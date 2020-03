Juanes: “Esta es una manera de mirarnos y revisar los valores de la sociedad”

Redacción música

El concierto se inició con la canción “Contigo”, de Sanz, y, según la cuenta de Twitter de Juanes, 268 espectadores que se conectaron a la que se convirtió en la primera presentación que estos artistas, dada la crisis que el coronavirus ha desatado en el mundo, dieron por internet.

“Estamos aquí con la idea de acompañarlos en este momento. Sabemos que se han suspendido todos los conciertos y eventos, por eso queríamos acompañarlos de alguna manera y poner nuestro granito de arena”, dijo Alejandro Sanz, quien tenía programados conciertos en Bogotá y Cali.

“Tenemos los aplausos grabados”, dijeron los cantantes, quienes entre bromas también hicieron un llamado a la calma y la responsabilidad. “Hay que tener mucho cuidado y no visitar a los abuelos. Usemos el Face time. Me dicen que el Parque Lleras en Medellín parecía la Feria de las flores y eso no puede pasar”, agregó Juanes, que tenía programado para el sábado, 14 de marzo, su show "Juanes para todos" en la capital colombiana.

“Es por ti”, “Para tu amor” y “A Dios le pido” fueron algunas de las canciones que cantó el colombiano en el concierto.

Los dos artistas también reconocieron los esfuerzos del personal de la salud y demás labores en las que las personas deban exponerse para enfrentar la crísis. “Les agradecemos a los bomberos, policías, las personas de los supermercados”.

Juanes dijo que esta también podía ser una oportunidad para no dar las cosas por hecho, ya que nadie estaba preparado para esto. El cantante afirmó que creía que este momento era una manera de mirarnos hacia dentro y revisar los valores de esta sociedad tan "invadida".

Los saludos o felicitaciones que los artistas se dieron durante el concierto fueron con el codo. Al terminar, Sanz le agradeció a Juanes por su disposición para el concierto y a la producción de Julio Reyes Copello, el pianista Gonzalo Rubalcaba y el bajista Guillermo Vadalá.

La transmisión terminó con más de un millón de personas conectadas.