La pandemia se acelera: tardó 67 días en alcanzar 100.000 casos y 4 días en otros 100.000

Redacción salud

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la rueda de prensa que ofreció hoy lunes 23 de marzo, comentó que "la pandemia COVID19 se está acelerando. Tomó 67 días desde el primer caso reportado para llegar a los primeros 100.000 casos, 11 días para los segundos 100.000 casos y solo 4 días para los terceros 100.000 casos. Estos números importan, estas son personas, cuyas vidas y familias han sido trastornadas".

El director de la OMS volvió a insistir en el mensaje que viene dando hace varias semanas a los líderes del mundo y autoridades de salud: "Necesitamos atacar el coronavirus con tácticas agresivas y específicas: hacer exámen a cada caso sospechoso de COVID19, aislar y cuidar cada caso confirmado, y rastrear y poner en cuarentena cada contacto cercano".

A pesar del incremento mundial de casos, el director de la OMS no abandonó la esperanza en la efectividad de las medidas que se están tomando alrededor del mundo: "No somos prisioneros de las estadísticas. No somos espectadores indefensos. Podemos cambiar la trayectoria de esta pandemia. Los números importan, porque no son solo números. Son personas, cuyas vidas y familias han sido trastornadas. Pero lo que más importa es lo que hacemos. No puedes ganar un partido de fútbol solo defendiéndote. Tienes que atacar también".

La OMS también anunció su alianza con la FIFA para hacer un frente común. Hace menos de 6 meses las dos organizaciones ya habían firmardo un acuerdo para trabajar juntas para promover la salud a través del fútbol. "No sabíamos lo que sabemos ahora: que surgiría un nuevo virus que paralizaría a muchas partes de la sociedad, incluido el hermoso juego", apuntaron los voceros de la OMS.

Aprovechando que el fútbol puede llegar a millones de personas, especialmente a los más jóvenes, una audiencia que generalmente no logran captar los funcionarios de salud pública, con esta alianza se pretende llenar ese vacío.

La FIFA donó US $ 10 millones al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19. Hasta la fecha, el fondo ha recaudado más de US $ 70 millones, en solo 10 días, de más de 187,000 individuos y organizaciones, para ayudar a los trabajadores de salud en la primera línea a hacer su trabajo que les salve la vida, tratar a los pacientes y avanzar en la investigación de tratamientos vacunas

También agradeció a TikTok por su contribución de US $ 10 millones y por su apoyo para ayudar a llegar a su gran audiencia joven.