes metodologías, nos brinden la evidencia clara y sólida que necesitamos sobre qué tratamientos ayudan a salvar vidas. La OMS y sus socios están organizando un estudio en el que participan varios países”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- 24 de marzo 1:04 p.m.

Hospital provisional de Corferias tendrá capacidad para 2.000 camas

Las juntas directivas de Corferias y de la Cámara de Comercio de Bogotá aprobaron ayer la iniciativa planteada hace dos semanas y revisada en los últimos días de adaptar las instalaciones del recinto ferial para recibir a pacientes afectados por coronavirus para complementar la baja capacidad del sistema de salud.

De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), si bien en el país hay 5.300 camas de cuidados intensivos, solo 750 de ellas están adecuadas para manejar pacientes de gravedad como el COVID-19 porque cuentan con aislamiento adecuado.

El presidente de Corferias, Andrés López, aseguró que con esta decisión el recinto ferial queda a disposición de las autoridades para desarrollar un programa de extensión de la capacidad hospitalaria de la ciudad y el país para el tratamiento de pacientes críticos contagiados con esta pandemia, el cual comenzará con 2.000 camas, aunque tiene capacidad para ampliarse hasta 5.000, si así se requiere.

- 24 de marzo 12:56 p.m.

Gobierno restringe exportaciones de bienes para prevenir y contener el nuevo coronavirus

El Gobierno Nacional ha tomado una nueva determinación, a través del Decreto 462 del 22 de marzo de 2020, para ayudar a prevenir y contener el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2: restringir la exportación o reexportación de 24 bienes, entre ellos, alcohol, jabón, papel higiénico guantes de caucho, gafas de protección, camillas hospitalarias, medicamentos, desinfectantes, paños y toallas húmedas, gel antibacterial, tapabocas y equipos médicos (electrocardiógrafos, monitores de signos vitales, cunas neonatales, ventiladores, aparatos respiratorios y máscaras de protección respiratoria, equipos de rayos X).

Con esta medida, que se extenderá hasta los próximos seis meses, el Gobierno busca garantizar el abastecimiento nacional y la distribución prioritaria de estos y otros bienes, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y ante la alta demanda de estos productos que se registra por la pandemia.

- 24 de marzo 11:59 a.m.

Piden que en cada departamento haya un laboratorio para pruebas del COVID-19

Si bien actualmente hay al menos nueve regiones en el país que cuentan con un laboratorio para la realización de pruebas que permitan diagnosticar el coronavirus –que deja hasta ahora 306 casos confirmados, tres muertes y seis recuperados–, desde el Congreso de la República instaron al Gobierno Nacional a que instale infraestructura de ese tipo en cada uno de los 32 departamentos.

Además del Laboratorio del Instituto Nacional de Salud (INS), el Laboratorio Distrital de Bogotá y el Laboratorio de Salud Pública de Antioquia, hoy los laboratorios departamentales de Santander, Huila, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Atlántico y Arauca pueden realizar la prueba diagnóstica.

Por ello, el senador Miguel Ángel Barreto (Partido Conservador), pidió que se promueven laboratorios en territorios como Tolima, Boyacá, Quindío, Magdalena, Cauca o Caquetá, teniendo en cuenta que son “indispensables para realizar una detección temprana, un seguimiento coordinado y un tratamiento médico oportuno”.

- 24 de marzo 11:26 a.m.

Aplazan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante pandemia de COVID-19

El Gobierno de Japón y el Comité Olímpico Internacional acordaron este martes 24 de marzo aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para el año 2021 debido a la expansión de la pandemia del nuevo coronavirus. Las justas no tienen nueva fecha específica, pero serán disputadas previo al verano de 2021.

- 24 de marzo 11:24 a.m.

India decreta el confinamiento total de sus habitantes durante 21 días por coronavirus

El primer ministro indio, Narendra Modi, ordenó el confinamiento total de este país de 1.300 millones de habitantes durante tres semanas para luchar contra la pandemia del coronavirus. Los 36 Estados y territorios que conforman el país estarán en completo aislamiento a partir de esta media noche.

"A partir de medianoche, todo el país está confinado. Para salvar a India, para salvar a cada ciudadano, a ustedes, a sus familias", dijo el jefe del gobierno indio en un discurso televisado. "Si estos 21 días no se respetan, el país y su familia volverán 21 años atrás", agregó.

El primer ministro pidió a los indios que respeten el distanciamiento social y se queden en casa. "No hay ningún otro medio para escapar al coronavirus", dijo.

- 24 de marzo 11:33 a.m.

En el Centro de convenciones de Pereira se podrán atender pacientes con coronavirus

Expofuturo, centro de convenciones y exposiciones de Pereira, se usará como un centro de atención febril. Como parte del protocolo de preparación, este espacio se adecuará para atender aquellos pacientes que no estén en estado crítico. Se toma la decisión en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.

- 24 de marzo 9:57 a.m.

Las medidas del Banco de la República para inyectar liquidez a la economía

En una Junta Directiva extraordinaria el pasado lunes festivo (23 de marzo), el Banco de la República decidió que inyectará liquidez permanente a la economía a través de cuatro mecanismos con el fin de facilitar el funcionamiento adecuado de los mercados financieros.

Aunque todavía no se conocen las estadísticas oficiales, es evidente que hay una desaceleración en la economía por cuenta de las medidas que han tomado el gobierno nacional y las administraciones locales para detener la propagación del COVID-19. Varios sectores le han pedido al Banco Central ser más drástico en las medidas que adopte para corregir la situación.

El Emisor anunció que, en primera instancia, quedó autorizado para comprar títulos privados emitidos por establecimientos de crédito, con vencimiento remanente menor o igual de tres años. La primera subasta se hará el día de mañana 24 de marzo por un monto aproximado de $2 billones, estas compras se llevarán a cabo mediante subastas de precio variable.

- 24 de marzo 9:15 a.m.

Hong Kong da una lección para no bajar la guardia frente al coronavirus

El pasado 2 de marzo, luego de varias semanas de trabajo en casa, gran parte de los 180.000 funcionarios del gobierno de Hong Kong regresaron a sus oficinas. La fuerza laboral del sector privado también siguió ese camino y la vida en la isla parecía retornar a su normalidad: regresaron las cenas, las visitas al parque y las reuniones sociales.

Para algunos era natural que las medidas que se tomaron para enfrentar el brote del nuevo coronavirus originado en Wuhan se fueran flexibilizando. Solo se habían reportado 100 casos en la región en la primera semana del mes, a pesar de estar en la primera línea del brote. Además, en China continental el número de infecciones parecía encontrar un punto de estabilización.

Hasta la primera semana de marzo, Hong Kong era la prueba de que las medidas de contingencia funcionaban. Pero ahora el panorama ha cambiado, y demuestra una poderosa lección para los gobiernos de todo el mundo.

- 24 de marzo 8:36 a.m.

Covid -19 en Italia: Así se vive el colapso de hospitales, funerarias y cementerios

En menos de 24 horas se registraron 800 víctimas mortales y la cifra de personas confirmadas ascendió a más de 59 mil casos. Se convirtió en el segundo país con más personas contagiadas después de China, donde se originó la pandemia.

- 24 de marzo 7:48 a.m.

Wuhan se acerca al fin del confinamiento, en el resto del planeta apenas comienza

La provincia china de Hubei, donde surgió brote del nuevo coronavirus en diciembre, se dispone a levantar su cuarentena. A partir del miércoles, los habitantes sanos de esta zona del centro de China podrán moverse libremente. Pero los de Wuhan, ciudad origen de la pandemia y aislada desde finales de enero, deberán esperar hasta el 8 de abril.

China registró el martes 78 nuevas muertes por el coronavirus, pero son casi exclusivamente de personas llegadas del extranjero. Esto prueba que la epidemia está casi controlada, aunque despierta el temor a una nueva ola de contagios.

Para poder circular, los habitantes de Hubei deberán mostrar un código QR "verde" en sus teléfonos móviles, una especie de justificante de que no están infectados.

"Espero con impaciencia la libertad", dijo Willa a la AFP, subrayando que tras dos meses de confinamiento "la gente está bajo una inmensa presión".

- 24 de marzo 7:11 a.m.

Continúa la controversia por la promoción de la cloroquina contra el coronavirus

Aunque el antipalúdico se asocia con la reducción de la carga viral en pacientes con COVID-19, no se han culminado los ensayos clínicos que comprueben su efectividad. La Organización Mundial de la Salud condenó este lunes el uso de medicamentos sin pruebas de su eficacia y rechazó las falsas esperanzas de conclusiones apresuradas.

- 24 de marzo 7:04 a.m.

Duque nombró a Holmes Trujillo como canciller ad hoc para enfrentar brote de coronavirus

El presidente de Colombia, Iván Duque, designó a su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, como canciller ad hoc para que tome las decisiones pertinentes dentro del ministerio de Relaciones Exteriores para enfrentar la crisis originada por el brote del nuevo coronavirus en el país.

La decisión se produce luego de que Claudia Blum, actual titular de la cartera de Exteriores, se declaró impedida para participar en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia tras argumentar un conflicto de intereses. Dentro de las razones que habrían limitado las funciones de la canciller Blum, de 71 años, estaría también el aislamiento obligatorio ordenado por el presidente para los mayores de 70 años con el fin de contener la propagación del virus, pues la funcionaria hace parte de la población con mayor riesgo de ser afectadas por la pandemia.

- 24 de marzo 6:51 a.m.

Amazon suspende casi 4.000 cuentas por abuso de precios

Amazon.com Inc. dijo que ha retirado más de medio millón de anuncios y suspendió más de 3.900 cuentas de vendedores en Estados Unidos por violar las políticas de precios justos.

La firma desplegó un equipo dedicado a identificar e investigar productos de “precio injusto” que tienen una gran demanda, como máscaras protectoras y desinfectantes para manos.

“También estamos compartiendo información de manera proactiva con los fiscales generales estatales y los reguladores federales sobre vendedores que sospechamos que han participado en el abuso de precios atroz de productos relacionados con la crisis COVID-19”, informó la compañía en un comunicado el lunes.

- 24 de marzo 6:00 a.m.

Coronavirus: el comercio de acciones infectó al Congreso de EE. UU.

Mientras el nuevo brote de coronavirus se expandía con velocidad por Estados Unidos, algunos miembros del Congreso de ese país habrían aprovechado la información privilegiada y secreta a la que tenían acceso para proteger sus activos de la agitación financiera que estaba por llegar e incluso habrían sacado ventaja de la situación.

El primero y más importante de los acusados es Richard Burr, senador republicano de Carolina del Norte, quien preside el poderoso Comité de Inteligencia del Senado y además integra el Comité de Salud. A mediados de febrero, cuando el presidente Donald Trump aún minimizaba los efectos del coronavirus en su país, Burr publicó una columna de opinión en la que sugería que Estados Unidos estaba “mejor preparado que nunca” para enfrentar este virus; pero en privado, su posición era diferente.

- 23 de marzo 7:00 p.m.

Distrito asegura que no se subirán los precios de los productos

A cuatro días de haberse decretado el simulacro vital en Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico hizo un reporte sobre la situación de los centros de abastecimientos de la ciudad. Carolina Durán, secretaria de esa cartera, dijo que, en temas de precios, hay un control de la oferta y la demanda, gracias a un pacto entre grandes superficies, supermercados y algunas tiendas de barrio que se han comprometido a no incrementarlos.

Precisamente, este fin de semana la Secretaría llevó a cabo un operativo en Corabastos, en donde se fijan los precios de los productos, y lograron tomar dos medidas. La primera fue judicializar a una persona conocida como alias “El caballo”, quien estaba especulando con respecto a la cosecha de cebolla, y quien fue procesada por las autoridades competentes. La segunda medida fue prohibir que los intermediarios entren a Corabastos, es decir, personas que compran productos para abastecer a los supermercados y tiendas. Según Durán, solo el comerciante debidamente acreditado podrá entrar a las centrales de abasto.

- 23 de marzo 3:54 p.m.

China, epicentro del coronavirus, comparte su experiencia

El domingo 22 de marzo el embajador colombiano en Pekín, Luis Diego Monsalve, anunció que la fundación de Jack Ma, (el hombre más rico de China y fundador de la empresa de comercio electrónico Alibaba) hizo una donación a Colombia de 100 mil tapabocas, 20 mil kits de pruebas y cinco respiradores. La fundación de Ma en total le donó a Latinoamérica dos millones de tapabocas, 400 mil kits de prueba y 104 respiradores.



Después de registrar un pico de 81.093 casos, la mayoría en la provincia de Hubei, especialmente en su capital Wuhan, hoy China reporta una reducción significativa de casos. "La mayoría de casos nuevos en este país son personas que vienen de afuera, así que ayudar al mundo es una prioridad", dice Jack Ma en su cuenta de Twitter. Su mensaje terminaba con la frase: “¡Vamos a enviar a larga distancia, pero nos apresuraremos! ¡Somos uno!”.

- 23 de marzo 2:26 p.m.

Cámaras térmicas para frenar avance del covid-19

Chao Wu es el gerente general de Dahua Technology Colombia, la división local de una de las empresas más fuertes en el negocio de la inteligencia artificial en el mundo, con presencia en 180 países, catalogada como la segunda compañía en desarrollo de herramientas de seguridad en materia de vigilancia en los cinco continentes. Con más de 2.100 patentes en sus haberes, la multinacional desarrolló una tecnología que permite detectar la temperatura de las personas que pasan frente a sus cámaras. ¿Servirán para frenar el avance del covid-19?.

- 23 de marzo 2:25 p.m.

Entregarán 50.000 mercados para población vulnerable en Valledupar

La iniciativa se realizará con el apoyo del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. Los mercados se entregarán a la población más necesitada con el fin de mitigar el impacto de las medidas adoptadas para contener la propagación del virus.

“Quiero aprovechar para contarles que hemos asegurado los recursos para garantizar la alimentación a la población más vulnerable de la ciudad, por eso hemos unido esfuerzos con el gobernador y vamos a repartir 50.000 mercados para superar esta crisis”, anunció el mandatario.

- 23 de marzo 1:40 p.m.

Sancionan call center en Bucaramanga por violar protocolo para prevenir contagio de coronavirus

La oficina está ubicada en el centro de Bucaramanga, Santander. Cuando la Secretaría de Salud, Secretaría del Interior, Policía Metropolitana y Personería de Bucaramanga estaban realizando un proceso de inspección, vigilancia y control, encontraron que en el call center había cerca de 640 empleados.

Ante la violación de los protocolos las autoridades decidieron cerrar el establecimiento. Nelson Ballesteros, secretario de Salud de Bucaramanga, manifestó que se aplicaron las medidas “con ocasión del no acatamiento de las normas higiénico-sanitarias de prevención para el COVID-19 se ha tomado la decisión de sellar temporalmente las instalaciones”.

- 23 de marzo 1:32 p.m.

La pandemia se acelera: tardó 67 días en alcanzar 100.000 casos y 4 días en otros 100.000

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la rueda de prensa que ofreció hoy lunes 23 de marzo, comentó que "la pandemia COVID19 se está acelerando. Tomó 67 días desde el primer caso reportado para llegar a los primeros 100.000 casos, 11 días para los segundos 100.000 casos y solo 4 días para los terceros 100.000 casos. Estos números importan, estas son personas, cuyas vidas y familias han sido trastornadas".

Volvió a insistir en el mensaje que viene dando hace varias semanas a los líderes del mundo y autoridades de salud: "Necesitamos atacar el coronavirus con tácticas agresivas y específicas: hacer exámen a cada caso sospechoso de COVID19, aislar y cuidar cada caso confirmado, y rastrear y poner en cuarentena cada contacto cercano".

A pesar del incremento mundial de casos, el director de la OMS no abandonó la esperanza en la efectividad de las medidas que se están tomando alrededor del mundo: "No somos prisioneros de las estadísticas. No somos espectadores indefensos. Podemos cambiar la trayectoria de esta pandemia. Los números importan, porque no son solo números. Son personas, cuyas vidas y familias han sido trastornadas. Pero lo que más importa es lo que hacemos. No puedes ganar un partido de fútbol solo defendiéndote. Tienes que atacar también".

- 23 de marzo 12:28 p.m.

Estas son las 34 excepciones durante el período de aislamiento

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 457, por medio del cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, y que incluye 34 casos o actividades en las que se permitirá la circulación de las personas, con el fin de garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia.

El Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena nacional regirá a partir de las cero horas del 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas del 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.

- 23 de marzo 11:17 a.m.

En pandemia por coronavirus: Secretario General de la ONU pide que cese el fuego mundial

Con todo el mundo intentando controlar la pandemia por coronavirus que ya está en 170 países y que acaba de advertir la Organización Mundial de la Salud, se está "acelerando" pocos se han detenido a pensar en los conflictos en curso: Siria, Yemen, Afganistán, Sahel. ¿Disminuirán o se intensificarán los conflictos en el mundo? Según expertos y diplomáticos, hay muchos riesgos de que prevalezca lo segundo. Aunque la OMS también envió un mensaje de optimismo al decir que "el mundo puede cambiar el curso de la pandemia" hay muchos olvidados de esta crisis.

- 23 de marzo 11:13 a.m.

Grupo Éxito anticipará pagos de abril a sus proveedores para apoyar labores de abastecimiento

Este lunes el Grupo Éxito anunció que anticipará los pagos del mes de abril a 867 de estos proveedores para apoyar las labores de abastecimiento, el flujo de caja y ayudar a la preservación del empleo.

“Quiero destacar que esta medida cubre el 100 % de los pequeños y medianos proveedores de frutas, verduras, huevos, carne, pescado y pollo. Esta decisión de anticipar los pagos de abril a 867 pequeños y medianos proveedores comerciales y de bienes y servicio es también una manera de seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo que desarrollamos con ellos, y las cadenas de abastecimiento basadas en una relación gana-gana y reconocerles su invaluable labor en la construcción de país”, explicó Carlos Mario Giraldo, presidente Grupo Éxito.

- 23 de marzo 10:51 a.m.

Se prolonga toque de queda en Cartagena

Aunque inicialmente la medida iba hasta las 4:00 am del martes, el alcalde anunció que se extenderá hasta la medianoche para empalmar con la cuarentena de 19 días decretada a nivel nacional por el presidente Iván Duque. El alcalde anunció que no suspenderá el transporte, en cambio, le dará autorización a la Policía para verificar en los buses de Transcaribe que se cumpla la orden de que solo una persona por familia salga a comprar víveres y medicinas.

