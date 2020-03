Europeos cantan desde sus balcones mientras están en cuarentena por Coronavirus

Europa ha sido considerado epicentro de la COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. Países como Italia y España prohibieron los desplazamientos de sus ciudadanos que no sean de “fuerza mayor. A pesar del confinamiento, en redes sociales se han hecho virales videos de personas cantando al unisonó desde los balcones en plena cuarentena. Quienes publican los videos afirman que es una forma de mantenerse unidos durante el brote de la enfermedad.

Una de las medidas tomadas en Italia, fue cerrar todas las escuelas y universidades hasta el 3 de abril, según informó el diario The Guardian.

El rápido aumento de los casos y muertes registradas por el coronavirus llevó a que los políticos italianos consideraran que las medidas de línea dura son la mejor respuesta para frenar la propagación del virus.

