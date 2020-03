¿Fiebre, tos, dolor en el pecho? Agarre su teléfono y consulte con un médico desde casa

Camila Taborda / @camilaztabor

Un médico amigo me contó una historia que recién pasó. Fue a visitar a una paciente a su casa, no estaba protegido con tapabocas porque, confiado a los síntomas reportados, la mujer presentaba otras afecciones. Al final de la consulta la mujer mencionó: "doctor yo no sé si sea útil decirle pero hace poco me vi con una amiga que llegó de Alemania". Esta situación, que podría presentársele a cualquier profesional de salud en este momento, es una muestra de cuán importante es el cuidado y el aislamiento en medio de una pandemia como la que vivimos a raíz del coronavirus, que ya deja 93 casos confirmados en Colombia. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus)

Una medida por la que han optado los sistemas de salud es apoyarse en la tecnología. No solo para proteger al personal sino para alivianar la oferta hospitalaria existente. De ahí que desde hace una semana, el Ministerio de Salud haya activado alrededor de 36 líneas en todo país con el fin de hacer un “triaje hacia adelante”. En palabras menos técnicas, esto significa clasificar a los pacientes antes de que lleguen al departamento de emergencias. Así es más fácil priorizar los casos que necesiten atención urgente, o como está sucediendo, aplicar la prueba de detección del COVID-19, enfermedad generada por el virus SARS-Cov-2.

Ahora bien, ¿cómo funciona la telemedicina en épocas del coronavirus? Andrés Rangel, quien está a la cabeza del Living Lab, el primer laboratorio de telesalud certificado en el país, propio de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia, cuenta que desde hace medio siglo se viene perfeccionando esta técnica en el mundo. La estrategia que están implementando es la telemedicina interactiva. Es decir, un ciudadano se comunica con las líneas activas en el área metropolitana (123 o #774), le contesta un funcionario del call center, él identifica si el paciente tiene solo dudas o presenta síntomas de una gripa, que podría ser coronavirus.

"Si él detecta que es una persona con una gripa inmediatamente lo atiende un tecnólogo en atención prehospitalaria, él evalua con más detalle de qué se trata el caso. Si tiene las condiciones que el Instituto Nacional de Salud clasificó como casos sospechosos del virus, ese paciente pasa a una consulta médica por videollamada, la cual se programa de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.", explica Rangel, quien lleva desde hace 7 años trabajando con su equipo en telemedicina.

Otros países han puesto en práctica también esta modalidad. Un artículo publicado hace una semana en la revista New England Journal of Medicine, de la Sociedad Médica de Massachusetts (EE. UU.), afirma el potencial de esta modalidad en desastres y emergencias de salud pública. Ambos médicos que firman el artículo, quienes trabajan en atención de urgencias en Filadelfia, subrayan que la principal barrera para atender esta pandemia a través de las líneas telefónicas es "la coordinación de las pruebas".

"A medida que se amplíe la disponibilidad de los sitios de prueba, será necesario desarrollar e integrar sistemas locales que puedan evaluar a los pacientes apropiados y, al mismo tiempo, minimizar la exposición, utilizando espacio de oficina dedicado, carpas o pruebas en el automóvil, e integrados en los flujos de trabajo de telemedicina", afirman los autores.

Por ahora, la telemedicina a través de las líneas dispuestas a nivel nacional buscan identificar los casos sospechosos a través de preguntas claves, por ejemplo, si el paciente además de presentar síntomas como fiebre, tos, dolor en el pecho, ha estado en contacto con personas que hayan llegado del extrajero recientemente. Si usted considera que esas son sus caracteristicas, no dude en comunicarse con los números ofrecidos por el Ministerio de Salud a nivel nacional y, en Antioquia, por los distintos canales abiertos del Living Lab de la facultad de medicina de la UdeA.