“A partir de mañana en la mañana se empezarán a repartir mercados, todavía está en formulación el procedimiento que se va utilizar”, anunció el alcalde en la noche del domingo 22 de marzo. Además afirmó que está en conversaciones con los supermercados para implementar otras formas de donaciones. Dijo que está citando al Concejo Distrital a una sesión extraordinaria para estudiar un proyecto de acuerdo, el objetivo es ampliar los recursos del Distrito.

- 23 de marzo 9:05 a.m.

Los ciudadanos de Colombia recibirán minutos y mensajes gratis durante un mes

Asómovil y Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios) le enviaron una carta al presidente Iván Duque, en la que mencionan la situación que atraviesa el país y el mundo por la pandemia del coronavirus y aseguran que se unen al llamado de solidaridad que hizo el mandatario.

"Tras la oportuna y responsable decisión que usted tomó, al decretar cuarentena nacional, los colombianos se han visto en la obligación de recluirse en sus casas para evitar la propagación del virus". Por ello, agregan la importancia de las telecomunicaciones en estos momentos.

Las empresas asociadas a Asómovil y Andesco (Claro, Movistar, Tigo, ETB, DirecTV y EMCali) decidieron que los usuarios (persona natural) recibirán gratuitamente un mínimo vital de 300 mensajes de texto en prepago y de 300 minutos de voz nacional en pospago para usar durante un período de 30 días. También podrán acceder de manera gratuita a cinco URLs de interés público que defina el Gobierno.

- 23 de marzo 8:42 a.m

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el tercer fallecimiento por COVID- 19 en Colombia. Se trata de un hombre de 88 años en la ciudad de Santa Marta. El paciente no refería antecedentes de viaje a algún país con circulación de COVID-19, sin embargo sus familiares manifestaron que estuvo en contacto de manera frecuente con diferentes turistas procedentes de Europa en una cafetería. Las autoridades sanitarias no identificaron estos posibles contactos.

El hombre, cuyo fallecimiento se presentó la madrugada del lunes 23 de marzo, recibió atención médica durante estos días luego del ingreso por síntomas gastrointestinales en compañía de su hija, que está a espera de los resultados de los exámenes.

- 23 de marzo 8:33 a.m.

Europa probará cuatro tratamientos contra el coronavirus en 3.200 pacientes

Un ensayo clínico fue lanzado este domingo en al menos siete países europeos para probar cuatro tratamientos experimentales contra el nuevo coronavirus, que incluirá en total a 3.200 pacientes, anunció este domingo el ministerio de Salud francés.

Los cuatro tratamientos a gran escala serán las moléculas siguientes: el remdesivir; el lopinavir en combinación con el ritonavir, este último tratamiento se asocia o no con el interferón beta; y el hiproxicloroquino, según un comunicado del Inserm, el organismo que supervisa la rehabilitación médica en Francia.

El Instituto francés de Investigación Médica precisó que "está previsto incluir a 3.200 pacientes" europeos "hospitalizados por una infección COVID-19 en un servicio de medicina o directamente en cuidados intensivos o con respiración asistida". Habrá pacientes de Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, el Reino Unido, Alemania y España, según estas fuentes.

- 22 de marzo 10:38 p.m.

Nuevos casos de coronavirus en Colombia: van 235 confirmados

El Ministerio de Salud confirmó este domingo 25 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 235. Además confirmó una segunda muerte por el virus SARS-Cov-2.

El Instituto Nacional de Salud reportó cuatro nuevos casos en Bogotá. Además, informó que se habían recuperado tres personas cotagiadas por el nuevo virus SARS-CoV-2.

En Colombia ya se han registrado dos víctimas mortales. La primera corresponde a la de un hombre de 58 años que trabajaba como taxista en Cartagena, quien falleció el pasado 16 de marzo. La segunda corresponde a una mujer de 70 años de Cali hospitalizada en el Centro Imbanaco por síntomas respiratorios que iniciaron el 8 de marzo y fue hospitalizada el 16 del mismo mes.

- 22 de marzo 9:17 p.m.

Alcalde de Medellín anuncia que no se suspenderán servicios públicos

Daniel Quintero, alcalde de Medellín y presidente de la junta de EPM confirmó que no se suspenderán los servicios públicos en Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Santander y Norte de Santander donde la empresa presta el servicio. La medida pretende aliviar la situación económica de muchas familias durante la cuarentena nacional por el coronavirus.

- 22 de marzo 7:48 p.m.

Corferias ofrece sus instalaciones para ampliar capacidad hospitalaria del país

Corferias se unió a la lista de empresas y lugares que se preparan para adaptar sus instalaciones para recibir a los pacientes afectados por coronavirus que podrían llegar las próximas semanas, pues el sistema de salud colombiano no tiene capacidad suficiente y es necesario aislarlos de los demás.

"Desde hace dos semanas la Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias y el Gobierno vienen trabajando en un plan para ampliar la capacidad hospitalaria del país poniendo a disposición de las autoridades las instalaciones del recinto ferial de Corferias, en Bogotá", se lee en el comunicado.

La iniciativa será puesta en consideración, en una sesión conjunta y extraordinaria este lunes 23 de marzo, de las Juntas Directivas tanto de Corferias como de la Cámara de Comercio de Bogotá. La alcaldesa de la capital, Claudia López, le agradeció al recinto ferial por el ofrecimiento y agregó que tienen un plan para aumentar 5.000 unidades UCI y miles de camas hospitalarias.

- 22 de marzo 7:19 p.m.

Las estrategias para combatir el coronavirus que han funcionado en otros países

Cerca de 177 países en el mundo han reportado contagios del Covid-19 en sus territorios. Aunque la situación es aparentemente más grave en algunos lados, como Italia y España, lo cierto es que la mayoría de gobiernos que se han visto expuestos al virus SARS-COV-2 han puesto en marcha diferentes estrategias de contención para evitar que se desborden los casos. Aquí, algunas de las medidas empleadas:

- 22 de marzo 6:47 p.m.

Coronavirus: Se permitirá el ingreso de vehículos a Bogotá el lunes 23 y martes 24 de marzo

Este lunes 23 de marzo se permitirá el ingreso y salida de carros particulares de Bogotá para placas pares y el martes 24 para placas impares. Podrán hacerlo desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, confirmó el gobernador de Cundinamarca. Quienes ingresen tendrán que diligenciar un documento como sanción social.

- 22 de marzo 4:40 p.m.

Corabastos no estaría respetando las medidas de prevención contra COVID - 19

En Colombia no puede haber reuniones de más de 50 personas. Esa ha sido la orden que ha dado el Gobierno Nacional con el fin de mitigar el riesgo al contagio. Pero, al parecer, en Corabastos no se están tomando las medidas necesarias para evitar las aglomeraciones que se forman a diario.

Según los comerciantes del lugar, las personas llegan todos los días a comprar comida como “si se les fuera a acabar el mundo”, por lo que se han formado grandes aglomeraciones de gente dentro de la central. Esto desafía las medidas ya ordenadas para la ciudadanía y empresas que sigan funcionando.

Sin embargo, según Corabastos, ellos sí están tomando las medidas que les ha ordenado la Secretaría de Salud. Se han instalado más de 150 lavamanos portatiles, disponibles para todo aquel que ingresa a la central. Además, se le toma la temperatura a todo el personal. La entrada de niños y adultos mayores de 70 años está restringida.

- 22 de marzo 3:37 p.m.

El aire es más puro en los países que están confinados a raíz del coronavirus

En los países paralizados o que funcionan a media máquina por el coronavirus, la población respira mejor gracias a una reducción de la contaminación atmosférica, incluso si es aún demasiado pronto para medir los efectos a largo plazo.

Las imágenes satelitales de la NASA son elocuentes: en febrero, la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2), producido principalmente por los vehículos y las centrales termoeléctricas, cayó drásticamente en Wuhan, la ciudad china epicentro de la pandemia de covid-19. De rojo/naranja, el mapa pasó a azul.

El mismo fenómeno constató a principios de marzo, por la Agencia Espacial Europea, que en el norte de Italia, zona confinada desde hace varias semanas, que lo mismo estaría ocurriendo. Ciudades como Madrid y Barcelona, donde se aplica un confinamiento estricto desde mediados de marzo, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, también viven estas disminuciones.

- 22 de marzo 3:25 p.m.

Se extienden los motines en varias prisiones del mundo por temor al coronavirus

El miedo al contagio de coronavirus llega a todas partes del mundo. Y a todos los ciudadanos, sin importar su condición. Noticias sobre presos que se amotinan o que intentan escapar de sus lugares de reclusión han sido reportadas en varios países. La población carcelaria se siente más vulnerable a contraer el virus SARS-CoV-2 por cuenta de las condiciones de sobrepoblación, bajas condiciones de salubridad y hacinamiento que presenta la mayoría de prisiones del mundo.

En Colombia, alrededor de 123.000 presos están distribuidos en 138 cárceles del país, según cifras del Inpec. La Defensoría del Pueblo ha denunciado un grave hacinamiento, lo que en medio de la crisis por el COVID-19 supone un alto riesgo de contagio. El jefe de la Procuraduría, Fernando Carrillo, planteó al gobierno declarar de inmediato la "emergencia carcelaria para garantizar condiciones de salud, hacer efectivos derechos y preservar el orden público".

La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) apoyó la propuesta, con el ánimo de facilitar excarcelaciones para mayores de 60 años y reclusos con penas de hasta los 8 años. Sin embargo, la ministra de Justicia insistió en asociar los motines a "un plan criminal de fugas" y negó que detrás de los disturbios hubiera un reclamo por "un problema sanitario".

- 22 de marzo 3:15 p.m.

En Bogotá se han impuesto 960 comparendos por incumplir el simulacro de aislamiento

Avanza el tercer día de simulacro de aislamiento en Bogotá. Según el decreto firmado por la alcaldesa Claudia López, se permite que un representante por núcleo familiar salga a las tiendas que se encuentren en las inmediaciones de su vivienda para abastecerse de alimentos. Sin embargo, muchos han incumplido la medida, a tal punto de que ya se han impuesto 960 comparendos.

Solo este domingo, a las once de la mañana, el número de comparendos se consolidó en 33. Adicionalmente se han cerrado, preventivamente, cuatro locales comerciales, se han sellado tres call center y se han amonestado otros cuatro.

- 22 de marzo 2:46 p.m.

Frente común para abastecer mercado de alcohol para fabricar gel desinfectante

Ante las insensatez de algunas personas que no piensan en los demás sino en su propio bienestar, algunas empresas han anunciado acciones tendientes a conseguir reducir los nefastos efectos del acaparamiento de productos básicos para la limpieza elevando y, en algunos casos, donando su producción de alcohol.

A los anuncios de varias empresas de licores de elevar la producción de alcohol antiséptico, los ingenios azucareros en el Valle del Cauca se unieron a esta loable tarea donando, inicialmente, 41.000 litros de alcohol para atender la necesidad de hospitales y centros carcelarios. Sin embargo, este domingo mediante un comunicado de Asocaña dijeron que se unieron con los ingenios azucareros de Cauca y Risaralda, en asocio con las gobernaciones del Valle, Cauca, Eje Cafetero y Cundinamarca, para ampliar la donación.

Así las cosas, ahora serán de 250.000 litros de alcohol con el objetivo de suplir requerimientos actuales de varias regiones de Colombia. “Colombia nos necesita, y por eso de la mano de nuestras licoreras departamentales y los ingenios azucareros, pondremos a disposición del país, alcohol hecho por manos colombianas y producido por nuestras industrias para combatir esta pandemia que está poniendo en riesgo la vida y la estabilidad económica de Colombia”, dijo Mauricio Iragorri, presidente de la Junta directiva de Asocaña.

- 22 de marzo 2:00 p.m.

Más de 68.000 personas se han movilizado este domingo en Transmilenio

Bogotá se prepara para lo que será una cuarentena total en todo el país, que comenzará a partir del próximo martes 25 de marzo a las 00:00 horas y hasta el 13 de abril, según lo anunció el presidente Iván Duque. Claudia López, junto con el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás Bustos, y el Gobierno Nacional, decidieron empatar el simulacro con el inicio de la cuarentena. Así las cosas, el simulacro en Bogotá irá hasta el 24 de marzo a las 11:59 de la noche.

- 22 de marzo 1:30 p.m.

Las cárceles de cara al Covid-19: Cuando estar aislado significa hacinamiento

En las cárceles colombianas, las condiciones de salubridad y el hacinamiento agravan el panorama ante un eventual brote de covid-19. Internos ya iniciaron protestas e intentos de motines. Defensoría y Procuraduría piden que se decrete la emergencia carcelaria.

- 22 de marzo 1:01 p.m.

Plácido Domingo dio positivo en prueba de coronavirus

El tenor español Plácido Domingo anunció este domingo a través de sus redes sociales que dio positivo en COVID-19 tras hacerse la prueba debido a síntomas de tos y fiebre, aunque recalcó que "goza de buena salud". (Le puede interesar: Plácido Domingo se retira de ópera "Don Carlo" del Royal Opera House de Londres)

"Siento que es mi obligación moral anunciar que he dado positivo al COVID-19, conocido también como el Corona Virus. Mi familia y yo estamos y seguiremos individualmente aislados por todo el tiempo que se considere necesario médicamente", añade el mensaje que el tenor madrileño (1941) colgó hoy en su cuenta personal de Facebook.

- 22 de marzo 12:13 p.m.

Habrá vuelo humanitario para colombianos varados en Suiza por crisis del coronavirus

La Embajada de Colombia en Suiza confirmó que el gobierno de ese país habilitó un vuelo humanitario para los colombianos que se encuentren en su territorio y en el vecino Lichtenstein.

De acuerdo con la legación, la medida cobija solo a colombianos en tránsito o en turismo en Europa, que no hayan podido regresar a Colombia y que no tengan residencia o permiso de estadía en ningún pais europeo.

"El Gobierno Federal de Suiza nos ha ofrecido un vuelo humanitario gratuito, únicamente para los colombianos que llenen dichos requisitos, exigencia que deben garantizar las embajadas de Colombia en Europa, ante Migración Colombia.", informó la Embajada.

- 22 de marzo 12:06 p.m.

¿Aumento de precios en tiempos de coronavirus? Siga estos pasos para denunciar

Luego del anuncio del presidente Iván Duque de decretar una cuarentena total del 25 al 13 de abril en todo el país, los ciudadanos salieron a las calles para abastecerse a pesar de que los funcionarios de la administración nacional fueron enfáticos al afirmar que no se van a interrumpir las cadenas de abastecimiento de productos esenciales, una categoría en la que incluyeron alimentos, productos de aseo y medicamentos.

El sábado, el presidente Duque y el fiscal general, Francisco Barbosa, anunciaron que habrá sanciones para las personas que especulen o acaparen productos básicos durante el aislamiento obligatorio. “La ley es clara: el acaparamiento vulnera el artículo 297 del Código Penal e incurrirá de 4 a 9 años de prisión. No vamos a permitir tampoco que ningún productor, fabricante o distribuidor mayorista abuse de sus condiciones dentro del mercado. Aplicaremos las disposiciones penales”, agregó el fiscal Barbosa.

A pesar de esto hay una serie de denuncias de incrementos en precios de alimentos (algunas verdaderas y otras simplemente virales en redes). Las autoridades realizan, una vez más, un llamado a la calma. Desde el presidente, pasando por ministros y llegando hasta la alcaldesa de Bogotá, todos han sido claros al afirmar que los comercios de abastecimiento no van a cerrar y que la forma más eficiente de proteger los precios es controlando la demanda: o sea, controlando la ansiedad y haciendo uso del sentido común.

-22 de marzo 10:34 am.

En Colombia confirman segundo caso de muerte por coronavirus

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el segundo fallecimiento por COVID-19 en Colombia. Se trata de una mujer de 70 años de edad en la ciudad de Cali hospitalizada en el Centro Imbanaco por síntomas respiratorios que iniciaron el 8 de marzo y fue hospitalizada el 16 del mismo mes. Se resalta que la mujer tenía antecedentes de dislipidemia hipotiroidea y enfermedad cardiaca.

La fallecida reporta la visita de una hija proveniente de Cuba que llegó al Colombia el 2 de marzo, quien manifiesta contacto con personas estadounidenses, uno de ellos positivo a coronavirus. La hija actualmente presentó síntomas de gripa. Adicionalmente el esposo de la fallecida, de 74 años de edad se encuentra hospitalizado por cuadro respiratorio que inició el 8 de marzo con positivo para covid-19.

Países de América Latina donde hay casos de coronavirus: COLOMBIA, Brasil, Ecuador, México, República Dominicana, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Honduras, Cuba, Jamaica, Bolivia, Uruguay, Guatemala, Venezuela y Perú.

- 22 de marzo 10:06 a.m.

Hospital Militar convierte el parqueadero en central de urgencias por coronavirus

Como en el resto del mundo, el sistema de salud colombiano ha comenzado a adaptarse para recibir a los centenares de pacientes afectados por el coronavirus que podrían llegar en las próximas semanas. Uno de los hospitales que está levantando carpas especiales para esa tarea es el Hospital Militar de Bogotá.

Ante la necesidad de aislar estos pacientes de todos los demás que ya ocupan instalaciones médicas, y aumentar el número de camas disponibles, el Hospital Militar adecuó todo un parqueadero para expandir su capacidad. Cada una de las carptas instaladas tienen capacidad para 12 personas. Así lo anunció el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo.

Según el modelo matemático sobre el que trabaja el Gobierno Nacional, más de 187 mil pacientes en Colombia podrían entrar en estado de salud crítico por covid-19 si no se toman medidas en las próximas semanas. El sistema hospitalario colombiano, según el conteo que han hecho en las últimas semanas los hospitales y clínicas, cuenta tan solo con 5.349 salas de cuidados intensivos. Se estima que con un gran esfuerzo se podría elevar a casi 15 mil.

- 22 de marzo 10:00 a.m.

Coronavirus en Colombia: ¿Cómo evitar la congestión de las urgencias en los hospitales?

