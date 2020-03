Los mensajes de los colombianos en el exterior varados en otros países por el coronavirus

Jesús Mesa / @JesusMesa

Alemania

Manuela Serna (Leipzig)

"Nos sentimos encerrados en Alemania. Colombia cerró fronteras, el eje cafetero cerró fronteras para personas que estuvieron en el exterior, Manizales está en toque de queda, están cancelando todos los vuelos, las aerolíneas están colapsando, no responden las llamadas, están cerrando aeropuertos, la embajada de Colômbia no responde las llamadas ni los correos, el seguro de viajes tampoco quiere responder, así que es difícil tomar la decisión de regresar en este momento porque no sabemos qué otro tipo de decisiones se van a tomar en los próximos días y como pueden afectar nuestros planes de regreso a casa. Tampoco nos queremos arriesgar a gastar nuestro dinero en otros pasajes de avión y en el peor de los casos quedarnos con menos dinero en Alemania".

Argentina:

Lina Quiroga (Buenos Aires)

"Estaba de viaje con mi esposo desde el 6 de marzo. Cuando salimos de Colombia no se había confirmado ningún caso de coronavirus en ninguno de los dos países y no se había declarado la pandemia. Teníamos un tiquete de regreso a Bogotá con Avianca programado para el 23 de marzo. Adelantamos todos nuestros vuelos domésticos sin multas o recargos por cambio de tarifa. Sin embargo, Avianca nos cobró 5.3 millones por el cambio del pasaje de los dos. El cambio de tarifa tiene un costo desproporcionado, que se aprovecha de una situación completamente excepcional".

Ferney Cuesta (Buenos Aires)

"Nos están sacando de los pocos lugares que encontramos para la posada. Acá ya los vecinos están exigiendo que nos vayamos. La verdad ya esta muy duro y la xenofobia se está creciendo".

Bolivia:

Ramón Ángel Gómez

"Estoy preocupado por mi nieto, que está con un grupo de 12 personas intentando cruzar la frontera de Bolivia para ingresar a Colombia. Mi nieto se fue para Argentina a ver unos partidos de fútbol y como todo lo cancelaron están intentando regresar a Colombia pero no cuenta con mucho dinero para llegar. Estoy solo en la casa y espero por la llegada de mi nieto. Estoy preocupado porque no cuenta con dinero y con el cierre de fronteras es muy probable que se vea afectado".

Costa Rica:

Angélica Galeano (Liberia)

"Estamos con mi esposo en Liberia, Costa Rica. Teníamos vuelo para hoy 19 de marzo con Copa Airlines a Colombia con escala en Panamá, pero nos cancelaron el vuelo y estamos en medio de la nada, ya sin dinero para alimentación y hospedaje. No entendemos por qué cancelan los vuelos si en Panamá esta permitido la conexión y en Colombia tenemos el ingreso".

Curazao:

Angela Galvis (Willemstad)

"Wingo nos cancelo el viaje de regreso que era para el día de hoy a las 7:30 pm. informando que no se podía dar ingreso a extranjeros y no residentes. Nosotros somos residentes y aparte es responsabilidad de ellos recogernos. El consulado nos ha brindado ayudado hasta donde ha podido por qué ya ustedes saben el gobierno poco y nada ayuda con esto. Somos como 66 colombianos que debemos regresarnos. No sabemos como podríamos estar aquí por 30 días sin dinero sin comida y dónde dormir".

David Felipe Ávila (Willemstad)

"Cancelaron el vuelo de Wingo que nos retornaría a Bogotá el día jueves 19 de marzo, debido a la situación presentada decidimos comprar tiquetes para el mismo día a la 1:15 PM por Copa Airlines equivalente a un precio de un 1.800.000 mil pesos (COP) ya que era la única opción que nos quedaba para retornar al país. Al comprar estos pasajes nos quedamos sin recursos económicos para nuestra subsistencia en la isla".

Egipto:

Mariana Valencia (El Cairo)

"Estamos buscando la solidaridad y apoyo de gobierno de Colombia. Somos 59 personas que nos encontramos atrapadas en Egipto, nuestro vuelo de regreso de una peregrinación a Colombia estaba programado para el 21 de marzo y ahora nos dicen que a partir del 19 la aerolínea cierra su operación hasta el mes de abril. Ya no hay vuelos disponibles en otras aerolíneas y el gobierno egipcio cierra su fronteras hoy. Estamos muy preocupados pues entre el grupo tenemos 43 adultos mayores que requieren de medicinas especiales".

España

Alejandro Rueda (Barcelona)

"Somos dos Colombianos en Barcelona (hombre y mujer). Nos encontramos realizando una Maestría desde el año pasado. Nos preocupan mucho nuestras familias y nuestros amigos en Colombia, y sin duda alguna nos gustaría estar más cerca de ellos. Sin embargo, con el objetivo de no colocarlos en más riesgo, decidimos quedarnos acá y pasar la cuarentena acá. Es lo más responsable. Sé que algunos no pueden, y deben regresar a Colombia, pero creo que los que podemos, debemos hacerlo".

Sergio Hernán Bedoya y Lorena Márquez (Valencia)

"Actualmente estamos con una con una esperanza muy lejana para retornar a Colombia a nuestros empleos. En el momento estamos en aislamiento por recomendaciones del país. Esperando una respuesta incierta y con la necesidad de volar lo más pronto posible".

Ana Milena Giraldo (Bilbao)

"Estaba de vacaciones con mi hija, pero todos mis vuelos de regreso han sido cancelados, no me devuelven el dinero, tampoco me cambian de vuelo. Inicialmente tenía mi vuelo de regreso con Iberia y me lo cancelaron, cancelaron sólo mi tiquete, pero el vuelo sigue confirmado. La aerolínea sigue vendiendo tiquetes y para el día que sería mi vuelo el costo de cada tiquete está por los 8 millones".





Francia:

Liseth Leguia (Paris)

"Me encuentro en Paris con otra colombiana. Podríamos tener unas posibilidades muy altas de haber contraído el COVID-19 en Italia, nos hemos dirigido a la embajada de Colombia y estaba cerrada, pero no hemos podido contactarnos con ellos. En vista de lo sucedido, decidimos no regresar a Colombia porque no sabemos si estamos contagiadas y salir en esas condiciones sería exponer a más personas. Decidimos arrendar un apartamento por unos días, pero queremos saber cual será la posición del gobierno frente a estas situaciones".

Óscar González (Alpes)

"Estoy viviendo en los Alpes gracias a que el hotel en el que yo trabajaba me consiguió un apartamento para vivir el tiempo que sea necesario mientras pasa la crisis. El Problema es que a muchos de los que hemos comprado vuelos, han sido cancelados o modificados y en mi caso pedí reembolso pero las empresas no responden, todo está colapsado".

Guatemala:

Mario Ballesteros (Ciudad de Guatemala)

"Estoy atrapado en la ciudad de Guatemala porque el presidente de aquí cerró el aeropuerto el Lunes, mi vuelo era el Martes. Fui al aeropuerto el lunes y todo estaba ocupado, muchas aerolineas cerraron sus puertas. Yo vine por temas de trabajo y desafortunadamente el presidente de este país tomó está medida a mi parecer desesperada".

Italia:

Elida Gordillo, madre de Mariana Vélez Gordillo (Milán)

"Mi hija tiene solo 18 años y está confinada hace un mes a vivir sola en un apartamento en Milán. Aplicando todos los protocolos exigidos por Italia, lleva un encierro total 30 días en una soledad absoluta, sus amigos se fueron a sus regiones y países de origen, y hoy, aún es incierto cuanto más tendrá que permanecer. Mi preocupación además de mi economía por tener que suplir unos gastos que hoy se incrementaron a causa de la TRM del Euro, es realmente la salud emocional y física de mi hijita".

Malta:

Camila Casas (La Valeta)

"En este momento me encuentro en Malta estudiando inglés pero mi escuela ha cancelado clases a causa del coronavirus, compre mi tíquets para el martes 24 de marzo pero con la nueva noticia del cierre del aeropuerto, quedó en el limbo. He hablado con el cónsul y no me han dado solución al respecto".

Valentina Zapa (La Valeta)

"Me encuentro atrapada porque hoy llegó la noticia que nos cerraran las fronteras para llegar a nuestro pais y necesitamos llegar allá. Las cosas acá no son fáciles. Estamos luchando constantemente a cambios. Nadie se procupa por ti o por tu situacuon y da tristeza que los mismos colombianos apoyen medidas tan drasticas como cerrar el pais para los mismos compatriotas".

Mónaco:

Alex Varcacel (Mónaco)

"En estos momentos por las medidas que tomó el gobierno Colombiano no voy a tener manera de regresar a Bogota el lunes 23 como estaba planeado. Al parecer eso causaria que mi papá y yo nos tengamos que quedar aqui en Monaco 30 dias más".

Nepal:

Diego Carvajal (Katmandú)

"Sé que de momento somos dos personas varadas en Nepal y según información de la embajada de Colombia en la India hay más personas en lugares cercanos. Pero prácticamente no dicen nada y no dan esperanza de nada, la situación económica de la gente se complica con cada semana que pasa, ya que los que estamos en esta parte del mundo con cada semana que pasa el panorama para retornar es más desalentador, pues dependemos de que el dólar no se siga disparando y de la embajada colombiana en la India, país que tiene su frontera cerrada hasta el 15 de abril".

Países Bajos:

Myriam Rojas Salas (Amsterdam)

"Soy estudiante de doctorado de la Universidad Nacional y estoy en Holanda porque estoy realizando mi pasantia doctoral. No tengo el Virus y aqui se estan tomando medidas de quedarse trabajando desde la casa. El problema para personas como yo es que no tenemos recursos economicos para subsistir más de lo que nuestros cronogramas estaban pensados, pues se estan extendiendo por no poder volver. Ademas de que el valor del peso esta cada dia mas bajo. Realmente es triste ver tanto individualismo basado en el miedo y no en la ciencia".

Perú:

Angie Pérez (Lima)

"Somos muchísimas personas atrapadas en este país, donde no tenemos ya dinero para comer o para pagar un alquiler. La embajada y Cancillería, que son nuestro apoyo en este país, están cerradas y sólo dejan un letrero que no dice nada. Y mientras lo leemos los policías nos sacan y nos dicen que debemos irnos".

Xiomara Archila (Tacna)

"Estaba realizando un voluntariado en una organización que trabaja con niños diagnosticados con TEA (autistas). Mi vuelo de regreso estaba programado para el 17 de marzo (fue cancelado debido a la pandemia), en este momento me siento muy preocupada. Vine a ayudar a personas vulnerables y ahora la vulnerable soy yo. No cuento con los recursos económicos suficientes para mantenerse en el país".

Pedro Felipe Burgos y Adriana Duarte (Arequipa)

"Teníamos planes de regresar a Lima el 18 de marzo y luego regresar hacia Bogotá el 29 de marzo, debido al decreto presidencial peruano no pudimos abandonar la ciudad y nuestro vuelo de conexión fue cancelado. Ahora vemos con preocupación el decreto del gobierno de Colombia. La aerolínea Avianca realizará un vuelo de repatriación únicamente desde Lima con precios que muestran en su página web, los cuales superan nuestro presupuesto".

Marcela Quimbayo (Lima)

"Debido al coronovirus en este país empezaron a cerrar todo y cancelaron muchas de las actividades programadas en las vacaciones. Pensamos devolvernos hasta que cerraron el país. A pesar de que devolvieron un dinero de algunas actividades, no tenemos el suficiente dinero para pagar hotel y alimentación en Perú".

Diego Andrés González (Lima)

"Estoy en viaje de mochilero y no dispongo de recursos para sufragar los 4 millones que cuesta un nuevo vuelo. Decidí buscar dónde pernoctar ya que el aeropuerto no es un lugar seguro por el hacinamiento de personas. Solo buscamos un retorno a casa sin injusticias, con apoyo del gobierno, para poder también ir a ayudar al cuidado de los nuestros en casa".

Oman:

Rafael Vernaza (Mascate)

En este momento estoy teniendo problemas para volver a Colombia por varias razones. El aeropuerto está cerrado en Bogotá, no hay vuelos existentes hacia allá y hay restricciones en vuelos parando en Europa pues las aerolíneas no está emitiendo tiquetes, ni cambios, ni cancelaciones. Estoy atrapado acá sin saber que hacer".

Portugal:

Sebastián Lino (Lisboa)

"Somos el grupo Teatro NacienT, viajamos a un festival en Portugal y al día siguiente de nuestra llegada fue cancelado, desde ese día hemos estado cuadrando nuestro regreso y ha sido un caos total. Ya tenemos vuelo para Colombia el lunes desde Madrid pero con el anuncio del presidente ya quedaríamos frenados en España. Vinimos por un sueño y ahora nuestro sueño es regresar a Colombia".

Suecia:

Esteban Saúl Cortes (Estocolmo)

"Mi vuelo de vuelta a Colombia era el 26 de marzo por medio de Lufthansa. Aún no he tenido respuesta por parte de la aerolínea con respecto a la situación de vuelo, si el vuelo será reprogramado o si el dinero será devuelto, o si simplemente el viaje sigue vigente. Llevo 3 días tratando de comunicarme con ellos pero no he obtenido respuesta".

Suiza:

Nataly Lozano (Berna)

"Me encuentro en Ginebra, que aunque es en una frontera entre Suiza y Francia, donde me puedo mover para juntos lados, mi pasaporte turístico se me cumple ahora el 24 de marzo y por causa del virus todo los vuelos están cancelados y el aeropuerto está cerrado. No sé como hacer para llegar a mi país donde tengo a mi familia y que tampoco no quiero que me deporten por pasarme del tiempo ya que no es culpa mía".

Gloria Vela (Zurich)

"Mi mamá, Gloria Vela, se encuentra varada en Madrid. Ella viajó a Zurich el 19 de febrero con intención de pasar un mes de vacaciones allá, y su última semana en Madrid. Originalmente, tenía vuelo programado de Madrid a Zurich ayer, 18 de marzo, y luego de Zurich a Bogotá hoy, 19. Hace un par de días, le cancelaron ambos vuelos y España cerró todas sus fronteras. AirEuropa, la aerolínea con la que compró los pasajes, no le responde".

Rusia:

Valeria Guerrero (Kazan)

"Estudio becada en Kazan (Rusia), hace poco me encontraron dos tumores en la zona de la columna. Se me han hecho estudios médicos pero son muy costosos. Ante la gravedad se decidió por recomendaciones médicas regresar a Barranquilla, donde está mi EPS. Compré pasajes con itineario Kazan-Moscú-Amsterdam-Bogotá pero lo cancelaron. Ahora estoy sin dinero, pues todo lo inviertí en el tiquete y nadie responde".

Venezuela:

Natasha Rusler (Caracas)

"Estoy tratando de salir de Venezuela desde el 14 de Marzo. Todos los vuelos que pude reservar hasta el martes los han cancelado antes de salir la unica posibilidad que hay es salir por cuba pero no venden tiquetes".

Gracias a todos los colombianos que nos contaron sus historias a través de nuestra convocatoria.