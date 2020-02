OMS aumenta riesgo de coronavirus a “muy elevado”

- AFP

Ante la rapidez de propagación -más de 83.000 casos en más de 50 países-, la OMS instó a los países en los que todavía no se ha detectado el coronavirus a que se preparen. "Estamos en un momento decisivo", declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que durante los últimos dos días el número diario de contagios en el mundo había sido superior al de los registrados en China.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aumentó a nivel "muy elevado" la amenaza del nuevo coronavirus, que ya llegó a México y al África subsahariana este viernes, mientras el temor a una pandemia provocaba un hundimiento en las bolsas y daba lugar a medidas draconianas.

Ante la rapidez de propagación -más de 83.000 casos en más de 50 países-, la OMS instó a los países en los que todavía no se ha detectado el coronavirus a que se preparen y advirtió: asumir que uno está protegido frente al COVID-19 sería un "error fatal".

Después de Brasil, un segundo país de América Latina detectó un caso este viernes: un joven de México, a quien las autoridades consideraron como el paciente cero en el país, aunque no se sabe cómo pudo haberse contagiado. En Nigeria, un italiano que llegó a Lagos proveniente de Milán el 25 de febrero fue hospitalizado tras dar positivo. Tiene "un estado clínico estable y no presenta síntomas inquietantes", según el ministerio de Salud de Nigeria.

Lea: Casos de coronavirus llegan a México y Nigeria

Hasta ahora se habían registrado solo dos casos en África, uno en Egipto y otro en Argelia. Los escasos casos en el continente intrigan a los epidemiólogos, pero muchos barajan que los frágiles sistemas de salud de los países africanos no hayan detectado la epidemia. En China, donde el virus apareció en diciembre, el número de nuevos decesos y contagios siguió bajando gracias a las medidas de cuarentena impuestas a más de 50 millones de personas.

Sin embargo, otros países se están convirtiendo en fuentes de propagación de la epidemia de COVID-19, empezando por Corea del Sur, Irán e Italia.Fuera de China, el coronavirus ya ha infectado a más de 5.000 personas y ha causado más de 80 muertos.

Virus sin fronteras

"Estamos en un momento decisivo", declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que durante los últimos dos días el número diario de contagios en el mundo había sido superior al de los registrados en China."Ningún país debe pensar que no tendrá casos. Eso sería un error fatal, literalmente. El virus no respeta fronteras", advirtió.

En este contexto de incertidumbre, las Bolsas asiáticas y europeas se desplomaron el viernes, registrando pérdidas de entre el 3% y el 5%, mientras que Wall Street perdía 3% a su apertura. Las pérdidas sufridas por las acciones europeas desde el viernes pasado (en torno al 12%-13%) son las más importantes desde la crisis financiera de 2008-2009, cuando la economía entró en recesión.

A medida que el virus se propaga, la actividad económica mundial va perdiendo fuelle, con la paralización de fábricas, suspensión de numerosos vuelos, centros comerciales desiertos o la cancelación de ferias internacionales.

En Japón, el complejo de parques temáticos Tokio DisneyLand y Tokio DisneySea anunció el viernes que permanecerá cerrado del 29 de febrero al 15 de marzo. En Ginebra, el Salón del Automóvil, una importante cita del sector, programado del 5 al 15 de marzo, fue cancelado.

La epidemia también afectó a la gira del popular grupo de K-pop surcoreano BTS, que anuló varios conciertos gigantes previstos en abril, dejando decepcionados a 200.000 fans. Ante la crisis sanitaria, el Fondo Monetario Internacional (FMI) previó un plan de emergencia para ayudar a varios países.

Mejoras en China

En Europa, Italia, donde el coronavirus contagió a 650 personas y causó 17 muertos, se acabó convirtiendo en un foco de difusión de la epidemia COVID-19, pues los primeros casos registrados en América del Sur (Brasil) y en África subsahariana (Nigeria) se dieron en personas provenientes de la península italiana.

Numerosos Estados europeos se preparan para un aumento de los contagios en su territorio y los ministros de Salud de la Unión Europea se reunirán el 6 de marzo para evaluar la situación.

Lea: Que no cunda el pánico: alrededor del 80% de los casos de coronavirus son leves

El viernes, Corea del Sur, principal foco de infección fuera de China, registró 571 contagios más, lo que elevó el balance a 2.337 (entre ellos, 13 muertos). Irán informó el viernes del deceso de ocho personas infectadas entre los 143 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas, lo que llevó el balance a 34 muertos y 388 casos. Se trata del saldo de muertos más importante fuera de China, donde la situación está mejorando.

China continental (sin Hong Kong ni Macao) anunció el viernes otros 44 muertos y 327 nuevos casos de contagio, el menor balance diario en más de un mes. En total, registra 78.824 infectados y 2.788 fallecidos.