La respuesta corta es que las urgencias ya están saturadas debido a una limitada capacidad, porque se usan para resolver problemas estructurales de acceso a los servicios de salud y a un inadecuado uso de las urgencias. Con el Covid-19 se van a sobresaturar aun más, pero se pueden tomar medidas para mitigar esta congestión, previniendo la enfermedad, promoviendo y facilitando el manejo en casa de los casos leves, solo usando las urgencias en los casos graves y reorganizando los hospitales para aumentar lo más posible su capacidad.

Las recomendaciones propuestas se basan en el seguimiento de la experiencia de países como China y Corea del Sur, las recomendaciones de la OMS y mi experiencia como médico, que he trabajado en diferentes epidemias como Ébola, Cólera, Tosferina, malaria y en enfermedades respiratoria como la tuberculosis en mas de 20 países en África, Asia y América latina.

La mayoría de los países han tomado medidas para contener la pandemia, reducir el riesgo de infección, aplanar la curva de los casos para atender mejor a los pacientes graves. La buena noticia, es que países como China y Corea han logrado revertir el crecimiento de los casos y lograron mantener una mortalidad por debajo del 4%. Sin embargo. países como Italia están en ascenso y tienen una mortalidad más alta del 8.3%; en España, del 4.3%; siendo mayor en Madrid, con un 7.0%.

- 22 de marzo 9:52 a.m.

Aeropuerto El Dorado de Bogotá se transforma en hotel para viajeros atrapados

El aeropuerto El Dorado de Bogotá fue transformado en un inesperado hotel para viajeros que ahora disponen de 224 camas para descansar mientras esperan los vuelos, cada vez más escasos, para regresar de urgencia a sus países por la pandemia del coronavirus. "Se instalaron zonas de descanso en las áreas públicas y salas de espera de la terminal, estos espacios cuentan con 224 camas portátiles que permanentemente son desinfectadas para que los pasajeros puedan descansar mientras resuelven su situación", manifestó este sábado Opain, empresa que administra el aeropuerto.

Para contener la expansión del COVID-21, del cual hay 196 casos en el país, el presidente colombiano, Iván Duque, anunció el jueves la suspensión por 30 días del ingreso de viajeros procedentes del exterior, incluidos colombianos, medida que empezará a regir a las cero horas del próximo lunes.

La premura por volver a sus países, sumada a la decisión de la mayoría de las aerolíneas de cancelar o reprogramar vuelos ha dejado en tierra a centenares de turistas extranjeros, a la espera de un milagro que les permita volver a casa.

- 22 de marzo 8:52 a.m.

Potente sismo sacudió a Zagreb, capital de Croacia, en plena cuarentena por coronavirus

Un sismo de magnitud 5,3 sacudió este domingo a Zagreb, capital de Croacia, dejando un adolescente gravemente herido según medios oficiales croatas, y provocando daños materiales y escenas de pánico, que llevaron a las autoridades a pedir a la población que no se congregue por temor a propagar el coronavirus. El temblor hizo que numerosos habitantes abandonen a toda prisa sus viviendas para reunirse en las calles, como constató una periodista de AFP.

La aguja de la catedral del casco histórico de Zagreb y fachadas de varios inmuebles resultaron dañadas por el sismo. En la confusión, médicos citados por la agencia local Hina anunciaron la muerte de un adolescente de 15 años aunque luego rectificaron la información y precisaron que se trataba de una joven que fue reanimada y se encontraba en estado crítico.

- 21 de marzo 11:54 p.m.

Noche de caos en varias prisiones de Colombia

Los presos de las cárceles de hombres y mujeres en Bogotá, Jamundí, Cómbita (Boyacá) e Ibagué entraron en protesta por las medidas tomadas para enfrentar la crisis del coronavirus. Protestas, incendios y enfrentamientos se registraron entre los presos y la guardia del INPEC.

- 21 de marzo 11:00 p.m.

Colombia confirma primera muerte por coronavirus

El ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirmaron que un paciente en Cartagena falleció por coronavirus. Tres contactos cercanos del paciente dieron positivo en pruebas para COVID-19. En total son 210 casos confirmados en el país según el último reporte.

- 21 de marzo 9:00 p.m.

Así acorraló el coronavirus a Italia

Los italianos recibieron como un balde de agua fría la llegada del nuevo coronavirus. Decisiones apresuradas e improvisaciones tienen a esta nación en una trágica situación: ya supera a China en número de muertos. ¿Por qué no se ha logrado detener el avance del covid-19?

- 21 de marzo 8:59 p.m.

Hospitales de Colombia: preparándose para un enemigo casi de ciencia ficción

Es probable que en los próximos meses haya más de 187 mil pacientes críticos por covid-19 en el país. Las camas para atenderlos parecen insuficientes: solo hay 5.349 en cuidados intensivos, aunque con un gran esfuerzo se podría elevar a casi 15 mil. Que el sistema no colapse es una tarea de todos.

- 21 de marzo 8:18 p.m.

Simulacro de aislamiento se extenderá un día más y se empatará con la cuarentena

El presidente Iván Duque Márquez, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, decidieron extender por un día más el simulacro de aislamiento obligatorio, que se inició el pasado viernes en Bogotá y Cundinamarca, de manera que se empate con el inicio de la cuarentena total nacional que empezará a regir desde las 23:59 horas del martes 24 de marzo.

Es decir, los decretos que rigen actualmente y que definen las condiciones del simulacro de aislamiento serán modificados para que el ejercicio demore 24 horas más. Una de las consecuencias principales es que los ciudadanos que salieron de la ciudad el fin de semana de puente, a diferentes actividades, no podrán ingresar a la ciudad, a menos que sea un caso de “fuerza mayor”.

- 21 de marzo 6:50 p.m.

Al menos 20 vacunas contra el coronavirus están en desarrollo, según la OMS

Aunque las vacunas contra el nuevo coronavirus aún están lejos de estar disponible para uso público, la carrera por encontrar una cura no se detiene. Según la Organización Mundial de la Salud, se está trabajando con científicos de todo el mundo en al menos 20 vacunas diferentes. Algunas ya están en ensayos clínicos -un tiempo récord, pues hace solo 60 días se obtuvo la secuenciación del gen-.

“La aceleración de este proceso es realmente impresionante en términos de lo que somos capaces de hacer, construyendo sobre el trabajo que comenzó con el SARS, con el MERS y ahora se está utilizando para COVID-19", aseguró la Dra. Maria Van Kerkhove, líder técnica para el programa de emergencias de la OMS, en una conferencia de prensa en la sede de la organización en Ginebra el pasado viernes.

Los científicos aseguran que los ensayos clínicos y las aprobaciones de seguridad necesarias para llevar una vacuna viable al mercado podrían tomar hasta 18 meses. Pese a que parece lejano, las autoridades de la OMS insisten en que los ensayos clínicos son necesarios. “Solo hay una cosa más peligrosa que un virus malo, y es una vacuna mala” aseguró el Dr. Mike Ryan , director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS, citado por CNBC.

- 21 de marzo 6:41 p.m.

Bolivia ordena cuarentena total y aplaza elección presidencial por coronavirus

Bolivia aplazó indefinidamente este sábado la elección presidencial prevista para el 3 de mayo, horas después de que el gobierno decretara una cuarentena total desde el domingo por 14 días debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Aunque la fecha sea posterior al final del periodo de cuarentena para los 11,5 millones de habitantes en el país, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijo que esperaba propiciar un "diálogo amplio y plural con todas las organizaciones políticas participantes en el proceso" para definir "una nueva fecha para la jornada de votación de la elección general de 2020".

Las elecciones del 3 de mayo habían sido convocadas de forma extraordinaria por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, quien asumió tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) en medio de las revueltas sociales que siguieron a los comicios del 20 de octubre, anulados luego de que una auditoría de la OEA denunciara irregularidades.

Morales, está refugiado en Argentina e impedido de presentarse en los comicios. Pero su candidato, Luis Arce, marcha como favorito en los sondeos. El expresidente Carlos Mesa, opositor al partido de Morales y candidato por el partido de centro Comunidad Ciudadana, respaldó la decisión del TSE y se mostró dispuesto a "concertar, con los demás actores políticos, una fecha de elecciones, lo más pronto que permita la emergencia sanitaria".

- 21 de marzo 5:53 p.m.

Congresistas en Colombia buscan donar parte de su salario para atender crisis por coronavirus

Desde hace algunos días, varios congresistas han propuesto a través de sus redes sociales la idea de donar un porcentaje del salario que devengan para que se destine a atender la crisis generada por el coronavirus (SARS-CoV-2) en el país, que ya tiene 196 casos confirmados en Colombia.

Uno de los primeros fue el senador Gustavo Bolívar, quien, en principio, les propuso a sus colegas donar el 10 % del salario durante 90 días. De esa idea también hablaron los senadores Iván Cepeda, del Polo Democrático, y David Barguil, del Conservador, aunque no todas están conectadas.

- 21 de marzo 4:48 p.m.

Operación comercial aérea de pasajeros queda suspendida en el país por coronavirus

El Gobierno nacional anunció este sábado medidas para garantizar el abastecimiento de alimentos y de la cadena de suministros para el sector salud, como la implementación de un centro logístico para supervisar las acciones del sector transporte en todo el país, en el cual participarán entidades como la ANI, el Invías, la Agencia de Seguridad Vial y la Policía de Tránsito.

Ángela María Orozco, ministra de Transporte, aseguró que desde el martes 24 de marzo se suspende la operación comercial aérea de pasajeros en el país, así como se restringirá el transporte terrestre intermunicipal de pasajeros. En este último ramo habrá algunas excepciones para trabajadores vinculados a las cadenas productivas de abastecimiento del país, personal de salud o ciudadanos que requieran atención médica.

La ministra aseguró que en el transporte municipal “se va a exigir que haya una limitación de hasta máximo el 20 % de la operación”porque se considera que con eso es suficiente para que las personas que estén vinculadas a cadenas productivas de bienes esenciales, trabajadores de salud o ciudadanos que salgan abastecerse lo puedan hacer.

- 21 de marzo 4:09 p.m.

¿Cómo desinfectar su casa y mascota en época de COVID-19? recomendaciones de Minsalud

El ministerio de Salud y Protección Social sacó una guía de orientaciones para contener la infección por COVID-19 desde nuestras casas. Entre ellas está la limpieza y desinfección de la vivienda, el manejo de animales de compañía y de residuos sólidos y otras medidas de prevención al salir y al regresar a los hogares.

- 21 de marzo 4:06 p.m.

Un mes del coronavirus en Italia: soledad, muertes y conmovedoras campañas

Hace un mes, cuando en Italia se registró el primer fallecido por coronavirus, las previsiones de lo que vendría no se acercaban ni de lejos a la actual situación: Hoy, de acuerdo con el último balance oficial se registraron 793 muertes en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance del primer mes de la pandemia en 4.825 fallecidos. Una cifra que supera a la de China y que tiene al gobierno buscando nuevas medidas para contener el brote.

El Ejecutivo italiano ha cerrado ya todos los parques públicos, ha prohibido los desplazamientos a las segundas residencias, ha clausurado escuelas y universidades, lugares de ocio y negocios no esenciales y ha limitado los movimientos de la gente por cuestiones laborales, de salud o por necesidad. Pero estas medidas no están consiguiendo, de momento, frenar la propagación del virus e Italia, que cuenta ya con más de 47.021 contagios totales.

Por ello, las regiones del norte del país, las más afectadas, piden al Ejecutivo que endurezca aún más estas medidas, que interrumpa toda actividad productiva no esencial y el transporte público que todavía funciona y que controle con firmeza que se respeta el confinamiento temporal. Las autoridades italianas anunciaron 6.557 nuevos casos positivos, otro récord inquietante cuando los servicios de salud están desbordados.

- 21 de marzo 3:55 p.m.

Exministro Luis Guillermo Plata, nombrado gerente para la crisis del coronavirus

El presidente Iván Duque designó este sábado al exministro Luis Guillermo Plata como gerente para la Atención Integral de la pandemia del COVID-19, pocas horas después de anunciar la cuarentena total, que empezará a regir desde las 23.59 horas del próximo martes hasta el 13 de abril.

“En este desafío para el país y el mundo necesitamos, como Gobierno, responder articuladamente a los colombianos. Por eso, hemos designado al exministro Luis Guillermo Plata, con experiencia en sector público y privado, como gerente para atención integral de la pandemia COVID-19”, dijo el primer mandatario en su cuenta de Twitter.

Plata estará a cargo de la coordinación de la respuesta desde el Gobierno Nacional para atender situaciones relacionadas con la emergencia ocasionada por el brote del coronavirus (SAR-CoV-2) en Colombia, en donde, hasta la fecha, ya hay 196 casos confirmados.

- 21 de marzo 3:18 p.m.

Gobernación de Cundinamarca lanza campaña para apoyar a familias vulnerables

Luego de que el presidente Iván Duque decretara cuarentena total desde el próximo martes 24 de marzo hasta el 12 de abril, muchos ciudadanos se están preguntando cómo van a garantizar su sustento durante este periodo de confinamiento, que tiene como objetivo frenar el contagio de COVID-19 en el país. Conociendo la situación de cientos de ciudadanos en estas condiciones, el Gobierno lanzó la campaña “Cundinamarca te apoya”, con la que busca atender las necesidades de esta población.

“Inspirados en la propuesta del presidente Iván Duque de apadrinar una familia, hemos creado la cuenta 'Cundinamarca Te Apoya', una iniciativa donde todos podrán realizar sus aportes para llegar a las familias que más lo necesitan, quienes están en la informalidad y que tienen angustia de cómo pasar en este periodo de cuarentena”, señaló Nicolás García, Gobernador de Cundinamarca.

- 21 de marzo 3:02 p.m.

Claudia López solicitará al Gobierno Nacional suspender el pago de servicios públicos

La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió a los bogotanos estar tranquilos y no angustiarse por la medida de cuarentena decretada por el presidente, Iván Duque, ayer en la noche. Al presentar las cifras de abastecimiento de la ciudad aseguró que está garantizado que las tiendas, panaderías y supermercados están y continuarán abiertos.

Al mediodía de este sábado brindó un balance con lo que va del segundo día de este simulacro. Parte de lo más destacable es que pedirá al Gobierno Nacional que suspenda el pago de servicios públicos. Esto pensando en las familias que por estos días dejan de tener ingresos económicos producto del aislamiento.

Hasta el momento esta medida es solo una propuesta, pues López reconoce que no cuenta con las facultades para ordenarlo, razón por la cual eleva la solicitud al Gobierno Nacional. De ser aceptada su iniciativa, la suspensión del pago en los servicios públicos irá del 20 de marzo al 20 de abril.

Quedan varias preguntas en el aire como el detalle de los servicios que serán incluidos o, si una vez vencido el plazo llegará la tarifa de un mes o el acumulado. Hay que esperar entonces a que se definan los detalles y que el presidente Iván Duque comunique su respuesta.

- 21 de marzo 2:43 p.m.

Habla mujer detenida tras llegar de EE.UU.: "Iba a hacer la cuarentena en Riohacha"

El miércoles 18 de marzo Carmen Vega llegó de Denver, Estados Unidos, a Bogotá. Su destino final era Riohacha, en La Guajira, para visitar a su padre quien ha tenido problemas de salud. Lo hizo con su hija de siete años y su sobrina y, como su vuelo a esa ciudad había sido cancelado, tomó otro a Valledupar ese mismo día. Horas después de instalarse en un hotel local, fue detenida por las autoridades porque presuntamente vulneró las medidas sanitarias que la obligaban a hacer un aislamiento obligatorio por 14 días por cuenta de la pandemia del nuevo coronavirus.

Según la Fiscalía General, Vega fue informada por Migración Colombia de la orden de aislamiento que debía cumplir por precaución y la judicializó por el delito de violación de medidas sanitarias, cargos que no aceptó. Ahora, permanece en el hotel por una medida de aseguramiento que ordenó un juez de Valledupar. Desde allí, Vega habló con el El Espectador. Según su relato, en el aeropuerto El Dorado solo le tomaron la temperatura y le preguntaron en un formato que países había visitado y si tenía síntomas. Pero no le indicaron, dice ella, que ese aislamiento lo tenía que hacer en Bogotá.

- 21 de marzo 1:37 p.m.

Duque anuncia sanciones por especulación y acaparamiento de productos

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el fiscal general, Francisco Barbosa, anunciaron que habrá sanciones para las personas que especulen o acaparen productos básicos durante el aislamiento obligatorio que se hará en todo el país entre el 24 de marzo y el 13 de abril, a fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus.

“Vamos a garantizar las cadenas de abastecimiento. La Superintendencia de Industria y Comercio trabajará de la mano con la Fiscalía para sancionar a quiénes pretendan especular o acaparar bienes o artículos que deberían ser de acceso a los ciudadanos para evitar esta pandemia”, dijo el presidente.

A su turno, el fiscal Barbosa hizo un “llamado a la solidaridad” y dijo que la entidad que dirige “será firme para evitar el acaparamiento y la especulación. Vamos a trabajar y ya dispuse en todas las seccionales, equipos de reacción inmediata para judicializar a quienes saquen provecho económico de esta situación”. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien este tipo de circunstancias por medios virtuales.

- 21 de marzo 1:20 p.m.

El peligroso experimento con el que los ingleses intentaron atajar al coronavirus

Brighton fue la primera ciudad en donde se duplicaron los casos de Coronavirus en el Reino Unido. El 10 de febrero el Gobierno anunció que gracias a que en esta ciudad se confirmaron cuatro nuevos casos, dos hombres y dos mujeres, el número de personas afectadas en todo el país había pasado de cuatro a ocho. Brighton, también, es la ciudad en la que estoy viviendo y estudiando desde septiembre del año pasado.

El Gobierno de Boris Johnson mantuvo hasta el viernes una estrategia que consistía, en contra de los otros países, de no poner muchas barreras al virus. El viernes, tras un vuelco en la idea inicial, se ordenó el cierre de pubs y restaurantes.

- 21 de marzo 12:59 p.m.

Recomendaciones para el cuidado de la salud mental en época de emergencia sanitaria

Según la Organización Mundial de la Salud las epidemias producen un impacto mental en las poblaciones afectadas. La continua exposición a mensajes relacionados con el riesgo, sumado a los cambios que se generan en los hábitos que se deben adoptar y el miedo a la enfermedad, generan preocupación y estrés en la ciudadanía.

Algunas personas pueden llegar a presentar cuadros de tristeza, irritabilidad, ansiedad o pánico durante este tipo de momentos. Por eso La Secretaría Distrital de Salud hace una llamado a la calma y destaca la importancia de cuidar nuestra salud mental.

