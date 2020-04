Una ayuda para los emprendedores colombianos

Redacción Emprendimiento

¿Cómo reaccionar a algo que no estaba en los planes de ningún emprendedor? ¿Cómo maniobrar en una carretera sobre la que se viajaba a velocidad de crucero sin muchos obstáculos a la vista y ahora parece que el carro no sale de la glorieta? ¿Cómo mantenerse a flote cuando la gente no está consumiendo como lo hacía antes? ¿Cómo liderar cuando las variables externas superan todas las proyecciones internas que se tenían a comienzo de año? ¿Si el flujo de caja de no da, se deben despedir a los empleados? Pero lo más importante es la gente, ¿entonces cómo protegerla si no tengo ingresos? Estas son solo algunas de las preguntas que se están haciendo los emprendedores colombianos en este momento, donde el país entero lucha contra el Covid-19, aislado, con la producción industrial a escasa marcha y la economía como un todo a la baja.

Y todas estas dudas pasan en medio de titulares agridulces: “Findeter lanza línea de crédito por $713.000 millones para apoyar a sectores afectados”, “Casi tres millones de personas han solicitado periodos de gracia”, “Lanzan programa para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por COVID-19”, “Esto apenas comienza: opciones para enfrentar la debacle del COVID-19”. Por esa, la red Endeavor anunció el lanzamiento de Momento, un espacio digital para “ayudar y acompañar a los emprendedores a enfrentar los actuales retos en sus empresas”.

¿De qué se trata? De una serie de contenidos alojados en endeavor.org.co/campus/momento-endeavor/ y que reúne el conocimiento, la experiencia y los mejores consejos de esta red conformada por emprendedores de alto impacto, mentores y aliados estratégicos que entregarán recomendaciones para que los emprendedores del país puedan “transformar y dinamizar la economía beneficiando a su vez a la sociedad”.

Endeavor, que opera en 35 países y en Colombia suma 86 emprendedores con 48 empresas que generan más de 142.000 empleados, ingresos que superan los 3.2 billones de pesos y crecen a tasas por encima del 34%, detalló que quienes lleguen a este espacio virtual “podrán acceder a webinars y artículos sobre manejo de crisis, implicaciones legales, trabajo remoto, implicaciones laborales, impacto empresarial, comunicación en crisis, entre otros. Además, podrán conocer las experiencia e historias de éxito relatadas por emprendedores que han reinventado sus compañías en estas circunstancias”.

“Con esta iniciativa queremos mostrar nuestro apoyo a todos los emprendedores del país que están pasando por momentos retadores, pero como dice nuestra fundadora Linda Rottenberg, when economies turn down, entrepreneurs turn up’’, explicó Camila Salamanca, directora ejecutiva de Endeavor Colombia.

En medio de toda esta emergencia, el Gobierno nacional anunció la creación de "Unidos por Colombia", un programa de garantías por $12 billones para apoyar a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas). José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, aseguró que “este esquema permitirá a los empresarios colombianos hacerle frente al momento difícil que hoy vive el país por efectos de la pandemia. El programa es una herramienta con la que las mipymes podrán resolver problemas de flujo de caja, evitar despidos masivos y mantener sus negocios”. El respaldo se dará a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG).