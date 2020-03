Estos son los eventos aplazados en Colombia por el coronavirus

El presidente Iván Duque Márquez anunció la declaración de la emergencia sanitaria en Colombia como consecuencia del contagio de coronavirus (COVID-19) en el país y el mundo. Entre las primeras medidas adoptadas por el mandatario están la cancelación de cualquier evento público de más de 500 personas, lo que se haría vigente desde las 3 de la tarde de este jueves, así como la suspensión del tránsito de cruceros.

Después de las declaraciones del primer mandatario, los organizadores de espectáculos como Ocesa, Páramo, Alive producciones, Colombiana de escenarios, entre otros, anunciaron el aplazamiento de algunos eventos que estaban previstos a realizarse este fin de semana.

Estos son algunos de los eventos que han sido aplazados.

Festival Estéreo Picnic

El Festival Estéreo Picnic, uno de los más importantes de la escena musical en América Latina, estaba previsto a realizarse del 3 al 5 de abril, en el Campo de Golf Briceño 18 en Sopó, Cundinamarca. Los organizadores no han anunciado una nueva fecha.

“Es importante actuar con responsabilidad en estos momentos y la salud de nuestros asistentes, colaboradores y artistas es nuestra prioridad. Nuestro público es la razón de ser de Sueño Estéreo, y estamos trabajando fuertemente para poder proponer opciones satisfactorias”, indicó en un comunicado Sueño Estéreo S.A.S, la empresa detrás del festival.

El Festival Jamming

Los organizadores del Festival Jamming, que se realizaría los días 21 y 22 de marzo, en Ricaurte, Girardot, decidieron aplazar la novena edición del evento como medida de prevención de contagio del coronavirus.

"Nos solidarizamos y apoyamos todas las acciones correspondientes que busquen proteger la salud de los colombianos, con relación a la presencia del COVID-19 en nuestro país", indicó la organización en un comunicado.

Los organizadores del Festival Jamming anunciaron que el evento se realizaría el 14 y 15 de noviembre, aún está por confirmarse si en el mismo sitio.

El Festival de la Leyenda Vallenata

A lista también se suma la edición 53 del Festival de la Leyenda Vallenata que estaba prevista a realizarse entre el 29 de abril y el 2 de mayo en Valledupar.

Como consecuencia de esta decisión, también quedaron aplazadas las “inscripciones a los diferentes concursos y las actividades promocionales al Festival, como el Festival a las Comunas, la exposición Pilorenas por Siempre, rueda de prensa en el Capitolio Nacional y el acostumbrado lanzamiento que este año se realizará el 21 de marzo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá”, indicó la organización.

El Festival de la Leyenda Vallenata no ha anunciado una nueva fecha.

Movistar Arena

Los organizadores de espectáculos anunciaron que todos los eventos que se realizarían en el Movistar Arena, que tiene una capacidad para 14.000 personas, se aplazarían para seguir las recomendaciones del Gobierno Nacional.

Alejandro Sanz: El cantante español anunció que sus dos presentaciones en Bogotá: 12 14 de marzo, se aplazaban por el coronavirus. Los conciertos se iban a realizar en el marco de tour La Gira, en la que cantará temas de su amplia trayectoria musical y de su producción El disco, que recientemente ganó el Grammy Anglo en la categoría de mejor álbum de pop latino.

Juanes: El colombiano afirmó que su concierto del 14 de marzo se aplazaba por seguridad del público. El cantante estaría acompañada del español Pablo López.

Raphel: Se tenía previsto que el cantante español regresara al país con su gira RESinphónico el 13 de marzo. Sin embargo, el concierto tuvo que ser aplazado.

Maroon 5

A pesar de que este miércoles la banda Maroon 5 confirmó su presentación del sábado 14 de marzo en Bogotá, pocas horas después Ocesa, la entidad organizadora del espectáculo, emitió un comunicado con la información contraria. El concierto queda aplazado por alerta de coronavirus.

"Ocesa Colombia informa que acogiendo y respaldando las medidas y decisiones de los Gobiernos Nacional y Distrital, el concierto de Maroon 5 Tour 2020 programado para el sábado 14 de marzo de 2020 no se llevara a cabo en esa fecha.

We are saddened to hear the news and sorry to announce that in accordance with recent restrictions ordered by the local governments, the Maroon 5 shows in Argentina and Colombia have been suspended.