- 21 de marzo 12:25 p.m.

"Es improbable que el coronavirus haya surgido en un laboratorio": científicos

Para determinar de dónde surgió el virus y cómo infectó a los humanos, un grupo de investigadores analizó las secuencias genéticas del SARS-CoV-2 y las comparó con los de las otras cepas conocidas de coronavirus. Concluyeron que este nuevo coronavirus se originó por medio de procesos naturales.

- 21 de marzo 11:50 a.m.

Aeropuerto El Dorado instaló camas para refugiar extranjeros

El Aeropuerto el Dorado habilitó dos pasillos para instalar 200 camas portátiles y y zonas de descanso en zonas públicas para extranjeros que esperan un vuelo de regreso a sus países de origen, especialmente, de Perú y Argentina que cerraron sus fronteras y los viajeros quedaron atrapados y sin recursos económicos para enfrentar la situación.

"El Dorado de Bogotá, que además de implementar e intensificar protocolos para garantizar medidas preventivas y evitar el contagio y propagación del COVID-19, ha asumido la responsabilidad de proteger y brindar espacios limpios, confortables y libres de infecciones para proteger a quienes aún no logran conectarse con sus países de origen", se lee en el comunicado.

Los establecimientos comerciales ubicados en el aeropuerto donaron más de 300 productos entre comidas rápidas, hamburguesas, café, almojábanas, entre otros.

- 21 de marzo 10:49 a.m.

Propuestas de la CUT para proteger a los trabajadores durante el coronavirus

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) le envió una carta a Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, en la que le expresa su posición ante las medidas laborales adoptadas frente a la pandemia del coronavirus. El viernes en la noche, el presidente Iván Duque decretó cuarentena total desde el martes 24 de marzo hasta el 13 de abril para frenar la propagación del virus.

La CUT lamentó que las reuniones y llamados del Gobierno no se han realizado con las centrales sindicales. Sin embargo, en la misiva plantea algunas propuestas, especialmente, para los trabajadores más vulnerables: informales, cuentapropistas, sector salud, trabajadores del hogar, migrantes y personas con contratos laborales ad portas de suspensiones, despidos o vacaciones no remuneradas.

- 21 de marzo 9:31 a.m.

Migrantes venezolanos no tienen protección ante el coronavirus en Norte de Santander

La Organización Mundial para la Salud (OMS) señala que, en situaciones de pandemia, como la que estamos viviendo a nivel global con el COVID-19, la población migrante y refugiada es la más vulnerable, no solo porque es la más expuesta al contagio y transmisión de enfermedades, sino porque el acceso a servicios para otro tipo de afecciones se interrumpe, ya que los sistemas de salud se desbordan y la capacidad de los gobiernos locales es muy limitada.

En Norte de Santander, departamento fronterizo que recibió a 202.727 venezolanos en 2019 según Migración Colombia, esto ya está ocurriendo. En este departamento ya son seis los casos de personas contagiadas, por lo que este territorio entró en aislamiento social obligatorio desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de marzo. Sin embargo, el gobernador Silvano Serrano no explicó cómo funcionará esta medida para la población venezolana migrante que está sin techo o que para comer necesita del trabajo informal diario.

La crisis migratoria no se detiene por el coronavirus, pero sí le pesa a una institucionalidad local que no tiene la capacidad suficiente de contener ambos fenómenos. Desde el 17 de marzo, día en el que el Gobierno nacional decretó el cierre de las fronteras terrestres, se han presentado denuncias de agresiones y persecuciones a venezolanos por parte de las autoridades del departamento para prohibir su ingreso a municipios como Pamplona.

- 21 de marzo 9:21 a.m.

Colombia importará 50.000 pruebas para coronavirus desde Corea

Una de las mayores preocupaciones para Colombia desde que comenzó la pandemia por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, ha sido la poca capacidad y el déficit de reactivos químicos necesarios para hacer suficientes pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confirmó que los esfuerzos que desde hace varios días emprendió el gobierno para importar unas pruebas desde Corea del Sur fue exitoso. "Se confirma primera importación de 50,000 tests PCR RT de COVID-19 desde Corea. El producto es Allplex de SEEGENE. El resultado se puede tener en 4 horas. Gracias a nuestro embajador en Corea.Colombia implementará las mejores prácticas mundiales para manejo del #Covid19", escribió desde su cuenta de Twitter.

La semana pasada el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, envió a todos los países una advertencia: "Tenemos un mensaje muy simple para todos los países: hagan pruebas, pruebas, pruebas".

-20 de marzo 10:37 p.m.

La gente de Colombia desde sus casas aplaude a los profesionales de la salud

En medio de la maratónica jornada que le ha tocado a muchos profesionales de la salud en el país, colombianos de diversas ciudades les agradecieron con aplausos por arriesgar sus vidas.

- 20 de marzo 10:15 p.m.

Colombia entra en cuarentena total por coronavirus

El presidente Iván Duque aseguró a través de una alocución este viernes que, a partir del martes 24 de marzo, habrá cuarentena para todo el país por 19 días como parte de las medidas para contener el contagio de COVID-19, enfermedad producida por el nuevo coronavirus que la OMS declaró pandemia el pasado 11 de marzo.

"Ha sido una decisión pausada y estructurada, de la mano de expertos. Para proteger también a los más vulnerables", aseguró el jefe de Estado.

El anuncio del mandatario surge tras la petición de diversas organizaciones de salud a tomar medidas necesarias para afrontar la compleja situación generada por la infección del COVID-19, entre esas, la cuarentena.

- 20 de marzo 9:48 p.m.

Colombia confirma 158 casos de personas contagiadas con coronavirus

El Ministerio de Salud confirmó 13 casos nuevos de coronavirus en Colombia. Los pacientes diagnosticados se encuentran nueve en Bogotá, dos en Santa Marta, uno en Chía y uno en Madrid . Con estos, el total de casos confirmados en el país es de 158.

- 20 de marzo 9:07 p.m.

La positiva del coronavirus: Hace un mes Italia descubría al "paciente uno" y ahora será dado de alta

Hace un mes que Mattia, de 38 años y deportista, ingresaba en el hospital de Codogno, en el norte de Italia, con una grave neumonía. Fue el primer caso de coronavirus, el llamado "paciente uno", sin nexo con China y que destapó que el contagio estaba ya extendido en el país.

Ahora Mattia, cansado, mucho más delgado, pero totalmente recuperado, será dado de alta y no se perderá el nacimiento de su hija. Una buena noticia en un momento en el que, justo un mes después de ese día, Italia contabiliza más de 4.000 muertos y 47.000 contagiados y los hospitales están al borde del colapso.

- 20 de marzo 8:30 p.m.

Habrá cierre parcial de Centros Vida para adultos mayores por coronavirus

Mediante Resolución 470 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó medida sanitaria – obligatoria- de aislamiento preventivo para los adultos mayores que residen en centros de larga estancia.

A su vez, ordenó el cierre parcial de actividades en los Centros Vida y Centros Día, a excepción del servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria. Esta medida regirá a partir de las 7 de la mañana del sábado 21 de marzo, hasta el 30 de mayo a las 11:59 p.m., y se adopta con el fin de evitar la propagación de la enfermedad por coronavirus Covid-19 en la población que está en mayor riesgo.

En consecuencia a estas medidas, se suspende el ingreso de personas diferentes al personal de servicios y de apoyo en los centros. Incluso, la restricción incluye a quienes prestan servicios docentes y/o asistenciales.

- 20 de marzo 7:47 p.m.

Fábricas de licores producirán alcohol para cubrir la demanda durante la emergencia sanitaria

La Nueva Licorera de Boyacá anunció que en dos días ha vendido a la ciudadanía y a entidades del sector salud 4.047 litros de alcohol etílico al 70 % desnaturalizado. La producción inició por la alta demanda de alcohol debido a la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus.

“Hemos tenido consciencia social y entendemos la situación actual que existe frente al coronavirus. Por esta razón, dándonos cuenta de la escasez de alcohol antiséptico que hay en este momento en el mercado y los altos precios, hemos querido transformar parte de nuestro alcohol en alcohol etílico al 70% desnaturalizado”, afirmó Sergio Tolosa, gerente de la Nueva Licorera de Boyacá. Añadió que la venta se realizará en la portería de la empresa, de 8:00 am a 12:00 m.

- 20 de marzo 7:29 p.m.

Estudio alerta que el coronavirus afectará a 14 millones de trabajadores colombianos

El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y la Universidad EIA realizaron un estudio para analizar la vulnerabilidad del mercado laboral colombiano en medio de la propagación del coronavirus, y de las medidas que se han tomado para contener la pandemia, como el simulacro de confinamiento.

“Existe un número de importante de trabajadores que se verá afectado, directa o indirectamente, por la coyuntura de la pandemia, el cual estimamos en más de 14 millones de trabajadores”, señala Andrés García - Suaza, investigador de la Universidad EIA de Medellín.

Por su parte Diana Londoño, investigadora del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, explicó que “esta cifra incluye los trabajadores informales, que verán disminuidos sus ingresos, y aquellos que no pueden realizar actividades de manera remota, y por tanto pueden enfrentar mayores riesgos epidemiológicos y de estabilidad laboral”.

- 20 de marzo 6:53 p.m.

Siete laboratorios departamentales podrán realizar pruebas para el COVID-19

Desde el pasado 17 de marzo, siete Laboratorios Departamentales de Salud Pública (LDSP) podrán realizar pruebas diagnósticas para el COVID-19. Lo que significa que además del Laboratorio del Instituto Nacional de Salud (INS), el Laboratorio Distrital de Bogotá y el Laboratorio de Salud Pública de Antioquia, los laboratorios departamentales de Santander, Huila, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Atlántico y Arauca podrán realizar la prueba diagnóstica del nuevo coronavirus. Luego de que fueran certificados por el INS en el Protocolo Berlín para realizar diagnóstico de SARS-COV2.

Esto es de gran importancia, ya que detectar y aislar rápidamente a los contagiados, además de rastrear sus contactos, es la única forma de pisarle los talones al virus que posee una alta transmisibilidad. Se estima que por cada infectado, en promedio, se contagian dos a tres personas. Esto significa que la epidemia sigue un patrón exponencial en un corto período de tiempo.

Hasta antes del 17 de marzo sólo estaba funcionando la sede de Bogotá con 115 pruebas al día, un esfuerzo insuficiente, sobre todo cuando hay regiones más apartadas.

- 20 de marzo 4:22 p.m.

La ciencia colombiana trabaja contrareloj diseñando ventiladores para pacientes con coronavirus

Investigadores de la UdeA y la Escuela de Ingeniería de Antioquia con apoyo de Ruta N, la ANDI y otros sectores de la industria biomédica de Medellín trabajan en conjunto desarrollando dispositivos médicos hospitalarios para atender a pacientes con dificultades respiratorias por coronavirus.

- 20 de marzo 3:55 p.m.

La primera clínica que atenderá solo a pacientes con coronavirus en Colombia

El pasado jueves, el mandatario colombiano, Iván Duque, sostuvo una reunión con las autoridades locales del departamento del Meta y con los principales representantes de las Federaciones de Departamentos y Municipios del país. Tras el encuentro, Duque informó que en ese departamento se dispondría de una clínica para atender pacientes con coronavirus.

La Clínica Martha, como se llamaba, fue cerrada en 2018 debido a una crisis económica en la que no pagaron por meses el salario correspondiente a sus empleados. “Se pretende disponer de recursos para el sector de la salud”, aseguró entonces el mandatario. “De hecho, trabajando con la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud, se habilitó ya una capacidad instalada en el departamento del meta para poder tener estructuras disponibles para atender pacientes.

Juan Felipe Hernán, alcalde de Villavicencio, también confirmó la información. A través de su cuenta de Twitter aseguró: “Logramos la habilitación de un Centro de Atención Respiratoria para los habitantes de nuestra ciudad. La Clínica Martha pasa a comodato a la Ese Municipal”. Asimismo, informó que en concordancia con la Gobernación se hizo una valoración física y se facilitaron las condiciones para habilitar esta clínica. El centro podrá garantizar, según indica, alrededor de 50 camas adicionales para la ciudad en medio de la crisis por los contagios de COVID-19.

- 20 de marzo 3:48 p.m.

Estos son los departamentos en los que habrá restricciones de movilidad durante este fin de semana

Desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de marzo habrá prohibiciones de movilidad en varias zonas del país: Cundinamarca, Boyacá, Meta, Guaviare, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Valle, Tolima y Antioquia. En Bogotá y Manizales también se tomaron medidas.

- 20 de marzo 3:22 p.m.

Cuba envía médicos y enfermeros a Italia para luchar contra el coronavirus

Un grupo de 65 médicos y enfermeros cubanos llegarán el sábado a Italia para trabajar en la región de Lombardía, una de las más azotadas por la pandemia del nuevo coronavirus, indicaron este viernes fuentes oficiales.

La noticia fue anunciada en Twitter por el ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca y confirmada por la diputada italiana del gobernante partido Movimiento 5 Estrellas, Iolanda Di Stasio, según la agencia de prensa AGI.

Los médicos y el personal de enfermería cubanos trabajarán en Lombardía, la región del norte de Italia más afectada por el coronavirus con más de 22.000 contagios y 2.549 muertes de los 4.032 decesos en todo el país, de acuerdo con el balance de este viernes.

- 20 de marzo 3:16 p.m.

Así es la situación de los viajeros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Viajeros han protestado por las medidas del Gobierno Nacional que los obliga a permanecer en el aeropuerto; pero también por la cancelación de vuelos sin previo aviso. Los más afectados son los niños y adultos mayores, quienes deben pasar la noche en el piso con frío y hambre.

- 20 de marzo 2:15 p.m.

El peor día en Italia desde que emepezó la epidemia: 627 muertos en menos de 24 horas

En Italia la cifra total de muertes por COVID-19 es de 4.032 después de que se registraran 627 muertes en solo 24 horas. Se trata del peor día desde que hace un mes se detectó el primer contagiado.

Los casos positivos aumentaron en 4.670 y ya son 37.860, mientras que desde el comienzo de la crisis hace un mes en Italia el número total de enfermos es de 47.021, de los cuáles 5.129 han sido dados de alta, entre ellos el primero en enfermar, según los datos ofrecidos por Protección Civil.



El jefe de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli, explicó que no se sabe cuándo se alcanzará el pico del contagio, pero aseguró que a pesar de los datos de hoy las medidas "dan resultados" porque la tendencia de contagiados es menor.

Por su parte, España se ha convertido en el tercer país por número de contagios registrados de coronavirus. El número de muertes causadas por el COVID-19 ha superado el millar; en las últimas 24 horas se han producido 235 fallecimientos con lo que el número total es de 1.002. El número de contagios ronda los 20.000 (19.980). Son cifras que ha aportado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en una rueda de prensa telemática.

- 20 de marzo 1:25 p.m.

Sao Paulo montará hospitales de campaña en estadios

El alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, anunció este viernes la puesta en marcha de dos hospitales de campaña en el mítico estadio de fútbol Pacaembú y en el centro de eventos del Sambódromo para tratar casos de coronavirus. Covas informó en una rueda de prensa de que el complejo Anhembi, un enorme centro de convenciones de más de 400.000 metros cuadrados, donde se encuentra el Sambódromo, entre otras instalaciones para conciertos y exposiciones, albergará 1.800 camas destinadas a pacientes infectados con COVID-19.

En el Pacaembú, una de las sedes del Mundial de 1950, testigo de varias de las mejores actuaciones de Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', las autoridades locales montarán otras 200 camas. El estadio, que también albergó los Juegos Panamericanos de 1963, iba a permanecer cerrado los próximos dos años por obras de remodelación.

"Vamos adaptar esos dos espacios, uno de ellos cedido por la nueva empresa concesionaria del Pacaembú, que estará listo en dos semanas. Las 1.800 plazas en el Anhembi estarán preparadas en tres semanas", afirmó Covas.

- 20 de marzo 12:42 p.m.

Colpensiones comenzará a consignar a pensionados que cobraban por ventanilla

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) anunció que a los pensionados de 70 años en adelante que cobraban su mesada por ventanilla, se les asignará gratuitamente una cuenta bancaria para que puedan efectuar el cobro a través de la red de cajeros de varias entidades financieras.

Lo único que deben hacer estas personas es comunicarse con la Línea de Bienestar 018000 42 5555 para actualizar sus datos y para que los bancos les puedan hacer llegar el nuevo medio de pago, sea físico o virtual.

La medida se adopta con el fin de minimizar las aglomeraciones en espacios públicos, en concordancia con el aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno Nacional como medida para proteger la salud e integridad de los adultos de 70 años o más, promover el autocuidado y prevenir el contagio del coronavirus.

- 20 de marzo 12:08 p.m.

Habrá plazo para renovar la matrícula mercantil hasta el 3 de julio

Después de que varios sectores lo solicitaran y con el propósito de reducir los impactos económicos por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 para el sector empresarial, el gobierno amplió el plazo previsto para la renovación del registro mercantil, la afiliación a las cámaras de comercio y otros registro del el Registro Único Empresarial y Social (RUES) hasta el próximo 3 de julio de 2020.

Cabe recordar que el plazo para la renovación de la matricula mercantil vencía el 31 de marzo, sin embargo, a la fecha sólo se han tramitado el 40 % de los registros, de acuerdo con Confecámaras.

La medida, reglamentada en el decreto 434 de 2020, busca evitar la congregación de personas en las Cámaras de Comercio. También extiende el plazo para realizar las asambleas ordinarias correspondientes al año 2019 hasta los 20 días hábiles siguientes a la finalización de la emergencia.

- 20 de marzo 11:45 a.m.

OMS cifra en más de 210.000 los casos y pide a los jóvenes que no se confíen

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que los casos de COVID-19 ya son más de 210.000 en todo el mundo y las muertes superaron la barrera de los 9.000, y lanzó un mensaje de advertencia a los jóvenes, al señalar que el coronavirus también puede ser peligroso para ellos.

"No sois invencibles, este virus puede llevaros al hospital durante semanas o incluso mataros", destacó en rueda de prensa el director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, dirigiéndose a las generaciones más jóvenes, ante la impresión de que muchos piensan que el coronavirus sólo afecta a personas ancianas.

