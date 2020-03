Pereiranos de estratos 1, 2 y 3 no pagarán servicios públicos por dos meses

La Alcaldía de Pereira anunció que debido a la emergencia que se presenta a nivel nacional por el COVID-19, los pereiranos de estratos 1, 2 y 3 no pagarán servicios públicos por los meses de marzo y abril. Además, aclaró que para los estratos 4, 5 y 6, los usuarios de podrán diferir sus facturas a 12 meses.

En cuanto a los subsidios y ayuda complementaria, Carlos Maya, alcalde de la ciudad, anunció que desde este lunes, 30 de marzo, se realizará la entrega de las raciones alimentarias que se repartían en escuelas y colegios desde el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El Espectador habló con Maya para entender cuáles son las medidas que está tomando la Alcaldía de Pereira para atender los casos y prevenir la propagación de COVID-19 en el municipio.

¿Cuál fue el manejo de las empresas públicas de la ciudad para lograr implementar el programa 3,2,1,0?

La alcaldía de Pereira ha decidido pagarle los servicios públicos a las personas de estrato 1, 2, y 3, por los meses de marzo y abril. En cuanto a los usuarios de estratos 4,5 y 6, podrán diferir su factura en los próximos 12 meses. Para estos últimos casos, estamos buscando la manera de que no tengan intereses de financiación.

¿Cómo lo hemos logrado financieramente? No estamos exonerando a las personas del pago. Las facturas van a tener realmente su cobro pero la alcaldía de Pereira, con recursos propios, va a sufragar estos gastos. Los recursos son de las utilidades de las empresas que tuvieron muy buenos resultados operacionales al fin del ejercicio del 2019. Estas son: la Empresa de Energía de Pereira y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

¿Los ciudadanos deben realizar algún trámite para acceder a estos beneficios?

No hay que hacer ningún procedimiento para la facturación de los estratos 1,2 y 3. Automáticamente les va a llegar el cobro pero con un sello que dice que la Alcaldía va a asumir los costos.

Para las personas que requieran financiación de los estratos 4, 5 y 6, estamos implementando un formato único que podrán diligenciar a través de la página web. Es importante resaltar que estamos pidiendo a la ciudadanía la racionalización del consumo de los servicios públicos como agua y energía, para que no haya excesos en el consumo.

En cifras, ¿Los pereiranos han cumplido con la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio decretada por el presidente Iván Duque?

Yo quiero reconocer que la gran mayoría de los pereiranos está en casa. Estamos hablando de aproximadamente el 85 % de cumplimiento. Sin embargo, hay personas que han optado por estar por fuera. Hemos aplicado 1.611 comparendos de acuerdo con el código de Policía, que establece una sanción económica para las personas que no cumplan la medida por cerca de un millón de pesos.

En cifras, en Pereira se movilizaban 125 mil pasajeros. Hoy tenemos la suma de 17.000 viajando. La gran mayoría de estas personas están cobijados por las excepciones del decreto presidencial.

No. Las personas que no cumplan con esta medida de Aislamiento Preventivo, les vamos a quitar el beneficio de los servicios públicos.

¿Cómo han atendido a la población migrante y a las personas en condición de vulnerabilidad en medio del auge del virus?

Tenemos siete albergues destinados para la protección de las personas en condición de vulnerabilidad, estamos atendiendo a más de 350 personas. Tenemos albergues para indígenas, población migrante, para trabajadoras sexuales y adultos mayores. Aquí no sólo les brindamos alojamiento, también alimentación, apoyo psicosocial, actividades de recreación y cultura, al igual que atención médica para identificar personas con síntomas de gripa y prevenir el riesgo de contagio. La gran mayoría se encuentra en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

¿Cómo se encuentra Pereira en infraestructura para atender los casos de COVID - 19?

El diagnóstico hospitalario da cuenta que tenemos 90 camas para adultos en las unidades de cuidados intensivos. Para los niños son 15. Sin embargo, estamos haciendo esfuerzos para habilitar la antigua clínica de Saludcoop para atender y ampliar la disponibilidad a 100 camas más para atención hospitalaria.

Además, ya tenemos autorización del Gobierno Nacional para iniciar la implementación de pruebas en el laboratorio de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ya tuvimos la capacitación de los funcionarios y pretendemos que esta misma semana se habilite para tomar pruebas. Vamos a tener la capacidad de tomar 200 pruebas diarias.

¿Cuál es el estado de salud de las personas diagnosticadas con covid-19 en Pereira?

Tenemos 20 pacientes confirmados de los cuales 10 son hombres y 10 mujeres. Todos se encuentran en aislamiento en casa, ninguno se encuentran hospitalización. La gran mayoría de los pacientes son menores de 50 años.