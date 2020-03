Gobierno presentó a gremios estrategia para que el coronavirus no frene al país

El presidente Iván Duque Márquez se reunió en la tarde de este sábado con los representantes de diferentes gremios económicos e industriales del país para presentar la estrategia del Gobierno Nacional para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y evitar que cause afectaciones a las actividades económicas.

“Se les presentó la estrategia del Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud frente al coronavirus, se revisaron todos los pasos y se recogieron los principales pedidos de los gremios con el fin central de asegurar que la actividad económica, social y cultural del país se mantenga”, dijo Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud.

En ese sentido, la idea expuesta por Ruiz Gómez es que el país pueda seguir funcionando sin la necesidad de tomar decisiones más drásticas como se ha presentado en otros lugares del mundo, en donde se han paralizado las actividades escolares o el transporte público. Parte de la estrategia se basa en la divulgación y adopción de medidas de higiene en trabajadores, desde los gremios, para prevenir el contagio.

“Creo que el Gobierno ha reaccionado de manera oportuna. Es importante que no haya pánico y que esta situación se trata de responsabilidad. Desde el sector privado vamos a colaborar con el Ministerio de Salud para transmitir mensajes adecuados y evitar que se tomen medidas desesperadas”, manifestó Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil.

Por su parte, Nicolás Uribe, de la Cámara de Comercio de Bogotá, señaló que se comprobó que el Estado ha tomado medidas para evitar efectos que pueda tener el coronavirus en la salud pública. “Que por cuenta de la prevención no vayamos a utilizar este instrumento para invocar una dificultad económica que no necesitamos, que no es real”, comentó Uribe, aclarando que era un desafío que se iba a atender “con juicio” para que no se tenga un impacto económico grave.

A su vez, Sandra Forero, de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), expresó que debía haber confianza en las medidas que se estaban adoptando. “Total compromiso desde el Consejo Gremial Nacional para divulgar las medidas de prevención, porque en este momento estamos conteniendo esta dificultad. Tenemos una mesa de trabajo conformada, vamos a ir cinco gremios, liderados por el Ministerio de Salud, de donde va a salir la información oficial”.

“Nada puede afectar el ritmo económico que llevamos. Nuestra actividad económica desde el empresariado se va a mantener, porque vamos a hacer parte de la solución y la prevención”, añadió Forero.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), comentó que el mensaje para los colombianos es que el Gobierno Nacional está manejando la situación de manera centralizada y se tiene que “seguir adelante, el aparato económico tiene que seguir funcionando, estar muy atentos a los pronunciamientos oficiales del Ministerio de Salud para tener información en tiempo real y seguir los protocolos”, anotó el empresario.

El general, la principal recomendación desde el Gobierno Nacional es mantener condiciones óptimas de higiene, el lavado de manos y el distanciamiento social, en la medida de lo posible, como evitar el saludo de manos.