Siempre dirigiéndose a los jóvenes, para quienes el confinamiento que se han dictado en algunos de los países más afectados y otros que temen serlo resulta más difícil de cumplir, Tedros dijo que aunque no caigan enfermos "las decisiones que tomen sobre a donde van pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona".

"Una de las cosas que hemos aprendido es que aunque los mayores son los más golpeados por la enfermedad, los jóvenes no están exentos y hay una significativa parte de las personas con menos de 50 años que requieren ser hospitalizadas", advirtió el médico etíope.

- 20 de marzo 11:11 a.m.

Por cada caso confirmado de coronavirus hay entre 5 y 10 que no se detectan

El nuevo coronavirus que surgió en Wuhan, China (SARS-CoV2) a fines de 2019 se extendió rápidamente a todas las provincias chinas y, a partir del 1 de marzo de 2020, a otros 58 países. Los esfuerzos para contener el virus están en curso. La ciencia abierta ha logrado que se recolecte una cantidad de datos sin precedentes entre la comundiad científica internacional, sin embargo, aún hay dudas sobre cómo se transmite el virus y cómo se comporta. Entre esas preocupacione, está a fracción de casos que no se documentan, pero que son infecciosos, es una caracteristicas epidemiológica.

Por eso, investigadores de la Universidad de California (Estados Unidos) y de la Universidad de Hong Kong (China) se dieron a la tarea de calcular cuántos casos podrían pasar desapercibidos. El SARS-CoV-2 o "nuevo coronavirus" tiene un "alto porcentaje" de casos asintomáticos pero infecciosos, en donde los pacientes experimentan síntomas leves o ningún síntoma. Para evaluar el potencial epidémico completo del SARS-CoV2, los investigadores usaron un modelo matemático para estimar el contagio y la proporción de las infeccione que no se documentaron en semanas anteriores y posteriores al 23 de enero, que fue cuando las autoridades chinas decidieron cerrar los viajes dentro y fuera de Wuhan.

- 20 de marzo 11:09 a.m.

Nuevos casos de coronavirus en Colombia: van 145 confirmados

El Ministerio de Salud confirmó este viernes 17 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 145, con 81 hombres y 64 mujeres.

El total de casos están repartidos así: 56 casos en Bogotá, 22 en Antioquia, 15 en Valle del Cauca, 9 en Bolívar, 9 en Huila, 6 en Norte de Santander, 6 en Risaralda, 5 en Cundinamarca, 5 en Atlántico, 3 en Quindío, 2 en Tolima, 2 en Cauca, 2 en Caldas, 2 en Santander, 1 en Meta.

- 20 de marzo 10:48 a.m.

"Cerca de 20 millones de colombianos estaremos en simulacro": Claudia López

El balance de las primeras horas del simulacro de aislamiento social en Bogotá ha sido positivo. De acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, los ciudadanos han acatado las medidas que se implementaron y que obligan a todos a permanecer en casa, ante una posible cuarentena por el aumento de casos de contagio del nuevo coronavirus.

Aunque las restricciones son generales, se dieron cinco excepciones, por lo que tanto el comercio de víveres y medicinas como el transporte público se encuentra operando. De hecho, Transmilenio, según su más reciente reporte, informó que el ingreso al sistema se redujo en un 87% con respecto a un día normal, ya que hasta las 9:00 a.m. habían ingresado a portales y estaciones 107.164 personas, mientras que en las calles no se ven personas ni vehículos.

"No hay ninguna diligencia que no se pueda hacer el martes, cuando hablo de algo de fuerza mayor es que tiene que ir a una cita médica o algo de ese estilo. Transmilenio está funcionando, pero a su mínima capacidad y eso implica que la gente no salió solo a las cinco excepciones que están autorizadas a circular estos días", dijo Claudia López.

- 20 de marzo 10:28 a.m.

Ecuador amplía el toque de queda desde el sábado

El Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) ha resuelto ampliar el toque de queda a nivel nacional dos horas adicionales a partir del sábado, cuando dará comienzo a las 19.00 hora local, en lugar de las 21.00, y terminará a las 05.00 del día siguiente.

Así lo informaron este viernes las autoridades al precisar que desde este sábado el toque de queda nocturno se iniciará a las 19.00, mientras que en la provincia de Guayas, epicentro del virus en Ecuador, seguirá comenzando a las 16.00. "La medida se aplicará en todo el país, a excepción de la provincia de Guayas, donde la restricción a la libre movilidad de personas y vehículos se inicia desde las 16.00", indica un comunicado de la Secretaría General de Comunicación.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, argumentó que la decisión se tomó con el fin de fortalecer los controles durante el fin de semana.

- 20 de marzo 10:22 a.m.

A la espera de diagnóstico de trabajador sospechoso de COVID-19 en Hidroituango

Los responsables del proyecto hidroeléctrico Ituango, que continúa en contingencia, aseguraron que no hay casos positivos de coronavirus en sus campamentos. Sin embargo, informaron que a uno de sus empleados se le iba a hacer la prueba para detectar el COVID-19 el jueves en la tarde, luego de que se descubriera que había mentido al decir que no había tenido contacto estrecho con personas que podían portar el virus.

El empleado en cuestión recibió, el 12 de marzo, a familiares provenientes de España que presentaban cuadro gripal y no reportó este hecho ante los responsables de Ituango. Los directivos del proyecto, según se lee en un comunicado, “hicieron la intervención médica básica y se contactaron con la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para recibir las instrucciones a seguir con el caso. La indicación inmediata fue desplazarlo a su residencia para que tuviera aislamiento preventivo y que allí sería contactado por personal calificado de la red de salud. El traslado del trabajador se realizó en vehículo del consorcio con todas las precauciones y medidas señaladas por las autoridades sanitarias”.

- 20 de marzo 9:45 a.m.

México cierra los colegios por coronavirus

México cerró este viernes oficialmente los colegios por la crisis del coronavirus, aunque los centros educativos de algunos estados y escuelas privadas se avanzaron a la medida decretada por el Gobierno federal y cerraron hace días, mientras que muchas familias ya no llevaban a sus hijos.

La afluencia de niños en algunos colegios públicos de Ciudad de México no superó la decena de alumnos, mientras que la mayoría acudían junto a sus padres solo para recoger los deberes que harán desde casa hasta finales de abril, cuando está previsto el regreso a clases.

En dos centros de primaria y una guardería ubicados en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec, en el corazón de la capital mexicana, las maestras se encargaban de rociar con gel antibacterial las manos de los niños, muchos de ellos con cubrebocas, para prevenir contagios del virus.

Según el último reporte oficial, en México hay 164 enfermos de COVID-19 y un muerto, mientras que otro deceso está pendiente de confirmar si estaba infectado por el nuevo coronavirus. Aunque durante la última semana los colegios públicos de la capital permanecieron abiertos, cada vez eran menos las familias que llevaban a sus hijos a la escuela.

- 20 de marzo 9:10 a.m.

Los indígenas de la Amazonía peruana en alerta por avance del coronavirus

Los indígenas de la Amazonía peruana se han declarado en alerta ante la expansión en el país del coronavirus COVID-19 después de que se hayan registrado los primeros casos en la ciudades de la parte selvática de Perú, que ocupa el 61 % del territorio nacional.

Repartidos en 55 etnias distintas, los nativos de la selva peruana temen que si el coronavirus llega a sus comunidades pueda causar grandes estragos, especialmente por los escasos servicios de salud que tienen en sus territorios. El Gobierno de Perú, en donde de momento se registran 3 muertos y 232 contagiados, se ha esmerado en que los mensajes para prevenir los contagios lleguen también a estos grupos, con mensajes en las principales lenguas indígenas del país con los consejos como taparse con el codo al estornudar o lavarse frecuentemente las manos.

De momento ya hay un líder indígena infectado con el COVID-19, enfermedad que contrajo durante su estadía a inicios de mes en los Países Bajos para denunciar a la energética Pluspetrol, con sede legal en ese país europeo, por la contaminación sin tratar de la Amazonía tras haber operado un yacimiento de petróleo. Se trata de Aurelio Chino, el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), que a pesar de no sentir síntomas se hizo una prueba ni bien llegó el 14 de marzo al país.

- 20 de marzo 8:48 a.m.

Ciudadanos podrán reportarle irregularidades a la SIC desde una APP

La Superintendencia de Industria y Comercio puso a disposición de los consumidores en todo el país una plataforma móvil para que los colombianos puedan informar en tiempo real si notan alguna irregularidad que los afecte como consumidores sin necesidad de ir personalmente a las oficinas de la entidad.

Esta iniciativa digital fue desarrollada en conjunto con la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo hace parte de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Actualmente la Superindustria adelanta múltiples visitas de control y verificación de precios y medidas en diferentes establecimientos de comercio y expendios de combustibles, con el fin de establecer si se están dando conductas indebidas en la comercialización de bienes y productos en medio de la situación generada por la pandemia.

- 20 de marzo 8:41 a.m.

Senador Uribe propone “anticipar la cuarentena” por coronavirus

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez abogó este viernes por anticipar la cuarentena preventiva ante la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, que deja hasta ahora 128 casos confirmados.

De acuerdo con el congresista, en la medida en que se anticipe la restricción, se protegerán más vidas y se acelerará la recuperación económica. “Anticipar la cuarentena debe disminuir contagios en etapa inicial para que al llegar a las semanas críticas la base de contagiados sea menor y así infectar a un menor número de personas durante la fase de crecimiento vertical de la curva”, dijo.

El exmandatario señaló que, si bien anticipar la cuarentena tiene un mayor costo económico al inicio, al final garantiza “mejor protección de la vida y más segura recuperación de la economía”.

- 20 de marzo 7:37 a.m.

Hay deficiencias en contención del coronavirus en 92% de los terminales de transporte

Tras una serie de visitas, la Contraloría General de la República advirtió que encontró varias deficiencias en las acciones de prevención y contención del Covid-19 en el 92,2% de los 23 terminales de transporte del país.

El ejercicio que permitió revisar los protocolos y atenciones concluyó que en el 61,5 % de las terminales estos son deficientes, haciendo referencia a las de Mocoa, Sincelejo, Mitú, Yopal, San José del Guaviare, Ibagué, Valledupar, Bogotá (Satelital del Norte), Riohacha, Cartagena, Barranquilla, Inírida y Villavicencio.

Además, se consideran regulares los protocolos en el 30,7 % de los terminales: Tunja, Cúcuta, Bucaramanga, Manizales, Arauca, Pereira, Florencia y Bogotá (principal del Salitre). Estos dos grupos no cumplen todas las condiciones requeridas.

Los únicos terminales donde se consideran aceptables los protocolos fueron los de Armenia y Pasto (7,8 %).

- 20 de marzo 7:34 a.m.

Duque se repetiría prueba de coronavirus tras estar con alcalde de Popayán, quien tiene el virus

Antes de la medianoche de este jueves, el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, confirmó que su prueba de coronavirus (SARS-CoV-2) había dado positiva. “Acabo de recibir hace unos minutos los resultados de la prueba de coronavirus que me hice el pasado martes, el resultado vio positivo”, señaló el mandatario local. López estuvo con el presidente Iván Duque, sentado junto a él, el pasado 11 de marzo durante el lanzamiento de Vive Popayán en Bogotá.

El 5 de marzo pasado, el primer mandatario colombiano fue sometido a una prueba de coronavirus, luego de que se confirmara que uno de los asistentes a la Conferencia del Comité de Políticas Públicas Americano – Israelíes (AIPAC), realizada el 2 de marzo en Washington, (Estados Unidos), tenía el virus. La prueba dio negativa. Así que el jefe de Estado sería sometido a una nueva prueba.

- 20 de marzo 6:40 a.m.

Inditex considera planes para despedir a 25.000 trabajadores en España

Inditex SA, el propietario de la marca de ropa Zara, está considerando la suspensión temporal de unos 25.000 empleados de sus tiendas en España a mediados de abril si el estado de alarma en el país se prolonga más allá de esas fechas.

La compañía ha cerrado tiendas en España y seguirá pagando a los trabajadores su salario completo hasta el 15 de abril. Posteriormente, el grupo podría introducir un plan de despido temporal, or ERTE según se conoce en España, si las tiendas deben permanecer cerradas, según un representante de la compañía.

La cadena de indumentaria pagará la diferencia entre las prestaciones por desempleo y el salario habitual de aquellos empleados afectados por la suspensión, según el representante. Inditex dijo esta semana que la mitad de sus tiendas mundiales están cerradas debido a la pandemia de coronavirus. Las ventas cayeron un 24 % en la primera parte de este mes en moneda local.

- 20 de marzo 6:03 a.m.

Vitamina C e ibuprofeno para enfrentar el COVID-19, una mala idea

A medida que han incrementado los casos de coronavirus en Colombia, las largas filas frente a los supermercados se han multiplicado. También las fotografías de estantes vacíos. El pánico, que parece extenderse mucho más rápido que SARS-COV-2, ha hecho que muchos colombianos se apresuren a llenar sus despensas. Entre la larga lista de productos hay un par que, con frecuencia, está en su lista de artículos necesarios para enfrentar las próximas semanas: la vitamina C y el Ibuprofeno. El rumor de que pueden ser útiles para prevenir y aliviar el COVID-19 se ha extendido por redes sociales y cadenas de WhatsApp, pero lo cierto es que es únicamente eso: un rumor más.

En estos días, escribía Robert H. Shmerling, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, que hay una gran preocupación por la rápida propagación del virus y por el aumento de casos, pero en medio de todo de lo que está sucediendo hoy es particularmente importante obtener información confiable. En su artículo, publicado en un blog de la universidad, hacía un recuento de las principales afirmaciones que coqueteaban más con el mundo de la charlatanería que con el de la medicina. Una de ellas señalaba que el SARS-COV-2 era un virus fabricado en un laboratorio. Otra indicaba, justamente, que para prevenir la enfermedad que causa, el COVID-19, hay que tomar vitamina C.

- 20 de marzo 12:34 a.m.

Juan Carlos López, alcalde de Popayán, da positivo por coronavirus

El alcalde de Popayán, Juan Carlos López, anunció este jueves en la noche que dio positivo por el nuevo coronavirus. El mandatario de la ciudad se había sometido a una prueba el pasado martes que dos días después confirmó la presencia del virus en su cuerpo.

"Acabo de recibir hace unos minutos los resultados de la prueba que me hice el pasado martes y el resultado fue positivo", dijo López a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

El alcalde de Popayán se realizó las pruebas tras sospechar por algunos síntomas que se le manifestaron en los últimos días. El lunes tuvo tos seca y por recomendación médica acudió al hospital, donde se le hicieron los exámenes pertinentes.

A través de sus redes, López invitó a las personas que sospechen haber contraido el virus a que se realicen las pruebas cuando aparezca el primer síntoma.

- 19 de marzo 11:30 p.m.

Habrá vuelos para viajeros colombianos varados en Perú y Egipto: Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este jueves que habrá vuelos disponibles para los colombianos que se encuentran atrapados en Egipto y Perú debido a los múltiples cierres de fronteras en varios países del mundo para enfrentar la pandemia del coronavirus.

La Cancillería informó que en el caso de los 59 viajeros que se encontraban de vacaciones en Egipto, se dispondrá de un vuelo charter para traerlos de vuelta.

"A través de la Embajada de Colombia en Egipto, la Cancillería ha prestado su apoyo en la coordinación de un vuelo charter para el regreso al país de los viajeros colombianos que se encuentran ese país", dice el comunicado.

- 19 de marzo 10:02 p.m.

En Colombia cofirman 128 casos de coronavirus

En la noche de este jueves el Ministerio de Salud confirmó 20 casos nuevos: ocho en Bogotá, tres en Cúcuta, uno en Armenia, dos en Popayán, uno en Caldas, uno en Neiva, uno en Cartagena, dos en Barranquilla y uno en Soacha.

En el país, de los 128 casos confirmados, 44 son relacionados, dos están en estudio y 82 son importados, la mayoría son de viajeros provenientes de España.

- 19 de marzo 9:49 p.m.

La positiva del coronavirus: Codogno, la ciudad que se recupera lentamente de la pandemia

El ruido de los niños o de la gente caminando no se escuchó durante tres semanas en la plaza central de Codogno, una pequeña población en el norte de Italia. Durante este tiempo, el silencio solo era interrumpido por las sirenas de ambulancias, que sonaban sin cansancio.

Esta ciudad, ubicada a unos pocos kilómetros de Milán, fue durante varios días el epicentro de la tragedia del Coronavirus en Italia, que al día de hoy ha cobrado la vida de al menos 3.400 personas. Codogno fue la primera población en registrar un contagiado (el paciente cero) y fue también una de las primeras en sufrir los efectos del brote, con cerca de 200 muertos.

Pero unas semanas después de que se registrara el primer caso y de que se presentaran un importante número de contagiados, Codogno parece estar revirtiendo la tendencia. Esta semana las autoridades de la ciudad anunciaron que en uno de estos días, no se había presentado un contagiado. La noticia causó furor, pues Codogno es una de las ciudades con mayor número de casos en toda Italia.

- 19 de marzo 9:05 p.m.

Segundo día consecutivo sin contagios locales por coronavirus en China

China no registró este jueves, por segundo día consecutivo, ningún contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en su territorio, aunque el número de casos "importados" siguió en aumento, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad.

Según la fuente, hasta la pasada medianoche hora local (16.00 hora GMT del jueves), se diagnosticaron 39 nuevos contagios (por los 34 de la víspera), todos ellos en viajeros procedentes de otros focos mundiales de la enfermedad, mientras que el número de muertos por la resultante neumonía COVID-19 se redujo a 3.

Es también el segundo día seguido en el que la información de las autoridades sanitarias muestra una cifra de decesos de un solo dígito, después de registrar 8 el día anterior. Los tres fallecimientos se produjeron en la cuna del brote, la ciudad centro-oriental de Wuhan (2), y en la provincial nororiental de Liaoning (1).

- 19 de marzo 8:50 p.m.

En Perú la cifra de víctimas mortales asciende a tres

El Ministerio de Salud confirmó dos nuevas muertes en Lima, que se suman a la primera que se conoció en horas de la mañana. Las más recientes víctimas son dos hombres, uno de 47 y otro de 69 años, los dos con antecedentes de viaje a España.

El primer paciente presentaba asma bronquial y obesidad, y fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos por presentar insuficiencia respiratoria y shock séptico. Mientras que la segunda víctima fue atendida por un cuadro respiratorio y falleció en su casa.

