J Balvin y Maluma participarán en concierto de Lady Gaga contra coronavirus

Estrellas como los británicos Elton John y Paul McCartney, los colombianos J Balvin y Maluma o el pianista chino Lang Lang participarán la próxima semana en el concierto solidario "One World: Together at home" (Un Mundo: Juntos en Casa) para homenajear la lucha contra la pandemia de COVID-19, según anunció Lady Gaga, participante y promotora. (Le recomendamos: "Me duele el corazón por las enfermeras que duermen en sus coches para no contagiar a sus familias": Lady Gaga).

En el concierto también estarán Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Idris Elba y otras estrellas no ligadas a la escena musical, como el exfutbolista David Beckham, según explicaron la cantante estadounidense y el filántropo australiano Hugh Evans, otro de los promotores de la iniciativa.

El concierto de unas dos horas será emitido por cadenas como la británica BBC o las estadounidenses ABC, CBS y NBC, entre otras, además de por diversas plataformas en línea y comenzará el 18 de abril.

En el cartel también figuran Chris Martin, Lizzo, Billie Joe Armstrong de Green Day, John Legend, Keith Urban, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.

Lady Gaga presentó esta iniciativa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras anunciar que ha colaborado en la recaudación de 35 millones de dólares (casi 33 millones de euros) para ayudar a ese organismo a financiar la investigación de tratamientos y vacunas contra el coronavirus.

La cantante aprovechó la ocasión para dar las gracias "a los trabajadores sanitarios que han ayudado a luchar contra esta catástrofe" y "a todas las personas que han perdido sus empleos" debido a la crisis generada por la pandemia.

