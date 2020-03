Google ofrece US$800 millones en ayudas para coronavirus

Bloomberg.

El gigante tecnológico se unió además con Apple Inc. en el lanzamiento de herramientas de detección de Covid-19 para que los usuarios ayuden a frenar la propagación de la enfermedad.

Google promete US$800 millones en fondos de ayuda a clientes y trabajadores de la salud, con lo que se une a una lista de corporaciones que proporcionan dinero y materiales para abordar la pandemia de coronavirus.

Las contribuciones incluyen US$250 millones en créditos publicitarios para la Organización Mundial de la Salud y US$340 millones para que pequeñas empresas realicen promociones en Google, anunció el director ejecutivo de Google y su matriz, Alphabet Inc., Sundar Pichai, el viernes. Las consecuencias económicas de la pandemia han agotado el gasto en marketing. Otros US$20 millones otorgan a los investigadores que trabajan en el nuevo virus créditos para usar los servicios de computación en la nube de la compañía.

Google también dijo que trabajaría con un socio, Magid Glove and Safety Manufacturing LLC, un proveedor con sede en Illinois, para producir entre 2 y 3 millones de máscaras en las próximas semanas. Las máscaras protectoras están extremadamente escazas en los hospitales de EE.UU.

Pero no es la única compañía reuniendo esfuerzos alrededor de la emergencia mundial. Apple Inc. se unió a gigantes tecnológicos como Google, de Alphabet Inc., en el lanzamiento de herramientas de detección de Covid-19 para que los usuarios ayuden a frenar la propagación del coronavirus.

El viernes, la compañía con sede en Cupertino, California, hizo el lanzamiento de una aplicación para iPhone y iPad con información sobre la pandemia y preguntas para ayudar a los usuarios a determinar si deben hacerse la prueba de la enfermedad. Apple también hizo el lanzamiento de un sitio web correspondiente con funciones similares. La compañía dijo que se asoció con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., la Fuerza Especial Coronavirus de la Casa Blanca y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para construir las herramientas.

Apple agregó previamente pautas de CDC sobre el distanciamiento social y la reducción de la propagación del virus a muchas de sus plataformas en línea, incluido su sitio web, el App Store y Apple Music. También agregó recientemente respuestas sobre el virus a su asistente digital Siri.