- 19 de marzo 8:35 p.m.

Argentina declara una cuarentena para toda la población hasta el 31 de marzo

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que toda la población deberá guardar un aislamiento obligatorio desde este viernes y hasta el 31 de marzo, para enfrentar la propagación del coronavirus. "Vamos a ser absolutamente inflexibles", dijo el mandatario en una comparecencia de prensa en la residencia presidencial de la localidad bonaerense de Olivos, tras mantener una reunión con parte de su gabinete y con los gobernadores provinciales.

Fernández señaló que habrá situaciones permitidas, ya que se podrá salir para situaciones básicas como ir a comprar a negocios de cercanía como almacenes, supermercados, compras o farmacias, que permanecerán abiertos. "Pero entiéndase bien que a partir de las cero horas la Policía estará controlando quién circula por las calles y entiéndase que quien no pueda explicar lo que hace por la calle será sometido a las sanciones que el código penal prevé", recalcó.

- 19 de marzo 8:00 p.m.

Haití revela los dos primeros casos de coronavirus en el país

El presidente de Haití, Jovenel Moise, reveló los primeros dos casos de personas infectadas por el coronavirus en el país, en una declaración a la prensa realizada en el Palacio Nacional. Al hacer el anuncio, Moise decretó un toque de queda y declaró el estado de emergencia sanitaria en el país, que posee la infraestructura médica más frágil del continente americano.

El toque de queda será efectivo desde las 20.00 hasta las 5.00 del día siguiente; del mismo modo, se prohibieron las reuniones de más de diez personas y se aconsejó a la población a mantener distancia social para evitar contagios. Moise ordenó asimismo el cierre de escuelas, de la administración pública y de empresas privadas a partir de este viernes.

Los aeropuertos y puertos serán clausurados a partir de la media noche del viernes, en un endurecimiento de las medidas adoptadas el pasado domingo, cuando el Gobierno haitiano prohibió los vuelos de Europa y América Latina y clausuró la frontera terrestre con República Dominicana, permitiendo solo los vuelos con Estados Unidos.

- 19 de marzo 7:45 p.m.

Avianca suspenderá sus operaciones internacionales a partir del 23 de marzo

La aerolínea colombiana Avianca anunció este jueves que suspenderá a partir del 23 de marzo y hasta el 1 de mayo su operación internacional y reducirá en un 84 % la interna en vista de que "la mayoría de los países del mundo cerraron fronteras" por la pandemia del coronavirus. "Esta es sin duda la mayor crisis de la industria aérea en la historia. Las decisiones que estamos tomando nos duelen, son extremadamente difíciles, pero debemos ser flexibles y afrontar la situación", manifestó el presidente de Avianca Holdings, Anko van der Werff, citado en un comunicado de su oficina.

Avianca, que hace solo tres meses celebró sus 100 años de operaciones, vuela a Madrid, Barcelona, Londres y Munich, en Europa; a Nueva York, Washington, Los Ángeles, Miami, Orlando y Fort Lauderdale (Estados Unidos); Ciudad de México, La Habana y la mayor parte de los países de Centro y Suramérica.

La compañía, que mantendrá los vuelos de carga, precisó que la operación interna en este periodo de emergencia incluye la atención desde Bogotá de ciudades capitales y algunas de las regiones, lo cual estará sujeto a la forma como evolucione la situación que se vive en el mundo por el COVID-19.

- 19 de marzo 7:26 p.m.

Mintrabajo vigilará “rigurosamente” decisiones de empleadores durante pandemia

Este jueves, el Ministerio del Trabajo aseguró que vigilará de cerca las decisiones que tomen las empresas del sector privado en materia laboral. La cartera aseguró que hasta el momento no ha emitido autorización de despidos o suspensión de contratos laborales masivos amparados en la emergencia por el COVID-19.

Mediante la expedición de la Circular 002, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, aseguró que su ministerio llevará a cabo “estrictas medidas de inspección, vigilancia y control” por medio de su Unidad de Investigaciones Especiales.

- 19 de marzo 7:17 p.m.

Italia superó a China en cifra de muertos al registrar 3.405 fallecidos por COVID-19

Italia hizo este jueves un reporte amargo sobre el total de víctimas fatales que ha dejado el nuevo coronavirus en el país europeo. Se trata de 3.405 fallecidos por COVID-19, enfermedad producida por el virus, desde que se presentaron los primeros casos hace 27 días. Con esto, apesar de que China los dobla en casos confirmados de infección, se han convertido en el país con mayor número de muertos a causa del nuevo coronavirus. La región más afectada es Lombardía, ubicada en el norte, al límite con Suiza.

Si bien, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins, el número de recuperados es de 4.440, las autoridades italianas todavía lidean con la infección. Ayer, en su peor jornada, el país europeo lamentó la muerte de 475 personas mientras que hoy los fallecidos fueron 427. La suma total supera por 156 víctimas mortales a China, lugar donde surgió el nuevo coronavirus a finales del año pasado.

- 19 de marzo 7:03 p.m.

Estos son los departamentos en los que habrá simulacro de aislamiento

En la presentación del decreto que regula el simulacro de aislamiento para el fin de semana del 20 al 23 de marzo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que Meta, Cundinamarca y Boyacá tomarán la misma medida. Aunque la mandataria también mencionó al departamento de Santander, el gobernador de esa región prefiere llamarlo "toque de queda preventivo".

“Cundinamarqueses y bogotanos participaremos en el Simulacro Vital, un simulacro obligatorio entre el viernes y el lunes próximo, quiero invitarlos a todos a cumplir estrictamente con este decreto, una medida que busca cuidarnos y prepararnos”, afirmó Nicolás García, gobernador de Cundinamarca. El decreto 153 del 19 de marzo de 2020 regula el simulacro en ese departamento, de esta manera se restringe la movilidad de los habitantes, residentes, visitantes y vehículos con algunas excepciones, como la prestación de servicios de salud, movilización de enfermos y abastecimiento de víveres.

- 19 de marzo 6:56 p.m.

Perú reporta el primer fallecido en el país por coronavirus

Un hombre de 78 años, que padecía de hipertensión, se convirtió este jueves en el primer fallecido por el coronavirus COVID-19 en Perú, trece días después de registrado el primer caso de esta pandemia en el país. El ministerio de Salud informó que el fallecido ingresó el martes a un hospital de la fuerza aérea por insuficiencia respiratoria y que murió este jueves en la tarde.

"En nombre de todos los peruanos, expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor", expresó el ministerio en el comunicado oficial compartido en su cuenta de Twitter.

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, explicó a RPP Noticias que el primer fallecido se contagió por transmisión comunitaria porque "no estuvo en el extranjero y no estuvo en contacto con los primeros casos, sino a través de una tercera persona". Reiteró que se trató de una persona hipertensa, lo cual es una condición que puede complicar la recuperación del coronavirus, como ocurrió en este caso.

Hinostroza afirmó que están redoblando los esfuerzos por trabajar para la salud de todos los peruanos y pidió que se mantenga la distancia social, como medida de prevención, tras el registro de 234 casos hasta el momento.

- 19 de marzo 6:13 p.m.

Congresistas de la oposición crearán fondo para ayudar a población vulnerable

Desde este jueves, varios congresistas se han sumado en el propósito de construir un fondo solidario para ayudar a las personas más vulnerables durante este tiempo de crisis económica y social desatada por la propagación del virus SAR-CoV-2, conocido mejor como coronavirus. La idea, entonces, es que cada parlamentario y funcionario público que se quiera unir done el 10% de su salario para crear dicho fondo.

“Una invitación a congresistas, concejales, alcaldes, gobernadores, ministros donemos el 10% de nuestros salarios durante tres meses para crear un fondo de solidaridad con aquellas personas que no podríanaislarse, llegado el momento, porque derivan de su sustento de trabajo diario. Nos llenamos la boca pidiendo que se confinen, pero a nosotros nos llega un cheque mensual, trabajemos o no, y nos llegará por el tiempo en que estemos en esta crisis”, dijo el senador Gustavo Bolívar de la Lista de los Decentes.

- 19 de marzo 5:35 p.m.

Secretarías de salud no estarían siendo "efectivas" con traslado de pruebas de COVID-19

La Contraloría General le pidió a las secretarías de salud que agilicen la recogida, embalaje y envío de pruebas diagnósticas del COVID-19 (más conocido como coronavirus), pues estas no estarían llegando al Instituto Nacional de Salud para identificar qué personas fueron infectadas por el virus, que hasta ahora deja 108 confirmados en Colombia. Esta entidad estatal tiene capacidad de procesar diariamente 1.600 muestras y apenas están llegando 600 muestras de sangre.

Al revelar esta situación, reportada a través de distintas denuncias recibidas por la Contraloría, el contralor general, Felipe Córdoba, pidió a las secretarías departamentales, municipales y distritales de Salud agilizar el procedimiento, pues lo que se evidencia es que el sistema de salud está fallando en la recepción de estas pruebas, lo cual es de suma gravedad.

El asunto del traslado de las pruebas es clave para detener la propagación del virus porque entre más rápido se conozca quienes son portadores del COVID-19, también se detendrían con prontitud las cadenas de propagación. Además, varios de las personas que contraen la enfermedad solo empiezan a tener sintomas luego de cinco días de haberlo contraído, tiempo en el que ya habrían tenido contacto con más personas.

- 19 de marzo 5:31 p.m.

Un medicamento contra la malaria, ¿la solución soñada contra el coronavirus?

Donald Trump anunció que la hidroxicloroquina podría ayudar a los pacientes con coronavirus. Chinos y coreanos también lo han ensayado. Un grupo de investigadores franceses dio alguna esperanza. Aquí le contamos lo que se sabe sobre este medicamento.

- 19 de marzo 4:39 p.m.

Presidente Duque: "Estamos tomando medidas oportunas"

Luego de que el Gobierno Nacional comunicara la expidición del decreto que ratifica que el presidente de la República es el único que puede dirigir la situación de orden público del país y se levantara un manto de duda sobre las decisiones de algunos mandatarios locales que habían anunciado toques de queda en sus municipios y departamentos, el mismo mandatario junto a Alicia Arango, ministra del Interior, se reunión con los representates regionales y locales.

En la declaración al final del encuentro con Juan Guillemo Zuluaga, gobernador del Meta y presidente de Fededepartamentos; Felipe Harman, alcalde de Villavicencio y vicepresidente de Asocapitales; Jean Carlo Gerometta, alcalde de Mosquea y presidente de Fedemunicipios; y Carlos Camargo, director de Fededepartamentos, todos concordaron de que el Gobierno Nacional junto a las administraciones locales están trabajando de manera coordinada.

“Fue una conversación clara sobre la articulación, coordinacón del Gobierno Nacional y entes regionales para atender la crisis del coronavirus. Pudimos conversar en detalle sobre los decretos de emergencia y particularmente del decreto que establece en desarrollo de la emergencia, la coordinación de los entes gubernamentales con el Gob Nacional en todo lo que son operaciones de orden público para enfrentar la pandemia”, dijo el mandatario.

- 19 de marzo 4:24 p.m.

Bancos seguirán funcionando durante simulacros de aislamiento

Los bancos operarán con normalidad durante los simulacros de aislamiento previstos en Bogotá, Bogotá, Cundinamarca, Meta, Boyacá y Santander. Así lo informó la Superintendencia Financiera este jueves.

Según el organismo, las diferentes entidades tienen dispuestas medidas de prevención necesarias para evitar la concentración excesiva de personas en sus puntos de atención. Además, todos los canales funcionarán normalmente, desde los cajeros automáticos, datáfonos, páginas web y aplicaciones móviles, hasta los corresponsales bancarios y oficinas físicas. Estas últimas no operarán en horario extendido.

“El sistema financiero sigue adelante. Los usuarios podrán hacer sus transacciones y disponer de su dinero en efectivo como lo hace de manera normal, pero cuidando su salud y acudiendo a las oficinas cuando sea estrictamente necesario”, dijo el Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez.

- 19 de marzo 3:56 p.m.

Ecuador: cuatro personas fallecidas por coronavirus y 260 contagiadas

Las autoridades de salud de Ecuador cifraron en cuatro el número de fallecidos por coronavirus y en 260 los contagiados, según el último balance ofrecido. El corte provincial del informe indica que la provincia de Guayas, en el suroeste, es la más afectada por los contagios, con 187 casos, de los que 114 están localizados en la ciudad de Guayaquil, la segunda urbe del país y su corazón económico.

Le siguen, por este orden, las provincias de los Ríos y de Pichincha, de la que Quito es su capital, con 16 cada una, y después la de Azuay con catorce. Los demás casos están distribuidos por otras once provincias del país con cantidades que oscilan entre uno y ocho por provincia.

El balance del centro de coordinación nacional amplía asimismo a 746 las personas que están en este momento dentro del cerco epidemiológico activo, a 412 los casos descartados y a 3 los casos recuperados. Por la mañana, la directora de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, confirmó que los indicadores muestran "un proceso de contagio que va creciendo", con un incremento de entre el 10 y el 20 por ciento cada día.

Por ello, insistió a la ciudadanía a que cumpla con las medidas de prevención: "Lo único que en este momento nos hace bien es quedarnos en casa".

- 19 de marzo 3:20 p.m.

Academia de Ciencias pide al Gobierno convocar expertos para investigar sobre coronavirus

"Una convocatoria inmediata para proyectos de investigación sobre todo los aspectos relacionados con SARS-CoV-2 y la COVID-19". Ese fue el llamado que hizo este jueves la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con el fin de atender la prioridad mundial en este momento: la pandemia generada por este nuevo coronavirus. Invertir recursos en este fin es la recomendación de los expertos.

"La investigación científica nos permitirá entender qué está pasando a nivel poblacional, por qué se mueren o sobreviven los infectados, por qué los niños se infectan pero no se enferman, si deja o no deja inmunidad protectora la infección y por cuánto tiempo, con qué frecuencia se presentan mutaciones en el virus y qué efecto tienen éstas mutaciones sobre su patogenicidad, cuál es el nivel de inmunidad poblacional que confiere “inmunidad de rebaño”, cuál modelo explica mejor la dispersión de la infección en Colombia, diseñar vacunas o drogas para el virus y evaluar su eficacia, en fin, múltiples preguntas que solo la ciencia puede responder, entre otras muchas preguntas sin respuesta que aún existen", argumentan los autores, desde los nueve miembros que componen la junta directiva de la academia, hasta los 33 académicos que se unen a la petición.

- 19 de marzo 2:55 p.m.

Ordenan cierre de discotecas y bares en todo el país

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenaron a través de la Resolución 453 de 2020 el cierre de bares, discotecas y casinos en todo el país debido a la emergencia sanitaria por coronavirus. Además, los restaurantes que están dentro de los bares podrán dar servicio, pero no congregando a las personas en los locales. La medida estará vigente hasta el próximo 15 de abril.



“Los establecimientos de esparcimiento y diversión, como bares, discotecas y casinos, son espacios donde el contacto entre las personas es mayor y por lo tanto son lugares que favorecen la propagación del virus, por eso es necesario clausurarlos temporalmente”, señaló el ministro de Comercio José Manuel Restrepo.

- 19 de marzo 2:37 p.m.

¿Puedo salir de casa? Conozca el ABC del simulacro de aislamiento

A las 00:00 horas del 20 de marzo arranca el simulacro obligatorio de aislamiento decretado por la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, y los departamentos de Boyacá y Santander, para definir lineamientos ante una eventual cuarentena, en caso de que haya un aumento desmedido de contagios del Covid-19.

Aunque no es un toque de queda, se busca que los ciudadanos se queden en sus casas hasta la medianoche del lunes, salvo para cosas básicas como comprar víveres, el cuidado de personas vulnerables o si presta algún servicio operativo, de seguridad o sanitario.

Nunca antes el país se había enfrentado a una situación similar, por lo que esta será una prueba piloto de lo que podría suceder en caso de no detener la expansión del virus. A continuación presentamos un ABC de lo que se puede y no se puede hacer en estos cuatro días en que la capital y el departamento paralizarán sus actividades.

- 19 de marzo 2:35 p.m.

Reconexión del servicio de agua ya fue hecho en 4.107 predios de Medellín

Como medida de prevención para evitar la propagación del COVID-19, la alcaldía de Medellín junto con EPM, comenzarán los trabajos para restablecer el servicio de agua a 19.048 hogares que no cuentan con el servicio por falta de pago.

Las entidades anunciaron que durante esta semana esperan conectar el agua a 7.700 hogares, de los cuales 4.107 ya tienen el servicio. El objetivo es aumentar el número de beneficiarios, pues en los próximos ocho días se espera que 11.348 viviendas tengan de nuevo el servicio.

- 19 de marzo 2:17 p.m.

Invima facilita la importación de gel antibacterial a Colombia

Siguiendo las recomendaciones expertas sobre lavarse las manos continuamente, el gel antibacterial y la solución tópica desinfectante se han convertido en los últimos días en productos de uso frecuente a nivel mundial. Por un riesgo de que la oferta de ambos disminuya en el país, el Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y Alimentos (Invima) facilitó desde este jueves su importación sin necesidad de tener un registro sanitario vigente.

La medida fue activada a pesar de que tres de los 8 titulares que cuentan con un registro activo reporten todavía la disponibilidad de 396.202 de unidades. Para curarse en salud, el Invima publicó una guía dirigida a aquellos que importen o comercialicen tanto gel antibacterial como solución tópica desinfectante. Estas personas tendrán que llenar la solicitud expresa de importación y contar con un certificado de venta libre o ajustado según lo dicta la Organización Mundial de la Salud.

- 19 de marzo 2:07 p.m.

El calendario deja de correr para procesos judiciales en los que el investigado no está preso

Ante la contingencia por el COVID-19 en Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura había suspendido los términos en los procesos judiciales hasta el viernes 20 de marzo. Sin embargo, el organismo que administra la Rama Judicial (entre otras funciones) decidió extender esta medida provisional hasta el 3 de abril de 2020. A su vez, el consejo señaló que los despachos que cumplen funciones de control de garantías (legalización de capturas y allanamientos, imputación de cargos y solicitudes de prisiones preventivas) y las tutelas seguirán funcionando.

