Un llamado a la acción para recuperar el turismo

Los viajes son clave para la recuperación de la economía; por eso, destinos, organizaciones y empresas se preparan para que cuando pase la crisis por el coronavirus sigamos descubriendo el mundo. “Las buenas palabras no protegerán los puestos de trabajo ni ayudarán a los millones de personas cuyas vidas dependen de la pujanza del sector turístico”, dice Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT).

La contribución de la industria de viajes y turismo será fundamental para el proceso de recuperación de la economía en América Latina, una vez que se haya superado la pandemia, aseguró el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

El organismo, que representa al sector privado mundial del turismo, hizo público su Informe Anual de Impacto Económico (EIR), que muestra cuán importante fue el papel de la llamada “industria sin chimeneas” en la conducción de la economía latinoamericana durante el año pasado.

En 2019, el sector de viajes y turismo generó 16,9 millones de empleos; es decir, 7,9 % de la fuerza laboral total de América Latina. También contribuyó con US$298,9 billones del PIB, lo que representó 8,1 % para la economía de la región; un crecimiento de 1,6 % respecto a 2018.

Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del WTTC, dice que “es crucial que todos los gobiernos de América Latina ayuden a proteger los viajes y el turismo como la columna vertebral de la economía regional y mundial, que actualmente se encuentra en una lucha por la supervivencia, hasta con 75 millones de empleos en riesgo inmediato de desaparecer”.

A escala mundial, el sector de viajes y turismo superó la tasa de crecimiento del PIB mundial de 2,5 % por noveno año consecutivo, gracias a una tasa de crecimiento anual del PIB del 3,5 %. Esto la convirtió en la tercera economía más alta en términos de crecimiento del PIB.

ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN

“Esta crisis ha demostrado la fuerza de la solidaridad allende las fronteras. Pero las buenas palabras no protegerán los puestos de trabajo ni ayudarán a los millones de personas cuyas vidas dependen de la pujanza del sector turístico. Los gobiernos tienen la oportunidad de reconocer la capacidad única del turismo no solo para crear empleo, sino también para impulsar la igualdad y la inclusividad”, asegura Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT).

El llamamiento a la acción llega a la vez que la OMT informa de la extensión de la parálisis que la pandemia ha generado en el turismo mundial. El informe de la OMT sobre las restricciones de viaje muestra que el 96 % de los destinos del mundo han introducido restricciones totales o parciales desde finales de enero.

Pololikashvili ha insistido a los gobiernos para que levanten esas restricciones tan pronto como se pueda hacer de forma segura, con el fin de que las sociedades puedan recibir de nuevo los beneficios sociales y económicos que el turismo puede producir.

ALGUNAS ESTRATEGIAS

Muchos destinos y organizaciones han implementado acciones para mitigar los impactos de la pandemia.

Procolombia, por ejemplo, está desarrollando una estrategia internacional con videos que circulan en medios de comunicación y redes sociales de ocho países.

(Le puede interesar: Viajar por Colombia, la ruta para recuperar el turismo)

"Estamos diciéndole al mundo ‘cuidémonos ahora para encontrarnos pronto’, un mensaje con el que queremos expresar solidaridad y empatía a nuestros amigos y aliados de la industria del turismo, y mantener vigente el contacto con los colombianos que residen en el exterior y con los viajeros internacionales, cuyo interés por Colombia como destino turístico viene en crecimiento”, afirma Flavia Santoro, presidenta de la entidad.

Así mismo, Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), en Colombia, tomó la vocería para implementar un trabajo con el Gobierno Nacional que tuviera en cuenta las necesidades a corto y mediano plazo de las Agencias de Viajes y el turismo en general. “No hemos parado de trabajar. Hemos mantenido un contacto constante con nuestras Asociadas y otros gremios para identificar sus necesidades y así llevar propuestas claras y eficientes que nos ayuden solventar esta situación”, dice Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

La Asociación, por ejemplo, ha solicitado establecer subsidios y líneas de crédito acordes con la necesidad de la situación, que permita solventar las deudas de corto plazo, cubrimiento de nómina, arriendos o deudas de las empresas y aplazar la presentación y/o pago del impuesto de renta y complementarios para las Agencias de Viajes de tal modo que se pueda utilizar esa provisión para el manejo de la crisis, entre muchas otras.

