#UnMundoDistintoEnCasa, la iniciativa del FEP en tiempos de cuarentena

Los organizadores del Festival Estéreo Picnic anunciaron que del 3 al 5 de abril, fecha en la que estaba programada la edición once del Festival, realizarían una retransmisión de la edición anterior con el objetivo de llegar a cada uno de los hogares colombianos.

“Extrañamos Un Mundo Distinto y a sus habitantes, por eso hoy llegamos a rescatar todo el poder de la música en vivo con una retransmisión de nuestra décima edición destinada a llegar a cada uno de sus hogares”, indicó el FEP en un comunicado.

Será una transmisión exclusiva para Colombia que empezará a las 4 p.m. y durará alrededor de seis horas donde las personas podrán disfrutar de buena música desde la comodidad de sus casas y respetando la cuarentena.

“Recordemos con el alma lo que es la música en vivo y emocionémonos en casa con el Grupo Niche, Arctic Monkeys, Sam Smith, Interpol, Rüfüs du Sol, Years and Years, Tiësto, 1975, Nicolás y los Fumadores, Bajotierra, Esteman, Ximena Sariñana, Fidlar y más”, agregó el Festival.

De este modo, el Festival pretende que las personas que adquirieron las boletas para la edición número once que estaba prevista a realizarse del 3 al 5 de abril, en el Campo de Golf Briceño 18 en Sopó, Cundinamarca, disfruten de un buen momento en familia.

La nueva fecha del FEP2020 quedó reprogramada para el 4, 5 y 6 de diciembre en el mismo lugar. Los organizadores informaron que Guns N' Roses, The Chemical Brothers, The Strokes y Wu-Tang Clan "están confirmados para presentarse durante estos tres días". El Festival Estéreo Picnic también tenía programados espectáculos con Nile Rodgers & Chic, Four Tet, Hot Chip y El Binomio de Oro de América. (Recordar: Estéreo Picnic 2020: Aquí los artistas que se presentarán cada día).

