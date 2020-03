Médicos y pacientes en Estados Unidos recurren a la telemedicina por el coronavirus

- Redacción salud

Por videoconferencia se hizo la consulta de un hombre en Estados Unidos que voluntariamente quería pasar por chequeos médicos al haber regresado recientemente de Tokio. Esto ocurrió en el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago y según señaló The New York Times ese no es el primer hospital que utiliza estos métodos para evitar el aumento de contagios.

El hombre, que en efecto fue diagnosticado con el nuevo coronavirus, luego de ser evaluado inicialmente por videoconferencia se remitió a un centro especialista para realizarse la prueba, pero desde un inicio no tuvo que pasar por salas de emergencia donde estuvieran aglomeraciones de personas. “Se consultó a un especialista en enfermedades infecciosas a través de un iPad”, informó la institución. El centro médico señaló a The New York Times que con esta medida se pudo prevenir el contagio de más pacientes en el lugar.

"Este es un tipo de punto de inflexión para la salud virtual. En realidad, estamos viendo cómo se puede usar en una crisis de salud pública", señaló el doctor Meeta Shah, médico de la sala de emergencias de Rush. Aunque la telemedicina no ha despegado aún en el mundo, en Estados Unidos los planes de seguro reiteraron sus servicios que incluyen conversaciones por teléfono con los especialistas, chats y videollamadas.

La idea es disminuir el flujo de pacientes en los centros de salud quienes luego de un chequeo inicial, por recomendación del médico, deberán dirigirse o no a un centro de salud. "El uso de la telemedicina será fundamental para el manejo de esta pandemia", dijo al New York Times el doctor Stephen Parodi, especialista en enfermedades infecciosas.

Este caso, incentivó el debate sobre la importancia del uso de tecnologías que pueden servir como primera línea para los pacientes en tiempos de contención ante un masivo contagio. "Se está redescubriendo la telesalud", dijo al diario estadounidense el doctor Peter Antall, director médico de AmWell.