(Le puede interesar: Diez solicitudes de Anato para mitigar la crisis del coronavirus en el turismo)

Por otro lado, el WTTC lanzó la campaña #TogetherInTravel, destinada a invitar a la comunidad turística a demostrar su pasión por los viajes y el amor por la industria. La campaña busca alentar a los viajeros y a los integrantes del sector a compartir sus experiencias de viaje y su solidaridad.

“A pesar de que ahora no podemos salir de casa, como comunidad podemos llenar las redes sociales con historias positivas, imágenes, videos y más, para mantener el espíritu de viaje verdaderamente vivo”, comenta la presidenta y CEO del WTTC.

Así mismo, Argentina ha invitado a los profesionales del sector turístico del mundo a recorrer y conocer de manera virtual sus destinos y propuestas.

Desde el 17 de abril, y hasta fin de año, habrá seminarios online gratuitos destinados a treinta mercados, aproximadamente.

Gastronomía, turismo LGBT, nieve, Ruta 40 y naturaleza, y regiones, entre otros, formarán parte de los contenidos compartidos por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).

“Con el desarrollo de los webinars no solo elevamos el posicionamiento de Argentina en el mundo, sino que también nos permite interactuar con los profesionales y brindarles información detallada y personalizada. Estimamos capacitar a más de dos mil agentes de viaje. Asumimos la realidad que vive todo el planeta, pero debemos tener visión de futuro”, dice el secretario ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa.

Por otro lado, la Autoridad de Turismo de Aruba ha querido dar un parte de esperanza al gremio y a sus visitantes.

“En la Isla Feliz estamos seguros de que vendrá un nuevo amanecer. Los invitamos a esperar hasta entonces con paciencia y esperanza porque, primero que todo, debemos ser responsables y velar por la salud de nuestros locales y turistas”, dice Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO de la Autoridad.

Mientras tanto, la isla ha ejecutado decenas de actividades como clases de yoga, preparación de mascarillas y videos para relajarse con paisajes y sonidos naturales, entre otros.

(Le puede interesar: Aruba ofrece actividades virtuales para disfrutar de la Isla Feliz desde casa)

“Queremos invitarlos a compartir un rato diferente y viajar virtualmente por la isla con actividades de bienestar, gastronomía, coctelería y música. El contenido está disponible en nuestras redes sociales y en nuestra página web”, dice Miriam Dabian, directora para Latinoamérica de la Autoridad de Turismo de Aruba.

¿CÓMO SE PROMOCIONAN ATRACTIVOS QUE NO ESTÁN DISPONIBLES?

La comunicación para destinos y productos turísticos no debe terminar. “Hoy, más que nunca, el vínculo con los stakeholders es primordial. Es una oportunidad para destacarse y hacer la diferencia. La empatía, la claridad y los esfuerzos que tomen las marcas quedarán grabados, principalmente, en aquellos que están siendo afectados de forma directa. El silencio ya no es opción, pero sí la elección del mensaje que se quiere transmitir”, dice Carlos Trelles, CEO de Axon Marketing & Communications. ¿Cómo lograrlo? Según Trelles, el camino será distinto para cada servicio, producto o destino, pero hay rutas comunes que se pueden seguir.

En primer lugar, la tecnología brinda una oportunidad inigualable, al tener una población mundial con el 67 % de penetración de usuarios de teléfonos móviles y un 59 % de internet. Por otro lado, es clave ser muy transparente en los mensajes, ser claro y conciso para no contribuir a la “infoxicación” (exceso de información) circulante. Y, por último, es fundamental acompañar toda comunicación con soluciones reales. No sirve de nada tener un canal abierto y permanente con el público si no se resuelven los problemas que plantean.