El Consejo Superior también señaló que los juzgados penales que tienen audiencias en los que los procesos se investigan a personas presas, las audiencias se realizarán de forma virtual. En un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema de justicia nacido del Acuerdo de Paz con las Farc, se sumó a la extensión de esa suspensión de audiencias y términos hasta el 3 de abril. También suspende la atención presencial de público en sus sedes.

- 19 de marzo 1:47 p.m.

Gobierno prohíbe aglomeraciones y consumo de licor en locales hasta mayo

Menos de 24 horas después de haber emitido un decreto en el que reivindicó que el manejo del orden público “está en cabeza del presidente” y que sus instrucciones son “preferentes” sobre las disposiciones de mandatarios locales, el gobierno de Iván Duque emitió otro decreto en el que ordena a alcaldes y gobernadores prohibir el consumo de licor y reuniones en sus territorios, así como un toque de queda para menores.

En el documento –que firman los ministros del Interior, Alicia Arango; Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y Transporte, Ángela María Orozco–, se argumenta que las instrucciones se imparten dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la vida; evitar el contacto y la propagación del coronavirus COVID-19, y garantizar el abastecimiento y disposición de alimentos y de otros artículos de primera necesidad.

En esa línea, en primer lugar, se ordena a alcaldes y gobernadores prohibir el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, a partir de las 6:00 p.m. de este jueves 19 de marzo, hasta las 6:00 a.m. del 30 de mayo. Sin embargo, se advierte que no queda prohibido el expendio de licor.

- 19 de marzo 10:53 a.m.

Minagricultura ofrece créditos por $1 billón para garantizar el abastecimiento

Durante la rueda de prensa que se realizó este jueves en la Casa de Nariño, en Bogotá, el presidente Iván Duque anunció una medida para garantizar el abastecimiento durante la crisis de la pandemia del coronavirus. Rodolfo Zea, ministro de Agricultura, explicó que se trata de un crédito de $1 billón para los productores.

"Hemos venido trabajando en el Ministerio de Agricultura para garantizar el abastecimiento y la seguridad alimentaria. Por eso, hemos estado monitoreando las centrales de abastos y las grandes superficies para no tener problemas de abastecimiento y que se cumpla la logística para poder llevar alimento a todas nuestras casas", dijo Zea.

El jefe de cartera mencionó la importancia de que haya liquidez y recursos para que el sector continúe produciendo la comida. "Por eso, con el apoyo de Finagro, el Banco Agrario y el sistema financiero estamos listos para poner a disposición créditos por $1 billón, con tasas de interés bajas".

- 19 de marzo 9:56 a.m.

Nuevos casos de coronavirus en Colombia: van 108 confirmados

El Ministerio de Salud confirmó este jueves seis nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 108, de los cuales son 50 mujeres y 58 hombres. Los casos confirmados esta mañana son uno enCartagena, uno en Barranquilla, uno en Palmira y tres en Medellín. En el país, de los 108 casos confirmados, 37 relacionados y 71 son importados, la mayoría son de viajeros provenientes de España.

Hasta la fecha, se han descartado 3.515 casos. El coronavirus ya ha llegado a 153 países en el mundo, ha contagiado a 213.254 personas y ha provocado 8.843 muertes.

- 19 de marzo 9:41 a.m.

"EPS en Bogotá no tienen protocolos de atención frente al COVID-19": Personería

Pese a las medidas implementadas por el gobierno para contener la propagación del nuevo coronavirus, una revisión adelantada por la Personería de Bogotá da cuenta de que un significativo porcentaje de EPS no cuentan con un protocolo para atender a los pacientes que pidan atención médica y que presenten los síntomas relacionados al COVID-19.

El informe que presenta la entidad es preocupante, pues solo una de las 13 EPS que fueron revisadas de manera aleatoria asegura implementar un plan de acción para atender a este tipo de pacientes. La única prestadora de salud que implementa esta medida es Salud Total.

Otras como Medimás, Coomeva, Unicajas, Comfacundi, Convida, Sura, Ecoopsos y Coosalud “ni siquiera contestaron la comunicación de la Personería”, mientras que la EPS Capital Salud no evidenció ningún protocolo. Por otra parte, las EPS que no tienen un procedimiento claro son Famisanar, Nueva EPS y Sánitas.

- 19 de marzo 9:30 p.m.

México reporta su primera muerte por coronavirus

La Secretaría de Salud de México reportó la noche de este miércoles la primera muerte en ese país por COVID-19. En su cuenta oficial de Twitter, la dependencia dijo que los síntomas del paciente habían comenzado el 9 de marzo y que padecía diabetes.

El tweet de la secretaría no especifica en que parte de México se registró el fallecimiento.

- 19 de marzo 9:10 a.m.

Reducirán el transporte terrestre en el país por coronavirus

Este jueves, durante una rueda de prensa, el presidente Iván Duque anunció nuevas medidas para enfrentar la crisis por la pandemia del coronavirus. Entre los anuncios se encuentra la reducción del transporte terrestre en el país. El primer mandatario señaló que habló con la ministra de Transporte Ángela Orozco para que a partir de mañana se empiece a reducir los pasajeros de tránsito en Colombia. Duque aseguró que la medida busca controlar los contagios, que ya suman más de 100 casos en el país.

"Frente al transporte terrestre estamos fortaleciendo todos los controles. Es importante el trabajo conjunto entre ciudadanos, empresas y terminales. En este momento debemos limitar nuestra movilidad", mencionó el primer mandatario.

También mencionó que el autocuidado es fundamental independientemente de las medidas que tome el Gobierno."La sociedad debe ser consciente que el aislamiento social es fundamental", agregó.

- 19 de marzo 8:56 p.m.

España suma 767 fallecidos por coronavirus

España registró 209 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, hasta un total de 767, y los casos positivos totalizan 17.147 con un aumento del 25 %, según las últimas cifras divulgadas este jueves por el Ministerio de Sanidad. Además, hay 939 pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 1.107 pacientes que se han curado, detalló en su rueda de prensa diaria el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón.

Los pacientes positivos son 3.431 más que ayer, y el ritmo de incremento del 25 % es superior al de los dos últimos días (en los que estuvo en torno al 17-18%), añadió Simón. "Poco a poco nos estamos aproximando al pico máximo del brote", afirmó Simón, quien insistió en mantener de manera estricta el "distanciamiento social" para evitar la propagación del virus.

"Sabemos que es difícil, pero llegar a ese pico y doblar al otro lado, es el objetivo, esperamos que sea en los próximos días", concluyó.

- 19 de marzo 8:41 a.m.

Uruguay aclara: "Jamás se pensó en Bogotá como centro para repatriación"

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, salió a aclarar las palabras de su canciller, Ernesto Talvi, según las cuales el presidente de Colombia, Iván Duque había ofrecido el aeropuerto El Dorado en Bogotá para que viajeros latinoamericanos varados en otros países hicieran escala para su retorno. En un mensaje en su cuenta de Twitter el mandatario uruguayo aseguró que Duque nunca hizo tal ofrecimiento.

"Ante consultas que recibimos a raíz de la videoconferencia con algunos Presidentes de América del Sur, queremos aclarar conjuntamente con el Canciller Talvi que la iniciativa del Presidente Iván Duque fue la de coordinar entre los distintos países la repatriación de los ciudadanos de latinoamericanos varados en distintos lugares. Jamás se pensó en Bogotá como centro hub de esta operación. Gracias a su iniciativa es que hemos podido avanzar en este proceso de retorno de Uruguayos a nuestro país".

- 19 de marzo 8:40 a.m.

Suspensión de ingreso de viajeros internacionales al país: colombianos tampoco podrán entrar

El presidente Iván Duque Márquez anunció este jueves que se restringirá el acceso de viajeros extranjeros internacionales al país por un período de 30 días y la suspensión, además, de los pasajeros de tránsito en los aeropuertos.

“Es una medida que es dolorosa, pero que se hace necesaria. Hemos mantenido la línea de que los colombianos puedan llegar a nuestro país, pero necesitamos que la pedagogía se ejerza, y por eso vamos a utilizar la capacidad de Migración Colombia y otras autoridades, incluyendo las secretarías de salud, para que puedan hacer el seguimiento respectivo y garantizar que los colombianos que hayan entrado al país estén cumpliendo el asilamiento obligatorio”.

De igual forma se informó que desde este viernes se empezará a desescalar la llegada de pasajeros de tránsito en Colombia. “Se va a suspender el tránsito de pasajeros en Colombia, para ir limitando cada vez más esa capacidad, obviamente permitiendo que extranjeros que están en Colombia salgan del país”.

- 19 de marzo 8:36 a.m.

IATA pide US$200.000 millones de ayuda de emergencia para aerolíneas

Las compañías aéreas, muy afectadas por la pandemia del coronavirus, necesitan una ayuda de emergencia de al menos US$200.000 millones, según cálculos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

Esta ayuda puede traducirse en "un apoyo financiero directo" a las compañías de transporte de pasajeros y de mercancías para compensar su carencia de ingresos, pero también podría consistir en préstamos y garantías por parte de los gobiernos y bancos centrales o exoneración de impuestos y tasas, dice la IATA en un comunicado.

El 5 de marzo, IATA estimaba que el virus ya ha causado más de 9.000 muertes, podría costar al transporte aéreo hasta US$113.000 millones en pérdidas de ingresos en 2020. Pero las condiciones se han deteriorado claramente desde entonces con la prohibición estadounidense a los viajeros procedentes de Europa de entrar en su territorio y el cierre a los no europeos del espacio Schengen.

- 19 de marzo 8:14 a.m.

Congreso colombiano pide medidas excepcionales para legislar en medio de crisis del coronavirus

Cerca de 50 congresistas de todos los partidos políticos le enviaron una carta al presidente da la República, Iván Duque Márquez, en la que le piden que, aprovechando la declaración de estado de emergencia social y económica, implemente medidas de manera excepcional que garantice el funcionamiento del Congreso de la República.

“Es fundamental mantener el sistema de pesos y contrapesos y, en consecuencia, es necesario buscar alternativas para mantener en funcionamiento el Congreso de la República, tanto para tramitar proyectos de ley —incluyendo aquellos necesarios para enfrentar la crisis de salud pública y mitigar los efectos económicos del aislamiento social—, como para ejercer la función de control político, buscando siempre el bienestar de los ciudadanos y la protección del sistema democrático y sus instituciones”, dice la misiva.

- 19 de marzo 7:58 a.m.

Sin casos de contagio local por coronavirus los chinos aún no pueden cantar victoria

El mundo quedó boquiabierto cuando el gobierno chino decidió el 23 de enero bloquear y poner en cuarentena a la ciudad de Wuhan donde comenzó la pandemia de coronavirus. Hoy jueves el gobierno tuvo un respiro y la certeza de haber tomado una buena decisión: por primera vez las autoridades de salud no detectaron casos de contagio comunitario. Una señal de que el virus SARS-CoV-2 por ahora está dormido, no derrotado.

Paradójicamente, el éxito de los chinos los ha puesto en una nueva situación ante la pandemia. Ya que el virus se expandió por el mundo entero, su nuevo temor es que regrese por alguna de sus fronteras aéreas, marítimas o terrestres. El reporte oficial del gobierno detectó 34 nuevas infecciones importadas. El conteo de casos en China registra hasta ahora 80.928 personas infectadas y 3.245 fallecimientos.

Las buenas noticias que llegan de China no deben ser malinterpretadas. “Algo importante que parece que no se entiende ampliamente es que en Wuhan la epidemia paró temporalmente”, anotó desde su cuenta de Twitter la epidemióloga colombiana Zulma Cucunubá, vincultada al Imperial College de Londres, “las medidas fueron efectivas en parar la transmisión. Pero, si al volver a la normalidad hay una nueva introducción, una nueva epidemia empezará”. Por esta razón el gobierno chino mantiene la mayoría de restricciones impuestas y está exigiendo cuarentenas de 14 días a todos los viajeros que lleguen a su territorio. Para ello ha dispuesto hoteles en los que deben cumplir con la medida.

-19 de marzo 7:30 a.m.

La UE crea una reserva común de equipamiento médico para ayudar a los países

La Comisión Europea anunció este jueves que pondrá en marcha una reserva estratégica de equipamiento médico necesario para prevenir y tratar el coronavirus, de modo que se puedan dirigir suministros a los países de la Unión Europea con mayores necesidades. Según Bruselas, España ya solicitó el día 15 de marzo ayuda europea para recibir equipamiento a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que normalmente se utiliza para asistir a los países ante emergencias como incendios y que se está usando también para responder al brote de coronavirus.

También Italia ha pedido la ayuda comunitaria. La nueva reserva tendrá un valor inicial de 50 millones de euros, de los que el 90 % será financiado por la Unión Europea y el 10 % por los Estados miembros, pero de momento no hay una estimación del volumen total de suministros que se alcanzará.

- 19 de marzo 7:06 a.m.

Las compañías de jets privados beneficiadas por la pandemia de coronavirus

La pandemia del nuevo coronavirus es un peligro mortal para las grandes compañías aéreas, pero una bendición para las empresas de jets privados que no dan abasto con la demanda.

Mientras las líneas aéreas más prestigiosas, al borde de la quiebra, imploran la ayuda de sus respectivos gobiernos, el sector dedicado a la rica minoría privilegiada del planeta está más activo que nunca. Los correos y los llamados no paran, se congratuló Richard Zaher, presidente ejecutivo de una compañía con sede en Estados Unidos.

- 19 de marzo 7:03 a.m.

Coronavirus: Cancillería niega ofrecimiento de El Dorado como “punto de tránsito” de viajeros

Una gran polémica han generado en Colombia las declaraciones del canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, al asegurar que el presidente Iván Duque Márquez, en una reunión virtual que se hizo con los gobiernos que se vincularon al Foro para el Progreso de América del Sur, denominado como Prosur, ofreció el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, como punto de escala para que ciudadanos latinoamericanos pudieran hacer tránsito antes de llegar a sus respectivos países.

“El presidente Iván Duque, de Colombia (…) ofreció usar Bogotá, que es un ‘hub’ muy importante de llegada de vuelos, para que los ciudadanos de América Latina pudieran llegar allí a hacer tránsito para volver a sus ciudades. Así que no descartamos nada en términos de cooperación”, señaló Talvi en una rueda de prensa.

Lo dicho por el funcionario diplomático, por supuesto, no ha caído muy bien en la opinión pública en plena etapa de contención del contagio del coronavirus (SARS Cov-2) en el país, al considerar que permitir que El Dorado sea utilizado de esa forma podría incrementar el riesgo de propagación del virus en Colombia. Además, llegan en medio de peticiones reiteradas al Gobierno Nacional para que cierre las fronteras aéreas y evitar la llegada de vuelos, especialmente de Europa.

- 19 de marzo 1:43 a.m.

La positiva del coronavirus: China no registra ningún nuevo caso de contagio local

China anunció el jueves que en las últimas 24 no registró ningún nuevo caso de contaminación local con el coronavirus COVID-19, aunque verificó 34 casos originados con personas provenientes del exterior, de acuerdo con informaciones oficiales. Según informó la Comisión Nacional de Salud, esos 34 casos importados constituyen el mayor aumento diario en dos semanas. De acuerdo con la Comisión, los casos importados suman ahora 189.

Se trata de la primera jornada sin casos locales de contaminación desde que las autoridades locales definieron en enero los criterios de conteo. La Comisión también reportó otros ocho pacientes muertos por la epidemia, y de esa forma el total de víctimas fatales en China continental se elevó a 3.245.

- 18 de marzo 11:50 p.m.

Un salvavidas económico en medio del huracán del coronavirus

El Gobierno anunció este miércoles un paquete de medidas con el fin de hacer frente a los efectos del coronavirus en la economía colombiana. A grandes rasgos, las decisiones que anunció el presidente Iván Duque van en la línea de proteger el abastecimiento del sector salud y la protección de la población vulnerable, que está en programas de asistencia social como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor.

Los recursos para financiar las medidas, tomadas en medio del estado de emergencia que el mandatario anunció el martes en la noche, ascienden a $14,8 billones. En rueda de prensa después del anuncio de las nuevas decisiones, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, dijo que se espera mantener la economía funcionando y se necesitan respaldos de naturaleza fiscal y pública para respaldar la iniciativa privada y la capacidad de compra de los colombianos, que se va a ver afectada por la emergencia sanitaria.

El Gobierno sacará $12,1 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolero y tomará $2,7 billones prestados del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. El Ministerio de Hacienda descartó contratar nueva deuda.

- 18 de marzo 10:26 p.m.

Coronavirus en Bogotá: estas fueron las medidas que se tomaron el 18 de marzo

Los organismos de salud y las entidades distritales trabajan por varios frentes para frenar la propagación del coronavirus en la capital. En los hospitales, en las calles y en las diferentes empresas se están haciendo ajustes para contrarrestar la emergencia. Acá encontrará la lista de los principales anuncios frente a la emergencia durante este 18 de marzo en Bogotá.

- 18 de marzo 9:29 p.m.

Nuevos casos de coronavirus en Colombia: van 102 confirmados

El Ministerio de Salud confirmó este miércoles 27 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 108, de los cuales son 46 mujeres y 56 hombres.

Los casos confirmados esta noche son tres en Bogotá, dos en Cartagena, uno en Ibagué, dos en Pereira y dos en Dosquebradas. En el país, de los 102 casos confirmados, 65 son importados y 37 relacionados. Hasta la fecha, se han descartado 3.463 casos. El coronavirus ya ha llegado a 146 países en el mundo y ha contagiado a 194.909 personas.

- 18 de marzo 9:29 p.m.

- 18 de marzo 8:20 a.m.

Distrito entregará más de 10.000 libros a estudiantes para que lean en casa

La Secretaría Distrital de Educación comunicó este miércoles que tiene a disposición de los estudiantes de colegios públicos de Bogotá 10.581 libros para ser leídos en casa. Estos ejemplares hacen parte de la colección Libro al Viento en el los que se encuentran parte de las producciones de literatura colombiana y lationamericana acordes a la edad y nivel educativo de los menores.

Esta institución explicó que se entregará un ejemplar por estudiante a los padres o acudientes cuando vayan a recoger la ración semanal de refrigerios este 19 de marzo.

Con esta esta iniciativa se busca reforzar las acciones que el Distrito ha adelantado para contener la propagación del |, como lo son las actividades virtuales y físicas (talleres y cartillas) que cada uno de los estudiantes está realizando por estos días desde sus hogares.

- 18 de marzo 7:50 p.m.

