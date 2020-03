Las dos mentiras del día sobre el Covid-19 en Bogotá

¡Ojo! Por redes sociales circula información sobre una supuesta fumigación en la noche y el funcionamiento presencial de comedores comunitarios en la capital. Distrito hace llamado para que no se deje engañar por la información falsa.

Desde que llegó el nuevo coronavirus a Bogotá, han circulado cientos de noticias falsas por redes sociales y cadenas de WhatsApp. El Distrito ha venido aclarando toda la información que se difunde y mantiene la invitación a verificar todo lo que los ciudadanos encuentran en redes sociales.

NO habrá fumigación a partir de las 11:00 p.m.

Por Twitter, sobre todo, circula una imagen que asegura que los bogotanos deben cerrar sus puertas, ventanas y balcones a las 11:00 p.m. porque, supuestamente, pasarán cinco helicópteros de la fuerza aérea para “fumigar” con desinfectante la ciudad. Sin embargo, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, aseguró que esto no era cierto.

Funcionamiento presencial de Comedores Comunitarios

Usuarios están compartiendo imágenes con la lista de Comedores Comunitarios que están funcionando en la capital de manera presencial para que las personas que no tengan comida, puedan dirigirse hasta alguno de esos puntos. Ante esto, la Secretaría de Integración Social aseguró que es falso, pues antes de la medida de aislamiento, sí funcionaban con nuevas medidas de sanidad, sin embargo, con el fin de no exponer más a los trabajadores decidieron cerrar sus puertas.

Cabe recordar que hace unos días también circuló información sobre supuestas pruebas caseras de Covid-19, pero días atrás la Alcaldía de Bogotá aclaró que esto no era cierto y que la únicas entidades que tenían la potestad de realizar las pruebas eran el Instituto Nacional de Salud de Colombia y el Ministerio de Salud.

“El tema del coronavirus ha despertado solidaridad y cultura ciudadana, pero también algunos efectos no deseados, ya que están circulando por redes el diagnóstico de pruebas rápidas y en casa para detectar el COVID-19. Por eso le pedimos a la gente que no se dejen engañar ya que NO existen”, señaló Alejandro Gómez, secretario de Salud.

*Este fin de semana, cuando estamos todos en casa para cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares, puedes consultar los contenidos de las secciones Nacional y Bogotá sin restricción alguna. Y en medio de esta pandemia, que estamos cubriendo de manera responsable, también puedes ver el especial sobre Coronavirus en el que trabaja toda la redacción de El Espectador minuto a minuto.

Considera adquirir nuestra suscripción digital y apóyanos para seguir apostándole al poder de la palabra.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook