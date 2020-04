Fondo para ayudar en la cuarentena a las trans del Santa Fe, en Bogotá

Beatriz Valdés Correa - @beatrijelena

Veinticuatro horas tardó la Red Comunitaria Trans en reunir $10 millones para apoyar a 114 trabajadoras sexuales, del barrio Santa Fe, en Bogotá, y puedan pasar la cuarentena con techo y comida. Fue una colecta urgente que nació al ritmo de las medidas que tomaba el gobierno colombiano para frenar el avance del coronavirus en el país.

En días normales, miles de personas entran y salen de la estación de Transmilenio y caminan las cuadras ruidosas del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. Las trabajadoras sexuales trans están siempre afuera, día y noche, buscando nuevos clientes, charlando entre ellas. Pero la madrugada del 21 de marzo, cuando salieron, la policía las obligó a volver a sus habitaciones: ya estaba en marcha el “simulacro de aislamiento obligatorio”, decretado por la Alcaldía de Bogotá. Ese sábado no había cómo conseguir dinero.

El 25 de marzo, unos días después de la puesta en marcha del simulacro, cuando toda Colombia entró en cuarentena obligatoria, para las trabajadoras sexuales esto significó no poder comprar comida ni conseguir los $17.000 que cuesta el arriendo diario de una habitación.

Y como en los planes del gobierno no se contempló de manera explicita la supervivencia de estas mujeres del Santa Fe, por eso nació el Fondo de Emergencia para Trabajadoras Sexuales, como una manera de garantizarles techo y comida, para quienes no pueden quedarse en la casa.

"La Red comunitaria Trans ha querido llamar a fortalecer el discurso de que una vida no vale más que otra, que la vida de una mujer trans del Santa Fe o de un habitante de calle o una persona adulta mayor no vale menos que la de una persona que vive en Rosales o en Chapinero ", dice Juli Salamanca, directora de comunicaciones de la Red.

A la casa de esta organización, llena de pósters con mensajes como “Las mujeres trans no somos peligrosas, estamos en peligro”, fueron llegando la última semana 250 mujeres trans con mascarillas y guantes. Fueron a recibir dinero para pagar, durante 10 días, sus habitaciones. La prioridad: las mujeres trans adultas mayores, discapacitadas y usuarias de droga.

"Aceptamos las reglas de no salir, lavarnos las manos y cuidarnos lo que más podamos, porque no sabemos si vamos a pasar o no vamos a pasar", dice Paola, una de ellas. El llamado de la Red Comunitaria Trans sigue siendo a la Alcaldía. La alcaldesa Claudia López ha dicho que “nadie se quedará sin techo ni comida”, pero esta población sigue sin recibir una respuesta institucional.

Este artículo fue escrito en el marco del Laboratorio de Periodismo Situado.

