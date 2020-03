Lo que el COVID-19 nos dejó este miércoles 25 de marzo

redacción internacional

Las malas noticias sobre el coronavirus no dejan de llegar. Y aunque esto no se puede negar, al lado de la pandemia comienzan a surgir otros hechos que vale la pena resaltar. Una mirada a lo bueno, lo malo y lo feo de la crisis sanitaria mundial.

1. Un planeta más limpio

El confinamiento de millones de personas y el miedo al contagio de coronavirus ha dejado un planeta más limpio y reducción de gripes comunes. En Japón, por ejemplo, el lavado de manos constante hizo desplomar los casos de gripe común, que por esta época eran incontables. Y qué decir para medio ambiente: las emisiones de CO2 cayeron un 25% por cierre de fábricas y la parálisis casi total de los viajes aéreos. En Venecia, al no circular más barcos con turistas, el agua se ha vuelto clara.

2. Los animales, los grandes olvidados

Los zoológicos de Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, sufren por su obligado cierre para contener la pandemia del nuevo coronavirus. Los 'zoos' de Santa Cruz -cercano a Bogotá- y Cali (suroeste) garantizan insumos para sus especies y el pago de sus trabajadores hasta comienzos de abril. La alimentación de unos 4.300 animales -algunos en peligro de extinción y la mayoría recuperados de redes de tráfico- y el sustento de unas 500 personas están en vilo desde la semana pasada.Todos dependen por completo de la taquilla.

3. El grito de auxilio

El papa Francisco participó este miércoles en una oración ecuménica mundial para "implorar la misericordia para la humanidad, duramente golpeada por la pandemia del coronavirus. Hoy nos hemos dado cita, todos los cristianos del mundo, para rezar el 'Padre Nuestro', la oración que Jesús nos enseñó. En este momento queremos implorar misericordia para la humanidad duramente golpeada por la pandemia del coronavirus. Y lo hacemos juntos, cristianos de todas las Iglesias y Comunidades, de todas las edades, lenguas y naciones", expresó el papa argentino.

4. Lo que dijo la ciencia

Confinamiento sí, pero con más estrategias. Un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Universidad de Zaragoza, el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y la Fundación ISI, en Italia determinó que el confinamiento completo ante una pandemia como el COVID-19 “es una estrategia que requiere la adopción de medidas activas después del mismo para maximizar su eficacia”. ¿Qué cosas? Realización de pruebas de diagnóstico a gran escala, el aislamiento de personas con síntomas y la identificación de sus contactos. Si no vendría una nueva ola de contagios.

5. ¿Y Colombia?

El Ministerio de Salud reportó 72 nuevos casos de COVID-19 en el país, de modo que la cifra total se eleva a 378. Se espera que la curva se aplane durante el confinamiento que comenzó este miércoles. Bogotá reportó seis casos nuevos en este reporte, y el total llega solo en la capital a 120. Hay que tener en cuenta que la capital es la ciudad más poblada del país. Lo positivo: los muertos se mantienen en tres.

6. El efecto colateral

Vladimir Putin, presidente de Rusia, aplazó el voto de la polémica reforma constitucional, que le autoriza una nueva reelección, por cuenta del coronavirus. Durante el fin de semana miles de rusos protestaron contra esta iniciativa presidencial, a pesar del miedo al contagio de COVID-19- Hoy Putin, temiendo que aumenten los casos del virus, decidió que no era el momento de votar su reforma y les pidió a los ciudadanos quedarse en la casa.

7. El dato

Más de 3.000 millones de personas en cerca de 70 países o territorios fueron instadas a permanecer en sus domicilios para luchar contra la propagación del COVID-19, según un balance realizado el miércoles a partir de una base de datos de la AFP. La mayoría de los territorios afectados han decretado un confinamiento obligatorio, como es el caso de India, España, Reino Unido, Francia, Italia, Argentina, Colombia y numerosos Estados norteamericanos.

8. El pedido mundial

La Alta Comisaria para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió la urgente reducción del número de presidiarios alrededor del mundo. Bachelet exhortó a "gobiernos y autoridades competentes a trabajar rápidamente para reducir la cantidad de personas detenidas", liberando por ejemplo a "los reclusos de mayor edad y a aquellos que están enfermos, así como los que presentan un riesgo menor". La pandema golpea prisiones y centros de detención.

9. La frase del día

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, repite en las declaraciones imprudentes. Ha dicho un rosario de cosas como que el coronavirus es un "truco de la prensa" y que es "esta enfermedad es una simple gripita". Este miércoles, calificó la cuarentena impuestas por varios gobernadores en sus estados, para detener el evance de la pandemia en el país, como "un hecho par aprovoar el caos". "Las empresas no están produciendo nada. No tienen cómo pagar a su personal. Y si la economía colapsa, no habrá cómo pagar a los funcionarios públicos. El caos está ante nosotros".

10. El drama italiano y español

Italia contabiliza ya 7.503 fallecidos por este virus y más de 54.000 personas están contagiadas actualmente. Pueblos desiertos que registran la muerte del 1% de su población y más de 5.000 profesionales del sector sanitario están infectados. En España se registran 3.434 falecidos. El informe del día es preocupante: más de 20.000 muertes en todo el mundo, según el balance de AFP, la mayoría en Europa.

