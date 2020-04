Testimonio

"Me dijeron que no estaba en riesgo y anoche mis pulmones no daban más"

Cinco veces pidió que le hicieran un test pero siempre le dijeron que estaba al final de la lista en el nivel de riesgo y la devolvieron a su casa. Ahora se encuentra en el hospital y una noche de la semana pasada estuvo a punto de entrar en paro respiratorio.

Lola Gómez es una fotoperiodista venezolana que desde 2009 vive en los Estados Unidos y trabaja para el Austin American-Statesman, uno de los principales periódicos del estado de Texas.

Al día siguiente de sentir que sus pulmones ya no daban más, decidió contar su experiencia para que las personas del mundo entero entiendan que cualquiera se puede contagiar de la COVID-19.

"Todavía hay muchas personas en el mundo que están tomando a la ligera esta pandemia; es importante que todos escuchen las historias de personas que están experimentando esto de primera mano, y yo soy una de ellas", dice Gómez en la presentación de un video desde su cama en el St. David's South Austin Medical Center de Austin, Texas, y que publicó en Facebook.

La periodista insiste mucho durante su relato en desmitificar la idea de que la COVID-19 se trata de "una gripecita que con mantenerse descansando va a pasar". Ella que, como le explicó una de sus doctoras, tenía un perfil que caía en el final de la lista de riesgo, terminó infectada y con sus pulmones al límite.

"Tengo 42 años de edad, como sano, he sido sana, hago ejercicio todos los días, corro todos los días al menos 10 kilómetros --estaba entrenando para una carrera que había el domingo y que cancelaron por el tema de la epidemia--, no tengo historial médico... solamente tengo asma, pero desde la adolescencia no paso por ningún tipo de crisis, así que no tengo ningún problema con el asma”, explica en el video.

Sin embargo, al momento de hacer el video, Lola Gómez tenía oxígeno permanente las 24 horas y seguía un tratamiento respiratorio "para que mis bronquios no se tranquen".

Y para no dejar dudas, Gómez aclara en su video que desde temprano con la alerta tuvo la previsión de tener en su casa toda la comida, de manera que cuando comenzó a desarrollarse la crisis no tuvo que salir a comprar nada. Además, informa que vive sola.

"Este virus lo obtuve trabajando en la calle", sentencia. "Mi trabajo está en la calle. Desde principios de marzo todos los reporteros trabajan desde sus casas, pero los fotógrafos no podemos trabajar desde la casa", dice.

Ya no en el video, sino en un artículo que escribió para su periódico, Gómez ubica el origen de su contagio el 19 de marzo, cuando estuvo fotografiando y entrevistando, a distancia, a practicantes de ejercicios cerca de un lago cuando los gimnasios cerraron.

Ella asegura que todo el tiempo que estuvo trabajando en la calle, ella y sus colegas tomaron todas las medidas de protección: mascarillas, guantes, lavarse las manos, "todo lo que implica mantenerese protegido. Sin embargo, me contagié".

"Esa noche tuve fiebre de casi 102 oF (38,9 oC), pero en la mañana había desaparecido. La fiebre volvió a la noche siguiente y de un momento a otro el dolor en mi cuerpo se volvió insoportable, como si un camión me hubiera atropellado, y dos veces", cuenta Gómez.

Y explica que ha decidido hacer ese video, que tiene versiones en español y en inglés, porque "hay mucha gente en la calle, mucha gente que cree que esto no es serio, y es muy serio. Anoche, de verdad, en algún momento pensé que no iba a pasar la noche. Tu cuerpo no conoce esta enfermedad y puede reaccionar de mala manera tratando de pelear contra ella".

"No son los medios creando pánico, no es el gobierno creando pánico. Es una enfermedad seria", asegura.

