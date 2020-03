INS confirmó que la máquina para revisar pruebas de COVID-19 ya fue reparada

Este viernes, en el reporte que publicó el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud solo se confirmaron 21 nuevos casos de personas contagiadas con coronavirus en Colombia. Un hecho que llevó a muchos a pensar que en el país se habían disminuido el número de contagios. "Se debió a una dificultad técnica que estamos buscando superar", explicó el Instituto Nacional de Salud. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus)

La única solución para arreglar la falla en la máquina de extracción de ácido nucleico (material genético) era cambiarla, pero la empresa alemana no puede exportar por la pandemia. Sin embargo, este sábado el instituto, por medio de su cuenta de Twitter, comunicó que ya había puesto en funcionamiento la máquina.

El @INSColombia informa que ha puesto en funcionamiento la máquina automatizada para la extracción de ácido nucleico, que estaba averiada. El equipo humano del INS está comprometido con los colombianos y la salud pública del país en esta pandemia.

El Instituto aclaró que la máquina había vuelto a funcionar gracias al soporte técnico de la empresa Roche. Arreglarla era muy importante, añaden, porque se utiliza para preparar las muestras de los pacientes que luego siguen una serie de pasos de laboratorio antes de obtener el resultado final. (Puede leer: Daño en máquina frenó procesamiento de pruebas para coronavirus)

El daño reportado era la afectación de la velocidad de producción de resultados (no su precisión) y por ende el número de casos reportados. El proceso de hacer pruebas no se detuvo por completo "pero se trata de una máquina que procesa 100 muestras en una hora y 15 minutos, ese mismo número de muestras manualmente no se hace en un día", aclaró el INS.

Estas son las muestras que han sido procesadas día a día por el Instituto Nacional de Salud. (Le podría interesar: En vivo: Confirman seis muertos y 539 casos por COVID-19 en Colombia)

