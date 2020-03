Facebook bloqueará publicidad que se aproveche de crisis por coronavirus 

Rob Leathern, director de gestión de productos de Facebook, informó vía Twitter que la red social endurecerá sus políticas para anunciantes de productos relacionados con el Coronavirus.

Esta medida, que será implementada en los próximos días, busca prevenir la desinformación y el pánico colectivo, pues varias marcas se han aprovechado de la incertidumbre para promocionar todo tipo de servicios.

“Estamos prohibiendo los anuncios y las listas de comercio que venden máscaras médicas (tapabocas). Estamos monitoreando de cerca a COVID19 y haremos las actualizaciones necesarias a nuestras políticas si vemos personas tratando de explotar esta emergencia de salud pública”, aseguró Leathern.

We are rolling this out in the coming days, and anticipate profiteers will evolve their approach as we enforce on these ads. Please report if you see such ads showing up (top right corner of ad) and flag here as well for our teams to action https://t.co/t4N6HOCXai