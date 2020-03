¿Tiene un vecino que llegó de Europa y no está cumpliendo la cuarentena? Esto puede hacer

- Redacción Vivir

Colombia ha ido adoptando una serie de medidas y esfuerzos para evitar que los contagios de Covid-19 crezcan de manera desbordada y así ayudar también a que los sistemas de salud no colapsen. (Le recomendamos: ¿Cómo vencer la pandemia del coronavirus? Aplanando esta curva entre todos)

En los últimos días, por ejemplo, se prohibieron los eventos de más de 50 personas, se ordenó el cierre de lugares de reunión masiva como bares y discotecas; se cerraron colegios y universidades; y también se cerraron las fronteras terrestres, fluviales y marítimas. Desde el miércoles 11 de marzo el mandatario, Iván Duque, informó que quienes llegaran al país procedentes de China, Italia, España y Francia serían aislados con el fin de "proteger la salud colectiva", tuvieran o no tuvieran síntomas.

Cuatro días después se intensificó la medida. Colombia prohibió el ingreso de extranjeros no residentes, y el presidente estableció que todos los colombianos y extranjeros residentes que llegaran al país tendrían que aislarse de manera obligatoria durante 14 días. (Le recomendamos: Coronavirus: no actúe como el irresponsable paciente 31)

“Las personas que 14 días anteriores al 11 de marzo hayan arribado a Colombia desde dichos países, se les recomienda autoaislarse por el periodo que falte para cumplir los 14 días y, en ningún caso, deben asistir a eventos o sitios de afluencia masiva”, informó también Duque en ese momento. Sin embargo, hasta ahora, muchos parecen no estar tomando la medidas en serio y continúan saliendo de sus casas, organizando fiestas, reuniones, bienvenidas, y poniendo en riesgo la salud y la convivencia con los demás.

¿Qué hacer si un vecino o conocido que haya llegado a Colombia, proveniente de países como China, Italia, España y Francia, está incumpliendo la cuarentena?

“Incumplir el aislamiento sanitario afecta la seguridad y la convivencia ciudadana. Si una persona no cumple la medida de estar en cuarentena los ciudadanos pueden denunciarlo ante la Policía a través de la línea nacional 123”, informó a este medio la Policía Nacional. (Puede leer: Coronavirus: ¿cómo se realiza un aislamiento preventivo?)

Cuando se realice la denuncia, el cuadrante más cercano se dirigirá al lugar, verificará la información de ingreso al país de la persona y si está incumpliendo o no la medida de aislamiento. Si se confirma el incumplimiento tendrá sanciones.

“El Artículo 368 del Código Penal establece que la violación a las medidas sanitarias puede tener una pena de entre 4 y 8 años de prisión. Esto puede pasar si se incumple la cuarentena tras llegar de esos lugares de contagio”, asegura la institución.

“El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”, establece el artículo mencionado.

Migración Colombia, por su parte, ha informado que Colombia ha expulsado a seis extranjeros (españoles y franceses) por violar la cuarentena del nuevo coronavirus estando en el país. También informó que se activaría un sistema de denuncia para quienes burlen las medidas de contención de la enfermedad.

"A partir de hoy vamos a activar un botón de colaboración (...) en la página web de Migración Colombia. Cualquier ciudadano, de manera anónima o expresa si así lo desea, podrá anunciarnos que una persona que debería estar en el aislamiento presuntamente está desconociendo esa disposición", dijo Juan Francisco Espinosa, el jefe de Migración Colombia.

En caso de que se trate de un extranjero, la entidad procederá a hacer las verificaciones y lo sancionará con la expulsión del país.

Se ha dicho en otras ocasiones en este diario que las medidas colectivas pueden no ser suficientes si cada persona no las complementa con medidas individuales. “Las medidas individuales son muy importantes, pueden ayudar a controlar la propagación del virus, pero, en mi percepción, hay una población que no se las está tomando en serio. El problema es que se están poniendo en riesgo, a sus familias y a la población en general" aseguró a este medio el epidemiólogo Julián Fernández Niño.

Zulma Cucunubá, médica epidemióloga en el Imperial College de Londres, explica también que la contención permite cortar rápidamente las cadenas de transmisión del virus mediante medidas iniciales, como aislamiento estricto de infectados, cuarentena de contactos, desinfección y que con estas medidas se espera que la infección no supere ciertos límites geográficos y temporales, colapsando el sistema de salud. Por eso es importante que todos cumplan con los aislamientos preventivos y cuarentenas ordenadas por el gobierno nacional.