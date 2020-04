Un tercio del Esmad entrará en aislamiento preventivo el próximo 8 de abril

Redacción Judicial

Con esta medida, dice el general Óscar Atehortúa, se busca "conformar una reserva estratégica", especialmente ahora que se han dispuesto no menos de 39.000 uniformados en las calles para ayudar a mantener la cuarentena por el nuevo coronavirus, que irá hasta el 26 de abril a la medianoche por orden presidencial.

Van ya más de 4.000 comparendos en Colombia por violar la cuarentena que decretó el presidente Iván Duque para evitar la propagación del COVID-19, que entró a regir el pasado 24 de marzo y que se extendió hasta el 26 de abril a las 12 de la noche. En muchas ocasiones, la comunidad ha exigido más presencia de la Policía y, con el aumento de fuerza pública en las calles, también se crece el riesgo de que los uniformados contraigan el nuevo coronavirus. (En Contexto: Fuerza Pública seguirá operando en medio de contingencia por Coronavirus)

Para evitar la propagación del virus, la dirección de la Policía, en cabeza del general Óscar Atehortúa, tomó medidas para evitar un brote de COVID-19 en sus filas con una premisa como base: "La prestación del servicio de policía no podrá en caso alguno ser suspendida o interrumpida". La dinámica, que aplica para el "personal uniformado profesional" y que fue divulgada en la circular 007, es simple. Consiste en someter a cuarentena un porcentaje de las distintas áreas que tiene la Policía por 14 días y hacer rotaciones hasta alcanzar el 100 %. Comienza el próximo 8 de abril a las 7 a.m.

Algunos de los lineamientos incluyen el monitoreo de las unidades de policía que no podrán dejar su lugar de juridicción para el cumplimiento de la orden. Así mismo, para evitar la trasmisión del virus, los uniformados que regresen en 14 días no podrán tener acceso a los policías que salgan a aislamiento preventivo. La Dirección de la Policia ha sido enfática en explicar que el aislamiento busca "constituir una reserva estratégica para garantizar la prestanción ininterrumpida del servicio", y no implica de ningún modo que sus labores se suspendan.

Según lo explica la circular, los oficiales que trabajan en las oficinas administrativas, estaciones metropolitanas y departamentales y escuelas de formación enviarán a aislamiento al 20 % de su personal. En cuanto al Esmad, un 33% de los uniformados saldrá de operación y en unidades como los Grupos Especiales y el cuerpo Jungla, el 50% de los uniformados será enviado a aislamiento en la primera tanda. Para la designación de los policías que empezarán a cumplir con la medida de aislamiento,se tendrán en cuenta las situaciones especiales y se podrán asignar tareas para hacer desde casa si el acceso tecnológico lo permite.

Someterse a esta cuartenta, dice el general Atehortúa, es un "acto de servicio" del que solo estarán exentos los miembros de la Policía que se encuentren en ciudades o municipios donde el Instituto Nacional de Salud no haya confirmado casos de COVID-19. Esta estrategia tampoco aplica para los auxiliares de Policía o para quienes estén de vacaciones, en licencia o haciendo ya teletrabajo. La Subdirección de la Policía, la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Dirección Nacional de Escuelas serán los supervisores del plan.

En una rueda de prensa virtual, realizada el pasado 17 de marzo, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo explicó que, desde el 17 de enero de este año, se ha socializado en la Policía y las Fuerzas Militares la información del Ministerio de Salud para prevenir el contagio de COVID-19, así como las acciones e instrucciones impartidaspara la fase de contención. También señaló desde ese momento que habia acuartelamiento de primer grado para todas las Fuerzas Militares y Policía, el cual continúa vigente.

Los requerimientos de apoyo de militares en diferentes ciudades del país desde que empezó a regir la medida de aislamiento tuvieron como objetivo brindar apoyo a la Policía, institución que, según el experto en seguridad Andrés Nieto, tiene un déficit de hombres de más del 39 %. A la fecha, ya se ha confirmado que tres miembros activos de la Policía y un oficial de la Fuerza Aérea dieron positivo en la prueba de COVID-19. Aunque el ministro de Defensa aseguró que se diseñó un estricto protocolo de seguridad para evitar un contagio masivo en las Fuerzas Armadas, este riesgo se hace latente con el aumento de uniformados en las calles.