En estas zonas del país se mantiene el toque de queda

La medida inicialmente se tomó en Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. También en las ciudades de Neiva, Pasto y Manizales.

Sin embargo, el Gobierno emitió un decreto en el que se advierte que las órdenes e instrucciones del Presidente de la República son preferentes sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes. La ministra del Interior, Alicia Arango, hizo énfasis en que el manejo de orden público respecto a las medidas para frenar el coronavirus estarán en cabeza del primer mandatario. Aún así, hay versiones que sostiene que el decreto pide coordinar las mediadas, no a anularlas.

En Bogotá, Neiva, Cartagena, el oriente Antioqueño, Villavicencio, Sucre, Quindío, Meta, Córdoba, Tolima son las zonas del país en donde se mantiene el toque de queda.

- 18 de marzo 6:57 a.m.

Mujer en Cartagena usa la cuarentena para fabricar tapabocas y regalarlos

Debido a la emergencia por el nuevo coronavirus aumentó la demanda de tapabocas en el país, lo que generó escasez de estos elementos. Mariles Herrera, de casi 50 años años, decidió fabricarlos en su casa con una máquina de coser. Hasta el momento ha hecho 250: ya llevó 100 a Fundevida, una fundación de niños con cáncer, y está esperando tener más para entregar los otros 150.

“Yo tengo mis dos hijas que están por fuera de Colombia, ese tema de las noticias me tiene loca y más que no se han podido venir. Entonces me puse a pensar en que uno tiene la facilidad de adquirir las cosas, pero hay gente que está en la calle y no puede. Como estamos en cuarentena, entonces decidí ocuparme y ayudar en algo haciendo tapabocas”, afirmó Mariles.

Ella estudió diseño de modas y por eso tiene su máquina de coser, pero se dedica a la repostería. Ha ganado dos concursos de repostería a nivel nacional. Hasta hoy tenía sólo una máquina, pero una señora la llamó para avisarle que le va a dar otra.

- 18 de marzo 6:51 p.m.

Bolsas europeas abren con leves alzas: siga en vivo los hechos financieros globales

Las principales bolsas europeas abrieron este jueves con leves alzas tras el anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de un plan de compra masiva de títulos de deuda para contener el impacto económico del nuevo coronavirus.

A la apertura de los mercados, el índice FTSE 100 de Londres subía un 0,40 %, mientras que el índice Dax de Fráncfort progresaba un 0,74 % y el CAC 40 de París, un 2,11 %.

En los primeros intercambios, la bolsa de Milán progresaba por su parte un 4,53 % y Madrid, un 2,94%.

El BCE anunció el miércoles por la noche el sorpresivo lanzamiento de un mecanismo por valor de 750.000 millones de euros para compra de títulos de deuda pública y privada, para tratar de contener los efectos económicos de la pandemia del coronavirus.

- 18 de marzo 4:46 p.m.

“Manejo del orden público está en cabeza del presidente”: Gobierno a mandatarios locales

Si bien en ciudades como Bogotá este fin de semana se tiene previsto un simulacro de aislamiento para hacerle frente al coronavirus –que deja hasta ahora 93 casos confirmados en el país–, este miércoles el Gobierno Nacional emitió un decreto en el que se advierte que la dirección del manejo del orden público por cuenta del COVID 19 está en cabeza del presidente Iván Duque y que sus instrucciones y ordenes son “preferentes sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes”.

La determinación deja en veremos otras medidas como los toques de queda y restricciones a la movilidad adoptadas por otros mandatarios, pues aún no hay claridad si se mantienen o no, pese a que la ministra del Interior, Alicia Arango, fue consultada por el tema. Su respuesta fue: "Lo que tiene que quedar claro es que la autoridad en esta situación de calamidad sanitaria queda en cabeza del presidente de la República".

- 18 de marzo 4:00 p.m.

Se confirma primer caso de coronavirus en la Amazonía peruana

Perú reportó el primer caso de COVID-19 en Iquitos, ciudad enclavada en medio de la selva a la que solo se accede por vía aérea y fluvial. Se trata de un hombre de 51 años, que tiene un centro de recreación y tuvo contacto con turistas, al que se le aplicó la prueba y dio positivo. “Por eso es importante esta cuarentena, que todos nos aislemos, cuando nos desplazamos de un lugar a otro estamos llevando el virus”, remarcó la ministra.

- 18 de marzo 3:46 p.m.

Lo que debe saber del simulacro de aislamiento de este fin de semana en Bogotá

Bogotá y Cundinamarca enfrentarán, a partir de este viernes 20 hasta el lunes 23 de marzo, un simulacro obligatorio de aislamiento social que se realizará dentro del marco de medidas preventivas ante el aumento de casos de contagiados por el COVID-19.

Aunque no se trata de un toque de queda, se busca que durante estos días los habitantes de la capital y el departamento permanezcan en casa y eviten al máximo salir a la calle, a menos de que se trate de una emergencia o algo fundamental como lo puede ser la compra de víveres.

Se trata de un hecho histórico, porque nunca en el país se ha tomado una medida similar, por lo que todo lo que pase en la ciudad este fin de semana permitirá a las autoridades aprender qué hacer si en determinado caso se llegase a decretar una cuarentena, si no se logra controlar el aumento de contagios por coronavirus. Por ello, a continuación resolvemos algunas dudas con respecto a la medida que se implementará este fin de semana y que está en estudio y observación, pues los ciudadanos pueden hacer sus sugerencias.

- 18 de marzo 3:43 p.m.

Estas serían las cifras de la epidemia en Colombia si no hacemos nada

Nadie tiene la verdad revelada sobre la pandemia que desató un diminuto virus, SARS-Cov-2. Nadie sabe con certeza qué va a pasar a medida que el virus se extiende por el mundo. Hay muchas cifras alegres rondando por ahí. Periodistas, influencers, profesionales sin entrenamiento en salud pública han echado mano de sus rudimentos de matemáticas para escandalizar a todo el mundo con sus proyecciones de la epidemia.

Aunque las observaciones de los chinos, los coreanos, los europeos están permitiendo hacer extrapolaciones de lo que podría acontecer en otros países, aún hay mucha incertidumbre y variables poblacionales o climáticas que le podrían dar una cara diferente a la pandemia en cada localidad.

Los datos oficiales, sin tener que recurrir a los datos piratas que ya circulan por WhatsApp, deberían ser suficientes para cumplir con las recomendaciones que llegan del Gobierno, la Organización Mundial de la Salud y las agremiaciones médicas sobre cuidado personal, medidas de distanciamiento social y cuarentenas, entre otras.

- 18 de marzo 2:38 p.m.

Coronavirus no es causa de fuerza mayor para hacer despidos: Mintrabajo

El Ministerio de Trabajo informó este miércoles que hasta el momento no ha recibido ninguna "solicitud de despidos colectivos o masivos" en medio de la coyuntura por el coronavirus. El jefe de la cartera, Ángel Custodio Cabrera, agregó: "no vamos a permitir que se recurra a esta medida. Habrá casos excepcionales muy puntuales, que hay que revisar, pero recuerden que un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades de dos partes y si el empresario decide unilateralmente cancelarlo, asume las consecuencias”.

En el mismo sentido, fue enfático al afirmar: “en el caso específico del coronavirus, no es un caso de fuerza mayor para hacer despidos, como algunas personas equivocadamente lo han manifestado”.

- 18 de marzo 2-25 p.m.

Cinco extraditables piden al presidente Duque libertad condicionada por coronavirus

La alarma por la emergencia del coronavirus COVID-19 en Colombia también se ha extendido a las cárceles del país, especialmente, a La Picota de Bogotá. Allí donde también están los ciudadanos colombianos y extranjeros capturados y pedidos en extradición, principalmente por Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. Los reclusos que firman la carta argumentan su derecho fundamental a la vida a raíz de la pandemia que afecta a 162 países en el mundo. “Le solicitamos ordenar nuestra libertad mediante resolución de su despacho a través del Ministerio de Justicia, sin necesidad de invocar normas legales vigentes”, refieren.

Quienes firman la misiva están recluidos en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota, en dos patios donde hay 144 extraditables. En dicha carta, le exponen al presidente Iván Duque que están hacinados en celdas de dos personas durmiendo seis. Los cinco firmantes son Fabio Simon Younes Arboleda, quien tiene orden de ser extraditado a los Estados Unidos desde el pasado diciembre por los delitos de narcotráfico. Younes Arboleda fue uno de los detenidos en abril de 2018 cuando las autoridades también capturaron al exjefe guerrillero, Jesús Santrich, acusado de los mismos delitos.

- 18 de marzo 1:42 p.m.

Los ciudadanos colombianos que estaban a bordo del crucero Monarch ya están en el país

El grupo turístico español Pullmantur Cruceros informa que los más de 500 ciudadanos colombianos que viajaban a bordo del Monarch, buque operado por Pullmantur Cruceros, ya están en el país. De acuerdo con información entregada por el personal médico, no se ha registrado ningún caso positivo de contagiados por coronavirus.

- 18 de marzo 1:04 p.m.

Estos son los 18 departamentos en los que se aplica el toque de queda

La medida se tomó en Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. En las ciudades de Neiva, Pasto y Manizales también entrará en vigor esta restricción.

- 18 de marzo 1:00 p.m.

La OMS recomienda a los países aislarse y hacer tantas pruebas como sea posible

El director de la Organziación Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, le solicitó a todos los países entrar en cuarentena para contener el avance del SARS-COV-2, popularmanete conocido como coronavirus. A través de una rueda de prensa Adhanom aseguró que este nuevo patógeno es un "enemigo de la humanidad" que no solo está afectando a las personas de mayor edad. También hay un considerable número de jóvenes afectados.

- 18 de marzo 12:50 p.m.

Por coronavirus, se cancela el Festival de la Canción de Eurovisión 2020

Por primera vez en su historia, el encuentro musical creado en 1946 y planeado para mayo en Róterdam, Holanda, se posterga por un año debido a la incertidumbre causada por la propagación de la epidemia del covid-19 en Europa.

- 18 de marzo 11:48 a.m.

¿Cuánto dura el coronavirus en una moneda o en una caja de cartón?

Una nueva publicación hecha en el The New England Journal of Medicine asegura que el SARS-CoV-2 puede durar hasta cuatro horas en el cobre (presente en muchas monedas), hasta 24 horas en el cartón y hasta dos o tres días en el plástico y el acero.

- 18 de marzo 8:28 a.m.

Confinamiento y descentralización de pruebas, el llamado de congresistas por el COVID-19

Los senadores Gustavo Petro (Colombia Humana) y Nadia Blel (Partido Conservador) hicieron unas peticiones más allá del ámbito económico para contener la propagación del coronavirus en el país. Hasta ahora se contabilizan 75 casos.

- 18 de marzo 8:07 a.m.

Gobierno lanza paquete de medidas económicas para hacer frente al coronavirus

Luego de que el presidente Iván Duque decretara durante la noche de este martes el Estado de Emergencia, en el que se ordenó el aislamiento de personas mayores de 70 años hasta el 30 de mayo, el Gobierno anunció este miércoles un paquete de medidas con el fin de hacer frente a los efectos del coronavirus en la economía colombiana. En total se destinarán $14,8 billones.

En primer lugar se garantizará los recursos para el sistema de salud. Por ejemplo, facilitar los equipo médicos que se requieran para atender el coronavirus, y dar liquidez a la red hospitalaria. Además, se dará exención del IVA para la importación de artículos que sirvan para controlar la pandemía.

El presidente también anunció giros adicionales en diferentes programas sociales que realizan transferencias monetarias a las poblaciones vulnerables. De esta manera se ordenó un giro adicional, durante el tiempo que se mantenga el Estado de Emergencia, para los beneficiarios de Familias en Acción (que beneficia a 2,6 millones de hogares), Jóvenes en Acción (204.000 jòvenes beneficiados) y Adulto Mayor (1,5 millones adultos mayores beneficiados).

-18 de marzo 8:00 a.m.

Nuevos casos de coronavirus en Colombia: van 93 confirmados

El Ministerio de Salud confirmó ayer en la mañana 18 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con ellos, en el país la cifra se eleva a 93, de los cuales 45 son mujeres y 48 hombres. Los casos que fueron recientemente confirmados son: 1 en Armenia (mujer adulta), 3 en Palmira (un niño y dos adultos por contagio con otro paciente confirmado), 5 en Cali (todos adultos, tres de ellos asociados con otra persona confirmada), 1 en Pereira (un joven adulto que se encuentra en el hospital), 2 Cajicá (adultos), 1 en Tolima (adulto relacionado con otra persona contagiada), 1 en Santander (adulto), 1 en Neiva (adulto asociado con otro caso), 2 en Bogotá (un joven y un adulto) y 1 en Bucaramanga (adulto).

En el país, de los 93 casos confirmados, 58 son importados y 35 relacionados. Hasta la fecha se han descartado 3.120. El coronavirus ya ha llegado a 143 países en el mundo y ha contagiado a 180.159 personas.

- 18 de marzo 7:36 a.m.

El Salvador, sin casos de coronavirus confirmados

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que las pruebas realizadas a 4 personas con sospechas de coronavirus dieron negativas, por lo que este país centroamericano continúa sin registrar casos confirmados de esta enfermedad. "Acabo de recibir las pruebas de los 4 pacientes sospechosos de #Covid19 y 23 pruebas de los pacientes que estuvieron en riesgo de contagio y todas con resultados negativo", señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

Bukele señaló que "esto no quiere decir que no hayan casos, de hecho es muy probable que si los hayan, pero aún no hemos detectado ninguno". "He ordenado duplicar las pruebas diarias. Encontrar los casos temprano es importante. Mientras tanto, si no es necesario: no salga de casa", agregó.

- 18 de marzo 7:00 a.m.

Espacios de reincorporación de las Farc, en aislamiento por coronavirus

Dentro del mundo rural, una población en específico está acogiendo todas las estrategias necesarias para evitar la llegada del virus a sus territorios: los excombatientes de las Farc que avanzan en su tránsito a la legalidad en los 24 espacios de reincorporación y en los nuevos puntos de agrupamiento.

De forma conjunta, el Gobierno Nacional y las directivas del partido FARC han estado trabajando desde el fin de semana en la definición de estrategias para contener el avance del coronavirus. Andrés Stapper, director nacional de la Agencia para la Reincorporación y la Normailización (ARN), y Pastor Alape, delegado de FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), encabezaron distintos encuentros donde se definió limitar considerablemente las visitas a los espacios territoriales e impulsar al máximo posible un aislamiento preventivo de dichos espacios.

- 18 de marzo 6:52 a.m.

Los consejos del jefe médico de China para luchar contra el coronavirus

El jefe del equipo médico de expertos designado por China para combatir el coronavirus, Zhong Nanshan, instó hoy a Europa a adoptar medidas más proactivas contra el coronavirus, identificar los contagios más rápido y ser más eficaz a la hora de poner en marcha restricciones y cuarentenas.

"Creo que Europa está afrontando ahora la primera ronda de la epidemia y debería tomar medidas más proactivas. No esperen a que sea demasiado tarde y duela", afirmó Zhong en una rueda de prensa en la ciudad meridional de Cantón, en la que también resaltó la importancia de realizar más pruebas de detección del virus o proteger a los profesionales sanitarios.

- 17 de marzo 11:19 p.m.

EE.UU, China, Europa y Rusia en la carrera por una vacuna contra coronavirus

La alta tasa de contagio que tiene el nuevo coronavirus SARS-COV-2 ha puesto a los científicos del mundo a trabajar contra reloj. Mientras los epidemiólogos y virólogos se concentran en entender cómo se comporta la pandemia, sus tasas y qué medidas se deben tomar para disminuir su transmisibilidad, investigadores tratan de buscar una vacuna o medicamento que contrarreste sus efectos en las personas.

- 17 de marzo 10:09 p.m.

La positiva del coronavirus: En Corea del Sur las recuperaciones superan a los nuevos contagios

En tres semanas Corea del Sur ha pasado de ser el segundo país con más contagios de coronavirus a frenar exponencialmente las infecciones gracias a una respuesta que combina transparencia, nuevas tecnologías y ante todo una actitud responsable de instituciones y ciudadanos. El país asiático, que el pasado 29 de febrero llegó a registrar 909 casos en un solo día, reportó hoy solo 74 nuevos contagios.

El presidente de la Sociedad de Epidemiología de Corea, Kim Dong-hyun, ha recalcado, al igual que han hecho muchos otros expertos, que aún es "prontísimo" para valorar si la respuesta surcoreana está siendo la correcta para frenar al coronavirus.

Sin embargo, todo apunta a que gracias a sus programas de prevención y mitigación el país está en condiciones de suavizar el impacto de un repunte importante de casos, si se produjese uno.

- 17 de marzo 10:02 p.m.

En Villavicencio se hizo un acuerdo con supermercados para evitar el acaparamiento de productos

Funcionarios del gobierno hacen llamados a la ciudadanía a ser responsable a la hora de comprar alimentos y elementos de aseo. Incluso, Fenalco se pronunció al respecto: “les pedimos que mantengan la mesura al momento de adquirir productos. Llevar más de lo necesario puede significar que otras personas se queden sin alimentos. Hay suficiente para todos si nos unimos y obramos moderadamente”

El alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, hizo un acuerdo con los supermercados Éxito, Ara, Carulla, Olímpica, Homecenter, Dollarcity, Pepe Ganga, Macro, Surti-mayorista y Surtimax para limitar las compras de elementos de aseo. “Es en función de que los utensilios preventivos del virus realmente estén al acceso de todos los ciudadanos. Así le ponemos freno al acaparamiento de tapabocas, gel antibacterial, clorox, alcohol y jabón de manos”, dijo el alcalde.

- 17 de marzo 9:00 pm

Declarado estado de emergencia económica y social por coronavirus en Colombia

Ante la alerta sanitaria desatada por el contagio del coronavirus en Colombia, en donde los casos confirmados ascienden a 75, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, invocó este martes el artículo 215 de la Constitución Política para declarar el estado de emergencia.

Asimismo, anunció aislamiento preventivo obligatorio a partir de las 7 de la mañana del viernes 20 de marzo hasta el 31 de mayo para "todos los adultos mayores de 70 años".

Desde este momento, el jefe de Estado tendrá facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley para contrarrestar los efectos producidos por el contagio del coronavirus en el país.

- 17 de marzo 8:57 p.m.